DHA YURT BÜLTENİ-7

Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif (2)

BARO BAŞKANI: OLAYIN MEŞRU MÜDAFA SINIRLARI İÇİNDE KALMA İHTİMALİ VAR

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ , sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili soruşturmayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Olayın tüm boyutuyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırıldığını belirten Başkan Aladağ, şöyle konuştu:

"Konudan haberdar olur olmaz baromuz olağanüstü toplandı. Olayı detaylı olarak değerlendirdik. Çok acı bir durum. 20 yaşında, hayatın baharında, geleceğe dair ümitleri olan bir gencimiz bir kadına yönelik eyleme karşı müdahalede bulunmak istiyor. Müdahalenin ardından da istemediğimiz böyle bir neticeyle karşı karşıya kalıyoruz. Görgü tanıkları, kamera kayıtları olayda kullanılan bıçağın durumu, bunlara ilişkin başsavcılığımız araştırma yapmaya devam ediyor. Gencimiz bıçağı koruma amaçlı üzerinde taşıyor. Olay sırasında bu bıçak çocuk tarafından maktule kasten mi saplanıyor ya da boğuşma sırasında yere düşerken kazayla mı meydana geliyor? Buna dair en canlı görgü tanığı ise şiddete uğrayan kadın. O da net bir ifade de bulunmuyor. Adaletin tecelli etmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve aydınlatılması noktasında başsavcılığımız lehe ve aleyhe çalışmalarını yürütüyor. Bu bıçağın kasten mi yoksa kavga sırasında mı maktulün vücuduna isabet ettiğini belirlemek için kriminal inceleme yapılacak. Ölüm nedeni ile ilgili araştırma yapılacak. Bunlar için zaman gerekiyor."

EYLEM NEDENİYLE HAYALLERİNDEN MAHRUM KALAN BİR GENÇ

Mustafa Aladağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylem nedeniyle hayallerinden mahrum kalan bir evladımız var. Olayın bana göre ana teması bu. Bu tema üzerinde çalışmalar titizlikle takip edilecek. Davalar da takip edilecek. Olay meşru müdafada sınırın aşılması mıdır? Yoksa korku ve heyacanla, ağır tahrik kapsamında mıdır? Birlikte titizlikle ve yakından takip edeceğiz."

OLAY MEŞRÜ MÜDAFA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALABİLİR

Olayın meşru müdafa sınırları içerisinde kalma ihtimalinin bulunduğunu belirten Başkan Aladağ, "Kamuoyunun Kadir'e karşı ciddi bir desteği var. Olaya baktığınız zaman meşru müdafa sınırları kalma ihtimali de var. Ancak kalmadığı takdirde haksız tahrikin ağır hükümleri uygulanmak suretiyle, örneğin 'adam öldüme'nin karşılığı müebbet hapis cezasıdır. Haksız tahriği en ağır şekilde değerlendirdiğimiz de kanun, 12 ila 18 yı hapis diyor. 12 yıl bir ceza aldığını düşündüğünüzde, bir de iyi hal indirimi yaptığınızda 10 yılık bir ceza oluyor" diye konuştu.

Avukat Hakları Derneği ve Heryerde Adalet Platformu üyeleri de aileye destek vererek, davanın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Görüntü dökümü:

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Baro başkanı açıklama

Başkandan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Sokakta naylon poşetle kayanlara otomobil çarptı: 1 hafif yaralı

Giresun'da karla kaplı yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye otomobil çarptı. Bir gencin hafif yaralı olarak atlattığı kaza anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde sokağa çıkan mahalle sakinleri, karda kayarak eğlendi. Karla kaplı rampa yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye, yokuşun aşağısında bağlantı yolundan geçen otomobil çarptı. Kar keyfinin kazaya neden olduğu olayda, diğer iki kişi ise kazadan yara almadan şan eseri kurtuldu. Büyük korku ve panik yaşayan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ismi henüz bilinmeyen kişi, sedyeyle konulduğu ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, sokakta yaşanan kaza anı ise, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin karda yokuş aşağı kayarken caddede seyir halindeki otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karda kayarken kaza anı

-Kaza sonrası

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: GİRESUN,

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Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgelere sevk edildiği bildirildi. Van Valiliği, 2 bölgede teknik ekiplerin yapacakları değerlendirmeye göre arama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Van ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 160 mahalle ile 200 mezra yolunun kapalı olduğu Van'da kar yağışı, bugün yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

İran sınırında, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken donarak öldükleri ileri sürülen 13 kaçak göçmen için sabah saatlerinde 2 AFAD ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin bölgede yapacakları incelemenin ardından uygun görülmesi halinde arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Van Valiliği, Bahçesar'da çığ altında kalan itfaiyeci için de AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, Karayolları ile meteorolojiden oluşturulan uzman ekibin bölgeye yakın olan Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda değerlendirme yapacağını, değerlendirme sonunda da arama çalışmalarına başlanıp başlanmayacağına karar verileceğini açıkladı.

Öte yandan yoğun kar nedeniyle kapalı bulunan Van-Çatak karayolunun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde çalışma başlattı.

KURTARMA EKİBİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Van'ın Çaldıran ilçesinde 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü bilgisi üzerine, bugün de bölgede arama kurtarma çalışmaları yapmak üzere AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye gönderilmişti ancak bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler geri dönmek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Feyat ERDEMİR/VAN, -

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Ölümlü kazanın nedeni, el kol hareketi iddiası

ANTALYA'da başka bir otomobille çarpışıp, takla atan aracında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın (30) dayısı Kamil Tuncer, kazaya otomobil sürücüsünün el kol hareketi yapmasının neden olduğunu söyledi. Dayı, "Yeğenime eşinin yanında el kol hareketleri yapıp, kaçmış. O da peşinden giderken kaza meydana gelmiş" dedi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlker E.'nin kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı 07 Y 8628 plakalı otomobil, bulvar üzerinde çarpıştı. İlker E.'nin kullandığı otomobil önce refüjdeki demirlere ardından da yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobil ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. Aracın bazı yerlerini kesmek zorunda kalan itfaiye erledi, Gizem Taşıran'ı yaralı halde kurtardı. Daha sonra sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mehmet Fatih Taşıran ise ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan İlker E. ise polis merkezine götürüldü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE KAŞ'A GÖTÜRÜLDÜ

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan baba Mehmet Vedat Taşıran tarafından alındı. Baba Taşıran, yakınların desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Ölen Taşıran'ın dayısı Kamil Tuncer ise yeğeninin ölümünde İlker E.'nin suçlu olduğunu söyledi. Kamil Tuncer, "İlker E., kaza öncesi yeğenime el kol hareketi yapmış. O da yanında eşi olduğu için sinirlenip peşine düşmüş. Kaza bu yüzden meydana gelmiş. Kendisinden şikayetçiyiz" dedi.

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü. Yaralanan Gizem Taşıran'ın tedavi ise Kepez Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli tıp morgu cenaze aracının görüntüsü

Baba Mehmet Taşıran'ın morgdan çıkışı

Tabutun cenaze aracına konması

RÖP: Kamil Tuncer (Dayı)

Ailenin bulunduğu aracın morgdan ayrılması

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı (2)

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu VIP minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyreden otomobilin sol şeride doğru manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen minibüsün önce otomobile, ardından refüje çıkarak palmiye ağacına çarptığı anlar yer aldı.

KADIN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Diğer yandan otomobilin kadın sürücüsü B.Y.'nin, ifadesi için polis merkezine götürüldüğü belirtildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde yolda ilerlerken arkasından gelen bir otomobil sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını, bunun üzerine panik yaparak yolda sağa ve sola manevra yaptığını, bu sırada da kazanın meydana geldiğini anlattığı kaydedildi. B.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, VIP minibüsün sürücüsü Ender Aysal'ın parmağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaza sırasında Menderes Türel'in şoförün yanındaki koltukta, diğerlerinin ise arka tarafta oturduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı görüntüsü

HABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),

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Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı

ASYA'nın Avrupa'ya bağlandığı uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yüzlerce sürücü, araçlarıyla mahsur kalırken, ekipler, yol açma çalışması başlattı.

'Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu' olarak bilenen uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğunlaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran mevkisinde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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İpek Yolu'ndan görüntü

Yolda mahsur kalan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Bayram KAPLAN/ŞIRNAK,