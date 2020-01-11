DHA YURT BÜLTENİ - 7

3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan tabancaların kullanıldığı, biri polis 3 kişi vurularak yaralandığı olayın ardından ilçede sakinlik hakim. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde ilçe merkezinde eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren işletmelerin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesi eğlence mekanlarının bulunduğu, Edirne Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında işyeri sahibi ile müşterler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın yaşandığı içeriye girildiği sırada polis memuru M. K., açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Yaşanan arbedede polis memurunun yanı sıra birlikte Lüleburgaz Özer Spor Başkanı Volkan Düğücü ile mekan çalışanı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaşanan olayın ardından Roman vatandaşların yaşadığı Altıyol Mahallesi'nde oturanlar, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren öfkeli kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Olay üzerine ilçeye Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemi alındı.İlçeye dün gece yarısı sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemlerine devam ederken, ilçeye sakinlik hakim oldu.

Polis, olaydan sonra yaptığı çalışmada silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde Altıyol Mahallesi sakinleri bar adı altında mahallerinde açılan eğlence mekanlarında sürekli kavga çıktığı ve pavyon olarak hizmet verdiğini iddia ederek, kapanması için imza kampanyası başlattı. Mekanda çalışan yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını iddia eden öfkeli mahalle sakinleri, işyerlerinin şehir dışına taşınmasını istedi.

İmza kampanyasına katılan Erol Süzük, "Şehrin göbeğinde açılan bu tür iş yerleri aslına uygun hizmet vermiyor. Bar adı altında açılan eğlence mekanı pavyon olarak hizmet veriyor. İçerde yabancı uyruklu kadın çalıştırıyorlar ve bunların para karşılığı fuhuş yaptırıyorlar. Bu nedenle sürekli burada olaylar çıkıyor. Biz burada bunları istemiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Bekir Çalışkan ise "Kaymakamlıktan, emniyetten bu işe bir çözüm bulunmasını bu bar ve pavyonların buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bar adı altında faaliyet gösteren pavyonlardan çok rahatsızız. Hiç uğruna polisimiz ve arkadaşlarımız yaralandı. Halk olarak kesinlikle bunların buradan kalkmasını istiyoruz"şeklinde konuştu.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ise sürekli olayların çıktığı bu tür eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın meydana geldiği sokaktan detaylar

Saldırıya uğrayan mekan

Polisin aldığı önlemler

Zırhlı araçlar

Ali Can Zeray anons

Mahallede imza kampanyasına katılanlar

Mahalle sakinlerinin imza atması

Mahalleden detaylar

Mahallelilerle röp.

Ali Can Zeray anons

Mekanın taşlanma anı

Olaylar ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), -

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Kar maskeli kişilerce evinde öldürüldü

UŞAK'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişi, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Kayıplara karışan zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Işık Mahallesi 4'ncü Burak Sokak 20 numaradaki apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası, inşaat işçisi Resul Arslan, bugün evinin kapısına gelen kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla göğsüne ateş edilerek yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, komşuları tarafından evinin kapı ağzında yerde kanlar içinde bulunan Arslan için sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Resul Arslan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Evde yapılan inceleme sonrası Resul Arslan'ın cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsiye gönderildi. Kaçan zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Resul Arslan'ın fotoğrafı

Polisin incelemesi

Resul Arslan'ın yakınlarından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK, DHA)

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Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler (2)

EV, ÇÖKME RİSKİNE KARŞI YIKILDI

Kentte yaşanan sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Evlerinin yıkılmasının ardından sokakta kaldıklarını ve geceyi akrabalarında geçirdiklerini söyleyen Hatun Tik, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in mağduriyetlerini gidermek adına kendilerine söz verdiklerini söylemesi üzerine, acılarının biraz olsun dindiğini belirtti. Evinin yağış sonrası bir anda bu hale geldiğini kaydeden Tik, eşyalarının birçoğunu kurtaramadığını, maddi ve manevi olarak çöküş yaşadıklarını söyledi. İki çocuğunun üniversite okuduğunu ve evlerinin yıkılmış halini henüz görmediklerini dile getiren anne, "Yüreğimiz yanıyor. İnsanın evinin bu hale gelmesi o kadar acı ki. Duyarlı insanlarımıza sesleniyorum. Acımıza yüz dönmesinler. Belediye başkanım söz verdi. Allah ondan razı olsun. Sözünü tutacağını biliyoruz" dedi. Yakın zamanda beynindeki tümörden dolayı ameliyat olduğunu ve çalışamadığını belirten Ali Tik ise tek isteklerinin evlerinin tekrar yapılması olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Ev sahibi çift ile röp.

Kadının molozların arasında eşyalarını araması

Molozlardan ve kalan eşyalardan genel ve detaylar

SÜRE: 03'26" BOYUT: 380 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın Hira adında ikizi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı Mina Demir, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Mina, çağırılan ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Mina, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hira adında ikizi olduğu öğrenilen Mina Demir'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mina'nın cenazesi, Tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Minik kızının tabutunun tam karşısında saf tutan İmirze Demir, güçlükle ayakta durabildi.

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mina Demir, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mina Demir'in tabutu

Namaza katılanları

Baba İmirze Demir dua ederken

İmamın helallik alması

Cenaze namazı

Tabutun omuzlara alınması

Cenaze aracına konulması

Mina (solda) ve Hira Demir'in yan yana fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Organ naklinden sonra ölen üçüncü hasta toprağa verildi

İZMİR'de eşi İbrahim Tekin'in, 'Bakımsızsın' diyerek, dövdüğü ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden üçüncü hasta Ali Uslu'nun cenazesi defnedildi.

Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin'in, 'Bakımsızsın' diyerek dövüp, ağır yaraladığı Filiz Tekin'in kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı aldı. Aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in böbrekleri Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledildi. Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, İnanç ve Aykut fenalaşmaları üzerine Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç, geçen 2 Ocak Perşembe günü, Aykut ise 3 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu da geçen 28 Aralık'ta, durumunun kötüleşmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da, 8 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uslu'nun ölümü yakınlarını yasa boğdu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerle ilgili adli soruşturma başlattı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Uslu için, Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uslu'nun eşi Meral Uslu, kızı Başak Van Hove ile çok sayıda yakını katıldı. Meral Uslu ve Hove, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

'OLDUKÇA ÜZGÜN VE KIZGINIZ'

Cenazede konuşan Başak Van Hove, babasının yürüyerek girdiği hastaneden vefat ederek çıkmasına anlam veremediklerini, oldukça üzgün ve kızgın olduklarını belirterek, "Hayatını kaybeden diğer hastaların aileleri de oldukça perişan durumdalar. Biz, bu konunun enine boyuna araştırılmasını istiyoruz. Kararın alınmasından itibaren tüm süreçlerin, doktorların yaptıkları işlemlerin, alınan ilaçların ve diğer her şeyin araştırılmasını ve çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Diğer organ nakli bekleyen insanların da aynı acıyı çekmemeleri için bilinçlenmelerini istiyoruz, süreçlerde hata varsa bunların düzeltilmesini istiyoruz. Bize hastaneden sadece Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlerinin uygulandığı söylendi ve başka bir şey söylenmedi. Şu an otopsi sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazının kılınmasından görüntü

Tabuttan görüntü

Cenazeden detay görüntüler

Başak Van Hove ile röp.

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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DİSKİ'den, 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt

DİYARBAKIR Vali Yardımcısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, kentte suya 'yüzde 300 zam' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Helvacı, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, 15 metreküpün üzerindeki su kullanımında yüzde 50 zam yapıldığını söyledi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Diyarbakır'da suya yüzde 300 oranından zam yapıldığı iddialarına Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. DİSKİ'nin uzun süredir fiyat artışı yapmadığını anlatan Helvacı, "Su fiyatları merkez 2,64 TL, ilçelerde durum değişmekle beraber 1,5 TL ile 1,7 TL arasında bir ücretlendirme söz konusuydu. Biz Kasım ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında bu konuyu gündeme getirdik. Bu rakamı ilimiz özelinde 3 farklı çeteleyle belirledik. Merkezde su ücretimiz 3,55 TL, dış ilçelerden 3 büyük ilçemizde Bismil, Ergani ve Silvan'da 3,50 bunun dışında kalan ilçelerimizde 3,45 olarak bu suyun fiyatını belirledik. Bu suyun fiyatını belirlerken mevcut ekonomik durum ve beklentiler anlamında yürütmemiz gereken hizmet çerçevesi sürdürülebilir durumda değildi. En temel harcama kalemleri esas alınarak yapılan tespitte DİSKİ'ye suyun maliyet 3,71 TL. Biz fiyatlandırmayı bu maliyetin altında tuttuk" dedi.

'KAYIP VE KAÇAK ORANI YÜZDE 62'

15 metreküpün üzerindeki su kullanımında yüzde 50 zam yapıldığını anlatan Helvacı, Diyarbakır'da kayıp ve kaçak su kullanımının yüzde 62 olduğunu söyledi. Helvacı, "Diyelim ki bir vatandaşımız 17 metreküp su kullandı. Bu kullanmış olduğu suyun tümünü değil, 15 metreküpün üstündeki miktar için bu zamlı tarifeyi ödüyor. Amacımız burada su tasarrufunu teşvik etmek ve aşırı ticari kullanımın önüne geçmek. Yani sularımızın tarlaların sulanmasında kullanılmasını istemiyoruz. Buna uygun kar etmesinden kaynaklı olarak bu maliyeti de yüklenmelerini istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken Diyarbakır'daki sosyoekonomik yapıyı dikkate aldık. Bu şehrin yüzde 65'i 15 metreküpün altında bu suyu kullanıyor. Bu yüzden biz 15 metreküpü esas aldık. İdeolojik şartlanmayla gerçeklerin saptırılması olmaz. Vatandaşlarımızın yanıltılması yanlıştır. Bu şehrin kayıp kaçak oranı yüzde 62. Mevcut olabilecek en düşük rakamı tuttuk. Maliyetinin altında veriyoruz. Dolayısıyla bu şehri sevmek, bu şehre hizmet etmek sözlerle olmaz. Asıl bu şehri cezalandıranlar, bu şehre gerçekleri söylemeyip, bugüne kadar yapılması gereken hizmetleri yapmayanların suçudur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Toplantı salonundan detay

Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Emrah Kızıl, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 746 MB

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te (2)

EĞİTİM KAMPÜSÜ İÇİN BAĞIŞLANAN ARAZIYI İNCELEDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te, eğitim kampüsü kurulması için bağışlanan arazide incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tosyalı Ailesi tarafından 12 milyon 500 bin TL'ye alınarak eğitim kampüsü yapılması için bağışlanan, eski bir fabrika kurulu olan 51 dönümlük arazide incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk'a, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Selçuk daha sonra AK Parti Kilis İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve partililer ile bir araya gelen Bakan Selçuk, ardından belediyeye geçerek, şeref defterini imzaladı. Bakan Selçuk, eğitim konularının dışındaki konuları da ele almak için Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Belediye başkanımızın eğitime verdiği desteği buraya geldiğimden beri somut olarak görme imkanım oldu. Bu desteklerin Kilis'in geleceği için çok büyük enerji sağlayacağı, Kilis'in eğitim seviyesini yükseklere taşıyacağı konusunda hiç şüphem yoktur. Bu anlamda, huzurunuzda başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Valimiz, belediye bakanımız, milletvekillerimiz ile birlikte eğitime çıta atlatma konusunda mesafeler alacağız. Yaptığımız değerlendirmelerde bunu gösteriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın okul yapılacak alınları gezmesi

Belediyeyi ziyareti

Bakan Selçuk'un açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB

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Tokat'ta evde eğitim gören öğrencilere eğlenceli ders imkanı

TOKAT'ta evde eğitim gören öğrencilerin aldığı dersler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğlenceli hale getiriliyor. Serebral Palsi (SP) hastası ilkokul öğrencisi Ender Koç (11), evine gelen öğretmen ve tiyatrocular ile keyifli bir ders ortamı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula gidemeyen öğrencilere yönelik başlatılan evde eğitim hizmetinden il genelinde 78 öğrenci yararlanıyor. Bakanlığın başlatmış olduğu evde eğitim hizmetine yenilik ekleyen Milli Eğitim Müdürlüğü, temel derslerin yanında sosyalleşmelerine katkı sağlayacak çeşitli aktivitelerle de eğlendiriliyor. Bu kapsamda kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ormanbeyli köyünde yaşayan Yılmaz-Semra Koç çiftinin 3 çocuğundan sonuncusu olan, SP hastası ilkokul öğrencisi Ender Koç, tiyatrocular, vantriloklar ve müzisyenler tarafından ziyaret edildi. Eğitimini tamamladıktan sonra hastaları iyileştirmek için doktor olmak istediğini söyleyen başarılı öğrenci Ender'in, haftanın 4 günü evinde yapılan derslerle amacına ulaşması için çalışılıyor.

Lise ve üniversiteyi bitirerek doktor olmak istediğini ifade eden Ender Koç, "Çok güzel ders çalışıyoruz hocamla. Hocamdan ben çok memnunum. İnşallah ben lise, üniversiteyi bitirip doktor olacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Öğretmenim etkinlikler yapıyor, çok güzel oyunlar oynatıyor. Komik bir öğretmen espri yapıyor. Çok seviyorum ben hocamı" ifadelerini kullandı.

'ENDER AZİMLİ VE ZEKİ BİR ÖĞRENCİ'

Haftanın dört günü Koç ailesinin evine gelerek Ender'e Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersi veren Sınıf öğretmeni Selcan Karakaş ise enderin azimli ve zeki bir öğrenci olduğunu belirterek, "Ben haftanın dört günü geliyorum. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi işliyoruz birlikte. Bugün Türkçe ve matematik derslerini işledik. Ender'in de söylediği gibi ben dersimi eğlenceli hale getirmek için birçok şey yapıyorum. Ender, zeki bir öğrenci çok seviyorum, azimli ilerisini görebiliyorum. Öğrenmeye azmi ve hevesi var" dedi.

Oğlunun doğuştan SP rahatsızlığının olduğunu belirten anne Semra Koç, "Biz yürüttüğümüz zaman yürüyor, kendisi yürüyemiyor. Her şeyden çok korkuyor. Enderi ben okula götürdüm bir yıl boyunca gitti. Ben kendim götürdüm. Seslerden rahatsız olduğu için ben hep yanında olmak zorunda kaldım benimde rahatsızlığım vardı. Bende yüksek sese gelemedim. Evde eğitim görmesini istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler de yardım ettiler. Çok iyi evde eğitim ile böyle çocuklara bu hizmetin yapılması çok güzel. Sürekli takip ediyorlar. Öğretmenler gelip evde etkinlikler yapıyorlar. Bizde okula götürmeye çalışıyoruz. Arkadaşları sürekli geliyorlar, burada etkinlik yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz devletimize. Oğlum okumaya çalışıyor her şeyi takipte. Öğretmenini çok seviyor, ilgiyi de çok sever. Okuması güzel ama yazmasında biraz sıkıntısı var. Sürekli lise ve üniversiteyi bitirip doktor olacağım diyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinden görüntüler

-Tiyatrocuların gösterileri

-Müzik işliğinde eğlenmesi

-Ders çalıştrılması

-Ender Koç'un konuşması

-Öğretmeninin konuşması

-Annesinin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, -

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Cami avlusunda ağaç kesimine tepki

ÇORUM'da kanalizasyon borularına hasar verdiği ve uzayan köklerinin duvarlarda çatlaklar oluşturduğu gerekçesiyle cami avlusundaki 4 çam ağacının kesilmesi, tepkilere neden oldu.

Binevler 3'üncü Cadde'deki Zikrullah Camii'nin avlusunda bulunan çam ağaçlarının, zamanla uzayan köklerinin, cami duvarlarında çatlamalara ve şadırvana ait kanalizasyon borularında kırılmalara neden olduğu gerekçesiyle, caminin dernek yöneticileri tarafından kesilmesine karar verildi. Kararın ardından dernek yöneticileri, ağaçların kesilmesi için belediyeye talepte bulundu. Sabah saatlerinde camiye gelen belediye ekiplerince kesilen ağaçlar, araca yüklenerek götürüldü.

Ağaçların kesildiğini gören bazı mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bazıları ise ağaçların caminin görünümünü kapattığı için kesildiğini iddia etti.

Adını vermek istemeyen caminin dernek görevlisi, ağaçların, köklerinin cami avlusundaki duvarların çatlamasına yol açıp, risk oluşturduğu ve kanalizasyon borularında kırılmalara neden olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

Cami ve kesilen ağaçlar

-Bir görevlinin neden kesim yapıldığını anlatması

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,