DHA YURT BÜLTENİ - 7

Gemiciler ve TIR sürücüleri 14 gün karantinaya alınacak

ZONGULDAK Limanına Ukrayna 'dan gelen Ro-Ro gemisi personeli ve TIR şoförlerinin aralarında bulunduğu 51 kişi önlem amaçlı 14 gün gözlem altına alınacak.

Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi sabah saatlerinde Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri gemi personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Ekiplerin çalışmasının ardından TIR şoförleri ve gemi personelinin aralarında bulunduğu 51 kişinin Zonguldak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda alınarak, 14 gün gözlem altına alınacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -

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Antalyalılar 'evde kaldı', sahil boşaldı

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında uzmanların 'evde kalın' uyarısına kulak veren kent sakinleri, kışın en soğuk günlerinde dahi hafta sonu boş kalmayan Konyaaltı Sahili'ne gitmedi. Sahilde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu az sayıda kişi olduğu görüldü.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce insanı etkileyen, 13 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Geç de olsa virüsün geldiği Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere çok sayıda önlem alındı. Son olarak özellikle 65 yaş üstü kişiler başta olmak üzere toplumun her kesimine 'evde kalın' çağrısı yapılarak, sokağa çıkmamaları ve sosyal izolasyona önem vermeleri istendi.

ÇOĞUNLUKLA GENÇLER DIŞARI ÇIKTI

Turizm kenti Antalya'da bu uyarıya büyük ölçüde uyuldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kışın soğuk günlerde dahi hafta sonlarını yoğun geçirirken bugün hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasına rağmen sahilde az sayıda insanın olduğu görüldü. Bunların büyük kısmını gençler oluştururken denize girenlerin de olması dikkati çekti. Sahil bandında yürüyüş yapanların da yine çoğunlukla gençlerden oluştuğu gözlendi.

Denize girenlerden Yusuf Öztürk, yaz- kış her mevsim spor yapıp ardından denize girdiğini söyledi. Uzmanların virüsten korunmak için dışarı çıkılmaması yönündeki uyarısı hatırlatılan Öztürk, "Evet doğru bir uyarı ancak sosyal mesafeyi koruyorum, sağlığıma dikkat ediyorum. Birazdan eve gidip dışarı çıkmayacağım" dedi.

Denizin keyfini süren emekli öğretmen Erol Özcan (62) ise "Denizde yüzdüm, sporumu yaptım. Birazdan gazetelerimi alıp eve gideceğim ve televizyon izleyip dışarı çıkmayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konyaaltı sahili genel görüntü

Denizde yüzenlerden detay

RÖP 1: Yusuf Öztürk

RÖP 2: Erol Özcan

Sahilde oturanlardan görüntü

Kıyıda oynayan çocuklardan detay

Alparslan ÇINAR'ın iki ayrı anonsu

539 MB/// 04.52"

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi otomobilin altında kalarak can verdi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen ve yolun karşısına geçmek isteyen İlhami K. ile arkadaşı Harun A., dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada, Bostanlı Mahallesi'nden Karşıyaka Çarşısı yönüne seyir halinde olan Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, düşen iki arkadaşın üzerinden geçti. İki arkadaşın yaşamını yitirmesine neden o anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin fren yapmasına rağmen duramayıp, iki arkadaşın üzerinden geçmesi yer alıyor. Görüntülerden ölen iki kişinin hemen arkasından gelen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişinin ise son anda kurtulduğu da belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Büyükşehir Belediyesi, Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında önemli bir alternatif güzergah olan ve Panayır Kavşağı üzerinden kentin batısına ve Yunuseli Kanalına bağlanan Yeniceabat bağlantı yolunu tamamlayarak trafiğe açtı.

Bursa'da, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi gibi çalışmalarla ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da kent içi ulaşımın yükünü azaltacak alternatif güzergahlar oluşturuyor. Bu çalışmalardan biri olan ve Yalova yolu üzerinden Panayır kavşağından batıya doğru Yunuseli Kanalına kadar uzanan Yenicebat bağlantı yolunda da çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki Yeniceabat bağlantı yolu, Yalova yolunu, Panayır Köprülü Kavşağı'ndan batı istikametinde alternatif yeni güzergahlarla Yunuseli Kanalına ve buradaki mahallelere bağlıyor. Çalışmalar kapsamında, yolun 8 metre genişliğindeki bölümüne 1500 ton sıcak asfalt uygulaması yapılırken, imar planında 12 metre genişliğindeki yol, bir gidiş bir geliş ve iki taraflı yaya yolu şeklinde tasarlandı. Güzergah üzerindeki Yeniceabat Köprüsü ve Yunuseli Kanalı köprülerinin yapımı da tamamlandı. 5 milyon TL'si kamulaştırmalar için olmak toplamda 6 milyon TL'ye mal olan yol, bölgedeki trafiği de önemli ölçüde azalttı.

BAŞKAN AKTAŞ: ULAŞIMDA KARARLIYIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaların tamamlandığı Yeniceabat bağlantı yolunu yerinde inceleyip, Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen'den yeni güzergah hakkında bilgi aldı. Bursa'nın ana gündeminin ulaşım olduğunu ve bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Başta toplu taşımanın daha kaliteli hale gelmesi ve bununla birlikte Acemler başta olmak üzere ulaşımın sorun olduğu tüm noktalara el atıyoruz. Yol genişletme çalışmaları, köprü ve kavşaklar ile yeni yollarla bu süreci rahatlatmaya çalışıyoruz. Yeniceabat bağlantı yolu da özellikle şehrin kuzeyini, Terminal ve Terminal arkasını ilgilendiren bir yer. Çalışmalarımız tamamlandı ve Panayır Kavşağı'ndan batıya doğru Yunuseli Kanalına bağlantı sağlandı. Biz trafik ve ulaşımla alakalı kararlıyız. Bursalıların trafikte daha rahat seyrüsefer yapabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olan Yeniceabat bağlantı yolu bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Yoldan detaylar

-Başkan Aktaş'ın açıklamaları

Süre: 4.17 dakika, Boyut: 166 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Van'da kapatılan canlı hayvan pazarı, dezenfekte edildi

VAN'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan, İpekyolu ilçesindeki bölgenin en büyük canlı hayvan pazarında, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyada yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, 34 bin metrekare alanda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olan, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı da dün geçici süreyle kapatıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ikinci emre kadar kapatılan canlı hayvan pazarı, yıkandıktan sonra Sağlık Daire Başkanlığı ekiplerince dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı Mezbahalar Şube Müdürlüğü'ne bağlı canlı hayvan pazarına gelen 3 kişilik ekip, 2 veterinerin kontrolünde ilaçlama yaptı.

Mezbahalar Şube Müdürlüğü Emre Ergenç, "Hayvan pazarında ilaçlama çalışması devam etmekte olup, pazarın temizliği açılana kadar sürekli yapılacaktır. Bu aşamada vatandaşlarımızın da belediyemize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Veterineri Hamdullah Okçu ise hayvan pazarında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetlediklerini belirterek, "Burada gerekli önlemler alındıktan sonra ilaçlama çalışması yapılıyor. Burası büyük ve insan topluluklarının olduğu bir yer olduğu için Covit-19 salgınından dolayı geçici bir süreyle ikinci bir emre kadar burası kapatıldı. Buradaki ilaçlama çalışmaları biz veteriner hekimlerin kontrolünde yapılıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Büyükşehir Belediyesine bağlı dezenfekte ekiplerinden detaylar

-Dezenfekte ekiplerinin çalışmalarından detaylar

-Hayvan pazarının dezenfekte edilmesi

-Hayvan pazarında yapılan dezenfekte işleminden detaylar

-Muhabir anonsu

-Van Büyükşehir Belediyesi Mezbahaneler Şube Müdürü Emre Ergenç ile röportaj

-Veteriner Hekim Hamdullah Okçu ile röportaj

-Dezenfekte işlemlerinden detaylar

SÜRE: 4 DAKİKA 4 SANİYE

BOYUT: 455 MB

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -

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Hakkari'de esnaf, "Evde kal" çağrısına uyarak kepenk açmadı

HAKKARİ'de esnaf, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi ecnaze, fırın ve çok az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezi ise sessizliğe büründü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken, Hakkari'de esnaf da 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi eczane ve fırın dışında çok az sayıda iş yerinin açıldığı kent merkezinin boş kaldığı görüldü.

Ekmek almaya gelen Selim Acar, eskiden çok kalabalık olan kent merkezinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldığını, insanların evlerinde kalarak önlemini aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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Kepenk kapatan iş yerleri

Ekmek almaya gelen Selim Acar konuşması

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, -

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Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalım

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüsle mücadele kapsamında gece gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına katılıp, denetledi.

İstasyon Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ve çeşitli bölgelerde yapılan dezenfeksiyon, temizlik çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Adanalılardan kurallara uymalarını istedi ve zorunlu hallerin haricinde dışarıya çıkılmamasının önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Adanalı delikanlılığının koranvirüse karşı yapılmamasını istedi. Başkan Zeydan Karalar, "Koronavirüs salgınıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığında, Çukurova Üniversitemizden değerli bilim insanlarını davet edip bilgilendirmeye yönelik toplantı yapılmasını sağladık. Valiliğimizle birlikte billboardlara ve çeşitli noktalara, halkımızın virüsten nasıl korunacağına dair bilgilerin yer aldığı afişlerimizi astık. Tabii bu mücadelede en önemli nokta ve en etkili yöntem insanın kendisini koruması, kurallara uyması ve toplum sağlığını ön plana alarak yaşaması. Vatandaşlarımızın mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmaması, çıktığında da diğer insanlarla yakın temas kurmaması, öpüşmemesi, tokalaşmaması, kalabalık yerlerde bulunmaması, hapşırıp öksürürken dikkat etmesi gerekiyor. Mecbur kalıp çıkanların da eve gittiğinde giysilerini ve kendisini iyice dezenfekte etmesi önemli. Tıp insanlarımız, yetkililerimiz bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi zaten her platformda yapıyor" dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI SEFERBERLİK

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, adeta seferberlik başlattıklarını açıklayan Başkan Karalar, "Görüldüğü gibi Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, esnaf, çocuk parkları, parklar, müzeler, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar gibi, akla gelebilecek her noktayı temizliyor, dezenfekte ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızı da topladım ve bu işin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini, mücadeleyi topyekun, birlikte yapmamız gerektiğini konuştuk. İşi bölüştük. Şimdi dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte edilmeyen yer kalmaması ve bunun tekrar tekrar yapılması için çalışmalarımız, işbirliğimiz sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, koronavirüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdık ve dağıtımı sürüyor. Adana'nın 100 muhtelif noktasına dezenfektan standı koyduk. Belediye otobüslerimize de 250 adet dezenfektan koyduk. Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması için de bir karar aldık. İnsanlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çok önemli" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeleyi büyük özveriyle yaptığını belirten Başkan Karalar, sağlık çalışanlarına belediye otobüslerinin ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: "Koronavirüsle savaşta en önemli gücümüz olan sağlık çalışanlarımızın belediye otobüsleri ve metro ulaşımlarını ücretsiz hale getirdik. Parkomatların bulunduğu yerlerde araçlarını park ederken de ücret ödemeyecekler. Sağlık çalışanlarımızın tamamını yürekten kutluyorum. Korkusuzca, cansiperane çalışıyorlar."

KORONAVİRÜSE DELİKANLILIK YAPMAYALIM

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı: "Valimizin liderliğinde, kent dinamiklerinin tamamıyla müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu salgından olabildiğince az etkilenip, ucuz atlatacağız. Hijyen, temizlik, kurallara uymak, yakın temas kurmamak, tabii ki mümkün mertebe evlerden dışarı çıkmamak çok önemli. Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal. Koronavirüsle ilgili konularda Adana delikanlılığı yapma."

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin Temizlik çalışması

- Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklama

SÜRE: 00'31" BOYUT: 59,2 MB

Haber-Kamera:/ADANA,

Kaynak: DHA