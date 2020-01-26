DHA YURT BÜLTENİ-7

Van 'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde evde çıkan yangında Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşler, hayatını kaybetti.

Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde oturan Gamze Yıldız, saat 13.30 sıralarında çocukları Havanur ve Hiranur'u evde bırakıp, yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti. Bu sırada ahşap evde, yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ailenin komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Yıldız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Acı haberi alan Gamze Yıldız ile yakınları sinir krizleri geçirdi.

Havanur ve Hiranur kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gamze Yıldız'ın eşi Taner Yıldız'ın şehir dışında olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Akşener: Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldiler" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yıkıma neden oldu. Malatya'da birçok evin enkazın altında kaldığı Doğanyol'un Gökçe Mahallesi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Elazığ'ı ziyaret ettiklerini, şimdi de Doğanyol'a geldiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Dün telefonla konuştuğum bir kardeşimiz hem çocuğunu hem de eşini kaybetmişti. Oraya aile ziyareti gibi bir ziyaret yaptım. Şimdi burada bir ziyaret yaptık taziye ziyareti Elazığ'da da asıl depremin ana üssü olan yerde de dolaşacağız göreceğiz. Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem de bir şey oldu iktidar partisi elbette devleti yönetiyor. O imkanlarıyla buraya geldi. Millet ittifakının Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan büyükşehir belediye başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Biz de o şekilde yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldiler. Ben de durumu yerinde görmek, hem taziye dilemek hem de hastanede yaralılarımızı ziyaret etmek amaçlı buradayım. Allah, tekrar söylüyorum yaralılarımıza şifa versin. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Hak rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık hep birlikte inşallah bu acılar bir daha yaşanmaz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Taha AYHAN/MALATYA,

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Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya 'daki tedavisi sürüyor

KONYA'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan Çinli Lıxıaolı Iaolı'ya (46) vertigo (baş dönmesi) teşhisi koyuldu. Yapılan tetkiklerde virüse rastlanmazken, Türkiye'ye 5 gün önce gelen turistin tedavisi sürüyor.

Türkiye tatili için 21 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan, Çin'de patent şirketi sahibi Lıxıaolı Iaolı, İstanbul, Çanakkale, Ayvalık, Kuşadası ve Pamukkale gezilerini yaptıktan sonra dün Mevlana Müzesi'ni ziyaret için Konya'ya geldi. Tur otobüsünde rahatsızlanan Çinli kadın, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan, acil servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen turist, tedaviye alındı. Çinli kadın, 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak, karantinaya alındı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kan örnekleri alınan Lıxıaolı Iaolı'de 'coronavirüs'e rastlanmadığı belirtildi. Yapılan tetkikler sonucu Çinli kadına, vertigo teşhisi koyuldu. Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Lıxıaolı Iaolı'ya 2 gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle 'coronavirüs' enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye başvurduğunda; fiziki muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda 'bening pozisyonel vertigo' tanısı koyulduğu, tanı ile ilgili tedavi ve izlemine devam edildiği belirtildi. Lıxıaolı Iaolı'nın hastanedeki izolasyon odasında vertigo tedavisi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden görüntüler

-Hastane önünde bekleyen ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )

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İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası

Kocaeli'nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde sahil şeridini deniz anaları kapladı. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak istilanın kirlilikten kaynaklandığını söyledi.

Körfez ve Gölcük ilçeleri sahillerinde geçen yıllarda zaman zaman görülen yoğun deniz anaları şimdi de sahile yakın noktalarda su yüzeyini belirli aralıklarla kaplayarak görüldü. Vatandaşlar sahil şeridini kaplayan deniz analarını dikkatle inceledi. Bazıları deniz analarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

'KİRLİLİKTEN KAYNAKLIYOR'

Sahil şeridinde aşırı gözüken deniz analarının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak, "Kirlilikle beraber ortaya çıkıyor deniz anaları. Körfez ilçesinde özellikle yoğun. Gölcük ilçesi Değirmendere bölgesinde de çok sayıda var. Büyükşehir belediyesi deniz süpürgesiyle müdahalede bulunuyor" dedi.

'GÖRÜNCE TEDİRGİN OLDUK'

Sahilde gezen Fadime Söğüt, aşırı derecede sahilde deniz anası gördüklerini ve şaşırdıklarını belirterek, "Safranbolu'dan Kocaeli'de yaşayan yakınlarımızı ziyarete geldik. Körfez sahilinde gezinti yaparken deniz anaları dikkatimizi çekti. Bu kadar yoğun olması bizi aynı zamanda da tedirgin etti. Neden kaynaklandığını bilmiyorum" diye konuştu.

'SAHİL ŞERİDİNİN YANI SIRA AÇIKLARDA DA VAR'

Kıyıların yanı sıra denizin açıklarında da yoğun deniz anası olduğunu söyleyen Rasim Köse, şöyle konuştu:

"Tütünçiftlik İskelesi'nden vapura bindim. Denize bakarken açıklarda daha da fazla sayıda deniz anası olduğunu gördüm. Değirmendere sahilinde de çok var. Deniz sıcak olduğu için olabilir. Geçen sene de vardı ama sayıları çok azdı. Bu sene çok fazla ortaya çıktı."

Görüntü Dökümü

-Deniz analarının görüntüleri

-Vatandaşlarla röp

-Anons

-Yakın plan deniz anaları

-Vatandaşlar deniz analarına bakarken detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)

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Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' notları da çıkarken, bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sende paylaş, ben oynadım, sende oyna' yazması duygulandırdı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesisleri bahçesine kurulan çadırda halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek, "Bu yaptığımız çağrıya Keşan halkı oldukça duyarlı davrandı. Biz bu eşyaları ayıracağız. Giyim eşyalarının hiç kullanılmamış olanlarını kutulayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ'a göndereceğiz. Türk halkının bu tür olaylarda dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' dilekleri içeren notlar da çıktı. Bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sende paylaş, ben oynadım, sende oyna' yazması ise duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

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-Kampanya çadırına taşınan eşyalar

-Çadırda toplanan ve ayrılan eşyalar

-Depremzedelere yazılmış notlar

-Oyuncak olan zarftaki not

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Helvacıoğlu'nun depremzedelere yazılan notları okuması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),