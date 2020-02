DHA YURT BÜLTENİ - 7

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti (7)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklama yaptı. Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini 37 kişinin de yaralandığını belirten Bakan Soylu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra tüm güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık ekiplerimiz buraya doğru harekete geçtiler. Tabi kurtarma çalışmalarını buradaki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Şu ana kadar bölgeye bu 4 köye bin 250 çadır sevk ettik. Çok yakın bir zaman dilimi içinde burada olurlar. Özellikle bu gece tedbirlerimiz alıyoruz. Hem vatandaşlarımızın, şu anda artçılarda devam ettiği için hasarlı evlerde kalmamaları için çadır kurulacak. Jandarma Bölge Komutanımız da buradalar. Jandarmamız da bu çadırların kurulması hususunu pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu köy, hem küçükbaş, hem de kısmen büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir köy. Şimdi onlara da Tarım Bakanlığı'ndan çadırlar gelene kadar bizim büyük çadırlarımız var. Onları vereceğiz. Hayvanlar bu çadırların içinde bu geceyi, Tarım Bakanlığı'ndan gelen çadırlar gelene kadar onlarda soğukta kalmasınlar diye muhafaza etmeye çalışacağız. Onun dışında sıcak yemek dahil olmak üzere Van Valimiz ve Van Büyükşehir Başkan Vekilimiz hemen 2 bin kişilik yemeği bu köylere yönelik hazırladı. Allah beterinden muhafaza etsin. 09.30 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Yani ilk önce İran Hoy'da olunca bizim sınırlarımıza yönelik nasıl bir etkisi olduğunu hem valiliğimizden, hem AFAD ekiplerimizle değerlendiricince saat 09.15 gibi bu ihbarı alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk önce gelen bilgi 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğiydi. Daha sonra 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir."

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR, EVLERE GİRMEYİN

Bakan Soylu deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarda vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. Hem temkinli hem de tedbirliyiz diyen Bakan Soylu, "Artçı depremler devam ediyor. Hem temkinli hem de tedbirliyiz. Özellikle buradan tekrar söylüyorum. Yani bir şey olmaz diye hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Onun için yapmamız gereken devletimizin, kurumlarımızın ortaya koyduğu uyarılara bir şekilde uymak. İnşallah buradaki deprem yaralarının da en kısa sürede saracağız ama kayıplarımız var. Cenabı Allah'tan rahmet, başsağlığı diliyorum. Allah beterinden korusun. Tüm Türkiye 'ye Van'ımıza Başkale'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ELAZIĞ

=================================

Bakan Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin ardından eğitime verilen aranın yarın son bulacağını ifade ederek, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bilgileri dahilinde öğrencilerimizin ilişkilendirildiği bütün okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitime geçilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Ocak günü 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemede bulundu. Temasları kapsamında Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde telafi eğitimi alan öğrencilerle görüşen Bakan Selçuk, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, konuşmasında sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Van Başkale ilçesindeki gelişmelere değindi. Bakan Selçuk, deprem nedeniyle Van'ın Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerinde birkaç köy okulunda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği ifade ederek, bu okullarda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitimi gerçekleştireceklerini söyledi.

'ELAZIĞ'DAKİ OKULLARDA 65 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ'

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkece derin üzüntü duyulun ve devlet millet kenetlenmesinin yürekleri ısıtan örneklerinden birini daha verilen Elazığ'a yapılan çalışmaları yerinden görmek için geldiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Depremden etkilenen, evleri zarar gören veya bir nedenden dolayı evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızın dışarda mağdur olmamaları için okul müdürleri ve yöneticilerimizi göreve çağırdık. Bu kapsamda depremin ilk gününden bugüne kadar okullarımızda yaklaşık 65 bin civarında vatandaşımıza barınma hizmeti sağladık. Tahsis ettiğimiz okullar ve okulların yanı sıra spor salonları ve diğer binalarımızla beraber 265 öğrencimiz ve aileleri barınmaya devam etmektedirler. Diğer yandan öğretmenlerimiz bölgede birer toplum gönüllüsü olarak canla başla çalıştılar" dedi.

'28 BİN VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANDI'

Bakan Selçuk, depremin ardından yaraların sarılma amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 28 bin kişi psikososyal destek sağlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Fiziksel yıkım gücü yüksek olan doğal afetler aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik yıkımlara da yol açabiliyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadşlarımızın katılımıyla çok büyük çaplı çalışmaları hayata geçirdik. Bugüne kadar 11 bin 251 çocuk, 17 bin civarında yetişkin olmak üzere 28 bin vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde süre gelecek. Bakanlık olarak bizim için önemli olan bir başka husus daha var. Tatil süresinin uzamasından dolayı kaynaklanan telafi eğitime ihtiyaç var. Çocuklarımız burada 10 Şubat'tan beri her türlü eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri almış bulunuyoruz. Özellikle sınava hazırlanan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim bilişim ağı çerçevesinde bir hizmeti de başlatmış bulunuyoruz. Bu ücretsiz internet erişimi yoluyla hayata geçiyor. Derslerinden geri kalmamaları için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Öğrencilerimizle biraz önce konuşma imkanımız oldu. Bu hazırlıklardan dolayı çok memnunlar. Motivasyonları yükseliyor. Velilerimiz de müsterih olsunlar."

'98 OKUL BİNAMIZI KULLANIM DIŞI BIRAKMA KARARI ALDIK'

Elazığ'da 33'ü okul binası 4'ü de kurum binası olmak üzere 37 binada ağır ve orta hasar oluştuğu tespit ettiklerini anlatan Bakan Selçuk, Elazığ'da okul zilinin yarın çalınacağını söyledi. Bakan Selçuk,"Hasar gören bu eğitim kurumlarımızda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama tabii Elazığ dışında Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'daki binalar da dahildir. Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bilgileri dahilinde öğrencilerimizin ilişkilendirildiği bütün okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitime geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim devam edecektir. Hangi öğrencimiz bulunduğu konuma bağlı olarak en yakın hangi okula ilişkilendirilecektir. Bu çalışmaların tamamı bitti, hazırız. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki yaklaşık 9 bin öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 2 bin civarındaki öğrenci, toplam 11 bin civarındaki öğrencimiz bugün itibarıyla hangi okulda yarın sabah bulunacaklar. Bunlar belirlendi gerekli iletişim sağlandı. Altını önemle çizerek Elazığlı hemşerilerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak istediğim bir husus daha var. Yeni okul binalarımızın inşası meselesi, bu anlamda aziz milletimizin kültüründe yüzyıllardır var olan imece geleneğini bir kez daha görüyoruz. Bu depremde eller birleşti, güçler bir araya geldi ve hayırseverimiz Elazığ'a 21'i okul 1 spor salonu olmak üzere yeni binalar kazandıracaklar. Bu husustaki her türlü eksiği de Milli Eğitim Bakanlığı olarak gidermek üzere tedbirlerimizi aldık. Hayırseverlerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA/ ELAZIĞ

================================

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandı

BÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 85'inci yıldönümü için kutlama töreni düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Marmaris Kaykamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Mdürü Namık Söylemez ve çok sayıda Marmarisli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla sürdü.

Emekli Astsubay Erol Uysal, törendeki konuşmasında Atatürk'ün ilk olarak 30 Ocak 1933 tarihinde vapurla Marmaris'e geldiğini ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fazla kalamadığını söyledi. İkinci ziyaretin ise 23 Şubat 1935'te gerçekleştiğini belirten Uysal, Atatürk'ün doktorlarının tavsiyesiyle karaya inmediğini ve konuklarını Ege Vapuru'nda ağırladığını anlattı.

Daha sonra Atatürk'ün ilçeyi ziyarette kullandığı Ege Vapuru'nu temsilen bir yelkenli, denizden geçiş yaptı. Zeybekler gösterisi ardından Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine ilçe protokolü çeşitli hediyeler verdi. Dereceye giren öğrenciler Atatürk konulu şiir ve kompozisyonlarını okudu. Tören kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün sevdiği ve O'na yazılmış marşlardan oluşan mini bir konser verdi. Atatürk maketi ve Türk Bayrağı'nın asıldığı bir yelkenli geçiş yaparken katılımcılar alkışlarla selamladı. Tören Askeri Bando'nun marşları ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Törenden görüntü

-Zeybek ve halk oyunları gösterisi

-Atatürk maketi bulunan yelkeninin geçişi

-Askeri bandonun mini konserinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

===============================

Ağaoğlu, İzmit'te Trabzon'un kurtuluşu etkinliğine katıldı

KOCAELİ Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon'un kurtuluşu etkinliklerinde Kocaeli'de yaşayan Tranzonlularla buluşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Burada güzel olan şey, bizi farklı kılan şey, Trabzon'un kurtuluşunun Trabzonsporlularla kutlanıyor olmasıö dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği'nin Trabzon'un kurtuluşu etkinliklerine katıldı. Kocaeli'de yaşayan Trabzonspor taraftarlarıyla buluşan ve formalarını imzalayan Başkan Ağaoğlu, dernek binasında hemşerilerine hitap etti. Türkiye'nin tüm illerinin önemli günlerinin olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Burada güzel olan şu, ülkemizde 81 il var. Hepsinin bir kurtuluş yıldönümü veya önemli günleri var. Hepsi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde veya İstanbul'da veya başka yerlerde kutluyorlar günlerini. Bugün de bizim kurtuluş yıldönümümüz. Bu anlamlı günde her şeyden önce sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Burada güzel olan şey, bizi farklı kılan şey, Trabzon'un kurtuluşunun Trabzonsporlularla kutlanıyor olması. Yani bugün bir başka ilin kurtuluşuna gitseniz, o ilin formasını nadir görürsünüz. İstanbul'un kurtuluşunda 8 ayrı forma görürsünüz, Ankara'nın kurtuluşunda değişik formalar görürsünüz. Belirli bir bölümünde de hiç forma görmezsiniz. Ama Trabzon'un önemli günleri, hangi gün olursa olsun, her zaman Trabzonspor formasıyla kutlanır. Onun için bugünü ayrı ve özellikli kılan da sizlerin üzerindeki bordo-mavi formalarö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

Ahmet Ağaoğlu'nun dernek binasına gelmesi

Forma imzalarken görüntüler

Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

=================================

Erciyes'te eşler arası 'Artık çekilmez oldun' kızak yarışması

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde çiftlerin katıldığı 'Artık çekilmez oldun' yarışması yapıldı.

Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' yarışmasına 20 çift katıldı. Yarışmada, erkekler, eşlerini 100 metre parkurda kızakla yokuş yukarı çekti. Ardından çiftler kızakla aşağıya kayarak, yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Hüseyin-Asena Özhüsrevoğlu çifti birinci oldu. Yarışma sonrası dereceye giren çiftlere çeşitli ödüller verildi.

'BU TİP ETKİNLİKLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'e gelenleri farklı farklı etkinliklere yönlendirdiklerini söyleyerek, "Kayakçıların dışında Erciyesimize gelen misafirlerimiz de var. Buraya gelenlerde burada güzel ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorlar. Kendilerinin de içlerinde bulunduğu eğlenceli etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. 'Artık çekilmez oldun' yarışmasının da bu yıl 6'ncısı düzenliyoruz. Bundan sonra da bu tip etkinlikleri Erciyes'te yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yarışmaya katılan Necati Yılmaz ise, "İlk 30 metreye kadar iyiydi. Sonrasında dizlerimin dermanı kalmadı. Bitiş çizgisine atlayarak gelmeye çalıştım. Kızağı çevirip aşağı nasıl geldim bilmiyorum. Eşime 'Artık çekilmiyorsun' diyordum ama burada daha çok çekilmez oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Kızak yarışmasından görüntü

-Yarışan çiftler ile röportaj

-Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı ile röportaj

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

================================

Hatay'a yeni üniversite müjdesini Enver Yücel verdi

Eğitimci Enver Yücel, Hatay'a üniversite kurulmasıyla ilgili çalışma içinde olduklarını söyledi. Ziyaret ettiği kentin değerine vurgu yapan Enver Yücel, "Burada üniversite kurulması ile ilgili görüş ve düşüncelerim var. YÖK izin verdiği takdirde arkadaşlarla da bunları görüşüyoruz. Yapma gayreti içerisindeyizö diyerek üniversite müjdesi verdi.

UNESCO tarafından 2017 yılında 'Dünyanın 26. Gastronomi Şehri' ilan edilen Hatay ile Bahçeşehir Üniversitesi gastronomi ve birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğu ile ilgili iş birliği yapmak istiyor. Hatay'a da yeni üniversite kurulmasıyla ilgili ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bahçeşehir Koleji Uğur Eğitim Kurumları, Türkiye geneli tüm kampüslerinde Bursluluk Sınavı gerçekleştirdi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Bahçeşehir İskenderun Kampüsü'ndeki sınav öncesi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, öğrencilerle bir araya geldi. Enver Yücel, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle yakın zamanda şehitlerimizin olduğunu hatırlatarak, "Şehidimizin birisi bu bölgeden Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum" dedi.

"EĞİTİMDEKİ YENİLİKLERİ ÜLKEMİZE GETİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZö

Büyük bir eğitim grubu olarak Türkiye'nin her noktasında büyük çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Enver Yücel, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları var. O doğrultuda okullarda bu bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda hangi bölgede başka ne yatırımlar yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Eğitim bir milletin bir toplumun en önemli meselesi, Türkiye'nin de tabi meselesi. Türkiye'nin yenilikçi öncü bir kurumuyuz. O anlamda dünyanın çeşitli noktalarında ki eğitimdeki yenilikleri ülkemize getirme gayreti içerisindeyiz. Birlikte yaşam kültürünün merkezindeyim şu anda, bununda farkındayım. Hatay birlikte yaşam kültürü için en ideal bir bölge, kaç medeniyete beşiklik etmiş bir bölge. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da iki alanda iş yapmak istiyoruz. Birisi gastronomi anlamında bir diğeri de birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğunu, neleri kapsadığını bir üniversite olarak değerlendirmek istiyoruz. Bölgenin hem Türkiye açısından, hem de dünya açısından çok önemli bir merkez olduğunu biliyorum. Burada olan tarihimizi değerlerimizi bütün dünyaya açmak görevimiz. Hele Antakya da gezdiğim müze otelini muhteşem buldum. Dünyanın müthiş bir harikası."

"HATAY'A ÜNİVERSİTE KURACAĞIZ"

Dünyanın 7 ülkesinde üniversitesi olduğunu da anlatan Yücel, "Eğitim yatırımlarımız burada devam edecektir. Bahçeşehir Koleji'nin de büyümesi devam edecek. Üniversiteyi her noktada kurma gayretindeyiz. Biz dünyada 7 ülkede üniversitemiz mevcut. Amerika, Almanya, Gürcistan İngiltere de bu noktalarda üniversitelerimiz var. Hatay'ın değer ve kıymeti çok önemli burada üniversite kurulması ile ilgili görüş ve düşüncelerim var. YÖK izin verdiği takdirde arkadaşlarla da bunları görüşüyoruz. Yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.

200 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi ulaştırmak hedefi ile yola çıktıklarını anlattı. Türkiye'de 200 bin öğrencinin Bahçeşehirli olmak için sınava girdiğini hatırlatan Dağ, "Bu bizim için gurur verici. 22 yıl önce yola çıkarken Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi ulaştırmak hedefi ile yola çıktık. Bugün Çanakkale'den Kars'a İskenderun'dan Hatay'a Samsun'dan Ordu'ya Türkiye'nin her noktasında kaliteli eğitim için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin velilerimizin Bahçeşehirli olması için okula kabul bursluluk sınavlarımıza yarışır derecesinde dahil olmasına bizim için bu hedefin ne kadar kıymetli olduğu ne kadar yerine getirildiğinin göstergesi. Bundan sonra da hedefimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın her noktasında kaliteli eğitimi taşımak ve dünyanın en iyi eğitim kurumları içerisinde yer alabilmek. Ülkemizi gelecek nesillere yetiştirirken, yetiştirdiğimiz nesillerle de dünyaya liderler yetiştirmek bizim en büyük gururumuz olacak. Bu ilk adımlar bu sınav günleri de bizim için çok heyecanlı ve önemli" şeklinde konuştu.

Enver Yücel ve beraberindeki heyete, evde yaşam becerileri konulu çalışmaları ile ilkokul öğrencileri tarçınlı mumluk, paspas ve pipetlerden yaptıkları aynayı hediye ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Bahçeşehir koleji İskenderun'un belen kampüsü dışından görüntü

-Enver Yücel ve beraberindekilerin gelişi öğretmenlerin karşılaması

-Çiçek veren öğrencileri kucaklamaları

-İlk ve ortaokul öğrenciler yaptıkları ürünleri yazdıkları kitabı hediye etmeleri

-Enver Yücel'in açıklamaları

-Özlem Dağ'ın açıklamaları

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),