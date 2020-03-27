DHA YURT BÜLTENİ - 7

Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada

Bursa 'da, engelli Hayati Karakurt 'un (46) bir iş yerinin bahçesine bıraktığı tekerlekli sandalyesi çalındı. Karakurt, tekerlekli sandalyesi olmadan dışarıya çıkamayacağını söylerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Engelli Hayati Karakurt tekerlekli sandalyesini, güvenli olduğu düşüncesiyle evinin karşısında bulunan bir iş yerinin bahçesine bıraktı. Geçen salı günü, dernek bahçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, Karakurt'un tekerlekli sandalyesini çalarak uzaklaştı. Bir süre sonra sandalyesinin çalındığını fark eden Karakurt, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ARTIK DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIM'

Tekerlekli sandalyenin kendisine hediye edildiğini söyleyen Hayati Karakurt, "Sandalyem çalındığı için artık ne dışarıya çıkabileceğim ne de kendi ihtiyaçlarımı kendim görebileceğim. Allah hırsızı ıslah eylesin. Emniyet ekiplerimizin bu hırsızı en kısa sürede yakalayıp, adli makamlara teslim etmesini ümit ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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Kapalı olması gereken kahvede kumar oynarken yakalandılar

BURSA'da, kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Polis, ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehanedeki 16 kişiden 4'ünü kumar oynarken suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada, kumar oynarken kullanıldığı belirlenen 320 lira ve çok sayıda oyun kartı ele geçirildi. Paraya ve oyun kartlarına el konuldu.

KAHVEHANE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Kahvehanede kapalı olmasına rağmen oyun oynayan 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlenirken, iş yeri sahibi Ş.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş yeri sahibinin emniyete götürülmesinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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İnşaat ustasından koronavirüs türküsü

KONYA'da inşaat ustası Cengiz Çelik (52), koronavirüs için bestelediği türküyü bağlaması eşliğinde söyleyip, 'Evde kal' mesajı verdi.

Hadim ilçesinde oturan ve çevresinde de 'Aşık Cengiz' olarak tanınan 5 çocuk babası Cengiz Çelik, koronavirüs için beste yaptı. Yaptğı besteyi bağlaması eşliğinde söyleyen ve herkesi evde kalmaya davet eden Çelik, "İnşaat ustasıyım. Koronavirüs nedeniyle işler durdu. Tedbir amaçlı da evde kalıyorum. Mümkün oldukça evden çıkmıyorum ve herkesi de evde kalmaya davet ediyorum. Koronavirüs için bir şiir yazdım ve Volkan Konak'ın seslendirdiği şarkının müziğine uyarlayıp, türkü olarak söylüyorum" dedi.

Cengiz Çelik'in türküsünün sözlerinden bazıları şöyle:

Seni gidi korona, çıkmam dışarı çıkmam

Babam gelse kapıya, açmam vallahi açmam

Günde 5 kez abdest al, hijyen olursun

Tevekkül et Allah'a merhem ondandır

Mikrop ile savaşım, ondandır bu telaşım

Gücenme ha gardaşım, tutmam elinden tutmam

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cengiz Çelik röp.

Türkü söylemesi

Haber-Kamera: Cengiz ÖZCAN/ HADİM, KONYA

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3D yazıcı ile siper maske üretiyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bilgisayar öğretmeni iki çocuk annesi Sinem Dündar, 3 boyutlu yazıcı ile siper maske üretiyor.

Çay Atatürk Ortaokulu Bilgisayar Öğretmeni Sinem Dündar, koronavirüs salgınıyla mücadele için canlarını hiçe sayarak gece gündüz çalışan sağlık çalışanlara destek olmak için eşi avukat Serdar Dündar ile birlikte 'koruyucu yüz siperi' adı verilen maske üretmeye başladı. Dündar çifti, ürettikleri 10 maskeyi Çay Devlet Hastanesi yönetimine teslim etti.

Sinem Dündar, sosyal medyada başlatılan '3 Boyut Destek' adlı kolektif üretim hareketinin Afyonkarahisar temsilcisi olduğunu belirterek, "Okulumuza yazıcı almıştık. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlara maske yapma kararı alındı. Okullar kapanınca evimin bir odasını bu işe ayırdım. Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Onur Akman'dan yazıcılarını emanet olarak istedim. 2 yazıcıyla, eşimle gece gündüz siper maske üretimine başladık" dedi.

Bir maskenin ortalama üç saatte yapıldığını söyleyen Sinem Dündar, "İki günde 10 maske yaptık ve Çay Devlet Hastanesi'ne teslim ettik. İmalatımız sürüyor. Talep üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz vereceğiz. Siper maske yüz kalkanı olarak da isimlendirilir. Hastanede hasta ile sağlık personeli arasında bir paravan oluyor. Bu kesinlikle medikal ürün değil. Sadece koruyucu bir engel olarak kullanılır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Siper maske üretiminden görüntüler

HABER -KAMERA: Muzaffer NAL/ ÇAY, Afyonkarahisar

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Ev kadınlarının yöresel yemek için ot siparişleri teslim edildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüe karşı alınan tedbirler kapsamında, belediye ekileri tarafından sokağı çıkması yasak olan 65 yaş ve üzeri kişilerin azar alışverişleri yapılırken, özellikle ev kadınlarının tilkişen, kuzukulağı, sarmaşık gibi yöresel yemekleri için kullanılan ot siparişleri temin edildi. Yerleşik yaşayan yabancılar da Türk komşuları için halk pazarında alışveriş yaptı.

Marmaris Koronavirüs Tedbirleri Koordinasyon Kurulu'na 65 yaş ve üstü kişilerin talepleri yerine getirilmeye devam ediyor. Koordinasyon kuruluna taleplerini ileten 65 yaş ve üstü ev kadınların talepleri belediye zabıta ekiplerine bildirildi. Zabıta ekipleri, Halk Pazarı'nda tilkişen, ısırgan, kuzukulağı, sarmaşık ve gibi yöresel yemekleri için kullanılan ot siparişleri alarak teslim etti. Halk Pazarı'na gelen Marmaris'te yerleşik olarak yaşayan İngiliz vatandaşı Richard Gemberliyn ise komşusunun isteklerini alabilmek için zabıtadan yardım istedi. Zabıta ile beraber pazarı dolaşan Gemberliyn, alışverişini tamamlayarak siparişleri komşusuna götürdü. Gemberylin, "65 yaş üzeri Türk komşumun isteklerini yerine getiriyorum, çok mutluyum" dedi.

70 yaşındaki emekli mimar İbrahim Uslu, "Birlik ve beraberlik içinde bu zorlu günleri atlatacağız. Bizlere vefa örneği gösteren görevlilere teşekkür ederim" dedi.

Belediye yetkilileri, "65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağının başlamasından buyana 60 mesai arkadaşımızla beraber saat 07.30 - 19.00 arası 221 vatandaşımızın ihtiyacı karşılandı. Genelge devam ettiği sürece istekler eksiksiz yerine getirilmeye devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halk Pazarı'nda siparişleri temin etmeye çalışan zabıta ekiplerinin görüntüsü

-İngiliz vatandaşı Richard Gemberliyn'in 65 yaş üzeri komşusu için alışveriş yapmasından görüntü

-Richard Gelberliyn ile röp.

-Telin edilen siparişlerin 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerine uaştırılmasından görüntü

-Verdiği siparişi teslim alan 70 yaşındaki emekli mimar İbrahim Uslu ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Erzurum'da 150 kişilik koronovirüsle mücedele timi

ERZURUM Bükşehir Beldiyesi tarafından oluşturulan 150 kişilik koronavirüsle mücadele timi, kent merkezini baştan aşağı dezenfekte etti.

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. İlçedeki kamusal alanların tamamını dezenfekte eden belediye ekipleri, bir yandan da cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. 150 kişiden oluşturulan koronovirüsle mücedele timi, kent merkezini baştan aşağı dezenfekte etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarımsal Hizmetler ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan temizlik timlerinin şehri önce dezenfektasyon karışımlı sabunla yıkadıktan sonra kamusal, ticari ve sosyal alanları ilaçladığını söyedi. Başkan Sekmen, "Hep birlikte kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar. Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımız kadar etken olmak istiyoruz. Bu mücadeleyi el ele verip yeneceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye görevlilerin caddeleri fırça ile yıkaması

-Caddelerin suyla yıkanması

-Belediye görevlilerinin caddeleri fırça ile sabunlaması

-Drone ile çekilen detaylar

Haber- Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU/ ERZURUM

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Kaynak: DHA