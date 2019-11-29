DHA YURT BÜLTENİ -7

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKK/KCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin operasyon düzenlemesi

Gözaltına alınan şüpheliler

Şüphelilerin araca binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ - Kamera: DİYARBAKIR,

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Batman'da teknik direktör ve sporculara saldırı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü tesislerine gelen yaklaşık 12 kişilik grup, ellerindeki demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Saldırganlar kaçarken yaralanan Yurttaş ve futbolcular, hastaneye kaldırıldı.

Saldırı, dün gece Site Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaşandı. Yaklaşık 12 kişi, gece yarısı geldikleri tesiste, ellerindeki demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Kimlikleri belirsiz saldırganlar kaçarken, yaralanan Yurttaş ve sporcular, ihbar üzerine gelen ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan teknik direktör Yurttaş'ın burnu ile kaburgasında kırıklar olduğu belirlendi.

Tedavisi süren Yurttaş, "Saat 23.30 civarında 10-12 kişilik grup, demir çubuk ve sopalarla gelip, kulübün içinde bize saldırdı. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" dedi.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Saldırıya uğrayan Tarık Yurttaş'ın vücudundaki morluklar

Tarık Yurttaş röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul yönüne giden bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada 9,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V. Ç. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Manyetik kumdan takılar yapıyor, siparişlere yetişemiyor

Ordu'da yaşayan jeofizik mühendisi Orhan Yiğit (63), şifalı olduğuna inanılan manyetik siyah deniz kumundan takı yapıyor. Sahilde topladığı manyetik kumu, baskı ve fırınlama aşamasından geçirdikten sonra model oluşturan Yiğit, çok talep gören takıları 20 ila 40 TL'den satıyor.

Ünye ilçesi sahilinde yer alan, stres, uyku sorunları, romatizma, sedef gibi bir çok hastalığa şifa olduğuna inanılan ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak sağlık turizminde kullanılması hedeflenen manyetik siyah deniz kumu, emekli jeofizik mühendisi Orhan Yiğit'in maharetli ellerinde şekilleniyor. Yiğit, topladığı manyetik siyah deniz kumuyla, takı ve kolye çeşitleri üretiyor. Manyetik kumu, atölyesinde pres ve fırınlama aşamasından geçirip takı modelleri oluşturan Yiğit, sosyal medya üzerinden satıyor. Takı modellerinde deniz kabuğu da kullanan Yiğit'in yaptığı el emeği eserleri, ilçeyi ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oluyor. Turizm işletmelerinde vitrinleri de süsleyen takılar, model ve işçiliğine göre 20 ile 40 TL'den alıcı buluyor. Yiğit, işi geliştirerek seri üretime geçmeyi hedefliyor.

'MANYETİK KUM NEGATİF ENERJİYİ ALIYOR'

Manyetik siyah kumun şifa kaynağı olduğunu belirten Orhan Yiğit, "İçinde 20 tane mineral barındıran, şifa kaynağı, mucizevi bir kumdan bahsediyoruz. Bu kum; insan vücudu üzerinde bir manyetik alan yaratıyor ve bütün negatif enerjiyi yok ediyor, rahatlama ve sakinleşme sağlıyor. Özellikle stresi azaltmada en önemli unsurlardan bir tanesi. Rahat bir uyku düzeni, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir birey olmak istiyorsanız, Ünye sahilindeki 80 mikron inceliğindeki bu kuma gömülebilirsiniz. Bu kum dünyada değişik ülkeler de kullanılıyor. Rahatsız olan insanlar bu kuma gömülerek, alternatif tedavi yöntemiyle tedavi oluyorlarö dedi.

'YOĞUN SİPARİŞLER GELİYOR'

Manyetik siyah kumdan yaptığı takılara yoğun bir talebin olduğunu belirten Yiğit, "Karadeniz'e adını veren bu kara kum, 80 mikron inceliğinde ve 20 mineral barındırıyor. Bu özellikler Türkiye'nin başka sahillerinde yok. Bu kumdan yaptığım takılar haliyle talep görüyor. Ürünleri sipariş üzerine, yurt dışına da gönderiyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ünye sahilinden detaylar

Manyetik kumdan detaylar

Manyetik kumdan yapılan takılardan detaylar

-Manyetik kumdan takılar yapan Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit'in röportajı

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU,