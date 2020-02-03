DHA YURT BÜLTENİ - 7

Otomobilden fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önledi

Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin yola fırlayan lastiğe müdahale ederek yavaşlatan vatandaş, olası bir tehlikeyi önledi.

Sumbas Yolu stadyum civarında seyir halinde olan otomobilin arka lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden fırlayarak yola savruldu. Bu esnada cadde üzerinde karşı şeritten ilerleyen bir kamyonet ve otomobil önlerine savrulan lastik nedeniyle kaza yapmaktan son anda kurtularak yoluna devam etti. Cadde üzerinde yaklaşık 70 metre ilerleyen lastiği yol kenarında at arabası ile bekleyen bir vatandaş fark etti. Lastiğin ata çarpacağını düşünerek kendini önce atın önüne siper eden vatandaş, yönünün değiştiğini görünce ayağı ile durdurmaya çalıştı. Hızı azalan lastik bir iş yerinin önünde durdu. Vatandaş eliyle lastiği iterek, karşı yola geçip otomobil sürücüsüne teslim etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Otomobilden lastiğin fırlaması

İki aracın önüne savrulması

Araçların yoluna devam etmesi

Lastiğin ilerlemesi

At arabası ile bekleyen vatandaşın lastiği fark etmesi

Atın önüne geçmesi

Lastiği ayağı ile durdurması

Lastiği elinde karşı şeride geçirmesi

Sürücüye götürmesi

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN- KADİRLİ,(Osmaniye),

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Beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi ekiplerince kar kalınlığının 1,5 metre bulunduğu ilçeden 2 ayda, 500 kamyonla 1000 ton kar taşındı.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 5- 6 metreye ulaştı. Beytüşşebap merkezde 2 aydır kar yağışı etkili olurken, birçok araç ve ev, kar altında kaldı. Beytüşşebap Belediyesi'nce ilçe merkezinde biriken karı toplama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, 2 ayda 500 kamyonla 1000 ton karı ilçe merkezine taşıdıklarını söyledi. Ulaşımda aksama olmaması için ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını anlatan Aşan, "İlçemiz yüksek rakamlı yer olduğu için kar yağışı da etkili oluyor. İlçe merkezinde biriken karları ekipler iş makineleriyle kamyonlara yüklüyor. Son 2 ayda 500 kamyonla yaklaşık 1000 ton kar taşıdık. Taşınan kar ilçe merkezinde belirlenen bölgelere bırakılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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İş makinelerin araçları kardan çıkarma görüntüleri

Yolda biriken kar

Vatandaşların kar üzerinde yürüme görüntüleri

Esnafın iş yeri önlerini kardan temizlemesi

Araçların kar içinde kalma görüntüleri

İş makinelerin kar temizleme görüntüleri

Vatandaşlarla röportaj

Karın kamyonlara yüklenmesi

Belediye Başkanının açıklamaları

Yüksek kesimlerde kar temizleme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

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Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.

Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa sunuldu. Balıkçı önünden geçerken dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı. Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce, şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları, gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Turgutlulu balıkçılar tarafından dev yayın balığı

Yayın balığı tezgahlarda satışa sunuldu

İşyerinden görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Minaresindeki top mermisiyle savaşın 100 yıllık tanığı camiye gazilik unvanı isteği

KAHRAMANMARAŞ'taki tarihi Şeyh Camisi, minaresine saplanan ve patlamayan 75 milimetrelik top mermisi ile 100 yıl önce kenti işgal eden Fransızlar ile Maraşlılar arasında yaşanan savaşın tanığı. Tarihçi İbrahim Kanadıkırık, savaşta caminin çok tahribat aldığını belirterek, yetkililerden camiye gazilik unvanı verilmesini istedi.

Kahramanmaraş, bu yıl Milli Mücadele'nin 100'üncü yılını kutluyor. Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde çeşitli etkinliklerle gerçekleşirken, 22 gün 22 gece süren savaşın en önemli tanıklarından biri de Turan Mahallesi'nde yer alan Şeyh Camii, savaşta ayrı bir öneme sahip.

TOP MERMİSİ MİNARESİNDE PATLAMADAN DURUYOR

Halka arasında 'Şıh Camii' olarak da bilinen Şeyh Camii'ni önemli kılan ise, 21 Ocak'ta başlatıp 11 Şubat 1920 gecesine kadar devam eden savaşta minaresine isabet eden top mermisinin patlamaması. Tarihçi İbrahim Kanadıkırık, Maraş'ın İstiklal Harbi'nin stratejik noktalarından biri olduğunu belirtirken, Şeyh Camii'nin bulunduğu noktanın Maraş Harbi'nde şehrin doğu noktasını teşkil ettiğini söyledi. Kanadıkırık, "Burada çok şiddetli çarpışmalar yaşanmıştır. Sebebi ise burası, Kanlıdere Köprüsü'nün oradaki Katolik Kilisesi, hemen yukarıdaki Kümbet Alman Yetimhanesi ve Kümbet Kilisesi, yine çarşı taraflarındaki Bedesten, Taş Han gibi çeşitli hanlar ile kuzeyimize düşen bugünkü kışlanın bulunduğu yerde konumlanan Fransız karargahı ile kışla arasında çok önemli bir kilit noktası. Ermeniler burayı düşürmeye çalışıyorlar çünkü burası düştüğü zaman doğu cephesindeki bütün düşman kuvvetlerinin muvasalatı sağlanmış olacak" dedi.

KANADIKIRIK: 100 YILDIR ŞEREFENİN ALTINDA

Şeyh Camii'nin Fransızlar tarafından ateş altına alındığını kaydeden Kanadıkırık, şöyle devam etti: "Şeyh Camii merkezli olarak, burada Maraş İstiklal Harbi'nde çok ciddi anlamda çetelerin direncini görüyoruz. Bu süreç içerisinde de cami doğal olarak çok ciddi tahribat geçiriyor. Özellikle kurşun yaraları her tarafında var, en çok tahribatı gördüğü nokta ise kışla istikameti. Kışladaki Fransız kuvvetlerine Şeyh Camii'nin bulunmuş olduğu koordinatlar bir şekilde iletiliyor. Fransız kuvvetleri Şeyh Camii'ne top atışı yapıyorlar defalarca, bu top atışları sırasında kaynaklar bize caminin kubbesinin delik deşik olduğunu bildiriyor. Bugün Maraş'ta İstiklal Harbi'nin üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen en canlı tanığı diyeceğimiz çok önemli bir Fransız top mermisi, caminin minaresindeki şerefenin alt tarafına saplanıyor. Allah'ın yardımı ve lütfuyla bu top mermisi patlamıyor. Kışla istikametinden atılmış yaklaşık 75 milimetrelik bir top mermisi caminin minaresine saplanmıştır."

CAMİNİN İSMİ, 'GAZİ ŞEYH CAMİİ VE MİNARESİ' OLARAK DÜZELTİLMELİ

Gerek savaş sırasında yaşadığı tahribat, gerekse de minaresinde 100 yıldır patlamamış top mermisiyle caminin 'gazi' olduğu belirten İbrahim Kanadıkırık, "Bu sebeple burası gazi bir cami, Kahramanmaraş'taki birçok kurumda olduğu gibi. İnşallah zaman içerisinde ilgili kurumların yazışmalarıyla bir karar alınarak bu camimizin ve minaresinin, Gazi Şeyh Camisi ve minaresi olarak düzeltilmesi Maraş'ın bir çocuğu olarak 100 yıl sonra bu hatıranın daha canlı tutulması ve tanıtılması açısından olumlu bir karar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

NAR: TANIK OLARAK GÜNÜMÜZE KADAR GELDİ

Şeyh Camii İmam Hatibi Mustafa Nar ise, caminin yapılış tarihinin tam olarak bilinmediğini ancak 17'nci yüzyılda yapıldığının tahmin edildiğini söyledi. Sadece minaresinde Hicri 1211 yılında Osmanlı döneminde restore edildiğine dair bir kitabe bulunduğunu ifade eden Nar, caminin gazi cami olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aslında ilk yapılışı minaresinden de baktığımızda medrese usulü yapılmış, daha sonra minare kendisine eklenmiştir. Selçuklu mimarisi şeklinde ama Osmanlı döneminde yapılmıştır. Aynı zamanda camimiz gazi bir camidir, bir savaşa tanıklık etmiş, savaşta yaralanmış ve günümüze kadar dimdik ayakta duran bir camidir. Kurtuluş Savaşı sırasında minaresinden top mermisi almış. Fransızlar tarafından ikindi vaktinde ezan okunurken atılmış ve günümüze dek bir nişane olarak, bir tanık olarak gelmiştir. Camimizin ismi Şeyh Turan Cami'ymiş daha sonra Şeyh Camisi adıyla günümüze gelmiştir. Daha sonra 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir."

TARİHİ CAMİDE ÇATLAKLAR VAR

Öte yandan, kubbesi pişmiş tuğla ile inşa edilmiş, yapılışı ve kullanılan taşların kalınlığı nedeniyle kışın sıcak, yazın ise serin olduğu belirtilen cami, 9 yıl önce restore edilmiş ancak özellikle dış cephesinde çatlaklar bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şeyh Camii minaresi

Minaredeki top mermisi

Minareden detay

İbrahim Kanadırıkık ile röp.

Cami ve minareden detay

Mustafa Nar ile röp.

Kanadıkırık ve Nar'ın camiyi gezmesi

Camideki çatlaklar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA