DHA YURT BÜLTENİ - 7

Tabancayla vurulan Elif'i, taksiden yola attılar

BURSA'da tabancayla göğsünden vurulup, taksiden yola atılan Elif Aydın (25), hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen takside bulunan Elif Aydın, yola atıldı. Taksi bölgeden uzaklaşırken, diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Elif Aydın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi.

Ekipler taksinin plaka ve sürücüsünün tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel görüntü

-açıklama

-detay

Muammer İRTEM/BURSA, -

=================

Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı'nda, yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 93 oranına ulaştı.

51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 47 milyon 800 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluğunun maksimum seviyeye yaklaşmasının ardından, baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Barajdan görüntüler

-Baraj kapaklarından bırakılan sudan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

=======================

Sarp Sınır Kapısı'nda 100 yataklı sahra hastanesi kuruldu

TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, 'koronavirüs' tehdidine karşı 100 yataklı sahra hastanesi kuruldu.

Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürlükleri'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' (Covid-19) tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözetim altına alınacak.

Sarp Sınır Kapısı'nda taksi şoförlüğü yapan Yavuz Dalkılıç, devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek "Biz virüs olduğuna inanmıyoruz. Ancak tabii devletimiz önlemlerini alacak" dedi.

Uğur Çolak da "Burada günlük yaşam devam ediyor. Maske takmıyoruz, bir şey yapmıyoruz, çünkü korkumuz yok. Gürcistan'dan gelenler cihazdan geçiyor, ateşi ölçülüyor. O şekilde buraya geliyor. Bir sorun varsa zaten karantinaya alıyorlar. Bu olayların duyulması ile kapıda giriş- çıkış sayısı düştü. Bu durum bizim işimizi etkiledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ- Selçuk BAŞAR/ARTVİN,

==========================

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 8 yaralı

DİYARBAKIR'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Hamuryazar Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar ve Şahin aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Olay yeri

Sağlık ekipleri

Jandarma ekipleri

Zırhlı araçlar

Mahalle sakinleri

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

==========================

Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ordumuzun yanındayız

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin, "İş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" dedi.

TOBB Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de düzenledikleri programa değinerek, "Esasında TOBB yönetimi olarak buraya gelmemizin nedeni, hem yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirmek, hem de kuruldaki arkadaşlarımıza, Kayseri'yi ve Kayseri'nin dinamiklerini tanıtmaktı. Bu ziyareti aylar öncesinden planlamıştık. Ancak Perşembe gecesi İdlib'de askerlerimize yönelik bu alçak saldırı gerçekleşti. Biz de Kayseri'deki etkinliklerimizi iptal ettik. Bugün sadece TOBB Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'ACIMASIZ SALDIRININ SAHİPLERİ BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Şehitler nedeniyle herkesin içinin yandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti bu acı günü asla unutmayacak. Kahraman askerlerimiz, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk Ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASI OLARAK ORDUMUZUN YANINDAYIZ'

Hisarcıklıoğlu, ülke olarak her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduklarını vurgulayarak, "Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de, birlik ve beraberlik içinde hareket edecek, sabır ve dayanışma göstereceğiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Bu vatanı canından çok seven kahraman askerlerimizle ve bu yüce milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Genel detay

Haber: - Kamera: Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

==========================

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, bu sabah başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 06.00 sıralarında, kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Yunusdere mahallelerinin yanı sıra Ayvacık, Güney, Yukarı Bozkır ve Çaldağı'nda etkisini gösterdi. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile alarma geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

Bölgeden görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

==========================