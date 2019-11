DHA YURT BÜLTENİ-7

O okulda özel öğrenciler derste (2)

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

AKSARAY'da diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılmasını istediği öne sürülen Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddisi Kurt, soruşturma kapsamında açığa alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri soruşturma kapsamında okul müdürünün açığa alındığı ve yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti.Yetkililer,"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişler soruşturmayı yürütüyor. Okula psiko destek için sosyal ekibimiz görevlendirildi. Velilerimizle görüşmelerimizde yapılıyor."dedi.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

===========================

Resulayn'da SMO askerleri eli tetikte görev yapıyor

Barış Pınarı Harekatı ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentini Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte teröristlerden arındıran Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, olası her türlü duruma karşı eli tetikte görev yapıyor. Çatışmaların karış karış taranan Resulayn'ın teröristler tarafından patlayıcılar döşenerek adeta bombalı bir kente dönüştürüldüğü de belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğini sağlamak, oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandırmak ve Suriyeli sivillerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla 9 Ekim günü Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn teröristlerden arındırıldı. ABD ile varılan anlaşma sonunda tanınan 120 saatlik sürede Resulayn'da bulunan teröristlerin de kentten çıkmasının ardından TSK ve SMO askerleri tarafından bölgede meskun mahal operasyonu başlatıldı.

Güvenlik güçlerince titiz şekilde yürütülen meskun mahal operasyonu sırasında, teröristlerin Resulayn'da neredeyse her ev, işyeri ve sokağı tuzakladığı belirlendi. Geçmiş dönemde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı görüntü alınmasını engellemek için 2 kilometre uzunluğundaki çarşı bölgesini oluşturduğu çatı ile kapatan teröristlerin bu bölgedeki tüm işyeri ve evleri patlayıcılar ile tuzakladığı saptandı. Yapılan araştırmalarda teröristlerin geride bıraktığı ev ve işyerlerine döşenen patlayıcılar askerler tarafından tek tek tespiti sonrası kontrollü şekilde imha edildi.

2 kilometre uzunluğundaki Resulayn çarşısında harekata katılan askerlere karşı direniş göstermek için her türlü hazırlık yapan teröristlerin, bazı noktalarda araçlarla barikat oluşturdukları ve TSK ile SMO güçlerinin ilerleyişi sırasında bu araçları ateşe verdikleri görüldü. Birçok dükkanının yıkılıp çatışma nedeniyle zarar gördüğü çarşı bölgesinde çok sayıda aracın da yakıldığı görüldü. Bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan araçlar da tespit edilmelerinin ardından güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.

HER YER ARANIYOR

Halen arama tarama çalışmalarının devam ettiği Resulayn'da bulunan Suriye Milli Ordusu askerleri, her an olabilecek sızmalara karşı eli tetikte görev yaptıklarını anlattı. PKK/YPG'li teröristlerin kentte her ev, işyeri ve sokağı patlayıcı ile tuzaklayarak adeta bombalı bir kente dönüştürdüğünü anlatan SMO askerleri, kendilerinin ise arama tarama faaliyetlerini titiz şekilde yürüterek bombalara ulaştıklarını belirtti. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından güvenli hale getirilen alanlara sivillerin alındığını aktaran SMO askerleri, bu işlemin teröristlerin yoğun tuzaklamaları nedeniyle zamanlarını aldığını kaydetti. SMO komutanları, halen Resulayn'da gizlenmiş olma ihtimali bulunan teröristlere karşı da alarm durumunda olduklarını, bu nedenle 24 saat boyunca tüm askerlerinin elleri tetikte teyakkuz halinde görev yaptıklarına dikkat çekti.

TERÖRİSTLER TEK TEK YAKALANIYOR

Öte yandan SMO askerleri Resulayn'da gizlenmiş veya sivil görünüme bürünerek ilçeden ayrılmamış teröristleri de tek tek belirliyor. Ev ev yapılan aramalarda terör örgütüyle irtibatı olduğu belirlenenler de gözaltına alınıyor. Yargılamaları yapılan terörist ve terör örgütü ile irtibatı bulunan kişiler daha sonra Resulayn hapishanesine konuluyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Şafak SAĞ/RESULAYN (Suriye),

===========================

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Yacan gözaltında (2)

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Van'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı olan Belediye Meclis üyesi Şehsade Kurt'un terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından belediye binasında başlatılan aramalar sürüyor.

HDP Van milletvekilleri Muazzez Orhan ve Murat Sarısaç da aramaların sürdüğü belediye binasına geldi. Polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, gözaltına alınan Yacan ve Kurt'un Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

===========================

Restoran açan 3 çocuk annesi, siparişlere yetişemiyor

Çorum'da katıldığı girişimcilik kursunu tamamlayan ev hanımı Gülbahar Kaynar (34), balık lokantası açtı. Balıkçı eşinin de desteği ile işi ilerleten Kaynar, 2 ayda kentin önde gelen balıkçı restoranı oldu.

Çorum'da, 3 çocuk annesi Gülbahar Kaynar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) hibe desteği alıp hizmete açtığı balık restoranında kendi işinin patronu oldu. Eşinin de desteği ile günlük taze balık çeşitlerini özenle hazırlayan Kaynar'ın 'Hayde Vira' adını verdiği restoran, kısa sürede balık tutkunlarının gözde mekanı oldu. İş yerinde 8 kişiye de iş imkanı sunan Kaynar, her gün taze balıklarla müşterilerine hizmet veriyor.

İş hayatına atılmaya karar verdiğini anlatan Gülbahar Kaynar, "Ev hanımıyken iş hayatına atılmak istedim. Girişimcilik eğitimine katılıp kursu başarı ile bitirdim. Teşvikle restoranımı açtım. 30'dan fazla balık çeşidimiz var. Müşterilerimiz hangi çeşit balık pişirmemi isterse 10 dakikada hazırlayıp, damak zevkine sunuyorum. Müşterilerime kendi elimle servis yapıyorum. Şu ana kadar hiç bir müşterimizden şikayet almadım. Eşimin de yıllardır balıkçı olması işimi kolaylaştırıyor. Bazen siparişlere dahi yetişmekte zorlanıyorum. En büyük destekçim eşim oluyor" dedi.

'YOLA TAM HIZ DEVAM EDECEĞİZ'

Yavuz Kaynar da eşinin her zaman yanında olduğunu belirterek "Bizde her çeşit balık bulunuyor. Günün şartlarına göre denizin durumuna göre her türlü balığa Türkiye şartlarında ulaşabiliyoruz. Biz talepten memnunuz, bunun dışında evinde balık pişirmek istemeyen müşterilerimiz var. Evin koktuğunu düşünen var. Açmış olduğumuz restoranımızda balık pişirip servisimizi yapıyoruz. Ben kendi balıkçı tezgahımdan taze taze balıkları alıp getirip, eşimin hünerli ellerine bırakıyoruz, eşimin bu işi yapmasından işletmeci olmasından memnunum. Hamsiden sardalyaya, istavritten mezgite 30'un üzerinde balık çeşidimiz var. Müşterilerimiz de oldukça memnun. Eşimle yola tam hız devam edeceğizö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Yavuz Kaynar'a ait balık tezgahı

-Yavuz Kaynar röp.

-Balık tezgahındaki çeşit balıklar

-Gülbahar Kaynar röp.

-Gülbahar Kaynar'ın balık çeşikleri hazırlaması

-Pişirmesi ve müşterisine sunması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

========================

27 yıllık bankacı, emekli olunca pastane açtı

Ankara'da Hüsniye Ünal (49), 27 yıl bankada çalışıp, emekli olduktan sonra pastacılığa başladı. Kurslara giderek, kendisini geliştiren Ünal, geçen yıl Çankaya'da pastane açtı. Ünal, en büyük hayalinin, kendi şirketini kurarak, ev kadınlarına iş imkanı sağlayıp, kız çocuklarına burs vermek olduğunu istediğini söyledi.

Evli ve 2 çocuk annesi Hüsniye Ünal, 27 kamu bankasında çalıştıktan sonra 2016 yılında emekli oldu. Ardından çeşitli kurslara ve sosyal aktivitelere katılan Ünal, uzun yıllar bankacılık sektöründe tempolu bir şekilde çalışmasının etkisiyle de hayali olan pastaneyi açmak için çalışma başlattı. Evde üretim yapan kadınların ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Ünal, 'Sen yap ben satayım' sloganıyla yola çıkıp, arkadaşlarıyla butik pastane açtı. Ünal, iş yerinde hem kendi ürettiği hem de çevresinde ulaştığı kadınların evlerinde ürettiği pasta, poğaça, simit gibi ürünleri satıyor. Ünal, ev kadınlarının yaptığı ürünleri ekonomiye kazandırıp, onların aile bütçelerine katkı sağlamalarına aracılık ederken, çocukluk hayali olan pastane işletmeciliğini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Ünal, 27 yıllık yoğun tempoya alıştığını söyleyerek, "Sürekli bir şeyle üretmek, çalışmak bana huzur veriyor. Burada da işletmemin hem üretim kısmını hem işletme kısmını hem de pazarlama kısmını kendim yapıyorum. Bu konuda gerekli eğitimleri de aldım. İleride burayı da büyütmek istiyorum. En büyük hayalim, ev kadınlarına iş istihdamı yaratmak ve kız çocuklarına burs vermek, bu bir zaman ve süreç meselesi. İleriye dönük bu konuda planlarım devam ediyor. Evde üretim yapan çok kadın var ve bunlar aynı zamanda ailelerinin geçimini sağlamak için de uğraşıyor ve ben de onları bir şekilde desteklemek istiyorum. İşini güzel yapan insanların bir şekilde kazanmasını istiyorum. Bunun için de işletmemi büyüterek, böyle bir projeyi hayata geçirmek en büyük hedefim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ünal'ın pasta yaparken görüntüleri

-Pastane içerisinden detaylar

-Röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,