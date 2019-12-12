DHA YURT  BÜLTENİ-7

Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası

Diyarbakır 'da, geçen hafta yaşamını yitiren Umut Bilgi'nin (7), şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası rahatsızlanması ile hastaneye getirildiği bildirildi.

Olay, 25 Kasım'da Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut Bilgi, okuldan çıkarken bakkaldan şırıngalı çikolata aldı. Ambalajın kapağının boğazına kaçmasıyla fenalaşan Umut, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Umut, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, 5 Aralık'ta toprağa verildi.

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Dicle Üniversitesi

Acil servis

Umut'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ergani'nin Alitaş Mahallesi'nde 2012 yılında tartıştığı Ersin Kaya'yı başına taşla vurularak öldürdükten sonra kaçan B.G.'nin evine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. JASAT, eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan B.G.'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl boyunca kılık değiştirerek kaçan B.G., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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-Jandarmanın şahsı yakalama anı

-Kelepçelemesi

-Araca bindirilmesi

Haber: Rihan ALP-Kamera: DİYARBAKIR,

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Bu mahallenin tamamı kitap okuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi'nde oturanlar gündelik işlerinden kalan zamanı kitap okuyarak değerlendiriyor. Mahalle kahvehanesinde oluşturulan kütüphanede erkekler oyun oynamak yerine kitap okuyarak, genel kültürlerini geliştiriyorlar.

Süpürtü Mahallesi Muhtarı İbrahim Arıkan, 520 nüfuslu mahallede herkesin okur-yazar olduğunu ve kahvelerde oyun oynamak yerine insanların kitap okuduğunu söyledi. İbrahim Arıkan, "Mahallemizde yaşayanların yüzde 100'ü okuma-yazma biliyor. Genelde kışın çiftçinin fazla işi olmadığından muhtarlığımızda ve iki köy kahvehanemizde oluşturduğumuz kütüphaneden faydalanıp, kitap okuyorlar. Vakitlerini kitap, dergi ve gazete okuyarak geçirmeye çalışıyorlar. 2002 yılından bu yana kahvelerde oluşturduğumuz kütüphanelerde kitaplarımız bulunmaktadır. Tabi sadece kahvehanede okumak zorunlu değil. İsteyen kitabı gelip alabiliyor. Evinde de tarlasında da okuyabilir. Mesela öğrencilerimizde kimi zaman muhtarlığında içinde yaptığımız kütüphaneden faydalanabiliyorlarö dedi. Arıkan, kahvede sadece beyin sporu olarak satranç ve tavlayı serbest bıraktıklarını, köylülerin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiklerini belirtti.

OKUMA ORANI YÜZDE YÜZ

Mahalle sakini Sedat Uysal, "Köy kahvesinde oluşturulan kütüphanemizde gençler ve yaşlılar kitap ve dergi alıp, okuyorlar. Okuma yazma oranı mahallemizde yüzde 100'dür. Burada boş vakitleri değerlendirmek amaçlı kitap okuyup vakit geçiriyoruz. Havanın güzel olduğu saatlerde çiftlık işlerine bakıyoruz. Bu kütüphanenin gelecek nesillere faydası olduğunu düşünüyoruz. Köy halkı olarak bizler de çok memnunuzö diye konuştu.

İbrahim Denlier ise, "Emekliyim. Kahveye gelip, gazete, dergi veya kitap okuyoruz. Emekliliğin tadını bu şekilde çıkarmaya uğraşıyoruz. Bu kütüphaneyi yapanlardan Allah razı olsun. Kağıt oyunları yerine kitap okuyarak vakit geçirmek güzel. İnsanların bilgisini arttırıyor ve eğleniyor. Bu şekil vaktimizi geçiriyoruzö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Detaylar

-Açıklamalar

-Kitap okumaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli hareketleri cep telefonu ile görüntülendi.

İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte tehlikeli hareketleri diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletçinin tehlikeli hareketleri

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), - Kamera: BURSA,

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Saz aşkına çobanlığı kabul etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mukadder Ulusoy (53), çok istediği sazı almak için 12 yaşında çobanlık yapmayı kabul etti. Dağda çobanlık yaparken, radyoda dinlediği türküleri ezberleyen ve saz çalmayı öğrenen Ulusoy, 41 yıldır sazını elinden hiç düşürmedi.

Gökçesaray Mahallesi'nde oturan Mukadder Ulusoy, hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra diğer kardeşleri okula giderken, Mukadder Ulusoy ise babasının isteğiyle çobanlığa başladı. Çobanlık yapmak için babasından kendisine saz almasını isteyen Mukadder Ulusoy, 12 yaşında ilk sazına kavuştu. O dönemde hem çobanlık yapan hem de radyoda dinlediği türküleri ezberleyip, sazıyla seslendirmeye çalışan Mukadder Ulusoy, ailesinin 'Kız çocuğu bu işlerle uğraşmaz' demesine rağmen kendini geliştirdi.

AİLESİ SAZ ÇALDIĞINI KOMŞU BULUŞMASINDA ÖĞRENDİ

Bir buluşmada komşuları Mukadder Ulusoy'dan saz çalmasını isterken, ortamda bulunan babası ise 'Benim kızım saz çalmayı bilmez' dedi. Bu sözün üzerine sazı eline alan Mukadder Ulusoy, bir süredir ailesinden gizlediği yeteneğini de böylece ortaya çıkardı. O dönemlerde bölgede adından sıkça söz ettiren Mukadder Ulusoy, çevre mahallerdeki düğünlerde de saz çalıp söyleyerek ailesine de maddi katkı sağladı.

KAÇARAK EVLENDİĞİ İÇİN BABASI SAZINI VERMEDİ

Mukadder Ulusoy, Abdullah Ulusoy ile evden kaçarak evlendi. Sazını evde bırakan Mukadder Ulusoy, bir süre saz özlemiyle yaşadı ve saz çalıp söyleyemedi. Eşinin aldığı sazla yeniden dünyada onu en çok mutlu eden şeye kavuşan Mukadder Ulusoy, şimdi ise biri eşinin ilk evliğinden olan 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşamayı sürdürüyor. Ailesiyle çiftçilik yapan Mukadder Ulusoy, bugün de bölgedeki düğünlere giderek saz çalıp söylemeye devam ediyor. Sosyal medya sayesinde ünü de yayılan Mukadder Ulusoy, başarılarıyla alkış topluyor.

'BABAMDAN ANNEMDEN GİZLİ SAZ ÇALMAYI ÖĞRENDİM'

Mukadder Ulusoy, saza başladığı yılları şöyle anlattı:

"Benim zamanımda televizyon yoktu. Bayramlarımızda çalgıyla eğlenirdik. Sülalece çalgıcıyız. Gelen misafirlerimizi çalgı çalıp, türkü söyleyerek ağırlardık. Komşularımıza misafirler geldiği zaman babama 'bir keman çalsan da de misafirlerimizi hoşça ağırlasak' derlerdi. Bizler de giderdik, gururlanırdık, ev sahibi de gururlanırdı, sıkılmazlardı. Babam bana 'çoban olacaksın' dedi. Ben de 'bana saz almazsan çobanlık yapmam' dedim. Babam bana saz, bir de radyo aldı. Radyodan türküyü öğrendim, saz da çalmaya çalıştım. 'Bülbül havalanmış yüksekten uçar' türküsü benim dönemimde yeni çıkmıştı. Davar güderken radyoda türkü çıktı. Dağda davarı bırakıp eve gelip sazımı alıp çalmayı öğrendim. Dağa tekrar davara gittim. Yaklaşık 3 kilometre vardır gidip geldiğim yer. Bu kadar hevesliydim. Babamdan annemden gizli saz çalmayı öğrendim. Eskiden 'kadınlar, kız çocukları türkü söylemez saz çalmaz' görüşü vardı. Komşulara gittik, düğünler oldu. 'Bir saz çal' dediler. Babam 'ne bilecek benim kız' dedi. Ben de çaldım. Babam, annem şaşırdılar ama pek de istemediler. Daha sonra abim, babam çok kıskanırdı. Ama para da kazanıp eve geçimine katkı sağlamaya başlayınca gönülleri oldu. Ailemizden aldığımız terbiyemizle babamın da oluruyla düğünlere gider oldum. Daha sonra evlendim. Eşim de saz çaldığımı biliyordu. Kaçarak evlendiğim için babam sazımı vermedi. Eşim aldı sazı. Yine düğünlere gidiyordum, evime katkıda bulunuyordum. 2 çocuğum var ama eşim daha önce evliydi. Eşi vefat etmişti. Ondan da bir oğlumuz var. 3 çocuğumuz var."

Mukadder Ulusoy'un eşi Abdullah Ulusoy da "Eşimle gurur duyuyorum. İyi ki evlenmişim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mukadder Ulusoy'un sazın akordunu yapması

Mukadder Ulusoy'un saz çalıp, türkü söylemesi

RÖP: Mukadder Ulusoy

Oğlunun kısa konuşması

Detaylar

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim T. (31), tartıştığı berber Ali A.'yı (25) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan İbrahim T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Aralık'ta, Yüreğir'e bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek berberi işleten Ali A., akrabalarına sarkıntılık ettiği ve haklarında dedikodu çıkardığı iddiasıyla İbrahim T. ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İbrahim T., yanında bulunan pompalı tüfekle Ali A.'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ali A., kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ali A., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali A., hastanede tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nce başlatılan çalışma sonucu İbrahim T., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,