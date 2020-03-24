DHA YURT BÜLTENİ - 7

Van'da 72 kişilik ekiple dezenfeksiyon çalışması

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 72 kişilik ekip, koronavirüs salgınına karşı kent merkezindeki Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri sürüyor. 72 kişilik ekip kentin en işlek caddeleri olan Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerini dezenfekte etti. Çağrılara rağmen evlerinden çıkan vatandaşların bugün de yoğun olarak görüldüğü iki caddede ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile iş yerlerinin camları, dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs gündemde değilken bile dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirterek, " Koronavirüs gündeme geldiği günden bugüne kadar biz toplu yaşamın olduğu her yerde en üst düzeyde dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyordu. Bugün kent merkezindeki ana caddeler ile iş yerlerimizin girişlerinde 72 personelimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu anlamda da en üst seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan bizim talebimiz, mümkün mertebe sokağa, caddelere çıkmasınlar. İllaki çıkma ihtiyacımız varsa yakın temastan kaçınalım. Tedbir, koronavirüse karşı etkindir. Bizler tedbirimizi aldığımızda da bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bu çalışmalarımız 7/24 toplum yaşam alanları ve insanların yaşadığı bütün alanlarda devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim için önceliğimiz. Tedbirleri biz alacağız, vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını evden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-Büyükşehir Belediye ekiplerinin banka ATM'lerini dezenfekte etmesi

-Caddelerde dezenfekte yapan ekipten genel ve detaylar

-Çöp konteynerleri ve işyerlerinin camlarının dezenfekte edilmesi

-Detaylar

-Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi ile röportaj

-Dezenfekte çalışmasından detaylar

-Caddede yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/ VAN

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Anamur'da ATM'lere koronavirüs tedbiri

MERSİN'de Anamur Belediyesi, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında banka ATM'lerine dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Anamur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşın elleri ile en çok temas ettiği banka ATM'lerinin yanlarına birer dezenfektan kutusu yerleştirdi. Dezenfektan dolu kutuların yanına 'Lütfen koronavirüs nedeniyle tokalaşmayalım, kucaklaşmayalım' yazılı uyarı levhası asıldı. Ekipler işlem yapmak için ATM'lere gelen vatandaşları işlem öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte etmeleri uyarısında bulundu.

ATM'lerden virüsün kolay yayılabileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, bu kapsamda hijyen kutularıyla önlem aldıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız ATM'lere geldiklerinde ellerinde virüs olabilir. Ellerini bu kutucuklarla dezenfekte ederek dışarıdan getirdikleri virüsleri ATM'lere taşımamış olurlar. İşleri bittikten sonra tekrar dezenfekte ederek ATM'den almış olabilecekleri virüsleri başka yerlere götürmemiş olurlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerinin caddede görüntüsü

-Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu'nun müdürlerle görüşmesi

-Kasapoğlu ile röp.

-ATM'lere dezenfektan kutuları takılması

-Ellerini dezenfekte eden vatandaşlar

-ATM'lerdeki vatandaşlar

-Genel ve detaylar.

-Uyarı broşürü yapıştırılırken

-Röportajlar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah

Antalya'da Ukraynalı ve Türk çift, nikahlarına davet ettikleri konuklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ayak selamıyla karşılayıp, ateşini öçlükten sonra ellerine dezenfektan sıktı. Çifte, belediye tarafından maske, eldiven ve el dezenfektanı hediye edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından uzmanların 'sosyal mesafeyi koruyun, kalabalık ortamlarda durmayın ve hijyene önem verin' uyarısı etkili oluyor. Günlük yaşamda insanların büyük kısmı sosyal mesafeye dikkat edip, maske ve el dezenfektanları ve kolonyalarla hijyene de önem veriyor. Koronavirüse karşı mücadeleye kısa sürede alışan insanlar olabildiğince dışarı çıkmazken, nikah kıymak ve resmi işler gibi zorunlu hallerde ise koronavirüse karşı tedbirli davranarak çözme yolunu seçiyor.

Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Bats (42) ile Murat Günarslan (41) hayatlarını birleştirmek için Konyaaltı Belediyesi'ne başvurdu. Çifti evlenmelerindee bir mahsur olmadığının tespitinin ardından belediye yetkilileri, iletişime geçerek belediyedeki nikah salonuna davet etti.

Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'na yakınlarıyla birlikte gelen Bats ve Günarslan çiftine şahitler dışında yalnızca 4 kişinin salona alınabileceği söylendi. Belediye görevlileri ise nikah öncesinde salonda detaylı temizlik yapıp, koltukları ve nikahın kıyılacağı masayı dezenfektan ile temizledi. Bats ve Günarslan çifti salon girişinde konukları ilginç bir yöntemle karşıladı. El sıkışmak yerine ayak selamıyla konuklarını karşılayan Oksana Bats, bir taraftan ateşlerini de ölçtü. Bats'ın testinden geçen konuklara Murat Günarslan ellerine dezenfektan sıkarak yine ayak selamıyla 'hoşgeldin' dedi.

Çift ve konuklar karşılamanın ardından sosyal mesafe kuralına uyararak birer metre aralıklarla koltuklara oturdu. Nikahın kıyılmasının ardından çifte Konyaaltı Belediyesi tarafından maske, eldiven el dezenfektesi hediye edildi. Bats ve Günarslan çifti hediyeye şaşırmadıklarını günün şartlarının artık bunu gerektiğini söyledi. Sosyal mesafeye de dikkat ettiklerini belirten Murat Günarslan, "Böyle planlamamıştık ama ne yapalım artık yakınlarımızla daha sonra acısını çıkarırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görevlilerin koltukları ve sahneyi dezenfektanla temizlemesi

Gelin konukların ateşini ölçtü damat dezenfektan sıktı ayak selamı yaptılar

Konukların aralı oturmaları

Şahitlerin aralı oturmaları

Nikahın kıyılması

Nikah memurunun çifte dezenfektan,maske ve eldiven hediye etmesi

RÖP 1: Murat Günarslan

RÖP 2: Oksana Bats

Aralı durarak resim çektirmeleri

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi

KKTC'de, bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesi üzerine Türk rehberlerin de aralarında bulunduğu 795 kişinin 5 yıldızlı 3 oteldeki karantina süreleri doldu. Turistler, rehberler ve otel personeli, 14 günlük karantinanın son gününde, odalarının balkonlarına çıkıp veda şarkısı söyledi.

Tatil için mart ayı başında Kuzey Kıbrıs'a gelen bir Alman turistte koronavirüs tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlğı da turistin konakladığı 5 yıldız otel ile beraber seyahat ettiği turistler ve rehberlerin konakladığı 2 otelde, 10 Mart günü, 14 günlük karantina kararı aldı. 750 Alman, İsveç ve Fransız turist ile otel görevlileri ve rehberleri kapsayan karantina süresi dün doldu.

795 kişi, dün gün boyunca sağlık kontrollerinden geçirildi. Saat 00.00'da da karantina sonlandırıldı.

VEDA ŞARKISI SÖYLEDİLER

Karantinanın bitmesiyle turistler, rehberler ve otel personeli, odaların balkonlarına çıkarak veda şarkısı söyledi. Karantina koşullarında kendilerine çok iyi davranıldığını belirten tursitler, otel yönetimine, personele, rehberlere, KKTC yönetimine ve Kıbrıs halkına teşekkür ettiler. Sabah saatlerinde otobülerle otellerden alınan tursitlerden bir kısmı bu sabah düzenlenen uçuşlar ile ülkelerine gitmek için yola çıktı. Bir kısmı da akşam yapılacak uçak seferleriyle ülkelerine gönderilecek.

ÇAY- KAHVE İSTEĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Otelde karantina altında tutulan Türk rehberlerden Ersel Karaman, sosyal medya hesabında, "Fakat bir ihtiyaç var ki, çok önemli ve insanların bayağı gazını alacaktır. O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariği sağlayalım otele…" paylaşımı yapmıştı. Demirören Haber Ajansı aracılığıyla talebini duyuran rehberlerin çay- kahve ile diğer ihtiyaçları kısa sürede karşılanmıştı. Bir turist, 14 günlük karantina sürecinde ördüğü örgü bebeği rehber Karaman'a hediye etti

BİR KİŞİ HALEN TEDAVİ ALTINDA

14 gün boyunca hastalık belirtisi gösterenlerin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, 1 kişinin koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alındığı, yine tedaviye alınan 6 turistin iyileşmeleri üzerine taburcu edildikleri bildirildi.

ÜSTEL: KKTC TURİZMİ TOPYEKÜN İYİ SINAV VERDİ

Süreci başından itibaren yakından takip eden KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Dr. Ünal Üstel, "Tarihinde ilk kez bir karantina sürecine giren Kuzey Kıbrıs'ta aniden gelişen ve tehlikeli boyutlara ulaşması muhtemel olan bu vakada çabuk ve kararlı adımlarla adamızda olası olumsuzlukların önüne geçtik" dedi. Oteller, turizmciler, hastaneler, yerel halk ve turistler arasındaki iletişim ağının çok iyi kurulduğunu ve kimsenin mağdur olmadan bu süreci atlatmasının maddi kayıplara tek teselli olduğunu dile getiren Bakan Üstel, "Misafirlerin bu sabah adayı terkederken, 'tekrar geleceğiz' demeleri KKTC misafirperverliğinin en güzel kanıtıdır" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI PİLLİ: BÜTÜN KURALLARA UYULDU

Gerek Kıbrıs halkının sağlığı açışından, ülkedeki yabancı misafirler açışından karantina kararının yerinde ve zamanında alındığını belirten KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de karantina koşullarına harfiyen uyulduğunu söyledi. Bakan Pilli, hiç kimsenin hayatını riske atmadıklarını ama zorlu geçen bu süreci herkesin katkısı ve fedakarlığıyla atlattıklarını dile getirdi.

Bakan Pilli, KKTC tarihindeki bu ilk karantina sürecinin bir daha yaşanmaması dileği ile koronavirüsten kaynaklanan hiçbir ölüm vakasının olmamış olmasında, Sağlık Bakanlığı'nın hızlı reaksiyon göstermesi, doktorların ve sağlık personelinin fedakarca çalışması ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının tavsiyelere uyarak tedbirli olmasının payının çok büyük olduğunu söyledi.

Turizmciler ise, KKTC nin bu süreci iyi yöneterek bu sınavdan yüzünün akı ile çıkmasının büyük bir kazanım olduğunu, bunun sonuçlarının gelecek yıllara yansıyacağını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otel balkonlarından genel ve dans eden bir turist

Balkondaki turistler ve alkışlar

Otelden genel görüntü

Bavulları ile çıkanlardan görüntü

Ellerinde çiçek çıkan turistler ve ağızlarında maske

Özel kıyafetli bir görevli otobüsün yanında

Birbirlerine çak çak yapan iki turistten görüntü

Resepsiyondan genel görüntüler

Otobüslerin gidişinden genel ve içinden görüntüler

HABER -KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Sahte para ile alışveriş yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'ten 4 gün önce Antalya'ya gelen 1'i kadın 4 kişi, sahte 100 dolarla alışveriş yaptıkları akaryakıt istasyonundaki kasiyerin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'ten lüks otomobille geçen Cumartesi günü Antalya'ya gelen 1'i kadın 4 kişi, Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda yerleşti. Pazar günü kentte taksiyle gezmeye çıkan 4 arkadaş, bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptı. Bisküvi ve içecek satın alan zanlıların 100 dolar ile ödeme yapması üzerine kasiyer şüphelendi. Kasiyerin dikkatiyle 100 doların sahte olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine araştırma yapan polis taksiyle kenti gezen zanlıların alışveriş yaptıkları bölgeden uzak yere park ettikleri lüks arabalarının plakasını tespit etti. Araç plakasından zanlıların kaldığı pansiyonu belirleyen polis A.F.Ç (27) isimli kadın ile A.K (35), M.A.S (31) ile A.Ş'yi (27) yakaladı. Polisin operasyonu sırasında zanlıların pansiyon odasında uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. İnceleme yapan polis zanlıların 2 marketten daha sahte 100 dolar ile alışveriş yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 5 adet sahte 100 dolar bulundu. Otomobilde yapılan aramalarda da 4 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlılar polis merkezinde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. A.F.Ç isimli kadının A.Ş ile birlikte yaşadığı ve 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Zanlıların kazandıkları parayla Antalya'da hamam işletmeciliği yapmayı planladıkları iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suç ve Ceza Önleme Detay

Zanlıların çıkarılışı detay

Güvenlik kamerası detay

Genel detaylar

Sahte paradan görüntü

HABER: Tolga YILDIRIM -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bir ayda 3 defa hırsızlıktan yakalandılar

Antalya'da bir eğitim kursundan öğretmene ait çantayı çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıları son 2 ayda 3 defa hırsızlık suçundan yakalandığı belirlendi.

Muratpaşa ilçesinde yabancı dil eğitimi veren bir kursta eğitmenler toplantı yaparken içeri giren 2 kişi boş odada içerisinde 1000 lira olan çantayı alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına hırsızlık olayını fark eden kurs yetkilileri polise haber verdi. Araştırma yapan polis, çantayı çalanların son bir ayda 2 defa hırsızlık yaptıkları için polis merkezinde ifadesi alınan S.B (42) ile M.A.A (24) olduğunu belirledi. Polis daha önce beyaz eşya dükkanından 6 su ısıtıcı ile elektrikli süpürge çalan iki zanlıyı üçüncü defa yakaladı.

Zanlılar, polise verdikleri ifadelerinde, çantada 75 lira bulunduğunu ve o parayla da uyuşturucu madde satın aldıklarını söyledi. Polisi merkezindeki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suç ve Ceza Önleme Detay

Zanlıların çıkarılışı detay

Güvenlik kamerası detay

Genel detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA

Kaynak: DHA