DHA YURT BÜLTENİ - 7

Rektörün babasına maske ve eldivenli cenaze töreni

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın rahatsızlığı nedeniyle ölen babası Sedi Çomaklı'nın cenazesinde, maske ve eldiven dağıtıldı, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak, namaz kıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı (87), dün rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Erzurum'dan ambulansla Aşkale ilçesine getirilen Sedi Çomaklı'nın cenaze namazı, Aşkale Merkez Camii yerine Çomoğlu Mahallesi'ndeki açık arazide kılındı. Cenaze için gelenlere, maske ve eldiven dağıtıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ile bürokratlar ve akademisyenlerin katıldığı cenazede, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak namaz kıldı.

Maske ve eldiven takan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, taziyeleri de bir metre mesafeden, gönül selamıyla kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sedi Çomaklının fotoğrafı

-Cenazenin omuzlarda getirilmesi

-Maske takarak ceneza namazının kılınması

-Cenaze namazı sonrası Rektör Ömer Çomaklının taziyeleri kabul etmesi

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Bitlis'te 79 köy yolu, kardan kapandı

BİTLİS'te, gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını 90 kişi olarak, 70 iş makinesi ile 9 şantiyede yürütüyor.

Öte yandan kar yağışıyla kapanan bazı mahalle yolları, Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından açılırken, ana yollarda ise Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren bölgede etkili olmayacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar altındaki araçlardan detay görüntüler

-Karlı sokaklardan detaylar

-Vatandaşlardan detay görüntüler

-Kar altındaki çocuk oyun parkından detaylar

-Karda yürüyen vatandaşlardan detaylar

-Kar kalınlığından detay görüntüler

-Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi

İZMİR'in Foça ilçesinde hem çalışanların hem vatandaşların koronavirüsten korunması amacıyla reçete sahipleri eczanelere tek tek alınıp, kolonya ve dezenfektan ikram ediliyor. Eczane içinde ise çekilen şeritlerle 1 metrelik sosyal mesafeden hizmet veriliyor.

Foça Küçükdeniz Limanı sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde bulunan bir eczane, korunma önlemiyle ilgili olarak eczane, girişini daraltarak koronavirüsün yayılmasının önlenmesine karşı uyarı levhası koydu. 'Sağlığımız İçin Lütfen İçeride 1 Kişi Olacak Şekilde Hizmet Alalım' yazılı uyarıyı görenler, içeriye tek tek girerken, sıra beklerken ise dışarıda kendileri için hazırlanmış plastik koltuk ve sandalyelerde deniz manzarasını seyrediyor.

'İLACA ERİŞİMDE ECZANE TEDBİRİ'

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin gerçekten çok önemli ve olağanüstü bir durumdan geçtiğini ve hep birlikte bir sağlık savaşı verildiğini belirten eczaneci kalfası Atilla Çolak hem kendileri hem müşterilerinin sağlığı için ilaca erişimde bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Çolak, "Müşterilerimizi aşlarımızı teker teker içeri alıyoruz. Kendilerine dezenfektan ikram ediyoruz. Çalışanlar olarak maske ve eldiven takıyoruz. Aramızda en az bir metre mesafe kalacak şekilde çektiğimiz şeridin diğer tarafından işlemlerini yapıyor ve ilaçlarını veriyoruz. Onlardan da uygulama hakkında çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Eczaneye reçetesindeki ilaçları almaya gelen Beyhan Erdoğan'da uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. Erdoğan, "İlaç almak için gelenleri tek tek içeri alıyorlar. İçeride şerit çekmişler. İyi bir uygulama. Teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçedeki diğer eczanelerde de koranavirüs salgını nedeniyle benzer önlemler alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eczane çevresi ve önündeki koltuk ve sandalyelerden görüntü

-İçeriye 1 kişi girebileceğine dair uyraı klevhası

-Şerit çekilip, 1 metrelik sosyal mesafeden ilaç satışı yaılmasından görüntü

-Eczanecı kalfası Atilla Çolak ile röp.

-İlaç almak için gelen Beyhan Erdoğan ile röp.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Koronavirüs düğün sektörünü etkiledi

ALTIN fiyatlarındaki yükseliş ve koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonlarının geçici olarak kapanması yeni evlenecek çiftler, kuyumcular ve düğün salonu işletmecilerini etkiledi.

Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararı alındı. Sosyal hayatı kısıtlayan kararlar, evlilik hayali kuran çiftleri ve esnafı olumsuz etkiledi. Ayrıca, bir süredir yükselen altın fiyatları da evlenecek çiftleri ve kuyumcuları etkiledi. Mart ayında işletmesinde, planlanan 12 düğünün iptal edildiğini söyleyen düğün salonu işletmecisi Ercan Bebe, "Müşterilerle de karşı karşıya kalıyoruz. Yasak kalktıktan sonra düğünlerini yapacağımızı söylüyoruz ama onlar mahallede yapmak istiyor" dedi.

VERGİ VE KİRA DESTEĞİ BEKLİYORUZ

Kentte 25 yıldır düğün salonu işletmeciliği yapan Ercan Bebe, Ramazan Bayramı öncesi başlayan düğün sezonunun yeni tip koronavirüs nedeniyle darbe yediğini vurgulayarak hem maddi, hem de manevi açıdan zor durumda olduklarını söyledi. Yasağın nisan ayına da sarkması durumunda düğün salonu işletmeciliği sektörünü daha kötü günlerin beklediğini aktaran Bebe, devletten vergi ve kira konusunda destek beklediklerini söyledi.

SOKAK DÜĞÜNLERİ DE ENGELLENMELİ

Planlanan tarihler için ödeme aldıkları çiftlerle karşı karşıya geldikleri söyleyen Bebe, "Onlara, yasağın kalktığı zaman, ileri tarihte düğünlerini yapabileceğimizi söylüyoruz ama haklı olarak paralarını geri istiyorlar. Vergilerimiz, kiralarımız var, mağduruz. Devletin kolluk kuvvetleri, jandarma, polis ve belediyelerin sokak düğünlerinin de önüne geçmesi gerekiyor. Bu sektörde Adana'da on binlerce insan ekmek yiyor. Çok geniş kadroyla çalışan aileler var. Bir ailede 4-5 kişi ekmek yiyor. Düğün olmadığı için evlerine ekmek götüremiyor" dedi.

BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise koronavirüsten önce, düğün-takı sezonunun kazançlarına katkı sağlayacağı düşüncesinde olduklarını, ancak virüs nedeniyle ticari ve sosyal hayatta ciddi gerilemelerin yaşandığına dikkat çekti. İptal edilen düğünlerin beklentileri boşa çıkarttığını kaydeden Başman, "Uluslararası piyasada altının ons bazında düşmesi bizi sevindirirken iç piyasada saydığımız gerekçelerle ticaretin daralmasından ötürü döviz fiyatlarının yükselmesi, altın fiyatlarını 330 liranın üzerine çıkmasına yol açtı. Bu da müşterilerimizin geri çekilmelerine ve alışverişlerin de seçici olmalarına yol açtı. Bizim şu sıralarda esnaf arkadaşlarımız ciddi beklenti içerisindeler ancak piyasanın düzelmesinden sonra pozitif gelişmelere rastlayacağımız düşüncesi hakim" ifadesini kullandı.

'TİCARET VE SOSYAL HAYAT ETKİLENECEK'

Salgının artması halinde ticaret ve sosyal hayatın büyük oranda etkileneceğini söyleyen Başman, şöyle devam etti:

"Eğer vakalar daha kötü senaryolarla devam ederse insanlar evlerinden çıkmayacak. Devlet bu konuda daha farklı, radikal kararlar alacak. Bu da bizim bırakın altını, ekmek konusunda dahi ciddi olarak bazı tavır almamıza yol açacaktır. Altın ve döviz fiyatları ne olacak göreceğiz. Döviz fiyatlarında yukarı doğru ivme kazanırsa doğal olarak iç piyasada altının yukarı doğru seyretmesi kaçınılmaz olacaktır. Düğün yapacak insanlarımızın düğünleri iptal oldu ama aile arasında nikah veya nişan yaparak bunu geçiştirecekler olabilir. En azından takı konusunda eskiden bir set; 2 metre zincir, küpe, çift bilezik ve yüzük alırken bunlar mümkün olduğu kadar minimum seviyelere indi. Adeta sembolik bir görselliğe dönüştü. Set ve 2 metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Sadece çift bilezik ve küpeyle insanlar düğün ritüelini gerçekleştiriyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Düğün salonu işletmecisi Ercan Bebe ile röp.

Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ile röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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Sağlık çalışanları için alkışladılar

*- Türkiye genelinde halk koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek amacıyla alkış eylemi yaptı.

*- Bu anlamlı eyleme, Antalya ile ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da katıldı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak insanları eve kapatırken, pek çok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pek çok işyeri kapatılırken, sağlık çalışanları 24 saat çalışmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde halk, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirilirken, bu destek eylemi Türkiye'de de birçok şehirde yapılmaya başladı. Dün itibarıyla birçok ilde gerçekleştirilen alkışla destek eylemi, Antalya genelinde de uygulandı. Antalya il merkezi ile Alanya, Kumluca gibi ilçelerde sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara çıkarak dakikalarca alkışladı.

'TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUM'

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da bu anlamlı eyleme katılarak, sağlık çalışanlarına destek oldu. Mahmutlar'da yaşayan ve alkış eylemine katılan Seda Dikici, "Tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde en büyük zorluğu sağlık çalışanlarımız yaşıyor. Bizleri sağlığımıza kavuşturabilmek, bulunduğumuz şartlardan daha iyi şartlara taşıyabilmek, hasta olanlara şifa dağıtabilmek için gerekirse ailelerinden, evlerinden, uykularından, sağlıklarından fedakarlık ediyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi iyi ki varlar. Tüm Türkiye adına hepsini yürekten alkışlıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(ALANYA)

- Binadan genel görüntü

Işıkları yanan daireler

Alkış sesleri

RÖP: Seda Dikici RÖP

(KUMLUCA)

- Pencerelerden ve alkışlardan

İyiki varsınız sağlık çalışanları diyenlerde

Sokakta alkış tutanlar

(ANTALYA)

- Caddelerden ve binalardan

Arkadan gelen alkış sesleri

Acil servis yazısı

HABER -KAMERA: Burcu MUTLU- Ramazan SARIKAYALI- Bülent TATOĞULLARI/Alanya, Kumluca,

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Muratpaşa'da 'evde kal' menüsü

MURATPAŞA Belediyesi'nin günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, koronavirüs salgını nedeniyle yeniden yapılandırıldı. Menüler, 'Evde kal' çağrısına uygun olarak protein ağırlıklı olarak hazırlandırken, temizlik kuralları ve uygulamalar gözden geçirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan aşevi de koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü kurallar uygulamaya başladı. Günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, koronavirüs salgının korunmak için 'Evde kal' çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek şekilde çalışmaları gözden geçirildi. Menüler, diyetisyen kontrolünde protein ağırlıklı olmak üzere yeniden düzenlendi.

Aşevinin hijyen, temizlik kuralları ve uygulamalar da değerlendirildi. Aşevinde her sabah önce temizlik çalışmasıyla başlıyor. Tencereler, kepçeler, bıçaklar ve yemek hazırlamakta kullanılan diğer malzemeler, tek tek dezenfekte ediliyor, yerler yıkanıyor. Temizliğin ardından aşçı ve diğer çalışanlar da kendilerini dezenfekte edip bonelerini, eldivenleri ve maskelerini takıp hazırlıklara başlıyor. Hazırlanan yemekler yine dezenfekte edilmiş araçlara yerleştiriliyor ve özel yemek kapları içinde ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa'ya 444 80 07 numaralı çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden ulaşan 60 yaş ve üzeri, engelli, kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç ilçe sakinlerinin de ihtiyaçları karşılıyor. Belediye ekipleri, birinci derece risk altında bulunan ve kimsesi olmayan ilçe sakinlerinin pazar ve market alışverişlerinde de yardımcı oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aşevi dış plan görüntü

Mutfaktaki personelin boneli, eldivenli çalışırken

Mutfakta temizlik yapılması

RÖP: Görevli ile röportaj

Yemeklerin hazırlanması ve araca gitmesi

Aracın mahalleye gelmesi

Yemek sefer taslarının yaşlılara verilmesi

Detay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Kaynak: DHA