DHA YURT BÜLTENİ-7

Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Hakkari'nin Geçitli köyündeki jandarma karakolunda görev yapan askerleri ziyaretinin ardından, bugün da lapa lapa yağan kar yağışı altında kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Dün akşam helikopterle Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, burada görev yapan askerlerin yeni yıllarını kutladı.

Geceyi kentte geçiren Bakan Soylu, bugün öğle saatlerinde de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte Hakkari kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

Lapa lapa yağan kar yağışı altında esnaf ziyareti yapan Bakan Soylu, ziyaret ettiği esnafın yeni yıllarını kutlayıp, bol kazançlar diledi.

EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

======================

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı

Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Faruk C.'nin (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 27 farklı noktada uygulama yaptı. 1980 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, yeni yılın ilk dakikalarında durdurulan otomobilin sürücüsü Faruk C., yapılan alkol kontrollerinde 0.56 promil alkollü çıktı. Faruk C.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1228 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

'UMREYE GİTTİM, NE ALKOLÜ'

Görevli polislere alkollü olmadığını anlatan Faruk C., "Alkol kullanan bir insan değilim. Ben umreye gittim, ne alkolü" dedi. Faruk C. aynı zamanda polislere, "Sizlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

'KAN TESTİ YAPTIRIP, ALKOLLÜ OLMADIĞINI KANITLADI'

Faruk C., alkollü olmadığını kanıtlamak için bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Kant testi sonucunda alkollü olmadığını kanıtlayan Faruk C., raporla birlikte Trafik Şube Müdürlüğü'ne gitti. Bunun üzerine Faruk C., ehliyetini geri aldı.

'EHLİYETİNİ GERİ ALDI'

Faruk C., sosyal medya hesabında geri aldığı ehliyetiyle bir video paylaşarak şunları söyledi: "Önce kamera şakası sandım. Bir arkadaşımın ehliyeti olmadığı için direksiyon başına ben geçtim. Alkol kontrolü yaptılar. Ben de kendime çok güvendiğim için rahatça üfledim. 0.56 promil alkollü çıktım. Hakkını savunmazsan kesinlikle suçlu duruma düşüyorsun. Biraz önce ehliyetimi almışlardı. Ama gittim kan tahlili yaptırdım, tekrar alkol kontrolü yaptırdım ve ehliyetimi geri aldım. Konya'da alkol nedeniyle ceza yiyen ilk kişi olarak beni videoya çekmişlerdi. Ben ehliyetimi geri aldım. Haklı olduğumu onlara ispatladım. Kan testinde '0' sıfır alkol çıktı. Başınıza böyle bir şey gelirse önce karakola sonra da hastaneye gidip kan tahlilinizi alın. Sonra gidip ehliyetini geri alın" dedi.

(Görüntü Dökümü

-----------------------

Ceza yazılıyarken polislerle diyalogu

Alkol kullanmadığını söylemesi

Hastaneden rapor aldıktan sonra sosyal medyada yayınladığı videosu

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA DHA))

======================

Yılın ilk gününde sahiller dolup, taştı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Hayvanlarıyla sahillere gelenler gezip dolaşırken, bazıları da balık tuttu.

Güzel havanın tadını çıkaran Deniz Tatar, yeni yılda herkese mutluluk dilediğini belirterek, "Beni yağmur fırtına engellemiyor. Havuza girmektense denize giriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. Tatil için ailesiyle Rusya'dan gelen Vladimir Ivanov, "Antalya'ya aşık oldum. Hava güneşli de olunca denize girmek istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Güneşlenenlerden görüntü

-Denize girenlerden görüntü

-Yürüyüş yapanalardan görüntü

-Denize giren Deniz tatar ve bir turistle röp

-Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

======================

Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Gaziantep'te olması, kentte heyecan uyandırdı. Kentte herkes talihlinin kim olduğunu merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken, yeni milyonerin kendisini ziyaret etmesini istedi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet kentte heyecana neden oldu.

HERKES TALİHLİYİ MERAK EDİYOR

Kentte yankı uyandıran çekilişin ardından, Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihlinin kim olduğu sorusunu birbirine sormaya başladı. Kent halkı ikramiyenin isabet etmesiyle milyoner olan talihliyi merak ettiklerini belirtirken, kazandığı parayla kente yatırım yaparak istihdam oluşturmasını arzuladıklarını söyledi.

'MİLYONERİ BEKLİYORUZ'

Kent merkezindeki Karagöz Caddesi üzerinde seyyar bayilik yapan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise bileti sattığı talihlinin kendisini ziyaret etmesini istedi. Kentin farklı noktalarında satış yaptığını yılbaşı biletlerini ise Karagöz Caddesi'nde sabit kaldığını anlatan Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşerimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz. Kendisini bekliyoruz ama talihli parasını güzel yerlere harcasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

İkramiyenin çıktığı bayi

Eyyüp Burun anons

Gökhan Küldöken ile Röp.

- Vatandaşlar ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)