DHA YURT BÜLTENİ - 7

Öz kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldüren baba ve anneye Yargıtay da acımadı

ANTALYA'da, zihinsel engelli kızı H.E.'ye (24) 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan ve dünyaya gelen 2 bebeği boğarak öldürdüğü iddia edilen baba Ekrem Ergül ile yaşananlara göz yuman eşi Cemile Ergül'e verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezaları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

KOMŞUNUN İHABRIYLA ORTAYA ÇIKTI

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta yaşayan 4 çocuk babası Ekrem Ergül, zihinsel engelli kızı H.E.'ye 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Genç kız, ilk olarak 2008 yılında inşaatlarda boyacılık yapan babasından hamile kaldı. Bu bebeği düşük yapan H.E.'nin, 2012 ve 2014 yıllarında doğan biri erkek 2 bebeği ise anne-baba tarafından tenha bir bölgeye bırakılarak, ölüme terk edildi. Korkunç olay, bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıktı. Baba Ekrem Ergül tutuklanırken, tüm yaşananlardan haberdar olan anne Cemile Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile 13 yaşındaki kız kardeşi A.E. ve 10 yaşındaki erkek kardeşi A.E., devlet korumasına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 AYRI DAVA AÇILDI

Ekrem Ergül hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapis, Cemile Ergül hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ergül çifti hakkında daha sonra da aynı mahkemede, 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ikinci dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde, Ekrem Ergül'ün 2012 yılında kızından doğan erkek bebeğin, bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile Ergül'ün de 14 Eylül 2014 tarihinde eşinin cinsel saldırısı sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu anlatıldı. Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İkinci davayla birlikte anne Cemile Ergül hakkında yakalama kararı verildi. Bu süreçte alınan sağlık raporlarında da H.E.'nin ruh sağlığının, bozulduğu bildirildi.

CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS

5. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık Ekrem Ergül'ü 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme Cemile Ergül'ü ise beraat ettirdi.

BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Ekrem Ergül ve Cemile Ergül'ün 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem Ergül'ü 15 yıl, Cemile Ergül'ü 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile savcı, kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların teşebbüs suçundan değil, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğini bildirerek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Yeniden görülen davada Cumhuriyet savcısı Mustafa Şeran, verdiği mütaalasında, H.E.'nin, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem Ergül'ün bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi Cemile Ergül'e 'çocuğu bir yere attım' dediğini ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şunları ifade etti:

"Sanığın mağduriye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem Ergül'ün evde olmadığı bir sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile Ergül'ün çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem Ergül'e durumu anlattığı, Ekrem Ergül'ün de Cemile'ye 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da, sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme de Ekrem-Cemile Ergül çiftini 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın cezasında da indirim yapmadı.

YARGITAY OYBİRLİĞİ İLE CEZAYI ONADI

Kararı yeniden inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ekrem Ergül ile eşi Cemile Ergül'ün 'nitelikli şekilde kasten öldürme suçu'nun sabit olduğu, suçun niteliği nedeniyle cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığından dolayı sanıklar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını oybirliği ile onadı.

Ekrem Ergül, halen Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşi Cemile Ergül'ü 'cinayete azmettirme' suçundan yargılanıyor.

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Ankara'da karantinaları son bulan umreciler İnegöl'e geldi

Kutsal topraklardan dönen ve Ankara'daki yurtlarda 17 gün süren karantinanın ardından tahliye edilen 74 umreci, Bursa'nın İnegöl ilçesine otobüslerle getirilerek, evlerine gönderildi.

Umrecilerin kafile Başkanı İmam Ayhan Kızmaz, 15 Mart'ta Mekke'nin ziyaretlere kapatılmasının ardından yurda dönmek zorunda kaldıklarını belirtti. 17 gün boyunca Ankara'da yurtta karantinada kaldıklarını ifade eden Kızmaz, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, genel müdürlerimiz hepsi bizlerle çok güzel bir şekilde ilgilendi. Umreciler ile birlikte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Devletin her türlü imkanı, vatandaşlar için seferber edildi" dedi.

Sabah ve akşam sağlık kontrollerinin olduğunu ifade eden Kızmaz, "Yapılan testler sonucunda sonuçları negatif çıkan hacılarımızla birlikte bizleri, bundan sonraki süreci evimizde geçirmemiz için bıraktılar. İnegöllü umrecilerimizle birlikte geldik. Sevdiklerimize kavuşacağımız için mutluyuz. Bu süreçte tüm imkanları seferber eden devlet erkanına, bizlere her türlü hizmeti sağlayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Umrecilerimizin de gözü aydın" ifadelerini kullandı.

İnegöllü umrecilerin bulunduğu 76 kişilik kafilede 2 umrecinin testleri ise pozitif çıkarken, tedavileri Ankara'da sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gelişlerinden detaylar

-Röportaj

-Umrecilerin terminaldeki görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa),

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Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ilçeye giriş ya da çıkış yapacak araçlar sıkı denetimden geçirilerek sürücü ve yolcuların tek tek ateşleri ölçülüyor.

Kütahya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Domaniç ilçesinde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ilçeye giriş çıkış yapacak tüm araçlar kontrol altına alındı. Durdurulan araç sürücüleri ve yolcuları kimlik kontrollerinin ardından ateşleri ölçülerek ilçeye alınıyor. Virüsün yayılımını en aza indirebilmek için amacıyla başlatılan uygulama kapsamında güvenlik güçleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Diğer tüm ilçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürüyor. Ekipler ayrıca vatandaşları da bilgilendirerek gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trafik ve sağlık ekipleri,

-Araçların durdurulması

-Ateşlerinin ölçülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),

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HDP önündeki eylemde 212'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 212'nci günde de sürdürdü. 2014 yılında kaçırılan oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, koronavirüs salgını nedeniyle evlat nöbeti tutan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine dikkat çekerek, "Biz burada her türlü önlemimizi alıyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu eylem devam edecek" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DOKTORLAR GELİYOR, BİZİ KONTROL EDİYOR'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek çıkıp, geri dönmeyen oğlu Tuncay için Şevket Bingöl, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlat nöbeti tutan ailelerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini anlatan Bingöl, ailelerin her türlü önlemi aldığını söyledi. Bingöl, "212 gündür buradayız. HDP'den herhangi bir açıklama gelmedi. HDP bizim çocuklarımızı nasıl götürdüyse öyle de getirsin. Biz HDP'ye diyoruz ki, biz ölene kadar buradan kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızı getirin. Getirmeden biz buradan kalkmıyoruz. Salgına biz yine burada mücadelemize devam ediyoruz. Kendi önlemlerimizi alıyoruz. Allah razı olsun devlet bizim ilaçlarımızı, kolonyalarımızı gönderiyor. Doktorlar geliyor burada bizi kontrol ediyor. Çocuklarımız gelmeyene kadar mücadelemiz burada devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Şevket Bingöl'ün KONUŞMASI

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Evde yalnız olan 67 yaşındaki kadına muhabbet kuşu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yalnız yaşayan Aysel Çubukovası'nın (67) 'kuş' talebini, Torbalı Belediyesi geri çevirmedi. Belediye ekipleri, Çubukovası'nın yalnızlığını, 'Virüs Gülü' adı konulan muhabbet kuşuyla sonlandırdı.

Torbalı'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına belediyesi ekipleri yetişiyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların başta alışveriş olmak üzere birçok ihtiyacı belediye ekiplerince karşılanıyor. Belediye ekipleri son olarak Aysel Çubukovası'nın 'kuş' talebini yerine getirildi. Torbalı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi, Çubukovası'nın istediği muhabbet kuşunu satın alıp, yemiyle birlikte yalnız yaşayan kadına teslim etti.'VİRÜS GÜLÜ'

2 çocuk annesi Aysel Çubukovası, virüs nedeniye kimsenin ziyaretine gelemediğini anlataral, "Virüs salgınından önce yalnızlığımı unutmak için yürüyüş yapıyordum. Ancak yasakla birlikte eve kapanınca kendimi iyice yalnız hissetmeye başladım. Duvarlarla, çiçeklerle konuştum ancak olmadı. Allah kimseyi yalnızlıkla sınamasın. Torbalı Belediyesi'ni aradım 'En azından bir kuşum olsa' dedim. Ücretini de verecektim ancak para talep etmediler. Hediyeleri için teşekkür ederim, beni yalnız bırakmadılar" dedi. Çubukovası, kuşun adını 'Virüs Gülü' koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuşun getirilişi

-Aysel Çubukovası ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 TIR'ın gizli bölmelerinde toplam 23 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüleri, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda, 4 TIR'da eğitimli köpekler ile arama yaptı. Arama sonucu TIR'ların dorselerindeki gizli bölmelerde, toplam 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma ekipleri, 4 TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekiplerince arama yapılan TIR

Eğitimli kopek tepki vermesi

Yakıt tankından çıkan sigaralar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Besni'de, siperli ve tıbbi maske üretimi başladı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesi ile öğretmenler 3 boyutlu yazıcılar ile siperli maske, usta öğreticiler ise tıbbi maske üretimine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Giyim, Bilişim ve Elektrik öğretmenleri ile Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri 3D yazıcı ile siperli maske aparatlarını ve giyim atölyesinde de tıbbi maske üretimini yapıyor. Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Maske yapımını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Çin'den başlayan daha sonra ülkemizi de içerisine alan COVİD-19 virüsü dolayısı ile dünya genelinde bir takım sağlık problemleri oluşmaya başladı. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayınca biz okullarımızla irtibata geçtik ve bizler bu manada neler yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi 3 boyutlu yazıcılar maharetiyle siper maske dediğimiz maske üretilmesiydi. Bizim beş okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcılar maharetiyle bu siper maskeleri ürettik. Yaklaşık bizim beş tane üç boyutlu yazıcımız var ve günde yaklaşık 30 tane siper maske üretiyor. Bunlar daha sonra sağlık çalışanlarımıza teslim edilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Besni Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu lisesi

Usta öğreticiler

Tıbbi maske kesimi

Maskelerin makinada dikimi

Maske kesimi

Usta öğretici bayanların maske yapımı

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in açıklaması

3 boyutlu yazıcının maske yapımı

Yapılan maskelerin kontrolü

Yapılan maskeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN

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Tekirdağ'ın yabancı öğrencilerinden, 'Evde kal Türkiye' çağrısı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, hazırladıkları klip ile 'Evde kal Tekirdağ','Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını devam ederken, alınan önlemler de her geçen gün artırılıyor. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde yapılan çağrılara NKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim alan yabancı öğrenciler de hazırladıkları klip ile destek verdi. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uyması istenen klipte, 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' mesajı verildi.

TÖMER Müdürü Dr. Uğur Özgür, "Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte, 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber, 'Evde kal Türkiye' diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin 'evde kal' çağrısı

-Öğrencilerden detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Altınordu'da Eroğlu'ndan nostaljik oyun

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evinde kendi elleriyle hazırladığı nostaljik bir oyunla futbolseverleri geçmişe götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanını ailesiyle birlikte evinde geçiren deneyimli teknik adam, gençlik yıllarında tahta üzerine çivi çakılarak madeni para yardımıyla oynanan futbol oyununu günümüze taşıdı. Oğlu Emir ve kızı Nehir'le birlikte evinde mini bir turnuva düzenleyen Hüseyin Eroğlu, "Futbol için dev statlara, binlerce metrekare çime ve tribünde onbinlere gerek yok. Bize bir tahta, 3-5 çivi, sevdalı iki kişi de yeter. Futbol eve sığar. Evde kal. Evdeyim, güçlüyüm" mesajı verdi.

"AMACIMIZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEK"

Futbolun içinde olmaları nedeniyle uzun yıllardan bu yana ailelerinden uzak kaldıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bugünlerde evimizde, ailemizle vakit geçirme şansı bulduk. Biraz da eskiye gidelim dedik. Çocuklarımız bana göre şu an şanslı değiller. Çünkü işin içine çok teknoloji girdi. Çocukluğumuzda mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız bu oyunu şimdi yeniden oynuyoruz. Evde kalmak zorundayız. Amacımız keyifli zaman geçirmek, vaktimizi iyi değerlendirmek. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Eroğlu'nun oğlu Emir ve kızı Nehir de ilk kez karşılaştıkları nostaljik futbol oyununu sevdiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun oyunu hazırlaması

Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

Oyundan görüntüler

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA