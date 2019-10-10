Dha yurt bülteni - 7

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (2)

RESULAYN'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Resulayn'da çatışmalar aralıklarla sürdürülüyor. Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar yapılan obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde de belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı

SINIR HATTINA YAKLAŞMIYORLAR

Çatışmalar nedeniyle sınır hattında güvenlik önlemleri, üst seviyeye çıkarılırken, Resulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar ilçesine, yabancı plakalı ve farklı il ve ilçe nüfusuna kayıtlı kişilerin alınmadığı öğrenildi. İlçede okullar tatil edilirken, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça sınır hattına yaklaşmadığı görüldü.

1 ÇOCUK YARALANDI

Öte yandan terör örgütü tarafından Resulayn'dan atılan havan mermisi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve isabet etti. Merminin düştüğü evde yaşayan İbrahim Kurt (14) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMIŞLI'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine çok sayıda havan topu atıldı. Küçük çapta hasarlara yol açan ve 3 kişinin hafif yaralandığı saldırılar sonrası Türkiye tarafından belirlenen terör hedefleri, ateş altına alındı. Bölge sakinlerinin sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı. Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verilirken, kaymakamlıktan yapılan uyarıların ardından özellikle sınır hattında yaşayanlar, geceyi daha iç bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirdi. Top ve silah atışlarının sesleri ise gece de sürdü. Kamışlı'da bulunan teröristler, operasyon kapsamında insansız hava araçları (İHA) ile görüntü alınmasını engellemek amacıyla farklı bölgelerde lastikleri ateşe verdi. Kamışlı'nın birçok bölgesinde sabah erken saatlerden bu yana yoğun duman görülürken, ara ara da silah sesleri duyuluyor.

'Barış Pınarı Hakaretı' kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda ise gazeteciler, belirlenen alan dışında çekim yapmamaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR// Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Şanlıurfa),

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Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 102 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkii ile Koruoba köyü Eşme mevkiine düzenlediği operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Karaman'da fuhuş ve şantaj çetesine operasyon: 3 tutuklama

Karaman'da 18 yaşından küçük kızları zorla fuhuşa sürükleyip, ilişkiye girdikleri kişilere de görüntülerle şantaj yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Karaman'da ismi açıklanmayan bir kadın, polise gelerek, Özlem T. (27 ), Sahire K. (30) ve Yunus Ö.'nün (32) kendisini zorla fuhuşa sürükledikleri ihbarında bulundu. İlişkiye girdiği kişilere şantaj yapmak maksadıyla görüntü alması istenen kadın, görüntü almayınca da dövüldüğünü iddia etti.

Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının, ilişki sırasında gizlice çekilen görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığı ihbarının üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik çalışmanın ardından Özlem T. (27 ), Sahire K. (30) ve Yunus Ö.'nün (32), 18 yaşından küçük kızları zorla fuhuşa sürüklediğini ve müşterilerine de ilişki sırasında çekilen görüntülerle şantaj yaptığını belirledi. Ardından da 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şebeke üyelerinin sağlık kotrolüne getirilişi

Şebeke üyelerinin ekip araçlarına alınışı

Ekiplerden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Valizinden 5 kilo eroin çıkan İranlı tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda, valizinde yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirilen İran uyruklu V.M., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen V.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, istihbaratı değerlendirerek, Hakkari'den Ankara aktarmalı Antalya Havalimanı'na gelen İranlı V.M.'yi valizlerini aldıktan sonra durdurdu. V.M.'nin valizinde yapılan aramada, gizlendiği belirlenen 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. V.M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Valizden çıkan uyuşturucu

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Antalya-DHA)

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Kocaeli'de protestolar yasaklandı

Kocaeli Valiliği tarafından kentte, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçekleştirilebilecek protesto eylemleri yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirilebilecek eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik protesto amaçlı sivil toplum kuruluşları, şahıs, gruplar tarafından eylem/etkinliklerin düzenlenebileceği ve bu sebeple karşıt grupların karşı karşıya gelmesi neticesinde müessif olayların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Kocaeli il sınırları içerisinde 10/10/2019 günü saat 00.01'den 24/10/2019 günü saat 00.00'a kadar (15) gün süre ile Valilik Makamı'nın 09/10/2019 tarih ve 2227 sayılı Olur Emri ile yasaklanmıştır."

İZMİT (Kocaeli), -