DHA YURT BÜLTENİ - 7

İzmir 'de, özel hastanede yangın (1)

İZMİR'in Konak ilçesinde, özel hastanenin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Konak'ta bulunan özel hastanenin çatı katında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binası, boşaltılırken, itfaiye erleri de söndürme çalışması başlattı. Hastane binasından yükselen siyah dumanlar, kentin farklı noktalarından da görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntü

-Södürme çalışmalarından görüntü

-Hastaların çevre hastanelere sevkinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI - Ahmet Turhan ALTAY - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==========================

Umman Hava Yolları uçağı, Diyarbakır'a acil iniş yaptı

UMMAN Hava Yolları'na ait Zürih- Maskat seferini yapan yolcu uçağı, arıza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İsviçre'nin Zürih kentinden Umman'ın başkenti Maskat'a gitmek için 224 yolcu ve 11 mürettebat ile havalanan Umman Hava Yolları'na ait A40-DC kuyruk numaralı yolcu uçağının saat 04.00 sıralarında Türkiye semalarındayken kabin basıncında sorun yaşandı. Oksijen maskeleri açılan uçağın pilotları, Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş için izin talebinde bulundu. Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı, güvenli bir şekilde havalimanına iniş yaptı.

Uçağın yolcuları, kentteki otellere yerleştirilirken, Umman Hava Yolları yaşanan durum nedeniyle yolculardan özür diledi. Hava yolu şirketinin yolcuları Maskat'a götürmek için gelecek uçağının saat 20.00 sıralarında Diyarbakır'da olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR

================================

Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulunmak ve görüşmeler yapmak için Konya'ya geldi. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle konferans salonunda yapılan açılış töreninde Selçuk, okulun yapımını sağlayan Ulugülyağcı ailesine teşekkür etti. Hem hayırseverlerin hem de belediyelerin eğitime önem verdiğini belirten Selçuk, "Eğitim, bizim hem bireysel tekamülümüzde hem insanlar arası ilişkileri geliştirmemiz de insanlığımızı büyütmemizde beşerilikten insanlığına doğru giden yolda mesafe almamızda önemli bir kurum. Bu manada eğitim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından okulda incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte fidan dikti ardından sınıfı ziyaret edip, çocuklarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Bakan Selçuk'un konuşması

Bakan Selçuk'un okulda inceleme yapması

Öğrencilerle sohbeti

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ / KONYA

===================================

Gece yarısı daire yangını korkuttu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Yangın saat 01.30 sıralarında Işıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. 70 yaşında, tek başına yaşayan ve adının Hilal olduğu öğrenilen kadının dairesinde çıkan dumanı görenler itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler apartmandakileri tahliye etti. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yangın anından görüntü (Vatandaş cep telefonu)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: ANTALYA,

===================================

Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü/ Ek görüntü

Görüntü Dökümü

---------

Yangının meydana geldiği ev

Toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,

===================================

Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 54 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi Van-Hakkari karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilendikleri bir kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Rexo' ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın arka yolcu koltuğunun altına zulalanmış 106 paket halinde 54 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

-Durdurulan kamyonette arama yapılırken

-Köpeğin arama yapmasından detaylar

-Eroin paketlerini bulunduğu zulanın bulunması

-Eroin paketleri

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

==================================

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde buz tutan su birikintisine düşen otomobil, çıkartılamadı.

Tufanbeyli ilçesinde sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle sular buza dönüştü. Yolların buz tuttuğu ilçede, su birikintisine düşen otomobil buzlanma nedeniyle çıkartılamadı. Aracını terk eden sürücü, başka bir araçla bölgeden ayrıldı. Otomobilin buzun etkisini kaybetmesinin ardından çıkartılacağı öğrenildi. İlçede soğuk havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Su birikintisinde donan arac

Haber: Ertan KUTLUANA/TUFANBEYLİ,(Adana),