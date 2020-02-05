DHA YURT BÜLTENİ - 7

İdlib sınırına askeri sevkiyat (2)

ASKERİ KONVOY, KİLİS'E ULAŞTI

Türkiye 'nin çeşitli illerinden Suriye 'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, Kilis 'e ulaştı. Bu sabah komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

HAKKARİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Hakkari- Çukurca karayoluna 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde Ahmet Er yönetimindeki 30 ABB 300 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Mervan Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise hastaneye akın etti.

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HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Öldürülen terörist, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 30 Ekim 2019'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu ortaya çıktı. 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1'i polis memuru 3 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde, 30 Ekim 2019 tarihinde düzenlen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2' operasyonunda, PKK'lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde 'Amed eyaleti özel güç' içerisinde, sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Terörist Toprak'ın 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1 polis ile 3 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu saptandı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Terörist Toprak'ın ayrıca 19 Mart 2018 tarihinde, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'i şehit eden isim olduğu öğrenildi. Teröristin 21 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırlanması ve yerleştirilmesi ile 7 Temmuz 2017 tarihinde Hani ilçesinde infilak eden el yapımı patlayıcının hazırlanması olaylarına karıştığı da tespit edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR

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Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attı

DÜZCE'de, kreşte bir öğretmen 2 yaşındaki çocuğa acımasızca vurdu. Öğretmen Yeliz K. tutuklanırken, çocuğu darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün, Düzce'nin Karacahacımusa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hayalim Kreş isimli kreşte meydana geldi. Selçuk Taşlı oğlunu kreşe getirdi. Selçuk Taşlı çocuğunun kreşteki ilk günü olması nedeniyle salonda oturarak güvenlik kameralarından çocuğunu izledi. Bu sırada oyun parkurundan çıkan küçük çocuğu kucağına alan öğretmen Yeliz K. yere oturttuğu çocuğa acımasızca ardı ardına tokat attı. Hemen içeri giren Selçuk Taşlı, çocuğunu kucağına aldı.

Kreşe gelerek güvenlik kameralarına yansıyan olayı izleyen Tuba Taşlı, feryatlar içerisinde yaşananlara tepki gösterdi. Aile karakola giderek şikayette bulunurken, Yeliz K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yeliz K. tutuklandı. Yeliz K.'nin daha önce de bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmenin çocuğu döverken görüntüsü (Güvenlik kamerası)

Sınıfa giren öğretmenlerin tepki göstermesi (Güvenlik kamerası)

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan minibüs, yolcular tarafından halatla 3 kilometre çekilerek kurtarıldı.

15 kişinin bulunduğu köy minibüsü, Karlıova Yiğitler köyünden Bingöl merkeze giderken tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçta bulunan yolcular kendi imkanlarıyla minibüsü kurtarma çalışması başlattı. Olumsuz hava şartları altında minibüsü bağladıkları halatla 3 kilometre çekerek, karayoluna getirmeyi başardılar. Karayoluna getirilen minibüs, Bingöl kent merkezine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Minibüsün halatla çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Serkan BİNGÖL/ Karlıova, BİNGÖL

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Terhis oldu, kaza yaptı: 6 yaralı

ADAPAZARI'nda, vatani görevini tamamlayarak kendisini almaya gelen arkadaşlarıyla yola çıkan Dindar Küçükusta kullandığı otomobil ile kaza yaptı. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolu Karaman Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Kotan idaresindeki 54 VF 149 plakalı otomobil ile Dindar Küçükusta idaresindeki 34 BD 1801 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralanan Fatma Durmaz, Necmiye Kotan, Ayşe Kotan le terhis olmaya gelen arkadaşlarını almaya gelen Okan Topuz, Volkan Bayraktar ve Ufuk Doğanay hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü olan Dindar Küçükusta'nın, Taşkısığı Kışlası'nda vatani görevini tamamlayarak bugün terhis olduğu ve arkadaşlarının kendisini almak için otomobille geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri detay

-Askerden terhis olan araç sürücüsü detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Şeref Malkoç: Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle taçlandıracağız

KAMU Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gelişmiş demokrasiyle hukukun üstünlüğünün teminiyle insan haklarına uymayla ve vatandaşlarımızın hak arama yoluyla taçlandıracağız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hedeflerinden biri de budur" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, ziyaretlerde bulunmak ve 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programına katılmak üzere Kocaeli'ne geldi. Malkoç, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, kamuda kalitenin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptığını söyleyen Malkoç, "Dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, Türkiye'deki ismiyle Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin en yeni ve en genç kurumlarından biridir. Kuruluşundaki hedef, Türkiye'deki kamu hizmetlerindeki kalitenin artırılması, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve hak arama kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

'SERBEST KÜRSÜ KURACAĞIZ'

Yarın muhtarlarla yapılacak toplantıda serbest kürsü kuracaklarını belirten Malkoç, "Çok farklı çalışma çeşitlerimiz var. Asıl kuruluşumuzdaki amaç, halkın idareyle ilgili sorunlarında, halkın devlet hizmetleriyle ilgili çalışmalarında vatandaşların memnuniyetini artırmaktır. İnsanımızın şikayetini, isteklerini karşılanmaması durumunda ya da insanlarımızın aldığı hizmetlerin karşılanmaması durumunda idareyle davalık olmaması için kurulmuş olan bir kurumdur. Bu yönüyle idareyi denetleyen bir kurum diğer yönüyle de Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Bizim yaygın çalışmalarımız var bunlardan birini bugün ve yarın Kocaeli'nde icra edeceğiz. Yarın da Kocaeli'ndeki muhtarlarla bir araya geleceğiz, valimiz ve belediye başkanımızın huzurunda serbest kürsü kuracağız. İnsanlarımızın dileklerini, temennilerini, şikayetlerini veya çözüm önerilerini onlardan dinleyeceğiz" dedi.

Türkiye'de son yıllarda her alanda olağanüstü güzellikler yaşandığını söyleyen Şeref Malkoç, "Dünyanın en büyük havaalanlarını kuruyoruz, hızlı trenlerimiz gelişiyor, sabah kalkıp, çok kısa bir sürede araçla kalkıp, Ankara'dan buraya geliyoruz veya buradan İzmir'e gidiyoruz. Türkiye'nin fiziki mekanlar itibarıyla en iyi üniversite binalarına, en iyi eğitim kurumlarına ve hastanelerine sahibiz. 2023 yılında cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Bu 100'üncü yıldaki halkın refahı, eğitim imkanı, sağlık hizmetlerinin yanı sıra cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gelişmiş bir demokrasiyle hukukun üstünlüğünün teminiyle insan haklarına uymayla ve vatandaşlarımızın hak arama yoluyla taçlandıracağız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hedeflerinden biri de budur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un Şeref Malkoç'u karşılaması

-Şeref Malkoç açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT, Kocaeli

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Kedi 'Toros'un yeni evi, başkanın makamı

ELAZIĞ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sahip çıktığı 'Toros' adı verilen kedi, bundan sonra başkanlık makamında yaşamını sürdürecek.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı buldukları kediyi Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'ya getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi tamamlanan kedi, dün itibarıyla başkanlık makamına getirildi. Makamın yanındaki alanda, Toros adı verilen kedi için kulübe yaptırıldı. Toros, CHP Genel Merkezi'ndeki kedi 'Şero' gibi bundan sonra hayatını Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda devam ettirecek.

TOROS'UN SAĞLIĞI YERİNDE

Toros ile beraber gazetecilere görüntü veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Toros başkanlık makamında yaşıyor ve sağlıklı. Sosyal medyadan çok mesaj aldık, 'Toros'a ne oldu 'diye. Hayvanseverlerimizin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Toros'un bakımı ve tedavisiyle ilgili gerekeni yapıyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'ŞERO İLE BULUŞTURABİLİRİZ'

Böcek, bir gazetecinin "CHP Genel Merkezinde yaşayan 'Şero' isimli kedi ile 'Toros'u' bir araya getirir misiniz" sorusuna, "Tabi ki olabilir. Toros, belediyemizin maskotu gibi yaşamaya devam edecek. Sosyal medya sayfası da açıldı" yanıtını verdi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ

Muhittin Böcek, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi için çalışmalar başlattıklarını kaydetti. Böcek, "Antalya'da hayvanseverlerimiz, büyükşehir belediyemiz ve 19 ilçemizin veterinerlerinin katılımıyla bir çalıştay yapacağız. Büyükşehir belediyesine ait 80 dönümün üzerinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Kısa sürede ihale sürecini tamamlayacağız. Mevcut yerle ilgili gerekli talimatları verdik, çalışmalar 15 güne kadar tamamlanacak. Sokak hayvanlarının da yaşama hakkı var, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kediden detay

-Başkanlık makam girişi detay (kedi makam kapısı önünde yatarken)

-Kedinin belediye içinde gezmesi

-Kediye mama verilmesi

-Kedinin yaralarından yakın plan detay

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıklama

-Kediden genel detaylar

-Kaset durumu: Link geçilecek

Haber: Hasan DEMİRBAŞ -Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,