DHA YURT BÜLTENİ-7

Şehit Uzman Çavuş Yılmaz'ı, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz (27), memleketi Kütahya'da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Hatice Yılmaz, vatanını ve bayrağını çok sevdiğini söylediği şehit oğlunu, asker selamı vererek uğurladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan uçakla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Havaalanı'na getirildi. Bu sabah Kütahya Devlet Hastanesi'nden alınan şehit Yılmaz'ın cenazesi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada dualarla karşılanan şehit Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz için helallik alındı. Şehidin yakınları Yılmaz'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ardından şehit Muhammet Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Ulu Cami'ye götürüldü. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirterek asker selamı verdi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsak Hazel, Ceyda Çetinerenler ve Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice, kardeşleri İbrahim ve Emre ile yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları evlerin çatılarına çıkarak şehidi uğurladı.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Hava Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin baba ocağına getirilmesi

-Toplanan kalabalık

-Yakınlarının cenaze aracındaki tabuta sarılması

-Helallik alınması

-Cenazenin camiiye gelmesi

-Cenazeye katılanlar

-Şehidin annesinin asker selamı vermesi

-Şehit cenazesi

-Katılan protokol ve babası

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin araca taşınması

-Cenazeye katılan kalabalık

Genel görüntüler

-Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçiş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin çocukları, zor koşullarda kapıların açılmasını bekliyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin günlerdir süren bekleyişleri yürek burkuyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin gazlı müdahalesinden ve soğuk havadan en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Umut ve umutsuzluğun kol kola olduğu Pazarkule Sınır Kapısı'nda aileleriyle kapıların açılmasını bekleyen çocukları, her şeyden habersiz ses bombaları eşliğinde arabalarıyla oyun oynamaya, ellerindeki ağaç dallarıyla toprağa şekiller çizmeye devam etse de korkulu gözlerle etrafı izliyor. Zorlu hava şartları nedeniyle sürekli ateşlerin yakıldığı bölgede çocuklar, sadece atılan gaz bombalarından değil yoğun dumandan da olumsuz etkileniyor.

ELLERİNDE SİMİTLE UYUYAKALDILAR

Ailesi ile birlikte Yunanistan'a gidebilmek için günlerdir tampon bölgedeki zorlu bekleyişi süren Rimas (4) ve kardeşi Ahmed'in (2,5) ellerindeki simit ile annelerinin kucağında uyuyakalması, bölgedeki çocukların yorulduğunu gözler önüne seriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Elinde simit ile uyuya kalan Ahmed ve kardeşi

-Süt paketi ile oynayan çocuk

-Araba ile oynayan çocuklar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/EDİRNE,

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı(3)

YUNANLILAR, MÜLTECİLERE GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Yunanistan asker ve polisleri, geçişlere kapalı tututlan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar atılan gazlardan olumsuz etkilenirken, nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale, göçmenlerin iç kesimlere gelmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgede bekleyen göçmenler

Gaz bombası atılması

Kaçışan göçmenler

Yaşanan arbede

Detaylar

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE, -

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Karayoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından sınıra yönelen ancak karayoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenlerin hareketliği bu defa sahillere yöneldi. Göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için İzmir'in Çeşme ilçesine gelmeye başladı.

Türkiye'nin, 'Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı' aldığı iddialarının ardından göçmen hareketliliği sürüyor. Edirne'den karayoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ancak başarılı olamayan göçmenler, güzergahlarını değiştirip, deniz yoluyla Sakız Adası'na geçmek için İzmir'in Çeşme ilçesinde gelmeye başladı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte sosyal medyadan haberleşen göçmenler, sırtlarında çantalarıyla Çeşme'ye gelip, Çiftlikköy mevkisinde akşamı beklemeye başladı. Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ancak başarılı olamayan 4 Afgan göçmen de Sakız Adası'nın 7 mil uzaklığında bulunan bölgeye gelip, beklemeye başladı. Akşam saatlerine kadar sayılarının artacağını belirten göçmenler, Sakız Adası'na geçebilmek için bot ayarlamaya çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Miragha Mahmodi (18), "Kapılar açıldıktan sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Türkiye'de kalmayacağım. Akşam saatlerinde Sakız Adası'na geçmeye çalışacağım. Kara yoluyla Yunanistan'a gitmeyi denedim. Ancak girmeyi başaramadık. Biz de otobüse binerek önce İzmir'e ardından da Çeşme'ye geldik. Kardeşimle birlikteyiz. Şu an botumuz yok ve ayarlamaya çalışıyoruz. Korkmuyorum çünkü korksam Afganistan'dan çıkmazdım. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok seviyorum ancak göçmen sayısının artması sebebiyle yaşam zorlaştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göçmenlerin yürüyüşünden görüntü

-Göçmenlerin çantalarından görüntü

-Denizden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ ÇEŞME- İzmir,

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Sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar

AVRUPA ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bekleyişleri sürüyor. Soğuk havada bekleyen çocuklara İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından ayakkabı dağıtımı yapıldı. Yeni ayakkabıları alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava da göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuktan en çok etkilenen çocuklara ise İHH tarafından ayakkabı dağıtıldı. Yeni ayakkabılarını alan cocuklar büyük mutluluk yaşarken, sevinçelirini birbirlerine sarılarak yaşadılar. Bu arada bazı vatandaşlar da çocuklara süt dağıtımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuklarına ayakkabı dağıtımı

Çocukların sevinci

-Çocuklara süt dağıtımı

-Genel ve detay görünrüler

Haber: Oral OKAYBEN EDİRNE,

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İzmir'de motosiklet derneklerinden 'Göreve hazırız' çağrısı

İZMİR'de Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 motosikletli, Suriye 'nin İdlib şehrindeki rejim güçleri tarafından düzenelenen çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu saldırıyı protesto etti. Şehitler için dualar okuyan kalabalık, Gündoğdu Meydanı'ndan, 'Göreve hazırız' mesajı verdi.

Suriye'nin İdlib şehrinde geçen Perşembe gecesi düzenlenen hava saldırısında Türk askerlerinin şehit edilmesinin ardından, Türkiye'nin birçok yerinde şehit ailelerine destek eylemleri yapıldı. İzmir'de de şehitler için bir araya gelen İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 motorcu, yaptıkları açıklamada göreve hazır oldukları mesajını verdi. Karabağlar ilçesinde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ile önce Kadifekale'de bulunan Şehitlik'i ziyaret etti. Ardından Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen motosikletliler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra açıklama yaptı. İzmir Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Burhan Akgün açıklamasında, "Vatan evladı, gencecik bedenler şehit oldu. Anaların vurmaya kıyamadığı, el bebek büyüttükleri aslan parçaları. Bugün onlar için burada toplanmış bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir subayımız şehit olduğu için hiç düşünmeden, 'Menemen'i yakın' diyordu. Gel Paşam, Samsun'dan çık yine gel, çaresiziz. Gel sarı saçlım, mavi gözlüm. Bir daha gel. Dün nasıl Çanakkale yoklukla kazanılmışsa, bugün yine Türkiye her şeyin üstesinden gelir. Giden canların hesabını istiyoruz. Bir vatan evladının tırnağını o hainlere değişmeyiz. Şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin, Allah mekanlarını cennet eylesin. İdlib'te bulunan kardeşlerimizin de Allah yardımcıları olsun. Onlara iman gücü versin" dedi.

'YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ'

Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı da şunları söyledi: "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimizin rejim unsurları tarafından alçakça saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Bizler acil görev emrinde devletimize ve milletimizi canımızı vermeye hazırız."

Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar ise, "Bizim de vatan evlatları olarak yüreğimize ateş düştü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde dediği gibi, '...Dahili ve harici bedhahların olacaktır.' Biz devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu. Grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Motosikletli gruptan görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-İzmir Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Burhan Akgün'ün açıklaması

-Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı'nın açıklaması

-Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Gırtlak kanseriyle mücadele eden Dilek Demir kurtarılamadı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde 2018 yılından bu yana gırtlak kanseri nedeniyle yaşam mücadelesi veren Dilek Demir (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Finike'de son yolculuğuna uğurlanan Dilek Demir'in yakınları, annesini soran 6 yaşındaki kızı Yade'ye 'Annen uyuyor' dediklerini söyledi.

Gırtlak kanseri nedeniyle konuşma yetisini kaybeden, tek hayali kızıyla konuşmak olan ve 'Bir annenin sessiz çığlığı' haberiyle kamuoyuna sesini duyuran Dilek Demir, hastalığına yenik düştü. Son 43 gündür Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Dilek Demir, dün yaşamını yitirdi. Genç kadının ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Finike'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine getirilen Dilek Demir için Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Çavdır mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlanan Dilek Demir'in cenaze törenine, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP İlçe Başkanı Aydın Arıcan, MHP İlçe Başkanı Recep Şahin, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Dilek Demir'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ANNEN UYUYOR'

Hastalığı boyunca eşini hiç yalnız bırakmayan Veli Demir, tabutu omuzlayarak hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken metanetini korumaya çalıştı. 6 yaşındaki kızı Yade'nin de katıldığı cenaze töreninde, Dilek Demir'in yakınları, "Yade annesini sordu. 'Annen uyuyor' dedik. Farkında değil" diyerek duygulu anlar yaşadı.

'YAPAY GIRTLAK NAKLİ OLACAKTI'

Yade, babasının kucağında annesinin öldüğünün farkında olmadan gülümsemeye devam ederken, Veli Demir de taziyeleri kabul etti. 10 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Veli Demir, "Dilek son 3-4 gündür tepkisizdi. Onun öncesinde de ağrılarından bahsediyordu. İstanbul'da omurilik ameliyatı olmuştu. Kanseri yenebilseydik yapay gırtlak nakli olacaktı" dedi.

TEK YÜREK OLMUŞTU

İlk kez 13 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen Dilek Demir'e tetkikler sonunda 'nazofarenks' (üst yutak- geniz kanseri) tanısı konulmuştu. Geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen vatandaşlar bir araya gelerek 2019 yılı Ağustos ayında yardım kampanyası başlatmıştı. Su içemeyen ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için vatandaşlar hesabına bağış yaparak destek vermişlerdi. 2019 Ağustos ayında İstanbul'daki özel bir hastanede omurilik ameliyatı yapılan Dilek Demir, önce kemoterapi gördü, ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Dilek Demir, zamanla ses kısılması ve yutkunma problemleri yaşamaya başlamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tabutun omuzlarda camiye götürülmesi

Veli Demir taziyeleri kabul ederken

Veli Demir ve kızı Yade

Dilek Demir'in arşiv görüntüsü

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları kemençe ve horonla ısınıyor

DÜZCE'de, Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları antrenman öncesi koşmak yerine, kemençe eşliğinde horon oynayarak ısınıyor.

Kentte, bünyesinde 50 sporcuyu barındıran Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları, aynı zamanda Kuzey Yıldızı Karadeniz Spor Kulübü adı altında amatör ve alt liglerde mücadele ediyor. Sporcular, özellikle hafta sonları antrenmanlarına koşuyla başlamak yerine kemençe eşliğinde horon oynayarak ısınıyor. Sporcular bir yandan horon oynarken, bir yandan da şut çekme çalışmaları yapıyor.

Trabzonspor Futbol Okulu Antrenörü Ali Akgün, horonla birlikte sporcuların ısınmasının yanı sıra koordinasyon ve ritim duygularının da geliştiğini belirterek, "Trabzonspor Futbol Okulu olarak Düzce'de yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbol okulu ile bağlantılı olarak Kuzey Yıldızı Karadeniz Spor Kulübümüz var. Bu çocuklarımız ise kulübümüzün lisanslı sporcuları. Futbol okuluna devam eden 50'ye yakın oyuncumuz var. Hem ısınma amaçlı, hem de bu yaştaki çocukların ritim duyguları ve koordinasyonlarını geliştirmek gerekiyor. Bu sebeple zaman zaman horonla çocukları ısıtmaya çalışıyoruz. Tepkiler de oldukça güzel, çocuklar eğleniyorlar. Eğlenirken bazı şeyleri öğreniyorlar. İleriye dönük olarak bu oyunun özellikle koordinasyonlarında büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Sporcular ise horonla antrenmana başlamanın kendilerini motive ettiğini, hem eğlendiklerini hem de ısındıklarını ifade ederek, hedeflerinin ise Trabzonspor'da oynamak olduğunu söyledi. Sporcular "Şampiyon Trabzonspor" diyerek antrenmanı tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sporcular horon oynarken görüntü

Kemençenin görüntüsü

Sporcuların şut atarken görüntüsü

Takımın antrenörü ile röp

Sporcuları ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,