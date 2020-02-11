DHA YURT BÜLTENİ - 7

Selimiye Camii'nin tarihi kapılarına zarar verdiler

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına bazı ziyaretçiler tarafından yazılar ve çeşitli karalamalar yapıldı. Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği camide yaşanan olay üzerine, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri karalama yapılan kapıları onarmak üzere atölyeye götürdü.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipler, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü. Konuyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren, kültüre ve tarihe karşı bilincin arttırılması gerektiğini belirtti.

Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, "Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Biliyorsunuz bir ahşap atölyemiz mevcut Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Ustalarımız geldiler kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak" dedi.

'TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTTIRMALIYIZ'

Bu gibi durumlara karşı tarih ve kültüre konusunda toplumsal bilincin arttırılması gerektiğini söyleyen Güneren, "Burada toplumsal bilincin arttırılması lazım. Bu ve benzeri konular istediğimiz konular değil. Malumunuz bu değerler hepimizin kültürel değerleri. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bazen böyle istenmeyen olaylar olabiliyor ama gerekli tedbiri de almaya çalışıyoruzö diye konuştu.

Ekipler, camide zarar verilen pencere kapılarını, onarmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ahşap atölyelerine götürdü.

Görüntü Dökümü

Ahşap pencere kapılarından detaylar

Kapılardaki yazı ve karalamalar

Görevlilerin kapıları sökmesi

Görevlilerin kapıları götürmesi

Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile röp.

Selimiye Camii içerisinden ve pencerelerden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldü, 153 köy yolu ulaşıma kapalı

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 153 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor. Karla mücadelenin sürdüğü kent merkezinde ise şu ana kadar 2 bin kamyon karın şehir dışına taşındığı belirtildi.

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Kentin Hüsrevpaşa Mahallesi'nde tek katlı evler kara gömüldü, birçok yön tabelasının da karda kaybolduğu görüldü. Kar yağışı hayatı zorlaştırırken, belediye ekipleri, mahalle aralarındaki karları temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, biriken karları kamyonlarla kent merkezinin dışına taşıyor. Şu ana kadar kent merkezinden yaklaşık 2 bin kamyon karın taşındığı ifade edildi. Belediye ve karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 600 yerleşim biriminden 153'ünün halen ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar altında kalan tek katlı evlerden detay

-Karlı sokaklardan detaylar

-Kar altındaki yön tabelalarından detay

-İş Makinelerinin temizlik çalışmalarından detay

-Kar altında kalan araçlardan detay

-Karlı sokaklarda yürüyen vatandaşlardan detay

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Doğu Anadolu Sibirya gibi

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuklar nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 39,4 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ile sıfırın altında 29 dereceyi gören Erzurum'un Çat ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Doğu Anadolu, en soğuk gecelerden birini yaşadı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı Doğu'nun Çukurovası olarak nitelendirilen Iğdır'da sıfırın altında 10 derecenin de altına düştü. Termometrelerin sıfırın altında 39,4 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ile hava sıcaklığının sıfırın altında 29 derece ölçüldüğü Erzurum'un Çat bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 17.7 olan Erzurum'un Oltu ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle heryer buz kesildi. İlçede etkisini sürdüren soğuklar nedeniyle çeşmeler dondu, oltu çayından buz aktı, köy dereleri buz bağladı. Esnaf ise buz tutan vitrin camlarını saç kurutma makinası ile açtı. Oltulu Esnaf Fırat Aydın, "İki gündür donuyoruz. Sabah işyerine geldiğimde vitrin camından dışarı gözükmüyordu ben de saç kurutma makinası ile camın buzunu açtım" dedi.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, Doğu Anadolu'daki illerlede görülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: "Ardahan, Kars ve Ağrı 26, Erzurum 25, Muş ve Erzincan 15 ve Iğdır ise 10."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Buz tutan vitrin camı saç kurutması makinası ile açılması

-Donan çeşmeden görüntüler

-Buz akan çaydan detaylar

-Vatandaşlarla röp

Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

Mahrukatçılar Sitesi'nde kömür ticareti yapan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Tezcan, sabah saatlerinde güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesini sağlayan 'günısı' diye adlandırılan sistemi kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıktı. Buz tutan sistemi incelerken bir anda dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı fark eden çevre esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Süleyman Tezcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Süleyman Tezcan'ın cenazesinin yarın kent merkezinde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekipleri

Çatıdaki güneş enerji sistemi

Detay

Hastane dış görünüş

Ambulans

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüş

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, evinin önünde cinayete kurban giden Hasan B.'yi (60) tabancayla öldürdüğü belirlenen Bekir K. (31), Aydın'ın İncirliova ilçesinde yakalandı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen Özgür A. (45) ile Bekir K.'yi 250 bin lira karşılığında cinayete azmettirdikleri ileri sürülen Hasan B.'nin boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru B. (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın K. (33) gözaltına alındı. Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ula'da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan B., geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Cinayete kurban giden Hasan B. için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı, soruşturma başlattı. Jandarma, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür A. tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür A.'yı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Özgür A.'ın ifadesinden aracı Bekir K. için kiralandığı tespit edildi. Polis Bekir K.'yi 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. B.K., polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti. B.K., ifadesinde kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru B. ile sevgilisi Akın K.'nin tutuğunu ve ücretini öldürdüğü Hasan B.'nin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru B. ve sevgilisi Akın K. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, dün Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

KARISINA BOSANMA DAVASI AÇMIŞ

9 ay önce evi terk eden eşi Ebru B.'ye bir süre önce boşanma davası açtığı ortaya çıkan Hasan B.'nin denize sıfır arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğunu, bunların maddi değerinin de 3 milyon liradan fazla olduğunu öğrenildi.

Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öldürülen Hasan B.'nin (Balaban) fotoğrafı

Eşini kiralık katil tutup öldürttüğü ileri sürülen Ebru B.'nin fotoğrafı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu

BOLU'da etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza bürünürken, göl ise buz tuttu. Kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Karla kaplı çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölcük'ün drone manzaraları

-Yerden gölcük manzaraları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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