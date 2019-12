DHA YURT BÜLTENİ-7

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (2)

CEREN'İN AİLESİ DURUŞMADA

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Aile ve Çalışma Bakanlığı, müdahil 3 avukatla katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir e duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, dava dosyası kapsamında 6 tanık ve avukatlar dinlenecek. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü

Antalya'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Denizdeki fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü.

Antalya'da meteorolojik uyarının ardından gece yarısından sonra rüzgarın etkisi arttı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurla kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü. Kent merkezinde, gün içinde, rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi bulması bekleniyor. Kent merkezi ve batı ilçelerinde metrekareye 20- 50 kilogram yağmur düşmesi beklenirken, doğu ilçelerindeki yağış miktarının 51- 100 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı barınaklarında da hareketlilik yaşanıyor. Ani fırtınaya karşı tekneciler, geceyi teknelerinde geçirdi. Fırtınaya ve su baskınlarına karşı kent sakinlerinin dikkatli olması yönünde Antalya Valiliği'nce uyarı yapıldı. Bazı kişiler, rüzgarlı havaya ve dev dalgalara rağmen sahilde cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ, Aslı DURAN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4)

SEL SULANI DENİZLE BİRLEŞTİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüksek katlı yapıların olduğu binlerce kişinin yaşadığı Mavişehir Mahallesi'nde sağanakta sel suları cadde ve sokakları doldurunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz kenarındaki sitelerde yaşanan selde denizle sel suları birleşti ve araçlar denizin içindeymiş gibi bir görüntü oluştu.

HABER: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (5)

KEMERALTI ÇARŞISI'NDAKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de dün gece başlayan ve bu sabah artarak devam eden yoğun yağış nedeniyle, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sokaklarda da yoğun birikintiler olurken, esnaf önlemler aldı. İş yerlerinin önüne kovalar koyup, suları süpüren esnaf, iş yerinin içine su girmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptı. Çarşıda bulunan Küçük Demirhan, en çok su alan yerlerden biri oldu. Hanın girişi suyla dolunca müşteriler içeri giremedi. Handa bulunan iş yerleri ve lokantalarda çalışanlar, yağmur çizmeleri giyerek, suları dışarı çıkardı. İş yerlerinin içine kadar giren yağmur suları, esnafın ürünlerini ıslattı. Çarşı esnafından Veysi Bolcal, "Çok yağmur yağdığı zaman 15- 20 dakika içerisinde çarşının belirli bölgelerini genellikle su basar. Deniz seviyesine sıfır olduğu için basıyor. Altyapı olmadığı için belediye de bir şey yapamıyor. Büyük bir çalışmayla alttan kanallar yapması gerekiyor. Esnaf bir ay dükkan kapatacak ki olacak, o da çok zor. Bunu çekeceğiz herhalde. Yoğun yağış oldu mu iş yapamıyoruz, bütün banklarımızı içeri topluyoruz. Kovaları su boşa gitmesin diye koyuyoruz, sonra yerleri yıkıyoruz. Dükkanların içine yarım metreye kadar su giriyor. Şalterleri indiriyoruz sıkıntı olmasın diye. Bugünkü yağışla öğleden sonra bir sel baskını olur" dedi.

GELİNLİKLER ISLANDI

Gelinlik mağazasında çalışan Nilüfer Tek, "Her yağmur yağdığında Kemeraltı'nın bu hale gelmesinden biz esnaf olarak yıprandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her dükkanın önünde kum torbaları ve demirler koyuyoruz. Ben de demirler koyuyorum sular girmesin diye. Su içeri girdiğinde mağazadaki tüm gelinlikleri su altında kalıyor. Hiçbir belediye buna çözüm bulamadı. Burası dünyanın üstü açık tek alışveriş merkezi, buranın korunması gerekiyor. Dünyanın her yerinden alışverişe gelenler var. Çarşıya bakılması gerekiyor. İsteğimiz bu sokağın toparlanması. Buranın altında fareler de var, çözüm üretilmiyor" diye konuştu.

'KOVALARLA SULARI ATIYORUZ'

Küçük Demirhan'da bir lokantada çalışan Abdullah Öner ise "Yağmur yağdığında hep aynı şey. Herkes suyun içinde, bütün dükkanlar aynı. Müşterimiz gelmiyor, mağdur oluyoruz. Suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Kovalarla suları atıyoruz. Gelip çekiyorlar bazen ama yetmiyor. Kapıdan yine giriyor sular, dükkanların içindeki eşyaların hepsi suyun içinde" diye konuştu.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,

Milas'ta sağanak; derenin istinat duvarı çöktü

Muğla'nın Milas ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Balavca Deresi'nin istinat duvarının 50 metrelik kısmında çökme meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak, Balava Deresi'nin debisini yükseltti. Saat 05.00 sıralarında, derenin Hayıtlı Mahallesi Cemil Menteşe Sokak'taki kısmında istinat duvarının 50 metrelik bölümü çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte hemen yanındaki yolda da hasar meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, derenin duvarının çöktüğü kısmı güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı. Derenin kenarındaki duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirten mahalle halkı, çok sayıda vatandaşın kullandığı yolda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Şaban'ın askerlik hayali gerçek oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan bedensel engelli Şaban Karoğlu (36), temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Şaban Karaoğlu'nun en büyük hayali asker olmaktı. Karaoğu, 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında kendisini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Sayın'a bu isteğini iletti. Bunun üzerine ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan ile görüşen Kaymakam Sayın, müracaata olumlu cevap aldı. Zara Kaymakamlığı çalışanları Şaban Karaoğlu ve yine bedensel engelli kardeşleri olan Ayşe ve Nilay Karaoğlu'nu evinden aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Karaoğlu'na askeri kıyafet ve şapka giydirildi. Karaoğlu, bir gün boyunca jandarmada eğitim yaptı, öğlen içtimasına katıldı. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen 'Kirpi' askeri araca tertiplerinin kucağında binen Karaoğlu, asker arkadaşı komandolar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Karaoğlu, telsizden asker arkadaşlarına anons geçti. Şaban Karaoğlu'nun bir günlük temsili askerliğine kardeşleri Ayşe ve Nilay Karaoğlu da eşlik etti. Gün boyunca çok mutlu olduğu gözlenen Şaban Karaoğlu'nun annesi Emine Karaoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

'BİZ KENDİSİNİ BURADA GÖRMEKTEN MUTLUYUZ'

Şaban'ın arzusunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Gün boyunca askerlik hizmetindeki temel görevleri yapmak istemişti. Bu kapsamda da personelimizle beraber bu görevleri yerine getirdi. İnşallah memnun olmuştur. Biz kendisini burada görmekten son derece memnunuz" dedi.

Bedensel Engelli Şaban Karaoğlu ise, 1 günlüğüne de olsa asker olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Kaymakamımızdan da razı olsun. Geldik askerlerle tanıştık. Birbirimizi gördük. Allah yardım etsin onlara" diye konuştu.

Annesi Emine Karaoğlu ise "Çok şükür Allah'a. Şaban her zaman askerleri seviyordu. Şimdi de hayalini kurduğu askerliği yaptı" ifadelerini kullandı.

