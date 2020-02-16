DHA YURT BÜLTENİ- 7

14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

OSMANİYE'de kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı , durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle bir haftadır Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren Tuğçe bebeğin, durumunun ağırlaşması üzerine başka bir hastaneye sevkine karar verildi. Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki piste indi. Ambulansla getirilen bebek, tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı. Genç'in S.A.ya cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ödemiş'teki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç, iddiaya göre, iş yerine ekmek almaya gelen S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-10 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismardan işyerinin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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İnşaattan 161 radyatör çalan 5 kişi yakalandı

BOLU'da, inşaattan piyasa değeri 40 bin TL olan 161 radyatörü çalan 5 kişi, güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzzet Baysal Mahallesi Kural Sokak'taki bina inşaatından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde hırsızların, inşaattan çaldıkları radyatörleri araca yüklediği görüldü. Şüphelilerin, hafif ticari araçla 6 kez gelip, giderek, piyasa değeri 40 bin TL olan 161 radyatörü çaldığı tespit edildi. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli, yakalandı. Evde ise çalıntı radyatörler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. (24), D.K. (30), D.İ. (19), E.A. (19) ve Z.T. (17), adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, daha önce de inşaatlardan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nce daha önce işlenmiş olan 3 hırsızlık olayı da bu sayede aydınlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

-Adliyeden detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Radyatörlerden görüntü

-Detaylar

Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu, pistler ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 162 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.

Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek 9 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Uludağ'da hava sıcaklığının ve kar kalınlığının artmasıyla birlikte otellerdeki rezervasyonlarda artış gözlendi. Bazı otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenilirken, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda, Uludağ'daki ziyaretçi yoğunluğunun artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pistlerden detaylar

-Kayak yapan insanlardan detaylar

-Pistlerdeki yoğunluktan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle deniz taştı.

Olay, sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Üst üste istifli olan boş konteynerlerden biri aşırı rüzgara dayanamayıp, aşağıda park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören firma çalışanları otomobilin yanına koştu. Araçta ve konteynerin devrildiği bölgede kimsenin olmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasara yol açan olay, paniğe sebep oldu. Konteyner ve otomobil, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklara su basmasına neden oldu. Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde sağanak yağıştan kaynaklı deniz taştı. Öte yandan, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizin taşmasından görüntü

-Araçlardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Davut CAN anons

Haber - Kamera: Davut CAN- Tolga TAHÇI/İzmir,

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HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu (2)

'BAKAN SOYLU, BENİ ARAYARAK MÜJDELİ HABERİ VERDİ'

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden, kızı Pelda Ayhan'a (21) kavuşan Gevriye Ayhan, kızının teslim olma haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığını söyledi. Mutluluğunu oturma eylemindeki ailelerle paylaşan Gevriye Ayhan, "Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım, büyük oğlum sevinçten ağladı" dedi. Kızı Pelda ile yarın Diyarbakır'da buluşacağını belirten Gevriye Ayhan, "5 yıldır kızımdan uzağım, 5 yıldır yüzünü görmemişim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beni arayarak müjdeli haberi verdi. 'Kızın gelmiş, gözün aydın' dedi. Çok sevindim, sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah bütün anneler de benim gibi sevinir. Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bize kol kanat gerdiler, destek oldular ve kızım teslim oldu. Allah kısmet ederse yarın kızıma kavuşacağım. Kardeşleri de inanamadı. Babası yoktur, hem annelik hem babalık yaptım çocuklarıma. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. 7 çocuğumun hepsine baktım. Bunların hiç acıması yok" diye konuştu.

Güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, yarın Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak. Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp, evladına kavuşan aile sayısı 7 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Gevriye Ayhan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,