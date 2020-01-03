DHA YURT BÜLTENİ-7

Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı

Ordu'da, 7 Ağustos 2018'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı sel baskınının ardından yıkım kararı verilen dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımına başladı.

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos 2018'de meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın meydana geldiği selde, 18 ev de boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık selden zarar görürken 165 milyon TL'lik maddi zarar oluştu.

Ünye ilçesindeki Cevizdere Irmağı yatağına inşa edilen 4 katlı fabrika binası için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Arsasıyla birlikte kamulaştırılan ve Hazine adına kayıt altına alınan 4 katlı betonarme binanın yıkımına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bugün binanın yıkımına başladı. Yıkım sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alındı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/ ORDU

======================

Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti

Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta 3 savunma tipi el bombası, termal silah dürbünü ve zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik Eruh ilçesine bağlı Akmeşe Köyü, Kuyucak Mahallesi bölgesinde 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 3 sığınak bulundu. Yapılan aramalarda ise 3 savunma tipi el bombası, el bombası çantası, üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği ve termal silah dürbünü ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Güvenlik güçlerinin sığınağı araması

Sığınakların görüntüsü

Sığınaklardan çıkarılan malzemeler

El bombaları

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

============================

Van'da 2 dilencinin üzerinden 1395 TL çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, zabıta ekiplerince dilenirken, yakalanan İ.E. ve C.A.'nın üzerinden toplam 1395 TL ele geçirildi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede denetim yapan ekipler, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yaptı. İ.E. ve C.A. isimli dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı. İ.E.'nin üzerinden 1179 TL, C.A.'nın üzerinden ise 216 TL çıktı. Toplam 1395 TL tutanak tutularak, kamuya aktarıldı. Dilenciler hakkında, 'Kabahatler Kanunu'na göre, cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN,

============================

Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamaların olduğu ilçelerden Kulp'ta, taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Haber: KULP (Diyarbakır),

==========================

Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

Gaziantep'te, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci saldırıyı kınadı.

Olay, yılbaşı gecesi Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eczacı Vehbi N. ve 2 oğlunun işlettiği ve o gün nöbetçi olan eczaneye gelen bir kişi reçetesini vererek ilaçlarını aldı. Eczaneden ayrıldıktan bir süre sonda tekrar eczaneye gelen bir grup Vehbi N. ve oğullarına reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesi ile saldırdı. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan eczacılar, kendilerine saldıran ismi öğrenilemeyen kişilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eczacılar Oda Başkanı İrfan Demirci, "Doktor tarafından yazılan ilacın eş değeri veriliyor. Eczacılar olarak eş değer ilaç vermede bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı da eş değer ilaç vermenin önünü açan politikalar güdüyor. Eczanede reçetede yazılan ilaçların aynısı olmadığı için eş değer olan ilacı veriyorlar. Sonra hasta yakınları yanlış ilaç verdiği gerekçesiyle eczaneye ve çalışanlara şiddet uyguluyor. Burada kimsenin yaşamaması gereken olaylar yaşanıyor. Hastanede, poliklinikte, sağlık ocağında, eczanede sağlık çalışanları sürekli şiddetle karşı karşıyalar. Bence sağlıkta şiddet bu ülkenin toplumsal bir sorunu. Sağlıkta şiddete herkesin sahip çıkması gerekiyor. Eczanede saldırıya uğrayan arkadaşlar darp raporu aldı. Emniyette de gerekli şikayetlerde bulunacaklar. Biz de Eczacılar odası olarak eczacının yanında olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Olayın olduğu eczane

Güvenlik kamerası

İrfan Demirci ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP