DHA YURT BÜLTENİ - 7

Sis nedeniyle treni göremediler: Baba, oğlu ve yeğeni öldü

KARS'ın Selim ilçesinde, yoğun sis nedeniyle yük trenini görmeyip hemzemin geçide giren otomobilde biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Selim ilçesine bağlı Karaçay Köyü yakınlarında meydana geldi. Koyunyurdu Köyü'nden, 36 EZ 255 plakalı otomobili ile ilçe merkezine giden Ersin Gümüş, yoğun sis nedeniyle Erzurum yönünde ilerleyen yük trenini göremeyip, hemzemin geçide girdi. Ancak hızla gelen tren otomobile çarptı. Yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenen otomobilde Ersin Gümüş(30) ile beraberinde bulunan amcası Nihat Gümüş (46) ve amcasının oğlu Muhammet Gümüş (11) hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından hurdaya dönen otomobil, çekiciye yüklenerek raylardan kaldırıldı. Yük treni de yoluna devam etti.

Ölenlerin cansız bedenleri ise Selim Devlet Hastanesi morgundan Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trenin ve otomobilin gidişi

-Kaza yerindeki fotoğraflar

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars),

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5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile tedavi altına alındı.

Olay sabaha karşı Aziziye Mahallesi 817 Sokak'ta meydana geldi. Düzce'de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Sabah uyanan baba İ.M. gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan ailesinin etkilendiğini fark ederek 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.M., eşi M.M ve çocukları K.M., B.M. ve Z.M.'ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evin önünde bulunan ambulanslardan görüntü

Sobadan etkilenen ailenin evden çıkarken görüntüsü

Sobadan etkilenen ailenin acil servise götürülürken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Eskişehir'de 'doğal gaz ısıtmıyor' tartışması

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,- ESKİŞEHİR'de doğal gazı yüksek derecelerde yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler 'yakıyoruz ama ısınamıyoruz' tartışması başlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda 'doğal gaza hile mi karıştı' diye sorulurken, kentte 350 bin abonesi bulunan ve doğal gaz dağımı yapan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (ESGAZ) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğal gaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi. Kombi bakım uzmanı Hasan Hüseyin Sandıkçı da, yüksek doğal gaz faturalarının kombi ve petek bakımının yanı sıra binalardaki yalıtımlara bağlı olduğunu ifade etti.

Kentte doğalgaz yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler, 'yakıyoruz ama ısınamıyoruz' tartışması başlattı. Kullanıcılar paylaşımlarında, "Kazan cayır cayır yanıyor ancak ısınamıyoruz. Gazınızın enerjisi düşük, Eskişehir gazına bir şey karıştırıyorlar sanırım, geçen yıla göre 5-10 derece üstte yanıyor kombi ama ısınamıyoruz. Eskiden gece yatarken kombiyi kapatırdık, şimdi bütün gece yanıyor ama sabah buz gibi eve uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir'de 350 bin kadar aboneye doğalgaz dağıtımı yapan ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğalgaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi. Ceyhan, "Hava karıştırma söz konusu değil. Tamamen kapalı bir sistem. Gaz kullanıyorum ama ısınamıyorum diyenlerin asıl problemi aslında binanın izolasyonu, kombi bakımıyla ilgili. Gazı enerji olarak BOTAŞ'tan teslim alıyoruz, vatandaşlara da enerji olarak satıyoruz. Bunu her 4 dakikada bir kontrol ediyoruz. Faturaları kontrol ettiklerinde kilovat/saat olarak satış yapıyoruz. Doğalgaz kolerik değeri düşse bile faturada düşmüş olur. Hava kaçırma, ekleme gibi bir şey söz konusu değildir" dedi. Doğalgazı BOTAŞ'ın yurt dışından satın alarak kendilerine teslim ettiğini anlatan Ceyhan, "Yurtdışından BOTAŞ satın alıyor, siz teslim aldıktan sonra şehirde gaz isteyen bütün noktalara çelik borularda dağıtıyorsunuz. Doğalgazda hile olursa zaten yanmaz. Bu hemen belli olur zaten, devletin kontrolünde olan bir sistem. Bizlere de 'yakıyoruz ama ısınamıyoruz' diyenler oluyor. Öncelikle evlerin izolasyonuna dikkat etmeliler, cihazların bakımları mutlaka yapılmalı. Yoksa bizim tarafımızdan herhangi bir sorun yok. Tamamen yatılımla alakalı bir durum" diye konuştu.

'460 LİRAYA ISINAMADIK'

Bu ay 460 lira doğal gaz faturası ödediğini ifade eden Ahmet Yılmaz, yüksek faturaya rağmen istedikleri gibi ısınamadıklarını iddia etti. Doğalgaza gelen zammın da bunda etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, "Yüksek fatura ödememize rağmen ısınamadık. Bence öncelikle Türkiye'de doğalgaz pahalı. Kış şartları bu sene daha ağır. Zam da geldiği için bu ay 460 lira fatura ödedim. İstediğimiz randımanı alamadık" dedi.

'YALITIM AYLIK 100 LİRA FARK EDER'

Kentte bina yatılımı yapan Mahmut Aslan, şuan iyi ısındığını ve durumundan memnun olduğunu söyledi. Yalıtımlı bina ile yalıtımsız bina arasında faturada aylık 100 lira fark olduğunu belirten Aslan, "Ben kendi binamın yalıtımını yaptım şuanda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Doğalgaza gelen zamların etkisi var. Binalara doğru yalıtımın yapılması gerekiyor. Kışın doğalgaz faturası ortalama 250 lira geliyor, yalıtımlı binalarda aylık 100 lira fark ediyor" diye konuştu. Üniversite öğrencisi olan Onur Kalın ise, bu ay 164 lira doğalgaz faturası ödediğini belirterek, "Evlerin yalıtımları düşük bence. Bu ay yakmadığımız halde 164 lira fatura ödedik. Ben doğalgaza hile karıştırıldığını da düşünmüyorum. Tamamen evlerdeki yalıtımla ilgili olduğunu sanıyorum" dedi.

EN ÇOK 'ISINAMIYORUM' ŞİKAYETİ GELİYOR

Kombi bakım uzmanı Hasan Hüseyin Sandıkçı ise ısınamayanların öncelikli olarak kombi ve petek bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Doğalgaz ile ısınmada binadaki izolasyonun da çok önemli olduğuna dikkat çeken Sandıkçı, "Kombi bakım şirketimize çok 'yakıyoruz ama ısınamıyoruz' şikayeti geliyor. Bizler de evlere servislere gidiyoruz. İnsanlar arızayı bakım zannediyorlar. Arıza ve bakım ayrı şeyler. Kombisini 60 dereceye çıkarmasına rağmen ısınamadığını söyleyenler var. Bu şekilde şikayetlere gittiğimizde kombi bakımı ya da peteklerde çamurlaşma var. Biz gerekli bakımları yaptıktan sonra aradığımızda 60 derecede ısınamayanlar 45-50 derecede ısındığını söyleyenler var. Ayrıca doğalgaza hile karıştırmak mümkün değildir. Basınçla ilgili bir sıkıntı olduğunda zaten kombi hemen hata veriyor. Kombi ve peteklere bakıyoruz eğer problem yoksa, binanın izolasyonuna bakmak gerekiyor. Alt kattaki ısınıyor, üstteki ısınamıyor tamamı izolasyonla ilgili durumlar. Isınamayan varsa, kombi, petekler ve izolasyona bakmak gerekiyor" diye konuştu. Sandıkçı, doğalgaz kullananların sahte kombi servislerinden kaçınması ve güvenilir yerleri tercih etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

-Eskişehir'in genel görüntüsü

-Caddeden detaylar

-ESGAZ'da fatura yatıran ve bekleyen vatandaşlar

-ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan ile röp

-ESGAZ binasının dışından

-Fatura yatıran Ahmet Yılmaz ile röp.

-Doğalgaz bacaları

-Üniversite öğrencisi Onur Kalın ile röp.

-Kombi ustası Hasan Hüseyin Sandıkçı detay

-Sandıkçı ile röp.

-Kombi ve petek detayları

-Doğalgaz sayacı detay

-Yalıtımcı Mahmut Aslan ile röp.

-Doğalgaz istasyonundan detaylar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Prof. Dr. Melikoğlu: Soluk borusu tıkanmasında acil müdahale çok önemli

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, soluk borusunun tıkanması gibi durumlarda acil müdahalenin önemine dikkati çekti. Melikoğlu, "Bu olaylarda yapılacak ilk müdahale, öncelikle acil müdahale kursu almış kişilerin bir takım manevralarla karnını ve göğsünü sıkıştırarak bunların çıkmasını sağlamaya çalışmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Diyarbakır ve Ankara'da iki çocuğun ölümüne, şırınga şeklindeki çikolatanın ucundaki tıpanın neden olduğunu söyledi. Çocukların şırınganın ucundaki kapağı düşünmeden çikolatayı emdiğini ve tıpayı yuttuğunu söyleyen Prof. Dr. Melikoğlu, "Soluk alma ile yemek borusu arasında çok kısa, ince bir mesafe var. O mesafeden direkt solunum yollarına gitmiş. Tıpanın ucunda delik olmadığı için de tamamen soluk borusunu tıkamış" dedi. Yetişkin bir insanın soluk borusunun kalınlığının küçük parmağın genişliği kadar olduğunu aktaran Prof. Dr. Melikoğlu, "4-5 yaşındaki çocukları düşünürseniz, bir de yutulan objenin çapını düşünürseniz, direkt soluk deliğini tıkamış. O dönemde yapılacak ilk müdahale, öncelikle acil müdahale kursu almış kişilerin birtakım manevralarla karnını ve göğsünü sıkıştırarak bunların çıkmasını sağlamaya çalışmasıdır" diye konuştu. Soluk borusunun girişinde ses telleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Melikoğlu, şunları kaydetti:

"O ses telleri bu parçacığın çıkmasına izin vermeyebilir. Çok şiddetli baskı yapmak gerekir. Hemen sonrasında en yakın yerdeki sağlık kuruluşuna götürmek gerekir. Bir poliklinik, aile hekimliği polikliniği gibi yerlerde müdahale pek mümkün olmayabilir. Daha teşekküllü yerlere götürülmelidir. Orada müdahale ve bu cismin çıkartılması mümkün olur. Bu müdahalelere rağmen çıkartmak mümkün olmayabilir. Önemli olan çocukları bunlardan uzak tutmaktır. Her türlü oyuncağı ve nesneyi çocuklar ağzına götürür. Bunları ağzına götürdüğü sırada nefes aldığı anda yutabilir. Soluk yolundan sonra akciğere giden iki soluk borusu var. Buralara da gidebiliyor. Erken dönem yutmalarda ilk manevraların yapılmasıyla çıkartılması sağlanabilir. Eğer çıkartılamazsa çok acil müdahalede bulunulup, daha ileri cerrahi işlemler yapılması gerekmektedir."

ÇENGELLİ İĞNE, KURUYEMİŞ VE PİL TEHLİKESİ

Çocukların çevreyi tanımak için ellerini ve ağzını kullandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, ani gelişen dikkatsizlik nedeniyle ağızdan aldıkları yabancı cisimleri yutabildikleri uyarısında bulundu. Yutma sırasında bazen bu cisimlerin soluk borusuna kaçtığını aktaran Prof. Dr. Melikoğlu, "Kuruyemişler, fasulye gibi bakliyatlar, meyve ve sebze parçaları. Çocuklar yakalarına iliştirilen nazarlık, çatal iğneleri yutabiliyor. Bunlar yemek borusuna gidiyor. Bazen bu çatal iğnelerin ağzı açık kalabiliyor. Ciddi boyutta yaşamsal tehdit oluşturuyor. Zaten soluk borusu çok ince, orası tıkanınca ani solunum durması olabiliyor" dedi. Oyun yaşına gelen ve pilli oyuncaklarla oynayan çocuklarda da yutma vakalarına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Melikoğlu, yutulan pillerin kimyasal tepkimeyle yemek borusu, mide ve bağırsakta yanma ve delinmelere neden olduğunu söyledi.

PARMAK KALINLIĞINDA İKİ MIKTANIS YUTMUŞ

2008 yılında demir kalemtıraş yutan 4 yaşında bir çocukla yine aynı yıl içerisinde boyutları bir elin başparmağı kadar olan iki mıknatısı yutan başka bir çocuğu cerrahi operasyonla tedavi ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Melikoğlu, ailelerin dikkatini çekme konusunda ilerleme kazandıklarını söyledi. Altın yutan çocuklar dahi olduğunu aktaran Prof. Dr. Melikoğlu, "Bozuk paralar, pil, mıknatıslar var. Mesela mıknatıs yutan çocuk iki mıknatısı tek tek yutmuştu. Bağırsakta bu mıknatıslar birleşmiş ve arada kalmıştı. Operasyonla aldık. Bağırsağın delinmesine ve kangren olmasına neden olabilirdi" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN YUTTUKLARINI BİRİKTİRDİ

Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, 44 yıllık hekimlik hayatında çocukların yuttuğu ve cerrahi operasyonla solunum ve sindirim sistemlerinden çıkardığı yabancı cisimleri ise Çocuk Cerrahisi polikliniği girişindeki panolarda segiliyor. Panoda 160'a yakın cisim arasında, en çok dikkati madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuruyemiş parçaları ve iki mıknatıs çekiyor. Ailelerin duyarlılığını kazanarak ölümle sonuçlanacak bu türden olayların önüne geçmek istediklerini belirten Prof. Dr. Melikoğlu, koleksiyon sayesinde ailelerde bilinç oluşturduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Prof Dr. Mustafa Melikoğlu ve DHA muhabirinin yürürken görüntüsü

Operasyonlarda çıkartılan yutulan cisimlerden görüntü

Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu şırınga ile olayı anlatması

RÖP: Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu

500 MB -- 04.31// HD

HABER: Erol AKKIR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay sabaha karşı Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir ecza deposunda meydana geldi. Ecza deposundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında depoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görüntüsü

İtfaiye ve polis personellerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Fıstıkçılardan baklavacıların 'stok' iddiasına tepki

GAZİANTEP ile özdeşleşen baklava fiyatlarının fıstığın stok yapılarak yükseltildiği iddiası fıstık sanayicilerinin tepkisine yol açtı. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, fıstık fiyatlarında artış olmadığını, stok iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fıstığın tamamı piyasaya satıldı. Baklava fiyatlarını artırmak için fıstığı günah keçisi yapmasınlar" dedi. Gaziantepli baklavacılar da fiyatlarının bir yıldır aynı olduğunu ve herhangi bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.

Kentte bazı baklavacıların ürünlere zam yapması tüketicilerin tepkisini çekti. Fiyat artışına ise fıstık fiyatlarında yaşanan artışların neden olduğu öne sürüldü. Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, fıstık fiyatlarının artmadığını ve baklavacıların keyfi zam yaptığını öne sürdü. Fıstık fiyatlarında geçen yıla oranla anormal bir artış olmadığını belirten Uçar, "Antep Fıstığı ağacı kendi özelliği itibarı ile 1 yıl fıstık verir 1 yıl vermez. 2018 yılı mahsulü Antep Fıstığı'nda var yılıydı. Yaklaşık 220 bin ton civarında rekoltemiz vardı. 2018 yılının var yılı olması sebebi ile 2019 yıldaki rekolte yaklaşık 40 bin tondu. Bizim rakiplerimiz olan İran ve Amerika'da 2018 yılında mahsul olmaması nedeniyle bizim yaklaşık olarak 50 bin ton fıstığımız ihraç edildi. Bu sene 2018 devirle 40 bin ton rekolteyle sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Fakat bazı dernek başkanlarının spekülatif konuşmaları çiftçiye geri adım attırmaktadır. Boz iç 250 lira olur denirse çiftçide bir beklenti oluyor ve ürününü satmıyor. Bunun yanı sıra 2019 yılı sezonun da açılış fiyatı yüksekti ve stokçu oluşmadı. Fıstığın tamamı çiftçinin elindeydi ve tamamı satıldı. Fiyatlardan şikayetçiler fakat sezon açılışında boz fıstık içi 155 liraydı. Yok, yılı olmasına rağmen şu anda 170 lira civarında" ifadelerini kullandı.

'BAKLAVAYA ZAM YAPMAK İÇİN BAHANE ARIYORLAR'

Baklavacıların zam yapmak için bahane aradıklarını savunan Neşet Uçar, "İki yıl önce boz fıstık içi 180 lirayken 75 liraya baklava satılıyordu. Bugün boz fıstık içi 170 lira ama 110 liraya baklava satıyorlar. Yine baklavaya zam yapmak için bahane arıyorlar. Bu sorunlarla alakalı sektörün bileşenleri olarak bir araya gelip konuşarak çözüm aramak zorundayız. Fıstıkta ihracatımızı artırmamız lazım. Bunun için çözümler üretmek zorundayız. Bunun çözümü için de fıstığa direkt destekleme sağlanmalıdır. Desteklemenin sağlanması stokçuluk dediğimiz sektörü tamamen ortadan kaldırır. Köylü ürününü kendi elinde tutabilir. Ürünü stok yapmak için elinde tutmazlar ve bunlar ciddi rakamlar da değil. Antep fıstığı iki yıl saklanabildiği için köylü ihtiyacı kadar fıstığın satışını yapabilir. Fıstıkların tamamı stokçuların elinde diyemeyiz öyle bir şeyde yok. Fıstığı günah keçisi yapmasınlar" diye konuştu.

BAKLAVA USTASI: BAKLAVADA ZAM YOK

Baklavaya fıstık nedeniyle zam yapılmadığını savunan baklava ustası Süleyman Erçelebi de, "Fıstık baklavanın olmazsa olmazıdır. Sadeyağ, un gibi temel malzemesidir. Bu yörede fıstıklı baklava her zaman daha çok tercih edilir. Fıstık fiyatında bu yıl sezon açılışında yükseliş olmuştu. Geçen senenin fıstığı varken fiyat zaten yüksekti. Yeni yılın gelmesiyle dalgalanma oldu ama o kadar yükselme olmadı. Biz baklavada sezonluk malzeme teminini yaptığımız için fiyat artışını baklavaya yansıtmadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fıstık hasadı

Fıstık işleme fabrikası

Neşet Uçar ile Röp.

Bakalavalar

Büleyman Erçelebi ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 934 MB

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Stepne lastiğinden metamfetamin ve eroin çıktı

VAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından otomobilde yaptığı aramada, stepne lastiğine gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün Van-Bitlis Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün aracında narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada; stepne lastiğine gizlenmiş 12 paket halinde 7 kilo 60 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü K.S.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik köpeği arama yaparken

-Aramalardan detaylar

-Stepne lastiğinden uyuşturucu bulunması ve paketlerin çıkarılı

-Genel detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı

ERZURUM'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıkan Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, hem coştu, hem coşturdu.

Palandöken'de Joy Grup organizasyonu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festikal kapsamında sevilen rapçi Ceza, dün gece Polat Erzurum Resort Oteli önünde kurulan sahnede, hayranlarının karşısına çıktı. Ceza, konser boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti. Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Festivalin son gününde bu akşam After Ski etkinliğinde Pera, Mor ve Ötesi ile Abdullah İnal sahneye çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserde eğlenenler

-Cezanın performansı

-Söyleyenen şarkılara eşlik etmeleri

-Genel, detay

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ERZURUM,

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