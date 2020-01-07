DHA YURT BÜLTENİ - 7

Adliye önünde avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü

KAYSERİ'de Mehmet A. (68), avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A, oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. Mehmet A, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda Mehmet A, belindeki tabancayı çıkarıp, Ahmet Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ahmet Demir, adliye önünde yere yığıldı. Ahmet Demir'e, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Demir'e müdahalede bulundu. Dakikalarca kalp masajı yapılan Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet A. ise adliyede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yasin DALKILIÇ- Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

============================

Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik korucusu Şakir Erikli (33), uzun namlulu silahla, nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Olayda Şakir Erikli'nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybetti, 2 korucu yaralandı.

Olay, dün gece Kozluk ilçesindeki Ünsaldı Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Güvenlik korucusu Şakir Erikli, henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlu silahla ateş açtı. Açılan ateşte Şakir Erikli'nin kuzeni 1 çocuk babası Veysi Erikli olay yerinde yaşamını yitirdi, güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Kıral ile Avcı'nın hastanenin acil servisinde tedavisi sürerken, Veysi Erekli'nin cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şakir Erikli'nin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Batman Bölge Devlet Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Hastane acil servisi

-Veysi Erikli'nin fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

============================

Otomobilin köpeği ezdiği an kamerada

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı köpek telef oldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükorhan ilçe merkezinde Pazar günü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Köpek telef olurken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibinin şikayeti üzerine jandarma çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, otomobilin plakasını tespit edip, sürücünün Osman Y. olduğunu tespit etti.

Merkez Nilüfer ilçesinde oturduğu belirlenen Osman Y., şikayet üzerine Görükle Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdi. İfadesinde köpeği fark etmediğini söyleyen Osman Y., "Sokağın ortasında bir insan vardı. Ona bakarken köpeği fark etmeyerek ezmişim. Benim köpeği ezdiğimden bile haberim yok. Bugün saat 2 civarı bir polis aradı. Bu olaydan o zaman haberim oldu. Sosyal medyada tanımadığım insanlar bana hakaret ediyor. Köpeğin sahibini ve eşini arayıp, özür diledim. Keşke elimden daha fazla bir şey gelseydi" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Otomobilin köpeğe çarptığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BÜYÜKORHAN (Bursa),

============================

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı

KIRKLARELİ'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kırklareli'nin yüksek kesimleri 3 gündür zaman zaman yağan kar yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirköy'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santime ulaşırken, bazı köy yolları da kar ve tipi nedeniyle kapandı. Merkeze bağlı 9, Demiröy'de 12, Vize'de 3 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte olis ve jandarma ekipleri de kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, zincir, takoz ve kar lastiği kontrolleri yaptı.

Kırklareli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesindeki tüm okullarda, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Karla kaplı yollar

-Araçların karlı yollarda zorlanmaları

-İşyerlerini temizlemeye çalışanlar

-Şiddetli tipi

-Kar detaylar

-Vatandaşlarla röp'ler

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,

============================

Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurdu

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir ağılın çatısı uçtu. Bazı ağaçlarında dalları kırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde çiftçi Rıza Onay'a (35) ait ağılda meydana geldi. Rıza Onay'ın, ağılının çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine sevk edilen AFAD ekipleri önlem aldı. Rüzgar nedeniyle köydeki bazı ağaç dallarının da kırıldığı görüldü. Meteoroloji verilerine göre rüzgarın etkisini gün boyunca sürdüreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Fırtınadan uçan saç parçaların ve demirlerin ağaç üzerinde durması

-Afad ekiplerin çalışma başlatması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

============================

Yaban domuzları, mahalleye indi

Bursa'nın Kestel ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, mahalleye indi. Yolda yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Kestel'in karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kırsal Alaçam Mahallesi yakınlarına indi. Mahalle yolu üzerinde yiyecek arayan yaban domuzu ve 2 yavrusu, bir otomobilin önünde bir süre ilerledikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Otomobil sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye domuzları görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Domuzların araç önünde gezinmesinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

============================

Ege'de yaş sebze meyve ihracatı yüzde 7 arttı

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında ihracat rekorunu yüzde 7 artışla 890 milyon dolara çıkaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin, 2019 yılı performansını değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıkladı.

EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, EYMSİB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 2019 yılı ihracat performansını değerlendirdi. Uçak, EYMSİB'nin 2019 yılında ihracatı yüzde 7 artırarak, 890 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğini, en fazla ihraç edilen ürünün ise kiraz olduğunu açıkladı. 2020 yılında 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ve gidilmedik yerlere gideceklerini aktaran Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de örtü altı tarım işletmesi kurulacak. Tarım Bakanlığı bünyesi altında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege ihracatçı Birliği, İzmir Ticaret Borsası girişimci olarak kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ÖN PLANA ÇIKAN ÜRÜNLER KİRAZ, SOFRALIK ÜZÜM VE KESTANE'

İhracata katkı sağlayan tüm ihracatçılara teşekkür eden Uçak, kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantrelerinin başı çektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Özellikle Türkiye genelinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında düşüş yaşandığını düşünürsek, birliğimiz ihracatının yükselmesini sağlayan firmalarımızı başarılarından dolayı takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracatımızda ön plana çıkan ürünlerimiz kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri olmuştur. Ülkeler bazında da birliğimiz üzerinden her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracatımız gerçekleşmiştir. Kemalpaşa'da, Selçuk'ta kiraz, şeftali, narenciye ve nar üreticilerimiz ile bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Aynı zamanda bir ziraat mühendisi ve bir halkla ilişkiler uzmanımızdan oluşan üye ilişkileri ekibimiz, yıl boyunca 700'e yakın üye firmamızı ziyaret etti, Ege Bölgesi'nde yer alan üreticiler ile Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile görüşmeler gerçekleştirdiler ve talep ve beklentileri yönetim kurulumuza raporladılar."

'UR-GE PROJELERİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK'

Yurtdışında da ihraç ürünlerini tanıtmak için faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında Almanya, Japonya, Çin, Hong Kong gibi ülkelerdeki fuarlarda ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. 2020 yılında da hedefimiz ihracatımızın potansiyel gösterdiği ve daha önce gidilmedik yerlere giderek üyelerimizin ihraç ürünlerini yurtdışında tanıtmak. Bu kapsamda, en büyük potansiyel pazarlardan Çin'in yanı sıra, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerde fuarlara katılım sağlayacağız. Bu yıl Asya ile birlikte Afrika pazarına da açılmak gibi bir hedefimiz var. Avrupa ve Rusya pazarını tüm üyelerimiz biliyor artık, bizim amacımız dünyayı onlara adım adım yaklaştırmak. 2019 yılının sonunda hem yaş meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri sektöründe URGE projelerini faaliyete geçirdik. Toplam 33 firmamız ile kümelenme projesine dahil olduk. 2020 yılında firmalarımızın talepleri doğrultusunda yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bulunacağız."

'ALTERNATİF PAZARA İHTİYACIMIZ VAR'

Uçak, Rusya ile ihracatı değerlendirirken "Rusya ile iyi bir duruma geldik. Yurtdışına giden ürünler analiz yapılmadan gitmiyor. Raporları çıkıyor ve ona göre izin veriliyor" dedi. Uçak, Çin'e de sadece kiraz ihraç edebildiklerini belirterek, "Çin'e daha çok meyve satmak isteriz. İki devlet arasındaki protokolün genişletilmesini isteriz. Çalışmalar devam ediyor. Çin iyi bir pazar. Alternatif pazara ihtiyacımız var. Rakip ülkelerimiz çoğalıyor. Yıllar öncesinden birçok ülkeye ürün yetiştiremiyorduk. Şu anda rakip ülkeler var. Bunlar bizim için ister istemez ürünlerin önünü kesiyor, bazı ülkeler rakamı düşürüyor. Hızlı bir şekilde girilmeyen pazarlara girmek için UR-GE projeleri geliştiriyoruz" diye konuştu.

Kuru soğan ve taze patates, ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin konuşan Uçak, "Şu anda Türkiye'de patates ve soğan anlamında yeterli ürün var. Fiyatlar da istikrarını koruyor. Şubat ayında da patates hasadının başlamasıyla herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'ORGANİK REÇEL ÜRETECEĞİZ'

Toplantıya ayrıca, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden gelen Yeşim Sever ise, EYMSİB'nin de katkılarıyla doğal reçel üretimi yapacaklarını söyleyerek, "Ayva reçeli üretiyoruz, anne usulü, katkı maddesi yok. Raf ömrü biraz az olacak ama koruyucu madde yok, sağlıklı bir ürün. Destek bekliyoruz, gerekli desteği sizlerden alacağımıza inanıyoruz. Hep birlikte inşallah menemende tarımı canlandıracağız. Logomuz Zümrüdüanka, nedeni Zümrüdüanka gibi küllerimizden doğmak. Arazi üzerinde çalışmalarımız başladı. Tarım Bakanlığı ile birlikte yürüteceğiz. Mart ayında organik çilek üreterek üretime başlayacağız. Mevsim meyveleriyle yürüyeceğiz. İpek böceği gübresinden güzel bir gübre ürettik. Çıkış maddesi zaten ipek böceği. Gübresinden iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Toplantıdan genel ve detay görüntüler

Hayrettin Uçak'ın konuşması

Hayrettin Uçak'ın soruları yanıtlaması

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

============================

İzmir'deki taksilerde dijital dönem başladı

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulaması hizmete girdi. Uygulama ile müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca, mobil uygulama ve internet üzerinden taksilere erişimi sağlayacak olan En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulamaları hizmete girdi. Bir yılı aşkın süredir İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) geçtiği testlerden tam not alan En Taksi İzmir uygulaması birlikte, müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Uygulamayı kullanan müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. En Taksi uygulamasıyla birlikte, müşteriler gideceği mesafeye ne kadar ücret ödeyeceğini de önceden öğrenip, ödemesini kredi kartıyla yapabilecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, kendilerine gönderilecek olan aracı veto hakkına da sahip olacak. VIP Taksi ise vatandaşlara lüks taşıma imkanı sunacak ve aynı anda 8 kişi seyahat edebilecek. VIP araçlarda TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak.

'BUGÜN TAKSİCİLER İÇİN BAYRAM'

En Taksi ve VIP taksi uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, oda başkanları ve taksici esnaflarının katılımıyla basına tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, taksilerin şehirler için sembol olduğunu belirterek, "Bugün taksiciler için bayram günü. Bu yüzden İzmir'in tüm billboardlarında En Taksi var. Çünkü biz, taksici esnafının kentin sembolü olduğunu düşünüyoruz. Taksiler, o kentin ayaklı habercileridir. Kente gelenler önce taksiciyle karşılaşıp ondan haber alır. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Çağın akışına ayak uydurmaktan başka şansımız yok. Aksi taktirde potansiyelimizin altında kalırız. İzmir'i İzmir yapan esnafıyla daha çok iş yapacağız" dedi.

'KARBON SALINIMI AZALACAK'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, yeni sistemden hem müşterilerin hem de taksicilerin memnun olacağını söyledi. Anık, şöyle dedi:

"Türkiye'de ilk defa belediye otoritesinde ve meslek odası kontrolünde tek merkezli yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de gerçekleştiriyoruz. İzmir ilklerin şehri olmaya devam ediyor. Teknoloji canlı bir organizma gibi sürekli gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor. Adapte olabilenler yaşıyor, olamayanlar ise veda ediyor. Taksiciler olarak kendimizi geliştirerek, yenilemek zorundayız. Teknolojinin geldiği bu noktada, taksiciler olarak daha insan odaklı bir sistem arayışına girdik. Bugün uzun süren arayışların neticesinde, dünya örneklerini inceledikten sonra, içimize sinen, herkesi memnun eden teknolojik bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sistem sadece müşteri odaklı olmayacak. Sistemin taksimetreye entegre çalışması nedeniyle araçlar çok daha verimli çalışacak ve taksilerin trafikte boş gezmelerinin önüne geçilecektir. Bu şekilde karbon salınımı azaltılacak. İzmir'deki ilk lüks taksiyi de bugün trafiğe çıkarıyoruz. Yaza doğru artacak olan araç sayımız ile İzmirli vatandaşlarımıza hak ettikleri konforda taksicilik hizmeti sunmaya başlayacağız."

Anık ayrıca, 'Engelsiz Taksi' uygulamasının da ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi. Kesilen kurdelenin ardından Soyer, yeni nesil taksilerde incelemelerde bulunduktan sonra Celil Anık'ın kullandığı taksiyle alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Basın toplantısından görüntü

Tunç Soyer konuşma görüntüsü

Celil Anık konuşma görüntüsü

Fotoğraf çekilme görüntü

Kurdele kesiminden görüntü

Tunç Soyer taksiye binme görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,

============================