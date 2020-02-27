DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şehit uzman çavuşun annesi: Bir ölür, bin doğarız

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Oğlunu havaalanında asker selamıyla karşılayan anne Zeynep Baykuş, "Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum" dedi.

Hatay'da düzenlenen törenin ardından şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi havaalanında baba Ali Baykuş, anne Zeynep Bakkuş, eşi Ayşe Baykuş, kardeşleri Onur ve Furkan Emre Baykuş ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİT ANNESİ: BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirildiği sırada anne Zeynep Baykuş asker selamı verdi. Ağlamadığını ve ağlamayacağını söyleyen anne, "Benim yavrum şehit olmuş, benim kuzum şehit olmuş ben ağlamıyorum. Allahıma bin şükür. Şehidim, kuzum benim. Şehidimsin sen benim şehidim. Kimseye meydan vermeyeceğiz kuzum, kurban olduğum. Bir ölür bin doğarız kuzum. Sana selam duruyorum kuzum, sana. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehidim ölmedi benim. Ben şehit anası oldum" diyerek, oğlunun tabutunun arkasında cenaze aracına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokol ve şehidin yakınları

Uçağın gelişi

Cenazenin uçaktan indirilmesi

Zeynep Baykuş'un selam verip konuşması

Şehidin cenaze aracına konulması

Ayşe Baykuş'un araca binmesi

Zeynep Baykuş'un araca binmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

DENİZLİ'de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Yusuf Hilmi Bal'ın kullandığı 20 T 0434 plakalı taksi, geçen 23 Şubat Pazar günü İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesi'nde,

kavşakta Emre Aydın yönetimindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Osman Üremiş (26) yaşamını yitirdi. Taksi şoförü Hilmi Bal ile otomobil sürücü Emre Aydın ve otomobildeki Hatice Gün Evran yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Osman Türemiş'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anınınyakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, otomobil ile taksinin kavşakta süratle çarpışıp,

yol kenarındaki elektrik direğine savrulmaları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Kazanın yaşandığı kavşaktan görüntü

-Kazada olay yeri fotoğrafları

-Ölen Osman Üremiş'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Deprem bölgesinde çadırlar kurulup, enkazlar kaldırılıyor

VAN Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından yoğun bir çalışma başlattı. Bölgedeki ahırların enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, hayvanlar için de çadırlar kuruluyor.

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı üzerine bölgeye giden ekipler Özpınar, Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) depremin hemen ardından bölgeye yaklaşık 5 bin çadır, soba, battaniye gönderip, çadır kentleri kurarken, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Günlük 5 bin kişiye yemek veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yeni çadır ve konteyner kentlerin kurulacağı alanları açmak için çalışma yapıyor.

TELEF OLAN HAYVANLAR GÖMÜLÜYOR

Başkale ve Saray ilçesine bağlı mahallelerde 233 ahır yıkılırken, 3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş hayvan telef oldu. Deprem sonrası bölgede çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkaz altında kalarak telef olan hayvanların insan sağlığını tehdit etmemesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgede daha önce çukurlar açılarak kireçlendi. Daha sonra özel kıyafetleri giyen Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek mahalle dışında kazılan çukurlara gömüyor.

ENKAZLAR KALDIRILIP, ÇADIR AHIRLAR KURULMAYA BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan ahırların enkazları kaldırılmaya başlandı. İş makinalarıyla alınan molozlar Mahalle dışına çıkarılırken Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri ise depremzedelerin göstermiş olduğu alanlara çadır ahırlar kurmaya başladı. Kış şartlarına uygun malzemeden yapılan çadırlar yaklaşık 100 hayvanı barındırabiliyor.

DEVLETİMİZ İLK GÜNDEN BU YANA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Özpınar Mahallesi'nde yaşayan evini ve 30 koyununu kaybettiğini belirten 60 yaşındaki Mehmet Kerim Aslan "Depremin ilk gününden bu yana bizi yalnız bırakmayan bakanlarımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz bize sahip çıktı. Çadırlarımızı kurdu. Yemeğimizi ayağımıza kadar getiriyor. Allah devletimizden milletimizden razı olsunö dedi.

Devletin en zor gününde kendilerine sahip çıktığını söyleyen Ehem Aslan ise "Depremde ahırım çöktü 20 yakın hayvanım telef oldu. Sağ kalan hayvanlarımız da dışarda kalmıştı. Sağ olsun yetkililer bugün gelip çadırlarımızı kurdu hayvanlarımızı ahırlara koyduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesinö diye konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in koordinesindeki kriz merkezinde de çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çadır kentten görüntü

-Çadır kentten detaylar

-Enkazların kaldırılması

-Depremzedeler ile röp.

-Çadır ahırlar

-Çadır ahırlarda bulunan hayvanlar

-Bölgeden detaylar

VAN,

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Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attıkları içinde eroin bulunan satışa hazır yaklaşık 50 pakete ise el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko Tim, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı mücadelede Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A.'nın sokaklarda uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde şüphelilerin içinde bulunduğu 70 AAE 571 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin, otomobille kaçamaya başladı. Kaçarken de içinde eroin olan satışa hazır paketleri de otomobilin camından dışarı fırlattı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durdurulup Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A. yakaladı. Polise direnen şüpheliler güçlükle gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin kaçarken attıkları yaklaşık 50 paket eroini de toplayıp el koydu.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin şüphelileri yakalaması

Şüphelilerin polise direnmesi

Şüphelilerin yere yatırılması

Gözaltına alınması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Tel Abyad'da 22 bin 457 öğrenciye eğitim

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye 'nin Tel Abyad kentinde hayat normalleşmeye devam ederken, 22 bin 457 öğrenciye de 267 okulda eğitim veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında hayatın normale dönmesi ve bölgedekilerin günlük yaşamını huzur içinde sürdürmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütünün izlerinin silindiği ve kamu hizmetlerinin halkın hizmetine sunulduğu Tel Abyad'da, teröristlerin tahrip ettiği okullar da onarıldı. Tahrip edilen okullarda onarım çalışmalarının tamamlanması ve eksiklerinin giderilmesinin ardından eğitim verilmeye başlandı.

Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerde bulunan 267 okulda devam edilen eğitime 22 bin 457 öğrenci katılıyor. 1151 öğretmenin görev yaptığı Tel Abyad'da öğrenciler, teröristlerin baskısıyla uzak kaldıkları eğitimlerine huzur içinde devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad Yerel Meclisi görevlileri, ilçede hayatın normalleşmesini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirirken, okula gitmeyen çocukları da ev ev dolaşarak, eğitime yönlendirdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul bahçesindeki çocuklar

Sınıfta matamatik dersi

Bahçede basket oynayan öğrenciler

Meclis görevlilerinin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA