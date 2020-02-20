DHA YURT BÜLTENİ - 7

Didem'in cansız bedenine ulaşıldı

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp 10 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'ın (17), cansız bedenine ulaşıldı. Havanın ısınmasıyla Karasu Nehri'ndeki buz tabakası eriyince kadavra köpeği tarafından cansız bedeni bulunan Didem Turan'ın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden beri her yerde aranan Didem'in bugüne kadar izine rastlanmadı. Polis ekipleri genç kızın anne, üvey baba, okul, mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayıları ile o tarihte yoldan geçen şehirlerarası otobüs ve kamyon şoförlerini tespit edip, ifadesine başvurdu.

Polis ilçe merkezinde, jandarma ise kırsalda çalışmalarını 10'uncu günde de sürdürdü. Ağırlıklı olarak Karasu baraj gölü ve çevresinde gece yarılarına kadar arazide çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün çalışmalara yeniden başladı. Atladıktan sonra akıntıya kapıldığı düşünülen ve uzun süre sürüklenen genç kızın cesedinin, buz tabakasının altında sıkıştığı ortaya çıktı. Hava sıcaklığının artması ile Karasu Nehri'nde 30 santimlik buz tabakası eriyince çalılıklar arasına çıkan genç kızın cansız bedeni jandarmanın kadavra köpeği tarafından bulundu. Olay yerinde gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası liseli Didem'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan genç kızın cesedi, otopsi için Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Turgay İPEK-Zafer KUMRU/ERZURUM,

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Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Makine dairesinde yangın çıkıp, sürüklendikten sonra demir atan gemi için bölgeye güvenlik amacıyla Kurtarma-10 römorkörü gönderildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Gemi personeli kendi imkanlarıyla bir süre sonra yangını söndürdü. Yeniden makinelerini çalıştıran gemi, düşük hızla boğaz dışında güvenli bölgeye demirlenmek üzere hareket etti. Kurtarma-10 römorkörü ile Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, demirlemek üzere Lapseki ilçesi Şevketiye mevkiine götürülüyor. Yetkililer, buraya demirleyecek olan geminin sörvey kontrolleri yapıldıktan sonra yoluna devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gemiden görüntü

-Burak Gezen anons

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,

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İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE merkezli 4 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ele geçirilirken, 5'i İranlı 7 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada İran uyruklu H.H.'nin uluslar arası uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ülke içinde özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde uyuşturucu ticareti yapan ve temin ettiği uyuşturucuları Avrupa ülkelerine de sattığı tespit edilen H.H., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yakalanan H.H.'nin verdiği ifadeler üzerine kapsamlı çalışma yapan polis, Bolu'da narkotik ekipleriyle ortak yaptığı çalışmada 9 kilo 200 gram eroin. Bursa'da 4 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin, İstanbul, Bolu ve Bursa'da yaptığı operasyonlarda aralarında 3 kadının da bulunduğu İran uyruklu H.H, S.E., F.M, M..J. İran uyruklu Kanada vatandaşı S.P. ile A.A. ve İ.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 46 gram skunk ile 139 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne'ye getirilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün gelişi

Zanlıların inişi

Hastaneye girmeleri

Bekelemeleri

Zanlıların araca binişi

Hastaneden ayrılmaları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE

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Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine TIR sürdü (2)

BAŞ ŞOFÖR YAKALANIP, GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, baş şoför olarak çalıştığı asfalt üretim tesisinde, tartıştığı altında çalışan şoförlerin üzerine bir TIR'ı sürerek kaçan Selahattin B., dün gece jandarma tarafından evinde yakalandı. Selahattin B.'nin şoförlerden Sadettin K.'nin de aralarında bulunduğu diğer şoförlerle araçlarının temizliği konusunda tartıştığı bunun üzerine sinirleni, "Hepinizi öldüreceğim' diyerek, TIR'ı üzerlerine sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Selahattin B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Faruk ÇARK/ TORBALI (İzmir),

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HDP önündeki eylemde 171'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 88 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 171'inci günde de devam etti. Zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi (25) için oturma eylemi yapan Mehmet Sıddık Çiftçi, "Rehabilitasyon merkezine gitmişti. Köye geldi. Bir akşam ortadan kayboldu. HDP götürüp, PKK'ya teslim etmiş" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, Gevriye Ayhan ve Melik Aslan, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 88 aile, eylemini 171'inci günde de sürdürdü.

'HDP GÖTÜRÜP, PKK'YA TESLİM ETMİŞ'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyledi. Çiftçi, "Kardeşim zihinsel engellidir. Raporu da var. Rehabilitasyon merkezine gitmişti. Ondan sonra köye geldi. Bir akşam ortadan kayboldu. HDP götürüp PKK'ya vermiş. 5 senedir hiç haber alamadık. Orada HDP'liler de dağa kaçırıldığını doğruladı. 100 sene de geçse ben buradan gitmeyeceğim. Kardeşimi bekliyorum. Bizim köy hem İran hem de Irak sınırıdır. ya İran'da ya da Irak'ta" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Mehmet Sıddık Çiftçi'nin konuşması

Kardeşinin fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahini, zabıta ekipleri tedavi ettirdiı. Ekipler, daha sonra da kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

Konya-Seydişehir Karayolu Çavuş Mahallesi yakınlarındaki boş arazide, dün akşam, yaralı kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, zabıtaya haber verdi. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaralı şahini ilk olarak veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Ardından da geniş kapsamlı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı Şahin'in yakalanması

Haber: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA

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Doğaseverlerden orman, deniz ve turistik gezi

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Tarsus ilçesinde orman, deniz ve turizm gezisi düzenledi.

Tarsus Şelalesi, Karabucak Ormanları, Tarsus Sahili ve Taşkuyu Mağarasını kapsayan etkinliğe 50 doğa tutkunu katıldı. Kulüp üyeleri, önce çevresi geniş bitki türleri ve ağaçlarla kaplı Tarsus şelalesinin oluşturduğu ambiyans içerisinde kahvaltı ve fotoğraf çekimi molası verdi. 1 saat süren molanın ardından okaliptüs ve fıstık çam ağaçlarının yoğun bulunduğu Karabucak ormanlarında yürüyüşe başlandı. 12 kilometrelik bir yürüyüş sonunda ulaştıkları Tarsus sahilinde deniz sezonuna 'merhaba' diyen doğa sevenler yalınayak dolaşarak deniz keyfi yaşadı. Etkinlik sonunda bir restoranda yöreye özgü tavuk kebap ve fındık lahmacun yiyen kulüp üyeleri, günü, 2006 yılında bir yol yapımı sırasında tesadüfen bulunan Taşkuyu mağarasını gezerek tamamladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Doğada olmanın keyfi ve yürüyüşün bize verdiği huzur tarif edilemez. Okaliptüs ve çam fıstığı ormanında temiz oksijen, Tarsus sahilinde ise bol iyotlu bir doğa yürüyüşü yaptık. Tarsus Şelalesi ve Taşkuyu mağarası gezilmeye, görülmeye değdi. Güzel bir gün ve güzel bir doğa yürüyüşü ile muhteşem anılar biriktirip döndükö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Doğaseverlerin doğada yürüyüşü

Tarsus sahilinden görüntüler

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Yakut ile röp.

Taşkuyu Mağarası'ndan genel ve detay görüntü

Tarsus Şelalesi'nden görüntü

Karabucak ormanında doğaseverlerden görüntü

Haber- Kamera: Malik GÖDELİNER/(ADANA),