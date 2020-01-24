DHA YURT BÜLTENİ-7

HDP önündeki eylemde 144'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 144'üncü gününde de devam etti. Aileler, kendilerini ziyaret eden 7 öğretmenin, Eğitim-İş Sendikası'ndan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 144'üncü gününde de devam etti.

EĞİTİM-İŞ'E TEPKİ

Aileler, kendilerini ziyaret ettikleri için Eğitim-İş Sendikası'ndan ihraç edilen 7 öğretmene sahip çıktı. Sendikanın geri atım atmasını istedi.

2015 yılında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altındaş, öğretmenlerin sendikadan ihraç edilmesine tepki gösterdi. Altıntaş, "Tunceli Pülümür'de silah zoruyla kaçırılan ve hala PKK'nın elinde bulunan askerin babasıyım. Bizi ziyarete gelen öğretmenleri ihraç etmişler. İnsanlık dışı. Bunlar ülkesinin askerini desteklemeye gelmişler, annesinin, babasının acısına ortak olmaya gelmişler. Ne yapsınlar yani, suçu ne günahı ne bu adamların? Bu da gösteriyor ki, o ihraç edenler ne yazık ki ülkesi için değil de başkası için mücadele ediyor. Bunlar sözüm ona aydın kişiler. Biz gençlerimizi bu insanlara mı emanet ediyoruz? Yazık değil mi?" dedi.

2014 yılında İstanbul Arnavutköy'deki evinden "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkan ve geri dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl (19) için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl de öğretmenlerin bir an önce sendikaya geri alınmasını istedi. Bingöl, şöyle dedi:

"144 gündür burada bekliyoruz. Bizi ziyaret eden öğretmenleri sendikaları ihraç etmiş. Bu sendikayı kınıyoruz. Bu sendikaya diyorum ki; 'Siz terör destekçileri misiniz yoksa bu insanlardan yana mısınız? Bu insanlar gidip, Kandil'de PKK'yı ziyaret etmediler. Bu insanlar, burada, gözü yaşlı anneleri ziyaret etti. Yazık günah değil mi, bunları ihraç etmeye?"

PKK tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat (28) için oturma eylemine devam eden Emine Kaya, "Mardin'den geldim. Yedi öğretmen geldi, bizi ziyaret etti. Sendikaları onları atmış, çok ayıp. Bunu kabul etmiyorum. Buraya gelmeleri kusur mu?" derken, PKK tarafından kaçırılan İzmirli Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin de, "Bu çadıra, bizi ziyarete gelen insanların, acıyı paylaşmak için geldiklerinin bilincindeyim. Bu insanların sendikadan ihraç edilmesini asla doğru bulmuyorum. Aslında bizi ziyarete gelenleri takdir etmeleri lazım. Bu yanlış bir olay. Buna karşıyım" dedi.

'TORUNUM KIZ OLSA HACİRE, ERKEK OLSA SÜLEYMAN'

Kızına kavuşup evlendirmesi halinde doğacak torununa, kız olursa Hacire Akar'ın, erkek olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını vereceğini belirten Mehmet Laçin ise şöyle konuştu:

"Bu çocuklar korkudan teslim olmuyorlar. Burada ilk eylemi başlatan Hacire hanımı yürekten kutluyorum. Kızım, evladım elime geçerse, düğününü yaparsam, çocuğu kız olursa Hacire ismini vereceğim. Hayalim bu. Çünkü kızımın hayatını, kurtarırsam, kavuşursam iki kişiye borçluyum. Biri Hacire hanım diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Çocuk erkek olursa da ismini Süleyman koyarım. Buradan duyuruyorum; Hükümet gücünü kullansın, bu çocuklarımızı kurtarsın."

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Şevket Altıntaş'ın konuşması

Şevket Bingöl'ün konuşması

Emine Kaya'nın konuşması

Mehmet Laçin'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 593 MB

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Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)

VAN'DA KARLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

Van'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelinde 250 iş makinesi ve bin personelle yürütülen çalışmalar, kar yağışı ve tipiye rağmen aralıksız devam ediyor. Kentte sis ve tipi de etkili oluyor. Sisten dolayı görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Van'ın Edremit ilçesinde, karla mücadele çalışması 12 iş makinesi ve 62 personelle yürütülüyor.

Edremit Belediyesi karla mücadele ekip sorumlusu Sedat İlli, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Kar nedeniyle burada kar kalınlığı 40 santimetreyi aşmış durumda. Yağan kar ve tipiye rağmen ekiplerimiz yolları açık tutmak için yoğun bir mücade yürütüyor. Halkımıza daha iyi hizmet vermek adına bu çalışmalarımızı 62 kişiden oluşan bir ekiple yürütüyoruz."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karda sürücülerin zor anları

-Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması

-Kapanan yolları açma çalışmaları

-Muhabir anonsu

-Yol açma çalışmalarından detaylar

-Karla mücadele ekipleri ile röportaj

-Yol açma çalışmaları

-Araçların karlı yollarda ilerlemesi

-Çevreden detaylar

SÜRE: 3 DAKİKA 51 SANİYE - BOYUT: 431 MB

HABER-KAMERA: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN-DHA)

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti. Deprem bölgesinde vatandaşlar, evlerine girmeye korktukları için geceyi yine sokakta ateş başında geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar köyü olan deprem, yerin 10.35 kilometre derinliğinde saatler 22.22'yi gösterdiğinde 5.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. meydana geldi. Depremler Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremde 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtildi. Paniğe neden olan depremler nedeniyle Manisa'da vatandaşlar tedirgin olmaya devam ediyor. Çarşamba gününden bu yana bölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, Korkudan evlerine giremeyenler geceyi yine yaktıkları ateşin başında geçirdi. Gece boyunca en küçüğü 1.0 büyüklüğünde, en büyükleri ise sabaha karşı Akhisar'da saat 6.04'te 3.8, Kırkağaç'ta ise saat 10: 07'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem panik yarattı.

Mahalle sakinlerinden Esra Zeybek, çatlaklar olduğu için evlerine tahliye kararı verildiğini söyledi. Zeybek, "İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var" dedi. Geceyi AFAD'ın kurduğu yardım çadırında geçiren Davut Zeybek ise, "Dün gece yine çok sayıda sarsıntı meydana geldiği için evlere giremedik. O yüzden geceyi AFAD çadırında geçirdim. Her an deprem olabilir korkusu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Tahliye kararı çıkan evlerin sahipleri eşyalarını dışarı çıkarmaya başlarken, bazı mahalle sakinleri yaktıkları ateşin başında ısınmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahalle sakinleriyle röportaj

Çadırdan görüntü

Tahliye kararı verilen evden görüntü

Ateşin başında ısınan insanlardan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/AKHİSAR (Manisa),

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Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde anıldı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 19'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Okkan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın 'Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır'dır' sözünü hatırlattı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Gaziler ve Şehit Aileleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Gaziler ve şehit yakınları anma programında Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafının yer aldığı, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartı taşıdı. İl Emniyet Müdürü Yaman ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Anma programında konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek şunları söyledi: "19 yıl önce burada şehadetle şereflenen Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları 5 polis memur arkadaşımızı burada anmak ve yad etmek amacıyla toplandık. Burada anıta çok güzel bir sözü var. Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diyarbakır'dır diye. Çok doğru bir tespite bulunmuş rahmetli şehit emniyet müdürümüz. Kendisi bunu gerçekleştirmek için bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştı. Bizler burada olmasak da o zaman başka yerde görev yapsak da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Gece gündüz gayret sarf etti bunu gerçekleştirmek için. Mücadele etti ve bu uğurda da Cenab-ı Allah ona şehadeti nasip etti silah arkadaşlarıyla birlikte. Rahmet diliyorum. Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve o gün şehit olan arkadaşlarımıza ve gerek polis, asker, jandarma, koruyucularımız ve tüm güvenlik görevlilerimizden, şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum.ö

Okkan'ı şehit edildiği yerde ananlar arasında 75 yaşındaki Azize Şimşek ve isimleri Ali Gaffar Okkan olan vatandaşlar da vardı. Azize Şimşek, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın ismini iki oğluna bıraktığını belirterek kendisini hiç unutmadığını söyledi. Her gün anıtı başına gelip Yasin okuduğunu da söyleyen Şimşek, "Ben onu unutmuyorum. Kim unutursa unutsun biz unutmuyoruz. Hem çocuğum gibidir, hem de arkadaşım gibidirö dedi.

Gaffar Okkan şehit edildikten sonra doğan ve ailesinin ismini verdiği Ali Gaffar Ayverdi (19) de, ismini gururla taşıdığını belirtti. Ayverdi, "Biz görmedik Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun. Büyüklerimiz onu görmüşler, çok sevmişler. Bize anlattıklarına göre biz de çok seviyoruz. O rahmet ettikten hemen sonra biz doğmuşuz. Onun da adını bizim adımıza koydular. Çok mutluyuz bunun için şeref duyuyorum, şahsen çok gururluyumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, -

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Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (2)

AĞAÇ, YOL ORTASINA DEVRİLDİ

Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtınada, en işlek noktalardan Trabzon Caddesi'ndeki ağaç, kökünden sökülüp, yol ortasına devrildi. Bu sırada yoldan sürücü ya da yayanın geçmemesi, olası faciayı önledi. Fırtınada kökünden sökülerek, devirilen ağaç, daha sonra ekipler tarafından yol ortasından kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devrilen ağacın kökü

Caddenin ortasındaki ağaç

Ağaçtan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB

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Buz tutan gölde sema gösterisi

DANS eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, Afyonkarahisar'da buz tutan Emre Gölü üzerinde sema gösterisi yaptı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Beldesinde yer alan Emre Gölü, kış mevsimiyle birlikte buz tuttu. Frigya Vadileri arasında kalan göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dans eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, buz tutan gölün üzerinde sema gösterisi yaptı. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen sema gösterisinde, Bahadır Okyar'ı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek görüntüledi.

Bahadır Okyar, Afyonkarahisar'ın dünya Mevleviliğinde ikinci sırada yer aldığını, buna dikkat çekmek amacıyla böyle bir gösteriye imza atmaya çalıştıklarını söyledi. Bahadır Okyar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yer. Konya'dan sonra dünya Mevleviliğinin ikinci adresi. Biz de bu duruma dikkat çekmek amacıyla, buz üzerinde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Bunu yaparak şehrimizdeki Mevlevi kültürüne, inancına ışık tutmak istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kenarda sema yapmaya hazırlanırken buzun kırılabileceği düşüncesine kapılsam da sema yapmaya başladıktan sonra hiçliğe doğru yolculuğum başladı."

EMRE GÖLÜ, FRİGYA'NIN NAZAR BONCUĞU

O anları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek ise şunları söyledi:

"Ben doğada geziyor ve gördüğüm manzaraları fotoğraf makinemle kayıt altına almaya çalışıyorum. Bunu yaparken Afyon'u da tanıtmaya çalışıyorum. Frigya Vadileri arasında kalan Emre Gölü, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de vadiye güzellik katıyor. Deyim yerindeyse Emre Gölü, Frigya'nın nazar boncuğu. Biz de hem burayı hem de Mevlevi kültürünü birlikte tanıtalım istedik. Buz tutan gölde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Sema biliyorsunuz kainatın oluşumunu ve insanın alemde dirilişini anlatıyor. Semazen, Allah'a yakın olma düşüncesiyle kalbinin etrafında dönüyor. Semazenler simgesel olarak mezar taşlarını, kefenlerini ve kabirlerini, üzerinde taşıyor. İşte biz de bütün bu değerlerimizi, kayıt altına aldığımız videoda toparlayıp sunmak istedik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gölden detay

Semazenden detay

Semazen göle doğru yürürken detay

Göl üzerinde semazen gösterisinden detay

Genel detaylar

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi

ERCİYES Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard eğitimi veren Veysel Değirmenci (62) 3 yaşından 80 yaşına kadar herkesin kayak yapmayı öğrenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimleri veriliyor. 2200 rakımlı kayak merkezinde sömestir nedeniyle de yoğunlık yaşanıyor. Kayak öğrenmenin zor olmadığını belirten kayak eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes'e gelerek kayak eğitimi alacaklar kişilerin belgeli kayak antrenörlerinden eğitim alabilirler. Kayak ve snowboard kolay bir spordur. Önyargısız bakmalarını istiyoruz. Teknik eğitim ve öğretim olarak önce düz alanlarda daha sonra eğimi fazlalaştırarak eğitim veriyoruz. Kayak öğrenmek çok kolaydır. Süreç olarak 1.5-2 saat içerisinde insanlar kayak üzerinde nasıl gideceklerini ve duracaklarını öğreniyorlar. 3 yaşından 80 yaşına kadar herkes kayak öğrenebilir. Öncelikle ayak şekillerini nasıl yapacaklarını gösteriyoruz. Kayak yüksek rakımda yapıldığı için sağlık olarak faydası da var" şeklinde konuştu.

Kayak yapmanın sağlık açısından faydalı olduğunu kaydeden Değirmenci, "Kayak gibi sporlar yüksek yerlerde yapıldığı için insan vücuduna faydası var. Hücreler yenileniyor, mutluluk hormonu artıyor ve alyuvarlar yenileniyor. Kayak severleri doktorsuz ve reçetesiz yaşamaları için Erciyes Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz. Erciyes turizm alanında da çok gelişti. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci'nin konuşması

Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

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Toplu sözleşmeyi davul zurna eşliğinde kutladılar

BOLU Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 22,5 zam yapıldı. İşçiler zammı davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Bolu Belediyesi ile Belediye İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Karaçayır Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplu sözleşme imza töreninde işçilere yüzde 22,5 zam yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı konuşmada, "Bu görüşmelerde işveren temsilcileri olarak görüşmeleri tıkamak gibi bir düşünce olmadı işveren tarafı olarak. Tabi keza sendika temsilcilerimiz de yapıcı davrandılar. Biz sendikayla yüzde 20 üzerinden anlaştık ama Sinan başkan işin peşini bırakmadı, son gün bile bu rakamın yeterli bulmadığını söylüyordu. Keza ben de bulmuyordum ve nihayetinde 2,5 puan daha iyileştirme yaptık, yüzde 22,5 olarak ilk yıl anlaşmamızı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Salondaki belediye çalışanları, yeni sözleşmeyi davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sahnenin önüne inerek oynayan işçilere eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protokolün imzalanması

-Tanju Özcan'ın konuşması

-Davul zurna eşliğinde göbek atılması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüler

ERZURUM'da 3 arkadaş sokakta donmak üzere buldukları yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay dün gece merkez Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde sokakta yürüyen Ayhan Kızıl, yerde yatan yavru bir köpek gördü. Köpeğin yanına yaklaşan minik yavrunun donmak üzere olduğunu belirledi. Köpeği alarak işyerine götüren Ayhan Kızıl, arkadaşları Göktuğ Ulusu ve Namık Kemal Kaplan ile birlikte hayata döndürmek izin kalp masajı yapmaya başladı. Telefonla ulaştıkları veteriner hekim, ılık su ile yıkamaları ve çocuklarda kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların karıştırılarak köpeğe verilmesi tavsiyesinde bulundu. Gece geç saatte yola çıkan arkadaşlar, nöbetçi eczaneden aldıkları ilaçları kalp masajıyla hayata döndürdükleri köpeğe şırıngıyla içirdi. 3 arkadaş, ilaç ve ılık suyla yıkandıktan sonra kendine gelen yavru köpeğe kalorifer peteğinin altında yer hazırladı. Sabah saatlerine kadar işyerinde kalan köpek, Ayhan Kızıl tarafından köydeki çiftlikevine gönderildi.

Kar altında ıslanan yavru köpeğin hava soğuyunca donmak üzere olduğunu söyleyen Ayhan Kızıl, "Yerde donmuş haldeydi, kucakladım işyerine getirdim. Kalorifer altında kalp masajı yaparken veteriner hekimin tavsiyeleri üzerine ilaç verdik ve ılık suda yıkadık. Süt içirek karnı doyan köpek bir süre sonra kendine geldi. Sabaha kadar burada baktıktan sonra köye gönderdim" dedi.

Kızıl'a ait işyerinde misafir olduklarını söyleyen Göktuğ Ulusu, veteriner hekimin tavsiyelerine göre hareket ettiklerini söyledi. Ulusu, kalp masajı ve ılık suyla yıkanan köpeğin karnı doyduktan sonra kendine geldiğini anlattı. Namık Kemal Kaplan ise yavru köpeği hayata döndürmek için işyerindeki herkesin seferber olduğunu ifade etti. 2-3 saat uğraştıktan sonra köpeğin yaşama döndüğünü belirten Kaplan, "Nihayetinde o da bir can. Uğraştık ama sonunda hayata döndürdük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gece köpeğe yapılan kalp masajı

-Ayhan Kızıl, Göktuğ Ulusu ve Nakım Kemal Kaplan

-Ayhan Kızıl'ın aldıkları ilaçları göstermesi

-Ayhan Kızıl ve arkadaşlarıyla röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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