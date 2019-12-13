DHA YURT BÜLTENİ-7

Minibüsün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Niğde'de, yol kenarında servis aracını bekleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuray Demiralp, kontrolden çıkan midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı kaza, sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nuray Demiralp, okula gitmek için evden çıktı. Niğde-Bor Yolu kenarında servis aracını bekleyen liseliye, sürücüsünün kontrolünden çıkan Bor Belediyesi'ne ait Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı servis midibüsü, çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün altında kalan Demiralp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüs şoförü Z.T., gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Midibüsten görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri olduğu iddia edilen 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinden çıkan, üzerinde resminin bulunduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket, dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, başka kişilere imzalatılmış 7 dolu senet ve içerisinde alacaklıların çetelesinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. 'Hanım Ağa' lakaplı T.T.'nin evinde ele geçirilen, üzerinde resminin olduğu 'Hanım Ağa' yazılı plaket dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hanım Ağa lakaplı T.T.'nin üzerinde resminin olduğu plaket

-Aramalarda ele geçirilen senetler

-Şüpheliler emniyetten çıkartılırken

-Şüpheliler polis otobüsüne bindirilirken

-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken

-Emniyet tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı

Bolu'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bilgisayar tamir ve satışı yapan iş yerinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. İncelemede hırsızlık şüphelisinin 15 tane suç kaydı olan Y.Y. (23) olduğu tespit edildi. Ekipleri şüpheliyi dün Küçük Sanayi Sitesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Y.Y.'nin dükkana girip, masanın üstünde bulunan laptopu şarj aletini çıkardıktan sonra dışarı çıkması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlık anının görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Trafolar kayıt dışı elektrikli ısıtıcı nedeniyle patlıyor

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlandı. Çoğu kayıt dışı kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüküne dayanamayan trafolar bir bir patlayıp, yanıyor.

Yaz aylarında tarımsal sulamanın yarattığı olumsuz yükün giderilmesi için Dicle Elektrik tarafından bölge genelinde uygulanan kış bakım planı gereğince 5 bin 50 kilometre hat bakımı, 2 bin 910 trafo ve 643 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı. Kış öncesi 2 bin 890 trafoda yük dengelemesi yapılırken, olası 917 arıza termal kameralarla yapılan kontroller sonunda belirlenerek gerçekleşmeden tedbir alındı.

TRAFOLARA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Dicle Elektrik bölgesinde kış aylarında elektrikle ısınma alışkanlığının devam etmesi yüzünden sonbaharda normalleşmeye başlayan elektrik tüketimi yeniden artmaya başladı. Bölgede ısıtıcıların önemli bir kısmı kayıt dışı elektrik ile çalıştırıldığı için tüketim de israf düzeyine ulaşıyor. Böyle olunca da iletim hatları ve dolayısıyla trafolar aşırı biçimde ısınıyor. Bunun sonucunda kendini korumak için atan trafoların şalterleri, ehliyetsiz kişiler tarafından soğumasına imkan verilmeden yeniden kaldırılıyor. Yaşanan bu durum, daha uzun süreli kesintilere ve mağduriyetlere sebep oluyor.

BİR AYDA 56 TRAFO YANDI

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşandı. Aşırı yükü taşıyamayan trafo önce patladı, ardından alev alev yandı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Müdürlüğü verilerine göre, aşırı yüklenmeden dolayı 2018 yılında toplam 984 trafo yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu yıl ise sadece havaların soğumaya başladığı Kasım ayı içerisinde ise yanan trafo sayısı 56 olarak belirlendi. Yetkililer dışarıdan müdahaleler ve elektrikli ısıtıcılardan kaynaklanan aşırı yüklenme devam ettiği için bu sayının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ŞIRNAK,