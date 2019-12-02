DHA YURT BÜLTENİ-7

Muş'un Varto ilçesinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 20 köy yolunun karayolu ulaşımı ilçe ile bağlantısı kesildi.

Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sabah iş yerleri açan esnaflar kar temizleme ve soba yakma mesaisi ile karşılaştılar. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi. İlçe Özel idare Müdürü İmam Karahan, Varto ilçesine Bağlı Kaygıntaş köyü bölgesi ile omcalı bölgelerinde yüksek kesimlerde 20 köy yolunun kardan kapalı olduğunu ekiplerin bu yolları açmaları için çalışma başlatacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlçeden görüntü

-Esnaf işyeri önünde kar temizlemesi

-Esnafla röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO

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Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı, getirin

Isparta'da oturan Ümit Koç (51), içinde 60 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çelik kasanın evinden çalındığını söyleyerek, "Kasamı getirsinler. Allah rızası için yalvarıyorum, oğlumun evlenme parasıydı" dedi.

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Koç, 3 katlı evinin en üst katında uyurken, sabah saatlerinde ikinci katta kendisine ait ancak kimsenin kalmadığı eşyalı daireden sesler geldiğini duydu. Kalp ve şeker hastası olan Koç, alt kattaki daireye indiğinde içinde yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasanın olmadığını fark etti. Koç'un haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir gün önce rahatsızlanınca eşiyle hastaneye gittiğini belirten Ümit Koç, "Tedavimin ardından eve gelip erkenden yattım. Sabah eşim işe gitti. Evde yalnızdım. Yeni uyanmıştım. Alt kattan gelen sesleri duydum. Kontrol etmek için daireye girdiğimde çelik kasanın olmadığını gördüm. Durumu polise haber verdim" dedi.

'OĞLUMUN DÜĞÜN PARASI'

Kasanın getirilmesi halinde şikayetçi olmayacağını kaydeden Koç, "Allah rızası için yalvarıyorum; oğlumun evlenme parasıydı. Ekipler geldi, inceleme yaptı. Bir sonuç alamadık. Yemin ediyorum şikayetçi olmayacağım. Çelik kasada 10 tane yarım altın, 4 tane büyük altın, 1 tane bilezik, 1 tane zincir, 1 tane yüzük, 2 tane telefon ve evin tapuları vardı. Toplam 60 bin TL'lik ziynet eşyası vardı. Oğlumun nişanını yaptım. Önümüzdeki sene düğününü yapacağım. Davacı falan değilim. 5 kuruş paramız kalmadı. Getirip bıraksınlar" dedi.

'ELİMİZİ AYAĞIMIZI KURUTTULAR'

Yufka üretim işinde çalışan Pınar Rukiye Koç ise "Dairenin anahtarı merdiven boşluğundaki ayakkabının içindeydi. Ben işteydim. Eşim telefon edip hırsızlığı haber verdi. İş yerinden çıktım geldim. Sonra polis geldi. Kasadaki her şey oğlumun düğün parasıydı. Yufka yapımında çalışıyorum. Oğlum da bir asansör firmasında çalışıyor. Elimizi ayağımızı kuruttular. Komşulardan da gören varsa polisi arasın" diye konuştu.

Pınar Rukiye Koç, hırsız veya hırsızların evi dağıtmadığını da belirterek, "Sadece kasayı almışlar. Şok oldum. Kimseyle kavgamız, sorunumuz yok. Başımıza ilk defa böyle bir olay geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çelik kasa çalınan evden görüntü

Ev sahibi Ümit Koç ve eşi Rukiye Pınar Koç röportaj

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Drift yapan otomobilde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da devriye gezen mahalle bekçilerinin drift yaptığı için durdurduğu otomobilde beze sarılmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, aynı otomobilde 3 gün önce de 15 kilo esrar ele geçirildiği ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesinde devriye gezdikleri sırada 43 FT 220 plakalı otomobilin drift yaptığını görerek durdurdu. Aracı kontrol eden mahalle bekçileri ön koltukta beze sarılı halde esrar maddesi buldu. Otomobil sürücüsü İ.Y. gözaltına alınırken, otomobilde trafik ekiplerince bağlandı. Aynı araçta 3 gün önce 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği ortaya çıktı. İfadesi alınan otomobil sürücüsü İ.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Otomobilin görüntüsü

-Polislerin esrar maddesini alması

-Araçta yapılan arama

-Şüpheli görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA

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Demre 'de develere havut kuşatıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde bir Yörük kültürü olan ve deve güreşlerinin başlamasının işareti olan develere havut kuşatma töreni yapıldı. Havut kuşatmanın ardından temsili deve güreşleri yapıldı.

Demre'de yeni deve güreşi sezonunun başladığının işaret fişeği olan develere havut kuşatma töreni düzenlendi. Köşkerler Mahallesi'ndeki deve güreşi sahasında düzenlenen havut kuşatma şenliğine, Kaymakam Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Kemal Özer, belediye meclisi üyeleri, deve sahipleri ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Havut kuşatma şenliğine Demre ve Kumluca'dan 50'ye yakın deve katıldı.

Havut kuşatma töreni öncesi, şenliğe katılan develer ve daylaklar alandan geçiş yaptı. Ardından bir din görevlisi tarafından dua edildi ve kısa konuşmalar yapıldı. 'Alptuğ Paşa' adlı deveye, Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu tarafından temsili olarak deve giysisi olan havut kuşatıldı. Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, "Devemize havutu kuşattık. Deve güreşleri sezonu resmen başladı" dedi.

Kuşatmanın ardından 'daylak' adı verilen genç develer arasında, deve güreşlerinin başlaması dolayısıyla sembolik güreşler yapıldı. Daylaklar birbiriyle kıyasıya güreşti. Bazı daylaklar alanda yatarak keyif yaptı.

Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, "Deve güreşleri bir Yörük kültürüdür. Havut kuşatmada bu kültürün bir parçasıdır. Havut kuşatma başladığı zaman deve güreşi sezonu açılmış demektir. Bizim amacımız da bu Yörük kültürünü, genç kuşaklara aktarmaktır" dedi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da "22 Aralık'ta devecilerimize ve sizlere yakışan bir güreşle burada olacağız. Şimdiden hem bu güreş hem de bu havutlama şenliği hayırlara vesile olsun. Allah devecilerimize derman versin. ya Allah Bismillah diyelim sezonu açalım" diye konuştu.

Kaymakam Onur Şatıroğlu da şöyle dedi:

"Deve güreşleri bölgemiz için çok önemli bir sosyal faaliyet. Maşallah böyle bir heyecan, böyle bir gurur bizim ülkemizde yaşanıyor. Böyle bir faaliyet yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Tüm deveci kardeşlerimize hayırlı bir sezon diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Develerin alandayken görüntüsü

Develerin geçişi

Develerin yerde keyif yapması

Dua edilmesi

Havutlama

Temsili daylak güreşleri

Röportaj

Konuşmalar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE,