DHA YURT BÜLTENİ - 7

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3)

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktada çıkan örtü ve orman yangınlarına ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, Taşcılar Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına da ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda çıkan ufak çaplı örtü yangınlarının ise kendiliğinden söndüğü gözlendi. Gece boyu süren yangınlar nedeniyle risk altında olan Günebakan Mahallesi'nde 9 ev tahliye edildi.

ANIZ YAKANLARA CEZA

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü ilçede ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor.

Bu arada, jandarma ekipleri, bölgedeki bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere de para cezası kesti. Jandarma ve ilçe kaymakamlık ekipleri de bölgede birçok evin kapısını çalarak, bahçelerinde ateş yakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Günebakan Mahallesi'nde çıkan örtü yangını ise ekiplerin 13 saatlik uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, TRABZON'A GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki programını iptal ederek, Karadeniz'de orman ve örtü yangınlarının sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a hareket etti. Bakan Pakdemirli'nin, yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detaylar

-Çatısı uçan evlerden detaylar

-Bahçelerinde ateş yakan vatandaşların uyarılması

-Röportajlar

-Detaylar

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM/ TRABZON

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Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürdürülüyor. Kaçak yapılardan biri, sahibi tarafından yıkıldı.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için pazar gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. 16 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de güvenlik önlemleri eşliğinde kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.

KENDİ BİNASINI YIKTI

Uzungöl'de Orhan Çelik, yıkım kararı alınan kaçak yapısını kendisi yıktı. Yapının ahşap ve demir platformlarını söken Çelik, beton blokları da yıkarak, yerle bir etti. Çelik, "Tebligat göndermişler, yıkım kararı çıkarmışlar. Mahkeme kararı çıkmadan bana nasıl yıkım kararı çıkıyor? Kiralık arazide bina yaptım, 'Bir şeyler kazanalım, mal sahibi de kazansın' dedim ama maalesef bırakmadılar" dedi.

Arkadaşının binasının yıkımına yardımcı olan Murat Dilmaç da "Uzungöl'le bizim binamız arasında 5 kilometre var. Burası ile Uzungöl'ün ne alakası var? Burada yaptığımız binayı kendimiz söküyoruz, mecbur kaldık. Bu da yıkılacak, en azından yıkım parasından kurtaralım, belki çıkan hurdayı satar da adamın 300 bin lira, 500 bin lira borcu var, 'Ona en azından bir yardımcı olmuş oluruz' diye arkadaşımıza yardım ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Binada yıkım çalışması

-Binada sökülen yerler

-Röportajlar

-Yıkımdan detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE TRABZON-DHA

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Kızı ve eşinin kaza geçirdiği öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına hakim olamadı

AKSARAY'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Afganistan uyruklu Khadir Mosaye (45), okula götürdüğü kızı Rukiye Mosaye (8) yaralandı. Yaralı baba ve kız, hastaneye kaldırıldı. Eşi ve kızının yaralandığını öğrenip hastaneye koşan Ayşe Mosaye de, "Eşim çok kötü Allahım bana yardım et" diye ağladı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Khadir Mosaye, bisikletiyle Kılıçaslan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi kızı Rukiye Mosaye'yi okula götürdüğü sırada arkasından gelen Halil Sev (40) yönetimindeki 68 BU 779 plakalı kamyonet çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı. O sırada işten çıkıp evine giden 112 Acil Serviste görevli sağlık personeli Ayşe Yöndemli, kazayı görünce aracını durdurup, yaralılara müdahale etti.

Yaralı baba ve kızı ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşi ve kızının kazada yaralandığı öğrenen Ayşe Mosaye de hastaneye koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Mosaye, "Eşim çok kötü Allah'ım bana yardım et. Ben şimdi ne yapacağım? Benim burada kimsem yok. Ne olur bana yardım edin?" dedi. Durumu fark eden hemşireler Mosaye'yi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılardan Khadir Mosaye'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Halil Sev de gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan kamyonet ile bisikletten detaylar

-Yaralı baba kızın hastanede görüntüsü

-Kazada eşi ile kızının yaralandığını öğrenen anne Ayşe Mosaye'ın hastanede ağlaması

-Kaza yerinde müdahale eden sağlık personeli röp.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Evi yanınca gözyaşlarına boğulan o babanın artık yüzü gülüyor

Samsun'da, Cort Ailesi'nin yangında küle dönen evi, hayırsever vatandaşların desteğiyle yenilendi. Evinin yandığı gün gözyaşlarına boğulan Musa Cort (45), sevincini ailesi ile paylaşırken, "Çocuklarımla birlikte evimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bize bu sevinci yaşatan herkese teşekkür ederizö dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde yaşayan Cort Ailesi'nin evi, 23 Ekim sabahı elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort, beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, dışarı çıktı. Tüm eşyaları yanan ve gözyaşları içinde yardım bekleyen Cort Ailesi'ne, hayırseverlerden destek geldi. Ailenin evi 2 ayda yenilendi ve yeni eşyalarla donatıldı.

'BİR İĞNE DAHİ KALMAMIŞTI'

Yangında tüm eşyalarının yandığını, bir iğne dahi kalmadığını anlatan Musa Cort, "Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde evimiz iki ayda yapıldı. Çocuklarımla evimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evimiz kül olmuştu, bizi evimize kavuşturan herkese teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci yaşattılarö diye konuştu.

'EVİMİZ YANDIĞINDA ÇOK ÜZÜLDÜK'

Şerife Cort da "Evimiz yandığında çok üzüldük ama şu anda çok mutluyuz. Allah herkesten razı olsunö dedi.

Yangından sonra çok fazla yardım telefonu aldıklarını ifade eden Kulacadağ Mahallesi Muhtarı Yusuf Yalçınkaya ise Cort Ailesi'ne yardım eli uzatanlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile eski görüntüler

Drone ile yeni görüntüler

Detaylar

Muhabir Zeynep Irmak Öcal'ın anaonsu

Cort ailesinden detaylar

Anne Şerife Cort röportajı

Baba Musa Cort röportajı

Muhtar Yusuf Yalçınkaya röporajı

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak Öcal/SAMSUN,

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Gönüllü kadınlardan 'imece' usulü iyilik

Sivas'ta 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla bir araya gelen gönüllüler, evlerinde imece usulü yaptıkları börek, kek ve pasta gibi yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ömrünü yetimlere ve ihtiyaç sahibi insanlara iyilik yapmaya adayan Yıldız Şahin Meralli (51), 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla başlattığı iyilik hareketinde kısa sürede 4'ü erkek olmak üzere aralarında kamu personeli ve ev hanımlarının da bulunduğu 36 gönüllüye ulaştı. İhtiyaç sahiplerinin gönüllülerine dokunmak, yetim çocukların yüzünü güldürmek amacıyla kolları sıvayan yardım melekleri, evlerinde kendi imkanlarıyla börek, kek ve pasta gibi yiyecekler yaparak belirledikleri yerlere ulaştırıyor.

Ekibin kurucularından Yıldız Şahin Meralli, "Bizler zaten birbirini tanıyan, tanımayan bu ekiptekiler bireysel olarak iyilik işlerinde bulunan insanlardık. Sonra düşündük bir elin nesi var, iki elin sesi var düsturuyla bir araya gelelim, bir oluşum yapalım dedik. Yetimler için ne kadar koşturabiliriz diye 3 kişiyle kolları sıvadık. Daha sonra katılımlarla çok güzel bir melekler grubu oluştu. Mutfaklarda atıl yaşamaktansa sokaktaki öksüz, ihtiyaç sahibi insanlar için nefes olmak, ruhlarına daha faydalı olacaktır" dedi.

'MUTFAKTA İYİLİK HAREKETİ YAPMAK İSTEDİK'

Grup üyesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanı Nurgül Yıldız (46) ise, "Bu ekiple bir çok faaliyette bulunuyoruz. Otururken, mutfak hareketi yapmak aklımıza geldi. Özellikle öksüz çocuklarımıza, annesi olmayan ve yaşlı bireylerimize pasta ve börek gibi yiyecekler yapıp ikram edip hatırlarını soralım istedik. Mutfakta iyilik hareketiyle bu çalışmaya başladık. Pasta ve börek yapıyoruz. Gidip dağıtıyoruz. Bizim bu hareketimizin Sivaslı tüm hanımlara yayılmasını istiyoruz. Şu anda 36 gönüllüyüz" diye konuştu. Mehtap İçen Özektem de (40), "Bu ekibi öğrendikten sonra üye oldum. Gönüllü ekip olarak çok güzel işler yapıyoruz. Bu ekiple olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Esra Baykal (37) ise sosyal medyadan görerek ekibe katıldığını ifade ederek, "Yetim çocuklarımıza ve yaşlı ailelerimize elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM İYİLİK MELEKLERİMİZ'

Annesini kanserden kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ebrar Kangal (9), "İyilik meleklerimiz bizim her istediğimizi yapıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz onları çok seviyoruz. İnşallah biz de gelecekte onlara her şeyi yapacağız" diye konuştu. Eşini kaybettikten sonra 4 çocuğunun bakımını üstlenen Hüseyin Kangal da, "Yardım meleklerinden Allah razı olsun. Çocuklarım onları görünce çok mutlu oluyorlar. Anne gözüyle görüyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kadınların evde pasta, börek yapımı

-İhtiyaçlı ailelere götürmeleri ve ikramları

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Çocuklar üşümesin diye sahne aldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araya gelen 35 yerel sanatçı, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz sahne aldı.

Alaplı Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği 'Çocuklar Üşümesin' projesi kapsamında, çevre il ve ilçelerdeki yerel sanatçıların katılımıyla konser düzenlendi. Toplam 35 yerel sanatçının katıldığı proje kapsamında gerçekleştirilen konserden elde edilen gelirle, 150 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı. Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan sanatçılar, izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Alaplı Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nermin Karakaya, ihtiyaç sahibi öğrenciler için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Elde edilen gelirle 150 öğrenciye mont ve bot alarak teslim edeceklerini belirten Karakaya, "Dernek olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşünürken ilimizde ve komşu illerimizdeki ses sanatçılarıyla görüşerek projemizi anlattık, onlarda çok olumlu baktılar. Bu akşam burada 35 ses sanatçısı ücretsiz sahne alarak destek verdiler. Sanatçılarımız ayrıca kendileri de kampanyaya para yardımında bulundu. Elde ettiğimiz gelirle çocuklarımızı giydireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sahne alan sanatçılar

-Dernek başkanın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI (Zonguldak),

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