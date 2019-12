DHA YURT BÜLTENİ-7

'Hudut Kartalları', eksi 10 derecede vatan savunmasında

Şırnak'ta, sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü, karla kaplı Irak sınırındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde vatan savunması yapan 'Hudut Kartalları', terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Komandolar, son teknolojiyle donatılan üs bölgelerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini gelişmiş sistemlerle anında imha edip, yasa dışı faaliyetlere geçit vermiyor.

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten 'Hudut Kartalları', kış şartlarında da terörle mücadele ederken, Irak'tan yurda yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini engelliyor. Demirören Haber Ajansı ekibi, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı bünyesindeki geliştirilmiş modüler sistemle kurulan Sumaktepe Üs Bölgesi ile Irak topraklarındaki 1986 metre rakımda yeni açılan Şişetepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin zorlu kış mesaisini görüntüledi. Yerli üretim silah ve teçhizat kullanan askerler, karla kaplı dağlarda, teröristlere ağır kış şartlarında darbe vuruyor. 'Hudut Kartalları', yüksek rakımlı dağlarda bugüne kadar teröristlerin kullandığı çok sayıda sığınak ve mağarayı tespit edip, içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.

YASA DIŞI FAALİYETLER ENGELLENİYOR

Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda bulunan üs bölgelerindeki 'Hudut Kartalları', yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatla Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor. Mevzilerde nöbet tutan 'Hudut Kartalları', karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirliyor. Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan Cobra üstü FNMAC makineli tüfek, uçaksavar ve toplar ile ateş altına alınıp, imha ediliyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖREV BİLİNCİ

Türkiye- Irak sınır hattında, 1850 rakımda, geliştirilmiş modüler sistemle inşa edilen Sumaktepe Üs Bölgesi Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, sınır hattında her türlü yasa dışı faaliyetlere engel olduklarını belirterek, "Şu anda 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Hudut Taburu'nun 2'nci Hudut Bölüğü'nün konuşlu olduğu Sumaktepe Üs Bölgesi'nde bulunmaktayız. Sumaktepe Üs Bölgesi, Türkiye- Irak hattının sıfır noktasıdır. Hudut hattı boyunca 7 gün 24 saat görev bilinciyle başta bölücü terör mensuplarının eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete engel olmaktayız" dedi.

Irak topraklarında ve Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki 1986 metre rakımda yeni kurulan Şişetepe Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Berat Sungur ise "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Kuzey Irak'ın içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradaki bulunuş maksadımız, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı

Çanakkale Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9'uncu bloklar yerleştirildi. Yüksekliği 100 metreye ulaşan köprü ayakları, tamamlandığında 318 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayaklarının yüksekliği son olarak 100 metre yüksekliğe ulaştı. Gelibolu yakasındaki keson üzerine 10'uncu blok, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 9'uncu blok konuldu. Montaj içen 10'uncu ayaklarda kesona getirildi. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.

KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Sur Belediye Başkanı gözaltında; Eren'i şehit eden teröristin cenazesine katılmış - Yeniden

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden 'kırmızı' kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi. Buluttekin, PKK'lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak ile KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanıyor.

HDP'li Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyonda evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Buluttekin ve 2 meclis üyesinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından başlatılan soruşturmaları devam eden Buluttekin'e, daha önce 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin,'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞ

Gözaltına alınan Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden 'kırmızı' kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı ortaya çıktı. Hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı ve 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine katıldığı da belirlendi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen mevlit programına katıldığı da belirlenen Buluttekin, teröristleri sahiplenmek ve onları desteklemekle suçlanıyor. Soruşturmada gizli tanık 'Firar', Buluttekin'in terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda örgütün çatı yapılanması olan KCK'da kadın yapılanmasının uzantısı olan TJA'da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü.

BİRÇOK YASADIŞI EYLEME KATILMIŞ

Gizli tanık 'Firar', HDP Diyarbakır İl Başkanı görevini yürüttüğü dönemde Bulettekin'in partide kadınların yapacağı eylem ve etkinliklere ilişkin terörist Berivan Elter'den talimat aldığını, KCK'da 'kadro' olarak faaliyet yürüten kişilerden de aldığı talimatları yerine getirdiğini de iddia etti. Buluttekin'in Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) terör örgütleriyle iltisakı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Kadın Kongresi'nin de üyesi olduğu belirlendi. Buluttekin'in 9 Ekim 2018'de, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde HDP milletvekillerinin il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili düzenlenen basın açıklamasına katıldığı ve 4 Nisan'da HDP İl Başkanlığı binası konferans salonunda belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunularak, slogan atılarak, terör örgütü propagandasına dönüştüğü bu etkinlikte de yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca Buluttekin'in farklı tarihlerde terör örgütü propagandasına dönüşen birçok eylem ve etkinliklere de katıldığı belirlendi.

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

BURSA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişilerin deşifre edilmesine yönelik gerçekeleşen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirilmiş terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, telefon kartı kullanılarak ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen, 1 İhraç Yarbay, 2 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 4 Astsubay, 1 Muvazzaf Uzman Çavuş ve 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli, Hatay, İzmir, Kayseri, Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Sevgi Çınar: Benim bebek oyuncaklarım değil, futbol toplarım vardı -

Elbistan'da öğretmen, Beşiktaş'ta kadın futbol takımının yıldızı

"Hem futbol hem öğretmenlik zor oluyor ancak iki işi de sevdiğim için bu şekilde devam ediyorum"

"Okulumuzdaki yetenekli öğrencilerin benim gibi olmasını istiyorum"

"Yetenekli insanlar birilerinin elinden tutmasını bekliyor, o kişi umarım ben olacağım"

"Makyaj güneşli günlerde sıkıntı olmuyor, ancak yağmurlu havada makyaj yapamıyorum"

"Çok yetenekli öğrenciler var ama imkan bulamıyorlar"

"Milli takıma yeni sevgiler yetiştiriyor"

"Geçen yıl olduğu gibi bu sene de şampiyon olacağız"

Futbol sevgisi çocukluk yıllarında başlayan ve ailesinin de desteğiyle kendisini kanıtlayıp profesyonel futbolcu olan Sevgi Çınar; iki farklı şehirde, kilometrelerce uzak mesafede iki meslek yaparak hayatına devam ediyor. 2008 yılında profesyonel olarak futbol yaşantısına başlayan Sevgi, gösterdiği performansla Milli takıma davet edildi. Bu sezon transfer olduğu Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı veren 25 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Mükrimin Halil Anadolu Lisesi'nde de Beden Eğitimi Öğretmenliği yapıyor. Görev yaptığı okulda kısıtlı imkanlarla yeni Sevgi'lerin hayatlarına dokunmaya çalışan Sevgi Çınar, iki mesleğini de devam ettirebilmek adına haftada en az 2 kez yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bunun yanında Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maç haftalarında ise Sevgi'nin 4 kez yolculuk yaptığı da oluyor. Şehrin merkezindeki en köklü okullarından birisi olan Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi'nde pazartesi ve salı günleri Beden Eğitimi dersine giren Sevgi Çınar, diğer günler İstanbul'da takımıyla antrenmanlara çıkıyor, hafta sonu yapılan maçın ardından da tekrardan Elbistan'da öğrencilerinin yanına dönüyor.

Futbol kariyeri ve öğretmenliği iki farklı şehirde yürütmenin zor olduğuna dikkat çeken Sevgi Çınar, "İki tarafa da önem verdiğim için ikisini de birlikte götürmeye çalışıyorum. Fiziken ve maddi olarak zararı bana çok oluyor ama iki işi de sevdiğim için bu şekilde yürütüyorum. Gerçekten çok yetenekli insanlar var. Sadece birilerinin elinden tutmasını bekliyorlar. Birileri elinden tutarsa ki o kişinin kendim olacağımı düşünüyorum, inşallah güzel sporcular yetiştireceğiz" dedi.

"BENİM BEBEKLERİM DEĞİL, FUTBOL TOPLARIM VARDI"

Futbola babası sayesinde başladığını belirten Çınar, "Futbola babam sayesinde başladım. Babam benim eski futbolcuydu. Onun sayesinde halı saha maçlarına gidiyordum, sokakta erkeklerle top oynuyordum. Benim bebeklerim yoktu, futbol toplarım vardı. Sürekli futbol topu ile haşır neşirdim. Babamdan sürekli futbol topu istiyordum. Çünkü mahallede ve betonda oynadığımız için sürekli aşınıyordu toplarımız. Genelde kız arkadaşlarımdan çok erkek arkadaşlarım vardı. Onlar lastik oynarken biz futbol oynardık. Okuldaki beden eğitim öğretmenim bana futbola başlamam açısından baya destek oldu. Erkekler ile okul takımında maçlar yapıyordum. Kızların oynaması yasaktı ama beden eğitimi öğretmenim bana izin verdi. Bu sayede büyük bir başarı sağladım. Futbola Adana'da başladım sonra farklı takımlara transfer oldum. Bu sene de Beşiktaş'tayım, bu şekilde futbol hayatım devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ZOR OLUYOR ANCAK İKİ İŞİ DE SEVDİĞİM İÇİN BU ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"

Öğretmenlik ve futbolu çok sevdiğini, ikisini de bir arada götürmek için çaba gösterdiğini ifade eden Sevgi Çınar, "Ders ve futbolu aynı anda idare etmek zor değil. Aslında ben derslerime daha çok önem veriyordum. Futbol oynuyordum zaten, en başlarda futbol benim için hobi olarak yaptığım bir şeydi. Şu an benim için yavaş yavaş meslek haline geliyor. Sonuç olarak ben öğretmenliği seviyorum, İzmir'de okudum, orada da oynuyordum futbolu. Orada da okulum bittikten sonra bu sene millilik atamasından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atandım. İkisini bir arada götürmek zor oluyor. Ben oradaki verdiğim dersleri iki güne sıkıştırıyorum. Pazartesi ve salı günleri öğrencilerimle bütün derslerimi işliyorum. Daha sonra salı gecesi uçakla İstanbul'a geliyorum. Antrenmanlara katılım göstermeye çalışıyorum. Çünkü antrenmanlara katılım göstermediğimiz takdirde performans olarak etkileniyoruz, performansımız düşüyor. Ben de iki tarafa da önem verdiğim için ikisini de birlikte götürmeye çalışıyorum. Fiziken ve maddi olarak zararı bana çok oluyor ama iki işi de sevdiğim için bu şekilde yürütüyorum" dedi.

"OKULUMUZDAKİ YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BENİM GİBİ OLMASINI İSTİYORUM"

Öğrencileriyle etkileşiminin iyi olduğunu söyleyen Çınar, "Öğrencilerim ben okula gitmeden milli futbolcu olduğumu öğrendiğim zaman, "Sevgi hoca gelecek, come to Mükrimin Ali" diyorlardı, okulun ismini söyleyip. Öğrencilerle etkileşimim çok iyi. Orada antrenman yapıyoruz, toplarımız az seviyede, oraya ben de yardımda bulundum, top da gönderdim. Kendi adıma forma yardımı da yaptım. Yetenekli öğrenciler var, onların da benim gibi olmalarını istiyorum. Okulumuzda futsal kız takımımız var. Onlar da inşallah önce lig birinciliği sonra da bölgeler arası yarışmalara katılacaklar" ifadelerini kullandı.

"YETENEKLİ İNSANLAR, BİRİLERİNİN ELLERİNDEN TUTMASINI BEKLİYOR, O KİŞİ UMARIM BEN OLACAĞIM"

Başarılı sporcular yetiştirmek istediğini vurgulayan Sevgi Çınar, "İnanıyorum, inşallah da inandığımı gerçekleştiririm. Çünkü gerçekten çok yetenekli insanlar var. Sadece birilerinin ellerinden tutmasını bekliyorlar. Orada bir futbol takımı yok, ellerinden tutan kimse olmadığı için aileler genelde 'benim kızım doktor, mühendis olsun' kafasında oldukları için futbola fazla yönlendirmiyorlar. Ama birileri elinden tutarsa ki o kişi ben olacağımı düşünüyorum, inşallah güzel sporcular orada da yetiştireceğiz" diye konuştu.

"MAKYAJ GÜNEŞLİ GÜNLERDE SIKINTI OLMUYOR, ANCAK YAĞMURLU HAVADA MAKYAJ YAPAMIYORUM"

Makyaj ve bakım yaparak da sahaya çıktıkları günler olduğunu belirten Çınar, "Birçoğumuz aslında bakım yapıyor, makyaj yapıp sahaya öyle çıkıyor diyemem ama benim gibi süslü olup da sahaya çıkanlar oluyor. Mesela benim ojelerim var. Bazen makyaj yaparak çıkıyorum, güneşli günlerde rimel sürüyoruz, bazı maçlarda ise ruj bile sürüyorum. Ama yağmurlu havalar da bir etken, açık havada oynadığımız için makyaj yapamıyoruz. O yüzden makyajsız çıkıyoruz. Bir sıkıntı yaratmıyor, güneşli günlerde bazen terliyoruz ama makyajımız terleyince akmıyor. Yağmur, çamur olduğu zaman o şekilde akıyor. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor, ojeler için zaten bir sıkıntı yok. Genelde ojesiz bir maça çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.

"GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Geçen sezon Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan Sevgi Çınar, bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Sezon bizim için güzel devam ediyor, iyi başladık. Sadece bir mağlubiyet aldık, o da şanssız bir anımıza denk geldi. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olmayı düşünüyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz, yöneticilerimiz bize gereken önemi ve desteği veriyor. Antrenman olsun, saha dışı veya saha içi olsun, taraftarlarımız olsun her türlü desteği alıyoruz. İnşallah bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olacağız" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMA YENİ SEVGİ'LER YETİŞTİRİYOR

Görev aldığı Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi'nde okulun kız futbol takımını da çalıştıran Sevgi Çınar ve öğrencileri, antrenmanlarını okul bahçesindeki beton zeminde gerçekleştiriyor.

Elbistan'ın tercihleri arasında olmadığını ancak şehre geldikten sonra ilçeyi ve öğrencilerini çok sevdiğini belirten Sevgi Çınar, "Öğretmenlik için buraya atandım. Burası tercihim dışıydı ama Elbistan'ı sevdim, öğrencileri sevdim. Burada ülkemize yeni futbolcular, yeni sporcular kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah da güzel sporcular kazandırma şansımız olur. Gördüğünüz gibi imkanlarımız çok kötü. Kızlar beton zeminde çalışıyorlar herhangi bir spor salonları yok. Topları çok azdı, formaları yoktu. Forma yaptırıp okula top da getirdim ama yine de kısıtlı imkanlar var. Birileri, birilerinin elinden tutmadığı sürece maalesef bu işler olmuyor. Kızlarımızın okul maçları var. İnşallah ilden bölgeye gideriz. Çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VAR AMA İMKAN BULAMIYORLAR"

Öğrencileri arasında çok yetenekli gençlerin olduğunu sözlerine ekleyen Sevgi Çınar, "Beşiktaş'ta futbol oynadığımdan dolayı derslerimi burada 2 gün işleme gibi bir durum oluyor. Pazartesi, salı burada bulunuyorum. Salı akşamı İstanbul'a geçiyorum ve pazar günü maçtan sonra Malatya Havaalanı'na, oradan da servisle Elbistan'a geliyorum. Haftanın 2 günü öğrencilere fırsat buldukça antrenman yaptırmaya çalışıyorum. Sağ olsun zümrelerim de, diğer beden eğitimi öğretmenlerim de bana çok yardımcı oluyorlar. Benim olmadığım zamanlarda onlar genelde kızlarla ilgileniyor. Kızlar dışında erkek takımlarımız da var. Voleybol, badminton takımımız da var. Ama ben futbolcu olduğum için futsal takımına daha çok önem veriyorum. Bir de kızların olması benim için büyük bir avantaj. Onlarla da fırsat buldukça çalışıyoruz. Belki çok yetenekliler ama burada gelişmişlik düzeyi çok az olduğu için imkan bulamıyorlar. Belki de çok güzel, çok iyi sporcular yetiştirilecek ama maalesef elinden tutan olmadıkça yetişemiyorlar" dedi.

Van'da yükümlüler, hakim ve savcılara konser verdi

Van'da 'Serbestliğin Sesi Müzik Grubu'nu kuran yükümlüler, ilk konserlerini hakim ve savcılara verdi. Konserde, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, cezaevi personeli ve yükümlülerle kol kola girerek halay çekti.

Van'da denetim serbestlikten faydalanan yükümlülerden oluşan 'Serbestliğin Sesi Müzik Grubu, ilk konserini dün akşam hakim ve savcılar ile adliye personeline verdi. Van Ticaret ve Sanayi Odasının Konferans Salonu'ndaki konsere, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşan Baştoğ, Denetim Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, hakim, savcı, adliye ve cezaevi personeli katıldı.

YÜKÜMLÜLER BİRBİRİNDEN GÜZEL ŞARKILAR SESLENDİRDİ

İlk yerel sanatçı Yusuf Savuncu ile başlayan programda daha sonra yükümlüler sahne aldı. Bugüne kadar sık sık duruşma salonlarında karşılaştıkları hakim ve savcılara konser veren yükümlüler, söyledikleri Kürtçe ve Türkçe şarkılarla kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman da eğlendirdi. Programda Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, cezaevi personeli ve yükümlülerle kol kola girerek geç saatlere kadar halay çekti. Gecede sahne alan yükümlü ve müzisyenlere, Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nce çeşitli hediyeler verildi.

BAŞSAVCI DÖNMEZ: KULAĞIMIZIN PASI SİLİNDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu etkinliği düzenleyen Denetim Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Kamuya yararlı, topluma yararlı konularda da iş yapan denetim serbestlik yükümlüleri arkadaşlarımız, cezalarını infaz ediyorlar. Müzik grubunda denetim serbestlikten yararlanan arkadaşlarımız da var. Onların da katkısıyla, diğer müzisyen arkadaşlarımızın katkısıyla böyle güzel bir etkinlik organize edildi. Bu müzik ekibinin Van'da bulunan diğer ceza infaz kurumlarında da müzik yapmasını istirham ediyoruz. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızın da bu güzel müzikten istifade etmesini gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel müzik yaptılar. Çok memnun olduk. Kulağımızın pası silindi. Arkadaşlarımızın bu işte profesyonel olduklarını gördük" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ise, müzik grubunda sahne alan müzisyen ve yükümlülere teşekkür etti. Gecede birbirinden güzel şarkılar seslendiren yükümlü Fahri Yılmaz, denetim serbestlikten faydalandığını ve daha önce tiyatroda da yer aldığını ifade ederek, "Denetim Serbestklik Müdürümüzün bizlere çok destekleri oldu. Böyle bir gece düzenleyelim dediler. Biz de tamam dedik. Burada sayın Başsavcımız, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanımız ve memur arkadaşlarımıza güzel bir gece yaşattık. Duruşma salonlarında hakim ve savcıların önüne çıkmaktansa böyle beraber halay çekip, beraber müzik yapmak herşeyin ötesinde ve paha biçilemez bir şey" ifadelerini kullandı.

