DHA YURT BÜLTENİ-7

Dipsiz Göl açıklaması: Suyu doldurursanız ancak havuz olur

GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl'de inceleme yapan Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, "Kazıldıktan sonra gölün dengesi bozuldu. Gelip bu yeni yapılan çanağa suyu doldurursanız ancak havuz olur" dedi.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından, tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.

GÖLE SU VERİLİYOR

Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ve akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütülüyor. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Ankara Barosu, Dipsiz Göl'de define arama ruhsatı veren sorumlular hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan kamu davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"ÇÖKME GÖLÜ' OLDUĞU SÖYLENİYOR, BU DOĞRU DEĞİL'

Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Dipsiz Göl'de, heyetçe yaptıkları incelemelere ilişkin konuştu. Dipsiz Göl çevresinden yaptıkları incelemeler ve topladıkları taş ve toprak gibi numuneler üzerinde çalışmalarının sürdüğünü belirten Turoğlu, gölün eski haline dönüştürülmesi çalışmalarını da yakından takip ettiklerini söyledi. Gümüşhane'ye gelerek göldeki çalışmaları yerinde inceleyen Turoğlu, "Bu gölün oluşumuyla ilgili bazı kaynaklarda 'çökme gölü', 'karstik dolin' olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Çünkü çevrede hiç kireç taşı yok. Bunların yerinde gelip gözlemlenmesi, çalışılması, incelenmesi ve ondan sonra bu konuda görüş bildirilmesi gerekir. Biz bunu yapmaya, delillere dayanarak, gözlemlerimizin sonucunu tartışarak değerlendirmeye ve bir şeyler söylemeye çalışıyoruz" dedi.

'GÖLÜN DENGESİ BOZULDU'

Dipsiz Göl'ün define kazısıyla tahrip edilmeden önce kendi dengesi olduğunu ve kazılarak suyun boşaltılmasının gölün dengesini bozduğunu kaydeden Turoğlu, "Karlar eriyerek bu çukurlukta birikiyordu. Gölün zemininde ana kaya kırıntılarının oluşturduğu bir örtü malzeme var. Bu nedenle su, kısmen hareket edebilme yeteneğine sahip. Gölün, hem yüzeyden hem yer altından da beslenme imkanı vardı ve kendi ekosistemini oluşturmuştu. Bu düzen hidrolojik bir denge içerisinde devam ediyordu. Kazıldıktan sonra bu denge bozuldu. Şu anda kotlara da baktığımız vakit doğal kotlardan çok farklı. Şekil özelliği de bozuldu. Şu anda başka bir şey var burada" diye konuştu.

'SUYU DOLDURURSANIZ ANCAK HAVUZ OLUR'

Çevreden su takviyesiyle gölün eski haline döndürme çalışmalarının, gölü eski haline dönüştüremeyeceğini belirten Turoğlu, "Gölün kazılmadan ve suyun boşaltılmadan önceki haliyle, belki görsel olarak benzetebilirsiniz ama bilimsel anlamda şimdi başka bir şey var. Tankerle gelip bu yeni yapılan çanağa suyu doldurursanız ancak havuz olur. Şu an serili olan killi ve kireçli malzeme geçirimsizdir. Suyla dolmaya başladığında su birikir ama zaten üzerinde buz var ve gece burası donacak. Buranın oluşmasında etkili olan kar yine burada olacak. Burada yapay bir göl yapmış oluyorsunuz. Karlar eridikten sonra içerisinde su kalabilir belki ama hiçbir zaman o ilk doğal halini sağlayamazsınız" ifadelerinde bulundu.

ÖN RAPOR HAZIRLANMIŞTI

Jeomorfoloji Derneği'nce oluşturulan heyetçe teknik inceleme yapılan Dipsiz Göl'le ilgili hazırlanan ön raporda, su birikintisi olduğu yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığı, gölün uzun yıllarda oluşan doğal bir göl olduğu belirtilmişti. Jeomorfoloji Derneği'nce yapılan açıklamada, hazırlanacak nihai raporla Dipsiz Göl konusunda kesin bilgilerin paylaşılacağı duyurulmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Göldeki çalışmalar

-Turoğlu incelemeleri ve açıklama

-Drone detayları

HABER: Selay SAYKAL KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu

Aksaray'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi, mühürlendi. Hastaneye kaldırılan ve karantina noktasına alınan İlyas Köse, eşi, 2 çocuğu ile yardıma gelen komşularının tedavisi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelenmek üzere numune aldığı tozun, şarbon olabileceği belirtildi.

Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 1 haftadır İstanbul'da olan ve dün Aksaray'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp, evine gitti. Köse, evde zarfı açınca içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EVİN KAPISI MÜDÜRLENDİ

Öte yandan zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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Mühürlü kapıdan detay

Binanın dışından detay

Genel ve detay

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Antalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltı

Antalya'da, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandıran 9'u kadın 19 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çetenin ilk belirlemelere göre, 150 bin liralık vurgun yaptığı ancak rakamın 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.

Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan Cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen genç erkekleri dolandıran çetenin izini buldu. Polis, geçen cuma günü Antalya ile Burdur, Kocaeli, Denizli, Isparta ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi.

ÇETE LİDERLERİ VİLLADA YAKALANDI

Çete lideri Halis E. ile B.A. adlı kadın, Antalya'da bir villada yakalandı. Villada yapılan aramada 15 bin lira ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çete liderlerinin, dolandırıcılıktan elde edilen parayla lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

150 BİN LİRALIK VURGUN

Çetenin kurduğu internet sitesindeki telefon numarasını arayan 'jigolo adayı'ndan 'gold' ve 'VIP' üyelik için çeşitli miktarlarda para istediği, bu şekilde 150 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. 12 kişinin şikayetçi olduğu ancak gerçek mağdur sayısının 100'ü geçebileceği, vurgun miktarının ise 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi. Sorguları tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Erkek zanlıların çıkışı

-Kadın zanlıların çıkartılışı

-Polis minibüslerine binmeleri

-Emniyet Müdürlüğü dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kemer'de 40 farklı bisiklet rotası belirlenecek

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesinde, deniz seviyesinden başlayıp Beydağları'nın zirvelerine kadar ulaşan 40 farklı bisiklet rotası belirlenecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şu ana kadar 29 rotanın tespit edildiğini bildirerek, "12 aya yayılabilen ve sürdürülebilen bir turizm için uğraşıyoruz" dedi.

Akdeniz'e paralel uzanan Beydağları ile çevrili, coğrafi ve iklimsel özellikleriyle yılın 300 günü güneşin parladığı Kemer ilçesinde, farklı zorluk seviyelerine göre yol bisikleti ve dağ bisikletleri için rotalar hazırlanması yönünde çalışma başlatıldı. 'Kemer Bisiklet Rotaları' adı altında bölgenin antik kentlerini, yaylaları ve bakir koyları gibi lokasyonları keşfetme imkanı sağlayacak 40 farklı rotanın içerisinde, Türkiye'nin ilk enduro dağ bisikleti rotası olan 27 kilometrelik Tahtalı Dağı rotası da yer alıyor. 500 kilometrelik alan içerisinde şu ana kadar 29 rota belirlenirken, kısa sürede sayının 40'a ulaşması planlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Kemer'de turizm denince akla ne geliyordu, deniz, kum ve güneş geliyordu. Bunun dışında bir de sağlık ve spor turizmi var. Bu nedenle bisiklet rotaları belirliyoruz. Şu ana kadar 29 rotayı belirledik. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Bu bir süre sonra 40 rotaya çıkacak" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLEN BİR TURİZM İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Hazırlanan rotalardan bazılarının sağlık için bisikletle gezen vatandaşlara yönelik, diğer kısmının ise dağ bisikleti turları için olduğunu aktaran Başkan Topaloğlu, "Bütün rotalarımız aşağı yukarı belirli. Bunun yanında Likya Yürüyüş Yolu'nu da yürüyüşçülerimiz için açıyoruz. Sadece yaz sezonuna sıkışmış bir turizm değil, 12 aya yayılabilen ve sürdürülebilen bir turizm için uğraşıyoruz. Kemer'e baktığınız zaman Beydağları, denize paralel uzanıyor. Bunları ne yapmamız lazım, gündeme taşıyarak halkın kullanımına sunmamız lazım. Bu da yapılabilecek en kolay şeylerden biri" diye konuştu.

'BİSİKLET DOSTU OTELLER AYARLAYACAĞIZ'

Geçen günlerde Çin'den gelen bir heyetin ilçeyi ender gördükleri yerlerden biri olarak tanımladığını aktaran Başkan Topaloğlu, şöyle dedi:

"'Doğa ve deniz içi içe girmiş' dediler ve hayran kaldılar Kemer'imize. Yani biz de bu güzellikleri halkın kullanımına sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mesela bu bisikletliler için bisiklet dostu oteller ayarlayacağız. Yani insanlar oralarda bisikletlerini koyabilecek ve ufak tamir ihtiyaçlarını giderebilecekler."

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Bisiklet rotaları için hazırlanan video detay

Başkan Necati Topaloğlu röportaj

Bisiklet rotaları için hazırlanan video detay

Başkan Necati Topaloğlu röportaj

Bisiklet rotaları için hazırlanan video detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),