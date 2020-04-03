DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yaşlı kadını dolandırıp 250 bin liralık altınını alan 2 kardeş yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, telefonla arayıp, ilçede işlenen cinayete adı karıştığı yalanıyla Düriye Mecitoğlu'nun (72) 250 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçan Mehmet Ali Doksan (23) ve ağabeyi Yusuf Doksan, polis tarafından yakalandı. 2 kardeş, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi'nde yaşayan Düriye Mecitoğlu'nun geçen pazartesi günü telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, ilçede bir cinayet olayı yaşandığını, öldürülen kişinin altınlarının çalındığını anlatarak, yaşlı kadına evinde altın olup olmadığını sordu. Kadının altınları olduğunu söylemesi üzerine de telefondaki kişi, eve polis göndereceğini altınları ona teslim etmesi gerektiğini söyledi. Mecitoğlu da adresini verdiği evine geçerek, gelen kişiye 250 bin lira değerindeki altınları verdi. Kendisini arayan numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Düriye Mecitoğlu'nun şikayeti üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler şüphelilerin Mehmet Ali Doksan ve ağabeyi Yusuf Doksan olduğunu belirlendi. Kardeşler, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya 'da yakalandı.

AĞABEYİNİN ADI FETÖ DOSYASINDA GEÇİYOR İDDİASI

Şüphelilerden Mehmet Ali Doksan ifadesinde, geçen pazartesi günü, aynı evde kaldıkları ağabeyi Yusuf'u, Manavgat'tan bir savcının aradığını, Burdur Bucak'ta üniversitede okurken kaldığı yurtla ilgili adının FETÖ olayına karıştığını, bu nedenle Manavgat'a gitmeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Otobüsle Manavgat'a gelirken ağabeyinin sürekli telefon görüşmesi yaptığını anlatan Mehmet Ali Doksan, otobüsten indikten sonra telefondaki kişinin ağabeyine bir adres verdiğini öne sürdü. Mehmet Ali Doksan, ifadesinde şunları söyledi:

"Adrese geldiğimizde telefondaki kişi istediği için yüzümüze beyaz maske taktık. Çaldığım kapıyı açan teyze, savcı ve muhtarı sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Savcı ve muhtar sorulunca panik oldum ve koşarak aşağı indim. Yaşlı teyzenin evine girmedim. Evden kaçarak uzaklaşınca beni arayan kişi, 'Sen ne yapıyorsun, bütün operasyonu mahvedeceksin, işin sonuna geldik onu yapmazsan ağabeyin yanacak' dedi. Ben de 'Ağabeyimi arayın benim bu olayla ilgim yok' diye cevap verdim. Daha sonra ağabeyim geldi, telefonu ona verdim. Ağabeyim telefonu aldı ve yanımdan uzaklaştı. 15-20 dakika sonra ağabeyimle buluştuk, elinde bir poşet vardı. Poşetin içinde bez parçası gördüm. İçindekiler görünmüyordu. Poşetin içinde ne olduğuna bakmadım, ağabeyim de söylemedi."

'POŞETİ BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLDEKİLERE VERDİK'

Telefondaki kişinin istediği üzerine taksiye binerek Serik'e, oradan da otobüsle Antalya Havalimanı'na gittiklerini, otobüsten indikten sonra yeniden taksiye binerek Kundu'ya geçtiklerini anlatan Mehmet Ali Doksan, yanlarına beyaz renkli bir otomobil geldiğini söyledi. Aracın ön kısmında 2 erkeğin oturduğunu ileri süren Doksan, "Telefondaki şahıs, 'Elinizdeki paketi savcı beye verin' dedi. Araba yanımıza geldiğinde, bendeki paketi sağ tarafta oturan erkek şahıs, araçtan inmeden aldı. Aramızda konuşma geçmedi. Sadece bize 'Mehmet Ali ve Yavuz siz misiniz' diye sordular" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Düriye Mecitoğlu ise "Hırsızlar bulundu, polislerimiz sağ olsun. Devletimizden kısa zamanda ziynetlerimin bulunmasını da istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Dolandırıcılın olduğu ev ve sokaklar

Düriye Mecitoğlu açıklama

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Antalya'ya İstanbullu misafirler bulaştırdı

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüsün Türkiye'ye yayılımını gösterdiği haritaya ilişkin konuşan Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'ya daha çok İstanbul'dan gelen kişilerden bulaştığını söyledi. Dr. Hülür, "Örneğin, İstanbul'dan 10 gün önce misafiriniz gelmiş, sonradan öğreniyoruz ki İstanbul'daki o kişi pozitif" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüsün Türkiye'ye yalımını gösterdiği haritaya göre Antalya'ya koronavirüs İstanbul ve İzmir'den taşınmış. Bakanlık tarafından yayınlanan harita ve Antalya'daki durum hakkında bilgi veren Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'daki vakaların ağırlıklı olarak İstanbul'dan gelen kişilerden kaynaklı olduğunu kaydetti.

İSTANBULLU MİSAFİRLER

Antalya'da koronavirüs pozitif çıkan kişilerin daha çok İstanbul'dan gelen temaslılar olduğunu dile getiren Dr. Ünal Hülür, "Türkiye'ye yayılımı da daha çok İstanbul'dan. İran ve Irak bölgesinden ise Antalya'da yok. İstanbul'dan gelenlerle temas etmiş şeklinde. Buraya gelene soruyoruz, İstanbul'da pozitif bir vakayla teması olmuş. 10 gün önce İstanbul'dan bir misafiri gelmiş, yemek yemişler ve gitmiş. Sonradan öğreniyoruz ki İstanbul'daki o kişi pozitif. Bu şekildeki hikayeler hem Antalya'da hem de Türkiye'deki bir çok yerde böyle" dedi.

ANA SEMPTOMLAR ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI

Koronavirüsle ilgili ana semptomların yüzde 80- 90'ında ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri görüldüğüne işaret eden Dr. Ünal Hülür, 38 derece üzerinde ateşi, nefes darlığı ve öksürük şikayeti olanların hemen sağlık kurumlarına başvurmaları gerektiğini söyledi. Ateşin en önemli göstergelerden biri olması nedeniyle hem Antalya'nın tüm giriş noktalarında hem de kurumlarda UMKE ekipleri tarafından ateş ölçümlerinin yapılmaya devam edildiğini belirten Hülür, yapılan test sonuçlarının 6- 7 saatte belli olduğunu ve vaka sayılarının testler yapıldıkça önümüzdeki günlerde açıklanacağını da söyledi.

BU SÜREÇTE EVDE KALINMASI GEREKİYOR

Vaka sayılarının artmaması için en önemli tedbirin evde kalmak, temasın azaltılması, sosyal mesafe olduğuna vurgu yapan Dr. Ünal Hülür, "Antalya olarak nüfusumuza göre vaka sayımız ve artış oranı hızımız çok değil. Zaten ilk 10'daki tabloda da yokuz. Özellikle bu süreçte evde kalınması gerekiyor. Alınan tedbirlere ne kadar çok uyarsak, vaka sayısı da o kadar düşük olacaktır" diye konuştu.

25 PANDEMİ HASTANESİNDE TEDAVİLER SÜRÜYOR

Sağlık İl Müdürü Hülür, Antalya'da koronavirüs tespit edilen hastaların tedavileriyle ilgili 25 pandemi hastanesi belirlendiğini ve pozitif çıkan hastaların bu hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini de dile getirdi. Hülür, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez, Alanya, Akdeniz Üniversitesi ve özel hastaneler gibi toplam 25 pandemi hastanesinde yoğun bakım, yatak sayısı gibi her türlü altyapının da hazır olduğunu kaydetti.

SICAKTA ÖLÜYOR AMA NEMİ SEVİYOR

Virüsün sıcak havada yaşamadığına yönelik açıklamalar hakkında da bilgi veren Dr. Hülür, "Virüsün 26 derecede yaşamadığı söyleniyor ama burada önemli olan 8- 12 haftalık bir enfeksiyon haritası var. Antalya sıcak olması anlamında avantajlı ama virüs nemi de seviyor. Sıcaklar artacak sıkıntı yok dememek lazım. Burada önemli biraraya gelindiğinde bulaşma artıyor. Şu anda kimde var bilemezsiniz. Hiç semptom olmadan geçiren insanlar olur. O yüzden evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Alkışlarla taburcu edilen koronavirüs hastası: Videoyu insanlara umut olması için paylaştık

KIRKLARELİ'de, koronavirüse yakalanan ve hastalığı yendikten sonra alkışlarla taburcu edilen UMKE personeli Selin Telo, alkışlarla uğurlanma görüntülerini insanlara umut olması için paylaştıklarını söyledi. Telo'nun polis memuru eşi Akın Telo, yaşanan sürece sosyal medya hesabı üzerinden duygusal paylaşımla anlattı.

Kırklareli UMKE'de görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Selin Telo, koronavise yakalandı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde 9 gün süren tedavi gören Telo, virüsü yendikten sonra hastaneden alkışlar arasında önceki gün taburcu edildi. Evinde karantina sürecini geçiren 9 yıllık UMKE memuru Telo, hastaneden ayrılırken, çekilen görüntülerinin insanlara umut olması için paylaşıldığını söyledi. Mesleğe Şırnak'ta başlayıp, 4 yıl görev yaptıktan sonra 3 yıl da Malatya'da çalışan Telo, şimdi yeniden görevinin başına döneceği günü beklediğini belirtti.

'İNSANLARA NASIL FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNEN ÖZEL İNSAN'

Telo'nun bu süreçte yaşadıkların polis memuru eşi Akın Telo, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla anlattı. Eşinin Elazığ'daki depreme gözünü kırpmadan gittiğini söyleyen Akın Telo, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapacağımızı bilmediğimiz, çok üzüldüğümüz anlardan birini yaşadım. Bazı şeyleri engellemeye çalışsak da engelleyemediğimiz anlar olur ya onu yaşadım. Benim eşim canla başla çalışan, hayatının her anında daha iyi daha güzel ne yapabilirim, insanlara, vatana ve millete nasıl faydalı olacağını her daim düşünen özel bir insandır. Elazığ'a deprem oldu, hiç bir şey düşünmeden amaç hizmet, bir kişiye dahi ufacık da olsa faydam olabilir mi diyerek gözü kırpmadan gitti. Edirne sınır kapısında göçmenler var, zor durumdalar, yine orda eşim insanlara din, dil ve ırk gözetmeksizin yardımcı olmak için giderek çalıştı. En sonun da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi bunun için de canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. ve kendisine Covid-19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü. Bugün kendisi Allah'ın izni, devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile taburcu oldu. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki bizim evin herşeyine, annemize bir şey olmadı.Allah tüm hastalarımıza şifa versin."

Selin Telo'nun hastaneden taburcu edilmesinin ardından doktoru, "Selin UMKE'de çalışan insanların yardımına koşan bir sağlık görevlisiydi. Koronavirüs tanısıyla takip ettik ve onu sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz. Biz onun için buradaydık ve şimdi o da bizim için 14 gün boyunca evinde kalacak. Haydi Kırklareli, haydi Türkiye sende bizim için evinde kal" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Selin Telo'nun kapısının 'taburcu ediliyorsun' denilerek açılması

Selin'in odasından çıkması

Sağlık çalışanlarının alkışları

Selin'in alkışlarla karşılık vermesi

Selin'in uğurlanması

Doktorun açılması

Haber: Gurbet GÖKÇE/ KIRKLARELİ

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Karabük'ün kuruluş yıldönümünde koronavirüs önlemi

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında protokolün katılımıyla kutlandı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıldönümü, koronavirüs tedbirleriyle kutlandı. Düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakılmasıyla tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saygı duruşunda bulunulması

İstiklal Marşının okunması

Anıtına çelenk konulması

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı

KAYSERİ'de, otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Pınarbaşı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, çevredekilerin ihbarıyla gelen belediyeye görevlileri tarafından ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk muayenede, köpeğin sağ arka ayağında kırık tespit edildi. Köpek, tedaviye alındı. ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, melez ırkı olan köpeğin sağ arka bacağında kırık saptadıklarını söyleyerek "Leğen kemiğinde de ayrılma olduğunu tespit ettik. Operasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda geçici olarak bir bandajlama ile köpeğin genel durumunun stabil hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralı köpeğin röntgen görüntüsü

Köpeğin tedavisinden görüntü

ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan ile röportaj

Diğer genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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Karantina köylerinde ihtiyaçları jandarma ekipleri karşılıyor

SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle karantinda altına alınan köylerde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta 6 ilçede 10 köy karantina alındı. Karantina altına alınan köylerde arasında yer alan Yıldızeli ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan 125 haneli ve 95 kişinin yaşadığı Üyük köyünde jandarma ekipleri 24 saat nöbet tutuyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor. Köyde ilacı biten bir vatandaşın reçetesini alan jandarma ekipleri eczaneden temin ederek yakınlarına teslim etti.

Karantina altındaki köylerde kurallara uymayanlara ise para cezası kesiliyor. Karantina altındaki Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünden ayrılan 2 kişi ilçede Fikret Tekin Caddesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet kapsamında toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Üyük köyünden görnütü

-Jandaranın aldığı önlemler

-Bir hastaının ilacının yakınlarına teslimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Antalya'ya girişlerde sıkı tedbirler devam ediyor

Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki sıkı uygulamalar bugün de devam etti. Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süresiyle ikemetgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını yakından takip ediyor.

Antalya'da insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan tedbir ve yasaklarla ilgili denetimler hızla devam ediyor. Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olsun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınmasına karar veren Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını da yakından takip ediyor.

Antalya'ya İstanbul ve Ankara girişlerinin yapıldığı Döşemealtı İlçesi Selimiye Giriş noktasında yapılan kontroller aralıksız sürüyor. Önceki güne nazaran araç kuyruğunun azaldığı gözlenen giriş noktasına gelen vatandaşlar jandarma ve polis ekiplerince kontrolden geçirildi. İlk olarak ateşleri ölçülen ardından Antalya'ya geliş nedeni sorgulanan vatandaşların ikamet bilgileri ve izinleri doğrultusunda yönlendirme yapıldı. Önceki günlere nazaran yoğunluğun azaldığı gözlenen giriş noktasında kimi vatandaş ikametini belgeleyip şehre giriş yaptı, kimisinin de girişi reddedilerek geri gönderildi. Otomobilleriyle gelenlerin büyük çoğunluğunun İstanbul, Isparta ve Ankara plakalı araçlar olduğu gözlendi.

14 GÜNÜ DUYUNCA GERİ DÖNDÜ

Bucak'ta yaşayan Selehattin Şengezer, iş için geldiği Antalya'da 14 gün sıhhi gözetimde olacağını duyunca geri dönmeye karar verdi. Hem Bucak'ta hem de Antalya'da evi olduğunu söyleyen Şengezer, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Antalya'ya gelip akşamına Bucak'a dönecektim. Fakat 14 gün sıhhi gözetim altına girmemek için işlerimi askıya aldım ve geriye dönüyorum" dedi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU ALMAYA GELDİ

İstanbul'da oturan Engin Yeşilyurt, Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde bulunan eşi ve bebeğini almak için Antalya'ya karayolu ile geldiğini söyledi. Eşi ve bebeğini alıp İstanbul'a dönmek istediğini polislere söyleyen Yeşilyurt'un bu talebi reddedildi. Eşi ve çocuğunun kontrol noktasına gelmesini isteyen kolluk güçleri Yeşilyurt'a geçiş izni vermedi. Eşiyle telefonla görüşen Engin Yeşilyurt, "Antalya'ya giriş yaptığım taktirde 14 gün evde olmam gerekiyormuş. Eşimle konuştum. İstanbul'a dönüşümüzü erteledik. Yanlarına gidiyorum. 14 gün evde kalacağım, ardından yola çıkacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ve polis ekiplerinden detay görüntüler

Yolcuların kimlik kontrolleri ve ateilerinin ölcülmesi

Röp 1 : Selahattin Şengezer

Röp 2: Engin Yeşilyurt

Kontrollerden detay görüntüler

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Burdur'da toplum destekli polislerden uyarı

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında etkin çalışma yürütülüyor. Kent giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri, sürücülerin ateşini ölçüyor.

Çok zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Ulu Cami civarında kurulan semt pazarındaki satıcılar ile alışveriş için gelen vatandaşlara broşür vererek uyardı ve 'Siz bizim için değerlisiniz' diyerek uyulması gereken kurallar konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yapılan uygulamadan detay

Polislerin vatandaşları uyarması

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaynak: DHA