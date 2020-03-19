DHA YURT BÜLTENİ - 7

Ağrı 'da terör saldırısında şehit olan müdür yardımcısı toprağa verildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerce zırhlı servis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde düzenlenen törenle, son yolculuğuna uğurlandı.

Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart günü, PKK'lı teröristlerin Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenledikleri saldırıda 2 personel şehit oldu, 16 personel de yaralandı. Saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Turan, tedavi gördüğü hastanede geçen salı günü, doktorların tüm çabalarına rağmen 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivil şehit Ramazan Turan'ın cenazesi dün, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Elazığ Havalimanı'nda törenle karşılanan Turan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Maden ilçesine bağlı Karatop Köyü'ne götürüldü.

Turan için bugün, Karatop Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, 8'inci Kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Emniyet Müdürü Celal Sel ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ramazan Turan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin gelişi

Tören alanına cenazenin bırakılışı

Cenaze namazı

Namaza katılanlar

Cenazenin omuzlardan taşınarak mezarlığa götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Suriyeli kadın, altız doğurdu

MERSİN'e Suriye'nin İdlib kentinden gelen İman Bayasah (19), 3'ü erkek 3'ü kız 6 çocuk dünyaya getirdi. Sezaryenle alınan bebeklerden 5'i yaşama tutunurken, 1'i kurtarılamadı.

İdlib'de yaşayan bir çocuk annesi Bayasah, bebeklerini sağlıklı bir ortamda dünyaya getirmek için 2 ay önce Mersin'e ailesinin yanına geldi. Doğum sancıları artan Bayasah, ambulansla Özel Yenişehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede ameliyata alınan anne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Haldun Canova'nın gerçekleştirdiği operasyonla bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyata Yeni Doğan Uzmanı Dr. Mehmet Baki Kara ve Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Aslan da katıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 6 bebekten 5'i yaşama tutundu. 6 çocuk dünyaya getiren anne İman Bayasah'ın da sağlık durumu iyi olduğu ve bu sabah taburcu edildiği kaydedildi. Hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kuvözde tedavileri devam eden ve ağırlıkları 730 gramla 650 gram arasında değişen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 3 ay daha kuvözde kalacakları bildirildi.

HEM BEBEKLERİ HEM DE ANNEYİ KURTARDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Ender rastlanan doğumu gerçekleştiren Opr. Dr. Canova, zorlu bir ameliyat geçirdiklerini söyledi. Anne Bayasah'ın 27 haftalık bir gebe olduğunu ve erken doğumun başladığını aktaran Op. Dr. Canova, "Annenin muayenesini yaptık ve acil sezaryen kararı vererek doğumu gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürdü. 6 bebeğimizi tek tek çıkararak yeni doğan uzmanımıza teslim ettik. Annenin genel sağlık tedbirlerini aldık. Anne de şu anda sağlıklı; ameliyatta ya da ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon olmadı, bugün evine taburcu ediyoruz. Her zaman heyecanlanıyoruz ama dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Ben de çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım. Hem bebekleri hem de anneyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'

İman Bayasah'ın İdlib'den yanına geldiği ağabeyi Fuvez Beyyese (30) ise mutlu olduklarını söyledi. Altız çocuktan dolayı şaşkın olduklarını belirten Beyesse,"Kardeşim İdlib'de hastaneye gittiğinde önce ikiz demişler. Sonra üçüz, dördüz en sonunda ise altız bebeklere hamile olduğunu söylemişler. Kardeşimi alıp Türkiye'ye getirdik. Çok şükür sağ salim doğum gerçekleştirdi. Doğuma giren tüm doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KOCASI VE 1,5 YAŞINDAKİ OĞLU SURİYE'DE KALDI

Beyyese, kardeşinin 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed'in kocası ile birlikte halen Suriye'de kaldığını söyledi. Yetkililerden getirilmeleri için yardım isteyen Beyesse şöyle konuştu:

"Çocuk orada yalnız. Babasının bir ayağı kesildi. Yanında dedesi, babaannesi, kimsesi yok. Yetkililerden, getirilmeleri için yardım istiyoruz. Annesi çok ağlıyor, 6 çocuğunu birlikte büyütmek istiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Küvezdeki bebeklere bakım yapılırken

-Küvezdeki bebeklerden görüntü

Op. Dr. Haldun Canova ile röp

Fuvez Beyyese ile röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediyesi önündeki törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile belediye çalışanları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "12 yaşında okulda tanıştım ben hocamla. Sözün bittiği yerdeyiz. Değerli hocamızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Başkan vekilimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Biz onun iyi insan olduğuna Allah için şahidiz. Temiz, ahlaklı, kaliteli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi. Konuşmanın ardından Müftü İsmail Hatipoğlu, helallik isteyerek dua etti.

Törenin ardından Kara'nın cenazesi İshakpaşa Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi, götürüldüğü Orhaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü dökümü;

-Belediye önünden detaylar

-Törenden detaylar

-Cenaze töreninden detaylar

-Alinur Aktaş'ın konuşması

Süre: 4.21 dakika, Boyut: 486 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA

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Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalar ve 'zavadanak' sözüyle sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda çok değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Meşhur olmak için böyle bir şey yapmadım" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde, cumartesi gecesi, alkollü olarak kullandığı kamyonetle kaza yapan Bekir Varol, ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Varol'un kaza sonrası konuştuğu video, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Çarpma anını anlatırken kullandığı 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol, DHA muhabirine konuştu. Kazayı anlatan Varol, "Ben Kızılağaç'tan köye eve gidiyordum. D-400 yolunda Kızılağaç'ın oradaki kavşakta bana yeşil ışık yandı. Ben geçerken karşıya Alanya tarafından gelen bu adam, 'zavadanak' vurdu gitti. Ben de bu sırada, 'Fazla hasar yoktur, diye az ileri doğru gideyim sonra arabada hasar var mı, diye bakayım' dedim. Arabanın tekerinden biri yoktu. Gerisin geri indim. O sırada zaten jandarmalar geldi, polisler geldi" diye konuştu.

Videoda dile getirdiği koronavirüsün aklına nereden geldiğini hatırlamadığını anlatan Varol, "Acele acele nereye gider bilmem ki? 'Koronavirüsten mi kaçıyorsun, seni bir kovalayan mı var arkandan' dedim. Bana bir şey de demedi. Aklıma nereden geldi, ben de bilmiyorum. Acele acele gidiyordu. Polisten kaçar olsa arkasından polis gelir. Ama görünmeyen bir şeyden kaçıyor bu" dedi.

'MEŞHUR OLMAK İÇİN YAPMADIM'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişinin kendisini telefonla aradığını, mesaj attığını söyleyen Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda bayağı değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Ben meşhur olmak için böyle bir şey de yapmadım. Bilmiyorum yani. Çoğu insan mesaj atıyor, 'Allah razı olsun, şu zor günlerde, zor zamanlarda bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün' diyor" diye konuştu.

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi olan ve 'günısı' diye bilinen işin yanında demir doğramacılık yaptığını, kazaya karışan aracın kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Varol, "Şu anda araba yok, yapmıyorum, çalışamıyorum artık. Arabanın yapılmasını bekleyeceğim artık. 15 gün mü sürer, 1 ay mı sürer; ona yapacak bir şey yok" dedi.

Kaza yapan diğer kişinin, yakın köyde imamlık yaptığını öğrendiğini söyleyen Bekir Varol, kendisini ziyaret edip, helalleştiğini de anlattı.

'ZAVADANAK' YÖRÜK TABİRİYMİŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin, Yörük tabiri olduğunu kaydetti. Bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmanın 'zavadanak' sözüyle anlatıldığını belirten Varol, kendisine çarpan sürücü için bu tabiri kullandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Bekir Varol

288 MB/// 02.36"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Uyarılara kulak asmayan yaşlıların oturduğu banklar kaldırıldı

DENİZLİ'de Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, koronavirüs salgını uyarılarına karşın yaşlıların oturmaya devam etmesi üzerine yerlerinden söküldü.

Denizli'de kentin en işlek noktalarından olan Bayramyeri Meydanı'nda bulunan bankların koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam edilmesi üzerine tedbir amacıyla kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlı vatandaşların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu 20 bank, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulundukları yerden söküldü.

Bankların sökülmesini değerlendiren vatandaşlardan Mehmet Çıplakoğlu, "Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Bu bankların kaldırılması iyi oldu. Buraya oturan kişiler aralarına yeterli mesafe koymuyordu. Artık daha dikkatli olmalıyız. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Çevremizdeki diğer insanlara bulaştırmak için devletimizin uyarılarını harfiyen yerine getirmeliyiz" dedi.

Kadriye Özarslan ise eşinin yüzde 70 bedensel engelli olduğunu, market alışverişi için dışarı çıktığını, yeteri kadar erzak alıp evden dışarı çıkmayacağını söyledi. Meydanda bulunan bankalara özellikle yaşlıların oturduğunu ve insan yoğunluğu oluştuğunu ifade eden Özarslan, "Evimize kapanıp sağlığımız için çıkmayacağız. Hepimiz birbirimize saygılı olmalıyız. Salgın en çok yaşlıları tehdit ediyor. Onların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bankların kaldırılması iyi oldu. Toplum sağlığı için faydalı oldu. Yaşlılar banklarda değil, hepimizin sağlığı için evlerinde otursun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meydandan detay görüntüler

-Bankların yüklendiği kamyonetten görüntü

-Vatandaşlardan detaylar

-Mehmet Çıplakoğlu ve Kadriye Özarslan ile röportaj.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Silifke'de fırtına badem çağlalarını etkiledi

MERSİN'in Silifke ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde badem çağlaları aşırı fırtınadan olumsuz etkilendi.

Işıklı Mahallesi'nde badem çağlası yetiştiriciliği yapan çiftçiler, çağlaların dallarından koparak yere dökülmesi ile büyük üzüntü yaşadı. Badem çağlası üreticisi Ali Kaya, "45 yıldır badem üreticiliği yapıyorum. Bölgemizde en fazla rüzgar esen bölge, Işıklı bölgesidir. Bu yıl Işıklı afet içinde. Elimdeki çağlalara bakın. Işıklının durumu kötüdür. Devletten destek bekliyorum"' dedi

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can da, iki gün devam eden yoğun fırtına nedeniyle bademlerinin zarara uğradığını belirterek, devletten yardım beklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Badem Üreticisi Ali Kaya'nın röportajı

-Işıklı muhtarı Zafer Can'ın röportajı

-Badem ağaçlarının genel görüntüsü

Süre: 01'13" Boyut: 140 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE,(Mersin),

Kaynak: DHA