DHA YURT BÜLTENİ - 7

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

AKSARAY'da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı. Sinan Karakaya hastaneye kaldırılırken, Recep Karakaya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sevinçli köyünde meydana geldi. Recep Karakaya ve Sinan Karakaya, evde otururken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Karakaya, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Karnından yaranan Sinan Karakaya, kanlar içinde yerde kaldı. Recep Karakaya ise kaçtı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Karakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Recep Karakaya ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baba Recep Karakaya'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolü sonrası jandarma aracına götürülmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T. (14), 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin, emniyette ifadelerine başvuruldu.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı. Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin'in ağır yaralı olduğunu belirleyip, ilk müdahaleyi yaptı. Rojbin T., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmelerin ifadelerine başvurdu.

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntü

Ambulanslar

Fenalaşan öğrenciler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

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Vali Karaloğlu Manavgat'ta açılışlara katıldı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde jandarma karakolu ve müftülük kültür merkezinin açılışına katıldı.

Manavgat'ta Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Müftülük Kültür Merkezi'nin açılışı Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kaymakam Mustafa Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Müftüsü Osman Artan, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yağmur altında gerçekleştirildi.

Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı'nın açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, son 2 gündür Antalya'da yağan yağmurlar nedeniyle Serik ve Gazipaşa'da vatandaşların seralarını ve tarlalarını su bastığını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Manavgat'ın turizm, tarım, ticaret ve eğitimle Antalya'nın en hızlı gelişen ve büyüyen ilçelerden biri olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, "Kırsalda İl Jandarma Komutanlığımız, kent merkezlerinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve mavi vatanda Sahil Güvenlik Komutanlığımız eliyle Antalya'yı Türkiye'nin ve dünyanın en huzurlu kenti yapmak için çalışmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Manavgat'ta zaman zaman çok önemli operasyonlar yaptıklarını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Bu göçle beraber bazı kötü niyetli insanlar Manavgat'ı mesken tutuyor. Adliyemizin denetiminde, savcılarımızın gözetiminde zaman zaman vatandaşa sıkıntı yaratan, vatandaşa çökmeye çalışan yasadışı işlere bulaşmış insanlara karşı operasyonlar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz; Manavgat'ta da, Antalya'da da hiç kimsenin şehrimizin huzurunu kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Bundan herkes emin olsun. Sarılar merkez olmak üzere çevresindeki 16 mahallemize bugün açtığımız bu karakolumuz üzerinden hizmet vermiş olacağız" diye konuştu.

Karakolda 30 personelin görev yaptığını anlatan ve vatandaşın başvurularına en kısa sürede cevap verileceğini belirten Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından, İl Müftüsü Osman Artan'ın okuduğu dua ve kurdele kesimiyle jandarma karakolu hizmete girdi. Karakolu gezen Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekilere, Manavgat'ın Sırtköy Muhtarı Mehmet Çil şiir okudu ve türkü söyledi.

Jandarma karakolunun açılışının ardından Manavgat Müftülüğü Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılan Vali Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada merkezin caddeye bakan kısmının bir bölümünün iç giyim mağazası olarak kiraya verilmesini eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yıllarda toplumun dini ihtiyaçlarla sosyal ihtiyaçlarını birleştirecek çok önemli faaliyetler yapmaya başladığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha önce oluşturduğu boşluğu maalesef hiç arzu etmediğimiz yapılar doldurdu bu ülkede. Şimdi onlarla mücadele ediyoruz" dedi.

VALİDEN ELEŞTİRİ

Yeniden yapılanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah aşkına şu yaptığınız binaların altına ticarethane koyma hastalığından vazgeçin. Bu binanın yapımına 2 milyon dediniz. Bakın, Manavgat'taki vatandaş bunu vermiş. Şurada kiraya verdiğiniz dükkandan kaç para gelecek de buna ihtiyacınız var. Şimdi burası kiraya verilmiş ama kiracı boşaltınca kesinlikle orayı kiraya vermeyelim. Burası cadde üzerinde güzel bir yer, burayı gençlik merkezine çevirelim."

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşmasının ardından kültür merkezinin yapımına katkıda bulunanlara plaket verildi. Açılışın ardından Vali Karaloğlu kültür merkezini gezdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek bir süre önce ameliyat olan Başkan Ahmet Boztaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntü dökümü

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Vali Munir Karaloğlu'nun jandarma karakolu açılışına gelmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Sırtköy muhtarının türkü söylemesi

Vali Karaloğlu'nun Müftülük Kültür Merkezi'ndeki konuşması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı etkileyecek dereceye ulaşmazken, sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda hafif şekilde kar yağmaya başladı. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı

-Sis

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.53-Boyut: 211.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle Sapanca Gölü'nden su alımı sonlandırıldı.

Kocaeli'nin içme suyunun yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle su seviyesi düşerken, 9 Kasım 2019 gününden itibaren Sapanca Gölü'nden baraj gölüne su takviyesi yapıldı. Son günlerdeki yağmurların ardından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi günden güne arttı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Yuvacık Barajı'nda su seviyesi bugün itibariyle 20 milyon 590 bin metreküp ile yüzde 40,27 seviyesine ulaştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bugün itibariyle Sapanca Gölü'nden su alınması durduruldu. Yağışların ve barajdaki suyun durumuna bağlı olarak Sapanca Gölü'nden ileriki zamanlarda ihtiyaç halinde su alımı yapılabileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile barajdan görüntüler

Dağlardan baraja akan sular

Barajdan görüntüler

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Detaylar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ,

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