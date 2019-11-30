DHA YURT BÜLTENİ-7

Diyarbakır'da halde 1 kişinin öldüğü patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da dün gece sebze ve meyve halinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve hali içerisindeki bir iş yerinde iddiaya göre narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı dün gece patlama meydan geldi. Patlamada, Abdullah Önder isimli vatandaş hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Önder'in cenazesi otopsi için hastane morga kaldırılırken, yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

'KARPİTTEN MEYDANA GELDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

Hal esnafından Erdal Aydın, patlama sesiyle dün gece olay yerine geldiklerini belirterek, patlamanın karpitten meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Esnaf Hakan Özdemir ise, "Patlamanın meydana geldiği iş yeriyle komşuyuz. Karpitten kaynaklı gaz sıkışması oluyor ve patlama meydana geliyor. Birçok iş yerinde hasar var. 15-20 dükkanda hasar almış. Zabıtaları bekliyoruz, itfaiye gelecek. Hasarı tespit edecekler. Ondan sonra temizlik yapacağız" diye konuştu.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan dün gece saat 21.12'de meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntülerde, patlama sırasında bir kişinin yolda yürüdüğü, bu kişinin patlamadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Patlamada etkilenen iş yerlerinde hasar tespiti çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

Olay yerinden detay

Polis ekipleri

Erdal Aydın'ın konuşması

Hakan Özdemir'in konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Van'da ışıldaklara gizlenmiş 42 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polisin bir kargo aktarma merkezinde narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yaptığı aramalarda, koli içerisinde bulunan ışıldakların içine gizlenmiş 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Kasım günü merkez Tuşba İlçesi'nde bulunan bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldı. Ekiplerin, narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yaptığı aramalarda 5 adet koli içerisinde bulunan 202 adet şarj edilebilir ışıldağın bataryalarının iç kısmına gizlenmiş vaziyette 202 paket halinde toplam 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeğinin koku almasını önlemek için de silikon kullanıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından gözaltına alınan T.G., İ.B., ve H.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Işıldaklardın içine gizlenmiş olan eroin paketlerini ıkarılışı

-ışıldaklardan ve eroin paketlerinden detaylar

VAN, -

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Sınır köyündeki öğrencilere pizza sürprizi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Irak sınırdaki Orta köyü ziyaret Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği üyeleri, çocuklara pizza ikram etti.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği üyeleri, '81 il 81 hayal' projesi kapsamında Uludere ilçesine bağlı Orta köyü ziyaret etti. Dernek üyeleri burada, Orta Köy Habur İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın da katıldığı ziyarette, dernek üyeleri, çocuklara oyuncak hediye etti, beraberlerinde getirdikleri pizzaları ikram etti. Pizzaları yiyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

'YALNIZ OLMADIKLARINI ONLARA KANITLAMAK İÇİN GELDİK'

Şehit çocukların hayallerin gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını anlatan Tüm Şehit Çocukları Derneği Başkanı Meltem Kaya, şu ana kadar 15 ilde 50'den fazla şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, "Tüm Şehit Çocuklarına Yardımlaşma Derneği olarak İstanbul'dan buraya geldik. Çocuklarımızla birlikte pizza yedik. Onlara oyuncaklar hediye ettik. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını onlara kanıtlamak için geldik. İlk defa pizza yiyenler vardı, hiç görmemiş olanlar vardı. Birlikte yedik, birlikte eğlendik. Amacımız çocukların olduğu, çocuğun olduğu tüm projelerde yanlarında olmak. Çünkü çocuklar gülerse, hepimiz güleriz. Hepimiz gülersek, tüm Türkiye güler. Şehit Rojhat Kırmızıgül'ün oğlu Halil İbrahim'in hayali, Batman kostümü sahibi olmak. Şehit Yunus Cin'in oğlu Doğan Cin'in en çok istediği şey bir bisiklet. Şehit Mehmet Sait Coşkun'un oğlu Muzaffer Coşkun'un en büyük hayali kaymakamlık makam odasını görmek ve laptop sahibi olmakmış. Çok uzak yollardan kalkıp geldik, sadece onlar mutlu olsun' sloganıyla yola çıkıp şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirdik" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Berk, ilk defa pizza yediğini belirterek, "Ablalarımız bize İstanbul'dan pizza getirmiş. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Dernek üyelerinin okula gelişi

Öğrencilerle sohbet edilmesi

Öğrencilere pizza dağıtılması

Öğrencilere oyuncak dağıtılması

Dernek Başkanı Meltem Kaya ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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- Malatya'da kayısı çekirdeği sütü üretildi

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından kayısı çekirdeği sütü üretildi. Elde edilen sütün kolesterol rahatsızlığı olan vatandaşların tüketebileceği bir ürün olduğu tespit edildiği belirlendi. Halen testlerin devam ettiği kayısı sütünün sağlığa faydaları net olarak araştırılıyor.

Badem, fındık ve soya gibi birçok üründen süt üretilirken, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökhan Durmaz, kayısı çekirdeğinden de süt üretme düşüncesiyle 2 yıl önce çalışmalara başladı. Fakültenin öğrencileri ile kayısı çekirdeği sütünün projesine başlayan Doç Dr. Durmaz, elde ettiği ürünleri Kayısı Araştırma Enstitüsü ile paylaştı. Gıda Mühendisliği Fakültesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulan kayısı çekirdeği projesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) götürüldü. Her yıl birkaç defa toplanan TAGEM heyeti, geçen yıl değerlendirilmeye alınan bu projeyi onaylayarak destek programına aldı. Fakülte ve enstitüsünde kayısı çekirdeği sütünün çalışmalarının bitme aşamasında olduğu belirtilirken, sütün hayvansal gıdaları daha az tüketmek isteyenlerin tercih edeceği bir ürün olduğu duyuruldu.

'ÇİN'DE GÖRDÜĞÜMÜZ BENZER BİR ÜRÜN OLDU'

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökhan Durmaz, önceden birçok yağlı tohumdan süt üretildiğini belirterek, "Soyadan, bademden, fındıktan süt üretilmesi mümkün. Kayısı çekirdeğinden niye üretilmesin diye düşündük ve bu fikrin çıkış noktası da aslında Çin'de gördüğümüz benzer bir ürün oldu. Kayısı Araştırma Enstitüsü görevlisi Yüksel Sarıtepe ile birlikte kayısı çekirdeği sütü üzerinde çalışmalara başladık. Bunu projelendirdik ve hazırladığımız projemiz Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi. Şu anda kayısı çekirdeği sütünün üretimiyle ilgili çeşitli optimizasyon çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'PROJEMİZ ÇOK BEĞENİLEREK, KABUL EDİLDİ'

TAGEM'in çeşitli kurumlarının olduğunu kaydeden Doç. Dr. Durmaz, "Malatya'da da bulunan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de bu kurumlardan biri. Bunların yılda bir proje değerlendirme toplantıları oluyor ve yapılacak çalışmalar bu toplantılarda gündeme geliyor. Orada tartışılıyor, akademisyenlerinde bulunduğu, bakanlık çalışanlarında bulunduğu bir toplantıda projeler sunuluyor, değerlendiriliyor, kabul veya reddediliyor. Bu projemiz, yine böyle bir toplantıda geçtiğimiz yıl görüşüldü ve çok beğenilerek proje kabul edildi, desteklendi. Şu anda da Kayısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde ve bölümümüz laboratuvarlarında bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

'E VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN BİR KAYNAK'

Kayısı çekirdeği sütünün tadını anlatan Doç. Dr. Durmaz, "Kayısı çekirdeğine biz aşina olduğumuz için çok beğendik. Bunu yaparken zaten sürekli tadına bakıyoruz her aşamasında. Kolesterol problemi olanlar, inek veya koyun sütü içemiyorlar. Sağlık açısında fazla süt tüketmeleri uygun değil. Ama kayısı sütü bu bireyler için çok uygun. Çünkü bitkisel yağ içeriyor. Bu bitkisel yağda kayısı çekirdeği yağı var. Kayısı çekirdeği yağı çok kıymetli bir yağ, yüksek düzeyde oleik asit içeriyor ve kolesterol ile ilgili hiçbir probleme sebep olmuyor. Ayrıca E vitamini bakımından zengin bir kaynak kayısı çekirdeği. Dolayısıyla ondan elde edilen kayısı çekirdeği sütü de E vitamini bakımından zengin bir kaynak. Bu açılardan bence birçok tüketicinin tercih edebileceği bir gıda maddesi olacak" şeklinde konuştu.

Durmaz, 1 litre sütün 50 gram kayısı çekirdeğinden elde edilen süt ve su ile ortaya çıktığını, ürünü zenginleştirmek için ilave kullanımının da mümkün olduğunu kaydetti.

Hayvansal sütlerden ne yapılıyorsa, bitkisel sütlerden de aynısının yapıldığını belirten Durmaz, "Bundan peynir elde etmemiz mümkün, yoğurt elde etmemiz mümkün, kahve beyazlatıcı yapmamız mümkün. Denemelerimizde kayısı çekirdeği sütünden toz ürettik, gayet başarılı oldu. Dolayısıyla bu konudaki araştırmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayısı çekirdeği sütünden görüntü

Çalışmalardan detaylar

Kayısı çekirdeği

Laboratuvar

Gökhan Durman röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) otopsi yapılması için mezarından çıkarılan cenazesi, işlemlerin ardından yeniden defnedildi.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın, diş çekimi sonrası apse oluştuğu, boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SEYYAR DİŞÇİ TUTUKLANDI

Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri, Arslan'ın yerini tespit etti. Perşembe günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Arslan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞ

Hüseyin Arslan, ifadesinde, babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü belirtti. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını, dişini çekmesini istediğini kaydeden Arslan, kendisinin 5 diş değil, sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce babasından kalan kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay'dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

OTOPSİ YAPILDI

İlk etapta ölümü normal görülen Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz tarafından Serik Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatan savcılık, otopsi yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Durmuş Ay'ın Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kocadayılar Mezarlığı'ndaki kabri dün açıldı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde, jandarma ve olay yeri ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlık ekipleri Durmuş Ay'ın cenazesini mezardan çıkardı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ay'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından yeniden toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adli tıp dış plan detay

Cenaze aracından detay

Cenazenin tabuta taşınmasından detay

Durmuş Ay'ın teyzesi Emine Oflas detay

Genel detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI -Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Gürsel Eskici (35), bahçesindeki cevizleri, kurduğu ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesleri çalarak karga ve sincaplardan koruyor.

Bayramiç ilçesinde Bahçelerarası mevkiinde ceviz bahçesi bulunan Gürsel Eskici, cevizleri karga ve sincaplardan korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Eskici, bahçesindeki bir ceviz ağacının üzerine hoparlör yerleştirdi. Sabahtan akşama bağ evindeki ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesi çalarak cevizlerin karga ve sincaplardan zarar görmesini engelledi. Bu yöntemle ürününü koruduğunu belirten Gürsel Eskici, "Özellikle karga sürüleri, Karamenderes çayına su içmeye geliyor. Fakat orada biriken kargalar yayınladığım yırtıcı kuşların seslerini duyunca daha fazla bahçeme yaklaşamıyor. Bu sayede hem benim, hem de komşularımın bahçeleri karga ve sincaplardan kurtuldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bahçedeki ceviz ağaçlarından genel görüntü

Gürsel Eskici'nin kurduğu düzenekten görüntü

Gürsel Eskici ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),