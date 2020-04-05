DHA YURT BÜLTENİ -7

Bolu'da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçti

BOLU'da, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sıkı kararların uygulanmaya başlanmasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Dün, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişletti. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için il genelinde, ilçeler ve köyler arası ulaşım yasaklandı. Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ne çıkışlar yasaklandı. Kentte ayrıca hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakam ile biten plakalı araçlar da ayın çift sayılı günlerinde dışarı çıkmasına karar verildi. Bunun yanı sıra salgının yayılmasını önlemek için 15 gün süreyle yaylalara gitmeleri de yasaklandı.

YASAKLAR UYGULANDI, SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI

Yasaklar ve yeni önlemler bugün itibariyle hayata geçirildi. Kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Şehir içi trafikte ise araç yoğunluğu yok denecek kadar aza düştü. Kentin en işlek 2 caddesi olan ve yaya giriş çıkışı yasaklanan İzzet Baysal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bekleyen polis ekipleri tarafından önlem alındı. Zorunluluk harici caddeye girişe izin verilmedi. Kentteki esnaf da büyük ölçüde kepenk kapattı. Polis sık sık anons yaparak sokaklarda bulunan az sayıdaki vatandaşları uyardı. Ayrıca kentte ilçelere gidiş gelişleri engellemek için de polis ve jandarma ekipleri tarafından güzergahlar üzerinde önlemler alındı. Bunun yanı sıra polis ekipleri tek rakam çift rakam kuralına trafiğe çıkmaması gereken araçlara yönelik uygulama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Boş caddelerden görüntüler

-Polisin anonsları

-Yollardan boş görüntüler(Araç içi kamera)

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Derslerini takip edemeyen Sırma'ya, kaymakamlıktan televizyon

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 10 yaşındaki Sırma Ayşin, televizyonları arızalandığı için derslerini takip edemeyince, kaymakamlık tarafından aileye televizyon hediye edildi.

Gürpınar Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sırma Ayşin, televizyonları arızalanınca, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konan uzaktan eğitim sistemi üzerinden derslerini takip edemedi. Ailesinin maddi durumu kötü olan küçük Sırma, yetkililere ulaşarak yeni bir televizyon alınması için yardım istedi. Bunun üzerine Kaymakam Fatih Sayar'ın talimatıyla Ayşin ailesine televizyon hediye edildi. Eve giden görevliler, televizyonun kurulumunu yaptı.

Büyük mutluluk yaşayan Sırma Ayşin, "Televizyonumuz bozulmuştu, derslerime çalışamıyordum. Ben de kaymakam amcayı aradım, o da bize yeni bir televizyon gönderdi. Artık EBA TV'de derslerimi takip edeceğim, kaymakam amcaya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Sayar ise yardıma ihtiyaç duyan herkesine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Kızımız Sırma Ayşin bize ulaşarak televizyonlarını bozulduğunu belirterek derslerini takip edemediğini iletti. Biz de Gürpınar Kaymakamlığı olarak Sırma'nın isteğini yerine getirdik. Bizim de Sırma'dan tek isteğimiz derslerini aksatmaması. Bundan sonra da gerek kaymakamlık olarak, gerek Vefa Gurubu olarak bütün imkanlarımızla Gürpınarlıların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görevlilerin televizyonu getirmesi

-Televizyonun kurulması

-Sırma'nın konuşması

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van)

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Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı

TURİZM kenti Antalya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Kentin en kalabalık cadde ve sokakları sokak hayvanlarına kalırken, polis ekipleri sokak ve meydanlarda denetimleri sürdürdü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kıraathane, kafe, bar, disko, eğlence mekanları, lokanta ve restoranlar, park, piknik ve mesire alanları gibi umuma açık yerlerin tamamının bir süreliğine kapatılmasının ardından, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kentler arasında yer alan Antalya'daki cadde ve sokaklar, meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Hayalet şehir görüntüsü çizen kentin en işlek noktalarının hafta sonu olmasına rağmen tamamen boş olduğu dikkati çekti. Kapalı yol olarak adlandırılan ve yaya trafiğinin normal zamanlarda yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi de tamamen boş kaldı. Ayrıca banklara güvenlik şeridi çekilerek oturulmasının önüne geçildi. Yasağa uymayanları uyarmak için polis ekipleri nöbet tuttu.

Yasak öncesinde kışın en soğuk günlerde dahi kalabalık görüntüsüyle dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giden tüm yollar ve sahil bandının tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yol güzergahını güvenlik şeridiyle kapatan polis, ekip araçları içerisinde gün boyu nöbet tutuyor. Benzer manzara kentin en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda da görüldü. Meydanda nöbet tutan bir polis memuru, fotoğraf çeken bir çifti evlerine gitmeleri yönünde uyarıp alandan uzaklaştırdı.

Kentin simgeleri arasında bulunan tarihi Üç Kapılar ve Işıklar Caddesi de sessizliği ve boş görüntüsüyle dikkati çekti. Polis burada da güvenlik şeridiyle bankları kapatıp yayaların beklemesine izin vermedi. Özellikle hafta sonları kalabalık olan büyük, küçük her yaştan vatandaşın hem piknik yaptığı hem de hayvanları yakından görebildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi de bir süreliğine kapılarını kapattı. Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Küçük Çaltıcak ve Topçam mesire alanları da giriş kapılarını demir zincir ve asma kilitle kapatıp girişi yasakladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Küçük Çaltıcak piknik alanı girişi detay

-Topçam piknik alanı giriş detay

-Sahil detay

-Sahil yol kapatma şeridi detay

-Polis ve sahile inişi engellenen vatandaş detay

-Polis aracı detay

-Konyaaltı sahili varyanttan detay

-Cumhuriyet Meydanı detay

-Polisin meydandaki vatandaşları uyarması detay

-Kapalı Yol giriş çıkışın kapatılması şeridi detay

-Kapalı Yol boşluğu detay

-DHA Muhabiri Alparslan Çınar anons1

-Atatürk Caddesi boş olması detay

-DHA Muhabiri Alparslan Çınar anons2

-Hayvanat Bahçesi dış detay

-Hayvanat Bahçesi iç kısım detay

-Genel detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Adem AKALAN, ANTALYA

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Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor

NİĞDE Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının özel araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Yiğit belediye olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların araçlarını dezenfekte ettiklerini söyledi. Özellikle sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarının ve kolluk kuvvetlerinin araçlarını dezenfekte ettiklerini belirten Yiğit, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının alkışı hak ettiğini kaydetti.

Kamu çalışanlarının sağlıklarını son derece önemsediklerini kaydeden Yiğit, şunları söyledi:

"Onların da sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Kolluk kuvvetlerimizin bütün araçları, 24 saat boyunca, her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde şüpheli bir durumlarda dezenfekte edilmektedir. Belediye olarak her türlü tedbirimizi ve ön hazırlıklarımızı yaptık. Sadece araçları değil, tüm kamu kuruluşlarının hizmet binasında da çalışmalar yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bu kapsamda tüm sağlık personellerinin kişisel araçlarını ve talep etmeleri halinde evlerini de dezenfekte ediyoruz."

Görüntü Dökümü:

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Dezenfekte ekiplerinden görüntü

Polis araçlarının dezenfekte edilmesi

Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit ile röportaj

Genel detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.'ya (34) toplamda 784 TL ceza kesildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezden İnegöl yönünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki 16 AIB 096 plakalı otomobili, Bursa-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları incelemede sokağa çıkma yasağı olan 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun otomobilde olduğunu tespit etti. Ekipler, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.'ya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplamda 784 TL idari para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uygulama noktasından görüntüler

-Araçların durdurulmasından görüntüler

-Ekiplerin sürücüye uyarısından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi çarşısı, koronavirüs salgınıyla tedbir kapsamları çerçevesinde yaya giriş ve çıkışına kapatıldı. Polis ve bekçileri, yalnızca bölgede çalışan ve oturan vatandaşların girişine izin verdi.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak birçok önlem alınmasına rağmen özellikle Karşıyaka Çarşısı'ndaki insan yoğunluğu büyük tepki çekmişti. Birçok vatandaşın,'evde kal' ve' sosyal mesafe' çağrılarına uymaması üzerine çarşı giriş ve çıkışı yaya trafiğine kapatıldı. Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurumu'nun aldığı karar neticesinde, çarşının her iyi tarafına da bariyerler konuldu. Polis ve bekçiler, çarşıda çalışan veya oturan vatandaşların dışında kimsenin bölgeye giriş ve çıkışına müsaade etmedi. Ekipler, çarşıda çalışmak durumunda olan vatandaşları da önlemler ve tedbirler konusunda sık sık uyardı. Çarşının yanı sıra sahil tarafında da görev yapan emniyet güçleri, yürüyüş yapan vatandaşlara izin vermedi.

Çarşı esnafından Eyüp Tufan (48), alınan kararın doğru olduğunu söyledi. Tufan, "Uygulamanın başarılı olduğunu düşünüyorum ancak keşke daha önce bu karar verilmiş olsaydı. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey evde kalmaları olacak. Ben de işim gereği mecburen dükkanımı açmak durumundayım" dedi.

Karşıyaka Çarşısı'nı ilk kez bu kadar sakin gördüğünü belirten Tayyip Yılmaz (54), "Her şey bizlerin sağlığı için yapılıyor. Anormal bir durumdan geçiyoruz ve biz vatandaşlar da bu süreçte kurallara uymak zorundayız. Bunun yanı sıra bol bol dua edeceğiz. 2007'den bu yana çarşıdayım ve ilk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum" diye konuştu.

'İLK KEZ GÖRDÜM, VİDEO ÇEKTİM'

Dışarıya çıkarken kendince önlemler aldığını savunan Gönül Sakız (52) da "Çarşıyı ilk kez böyle gördüğüm için telefonumla video çektim. Çünkü Karşıyaka Çarşısı günün her saatinde çok kalabalık olurdu. Önlem alınması çok güzel ancak daha sert önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Az da olsa ben de dahil olmak üzere insan var. Çünkü mecbur kalıp dışarı çıkıyoruz. Çıkarken de kendimizce eldiven ve maskeyle önlem alıyorum" diye konuştu.

Çarşı esnaflarından Semih Saçaklı (34) da durumun kendilerine önceden haber verilmediğini iddia etti. Saçaklı, "Sabah çarşıya geldiğimde polis bariyerlerini gördüm ve sorduğumda çarşının yaya girişine kapandığı söylendi. Bize keşke öncede söylemiş olsalardı da bugün döner hazırlamasaydık. Alınan karar gereğince zaten dükkana müşteri almıyorduk. Bu karardan haberimiz olmadığı için 5 bin liralık döner hazırlamıştık. Zararımız büyük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bariyerden görüntü

-Emniyet güçlerinden görüntü

-Çarşıdan görüntü

-Vatandaş röportajları

-Anons

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Kaynak: DHA