DHA YURT BÜLTENİ - 7

Eskişehir'de kalabalık sokaklara polis bariyerli önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen dün dolan sokaklarda valilik kararıyla önlemler alındı. Vaka sayısı 118'den 240'a çıkan şehirde kalabalığın oluştuğu sokaklara polis ekiplerince bariyerler konulurken, maskesiz geçişlere de izin verilmiyor.

Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir'de dün yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taşmıştı. DHA haberlerinin medyada yer almasının ardından harekete geçen Eskişehir Valiliği, yoğun kalabalığın bulunduğu 2 Eylül, İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu caddelerini polis bariyerleriyle kontrol altına aldı. Sadece yaya trafiğe açık olan caddelerde kimlik kontrolü ve ateş ölçümü de yapılırken, maskesiz geçişlere de izin verilmiyor. Polis ekipleri gelenlere cadde de ne işi olduğunu soruyor. Bariyerli tedbirlerin ardından dün kalabalık olan sokağın oldukça boş olduğu gözlendi.

CEZADAN KAÇAMADI

Yoğun kalabalığın görüldüğü 2 Eylül Caddesi'nde polis ekiplerince kimlik kontrolü yapılan Mevlüt V., 73 yaşında olduğu tespit edilince 392 lira idari para cezası uygulandı. Polise cep telefonuna kontör yüklemek için sokağa çıktığını anlatarak ceza yazılmamasını isteyen Mevlüt V., "İki oğlum var, onlarda çalışıyor. Çıkmak zorunda kaldım yoksa sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorumö dedi. Israr etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Mevlüt V., bisikletiyle eve dönmek için kontrol noktasından ayrıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 4 Nisan'da 118 olan koronavirüs vaka sayısı 240'a, koronavirüs nedeniyle can kaybı ise 5'ten 8'e yükseldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerin halkın sağlığı için önemli olduğunu ifade eden Ahmet Yavuz, "Güvenlik tedbirlerine vatandaşlar uymuyor. Alınan tedbirler güzel. İnsanlara virüsün bulaşmasını engellemek için alınan bu kararlar. Ama insanlarımız tedbirlerden uzak duruyor. Parklarda oturanlar, evde sıkıldım diyerek çıkanlar. Bunların olmaması gerekiyorö dedi. Rıfat Gök de tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, "İnsanlar sokağa çıkıyor. Maske istiyorlar caddeye giremiyor olmayanlar. İnsanların sağlığı için önemli ve güzel bir uygulama. Buna uymak gerekiyorö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dün kalabalık olan cadde polis bariyerleri

-Girişleri kontrol eden polisler

-Ara sokaklara konulmuş bariyerler

-Girişlerdeki maske kontrolü

-Maskesizlerin geri çevrilmesi

-Engin ÖZMEN anons

-65 yaş üstü vatandaşa ceza kesilmesi

-Polis ikna etmeye çalışması

-Bisikletle kontrol noktasından ayrılması

-Engin ÖZMEN ikinci anons

-Sağlık görevlisinin ateş ölçmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Genel tedbirler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Trabzonlular güneşli havaya rağmen evde kaldı

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, sokağa çıkmıyor. Sessizliğin hakim olduğu kentte, meydan ve caddeler en sakin günlerini yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ile sosyal hayata getirilen kısıtlamaların ardından Trabzon'da meydan ve caddeler boş kaldı. Ara sokakların da sessizliğe büründüğü kentte, güneşli havaya rağmen sahile giden olmadı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek, denetim ile kontrollerini sürdürüyor. Dışarı çıkan az sayıdaki vatandaş ise maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı kentte, pek çok mağaza sahibi girişlere uyarı yazıları asarken, bazı işletmeler ise açılmıyor.

PTT ÖNÜNDE ÖNLEM

Öte yandan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini alması nedeniyle zabıta ve polis ekipleri, PTT şubeleri önünde bariyerli önlem aldı. Alınan ölemler ile PTT şubeleri önlerindeki kalabalığın azaldığı gözlendi.

Alınan kararların ve uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, herkesi kurallara uymaya çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kent meydanı görüntüleri

Cadde ve sokaklardan detaylar

PTT önü detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON,

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Antalya'da güldüren kaykay görüntüsü

Antalya'da evlerinin önünde kaykay yapan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu. ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp kaykay yapan genç, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyar6an baba, o anları kaydediyordu. "Nasıl baba sürebiliyor muyum?" diyen oğlunu, "Evet evet bayağı alıştın!" diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sokağa gelen polisten kaçan genç, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep Telefonu)

İki gencin evin önünde kaykay yapması

Arif'in yola çıkması ve babasına seslenmesi

Babanın uyarıları (dış ses olarak)

Polis sireni ve gençlerin içeri kaçması

Gencin yere düşmesi ve babanın kahkaları

HABER -ANTALYA

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Öğretmenler, sağlık çalışanları için siper maske üretiyor

YOZGAT'ta, Mustafa Kemal Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.

Yozgat'ta, Mustafa Kemal Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi plastik bölümü öğretmenleri, sağlık çalışanları için siper maske üretmeye karar verdi. 10 öğretmen okulun atölyesinde, 1 hafta önce üretime başladı. Atölyede kurulu bilgisayarlı baskı makinesi ile günde ortalama 400-500 adet siper maske üretildi. Üretilen siper maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ülke olarak koronavirüs ile topyekün mücadele verildiğini söyledi. Sağlık çalışanları için siper maske üretimi yaptıklarını belirten Yazıcı, "Çalışmalarımızı, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmekteyiz. Okulumuzun plastik alanında görevli öğretmenlerimiz yüz siperliğinin aparatlarını üretiyor, müdürlüğümüzdeki öğretmenlerimizde bu aparatları birleştirip siper maske yapıyor. Günlük ortalama 400-500 tane üretim yapılıyor. Yaptığımız maskeleri de sağlık çalışanlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maske aparatı basan presli makine

-Aparatlardan detay

Plastik alanı öğretmeni Erol Tarak'ın konuşması

-Detay

-Milli Eğitim Md. Yusuf Yazıcı'nın konuşması

-Maske aparatlarının birlestirilerek maskeye dönüşmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptılar

VAN'ın Erciş ilçesinde şantiye çalışanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kendileri için tamamen atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptı.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki şantiyede çalışan personel, koronavirüse karşı tedbir amacıyla atık malzemeleri kullanarak, dezenfeksiyon tüneli yaptı. Beton santral operatörü olarak çalışan, 2 çocuk babası Alpaslan Deniz (40), şantiyede 40 kişinin görev yaptığını söyledi. Atık malzemeleri dezenfeksiyon tüneli yaparak, değerlendirdiklerini belirten Deniz, "Atıl durumdaki malzemelerden yararlandık. Çalışma sistemini de inceledikten sonra bir miktar hortum alıp, hava kompresörüne montajını yaparak, tüneli hazır hale getirdik" dedi. Alpaslan Deniz, şantiyede çalışan personelin sabah, öğle ve akşam olmak üzere dezenfeksiyon tüneline 3 kez girip, kendilerini dezenfekte ettikten sonra çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dezenfektan olan şantiye çalışanlarının görüntüleri

-Dezenfektan tünelinden görüntülar

-Çalışanların sıradaki görüntüleri

-Alpaslan Deniz ile röportaj

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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1 günle 392 lira cezadan kurtuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kimlik kontrolü yaptığı Mikail Altun, 1 Ocak 2000 doğumlu çıktı. Bir gün ile yasak dışında kaldığı belirtilen Altun'a, 392 liralık para cezası uygulanmadı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler ve Kahramanmaraş Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar çerçevesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, dışarı çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaparken, sokağa çıkanların çalışma belgeleri olup, olmadığını da kontrol etti.

MOTOSİKLETLİ ÇİFTİN YOLCULUĞU DURAKTA BİTTİ

Onikişubat Emniyet Müdürlüğü önünde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan motosikletteki 2 kişiyi gören polis, "Sizde hiç sosyal mesafe kalmamış" diyerek, böyle yolculuk yapmalarının alınan kararlara aykırı olduğunu söyledi. Motosikletteki kadının "Eşim ama" demesi üzerine ekipler, yolculuğa müsaade etmeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, eşini otobüs durağına bırakıp, yoluna devam etti.

Denetimlerde, şoförün yanında oturduğu tespit edilen kişilerin de arka koltuğa geçirilmesinden sonra yola devam edilmesine izin verildi.

'ÇOK ŞANSLIYIM'

Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde durdurulan Mikail Altun, yaşının sorulması üzerine 20 olduğunu, daha önce de polislerin kendisini durdurduğunu; ancak doğum tarihinin 1 Ocak 2000 olması nedeniyle ceza yazılmadığını söyledi. Bunun üzerine kimliği kontrol eden polis, Altun'a "İşini hallediyor ve eve gidiyorsun. Maske ve eldivenini de tak" dedi.

Mikail Altun ise 15 gün boyunca evden çıkmadığını ancak para çekmek için dışarı çıktığını belirterek, "1 günle kurtulduğum için çok şanslıyım, kendimi şanslı hissediyorum. Daha dikkatli olacağım, bundan sonra gezmeyeceğim. Daha önce de durdurdular 'Tam kurtarıyorsun' dediler, bunlar da '1 günle kurtarıyorsun' dediler" diye konuştu.

'ÖNEMİ YOK, ÖDERİM'

Kurallara uymayan, uyarıları da dikkate almayan kişilere de 'Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildi. Ceza yazılan kişilerden bazıları ise gazetecilere tepki gösterdi. Bunlardan biri olan, 17 yaşındaki kız, polisin "Sen bu şekilde her gün ceza yersin" uyarısı üzerine, "Önemi yok, yarın gider öderim" dedi. Genç kız, kendisini görüntüleyen gazeteciye de tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kontrol noktasından detay

Ekiplerin araçları durdurması

Motosikletle giden karı-kocanın durdurulması

Sürücünün eşini durağa bırakması

Ön koltuktan oturan kişinin arka koltuğa geçmesi

Polisin Mikail Altun'un kimliğini kontrol etmesi

Altun'a kimliği vermesi

Altun'un kimliği

Altun ile röp.

Polislerin dışarıya çıkanları uyarması

Ceza yazılanların tepki göstermesi

17 yaşındaki kızın tepki

Polisin kıza ceza yazması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. Kapaklar açılarak, Çark Deresi'ne su tahliyesine başlandı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, su seviyesi bugün 32,26 metre olarak ölçüldü. Sapanca Gölü'nde suyun maksimum seviye olan 32,20 metreyi geçmesi üzerine kapaklar açılarak, Çark Deresi'ne su tahliyesine başlandı. Su seviyesinin maksimum seviyenin üzerine çıkması ile birlikte sahilde bulunan İnsan Hakları Parkı'nın ön kısımları ile sahil bandının kotası düşük olan bazı kesimleri sular altında kaldı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, "Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün maksimum su alma seviyesi 32,20 metredir. Suyun doğru kullanımı ve Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklara yaptığı doğru yatırımlarla birlikte Sakarya uzun yıllar su sıkıntısı çekmeyecek bir şehirdir. Bugün Sapanca Gölü'nün geldiği 32,26 metre su seviyesi yüksekliği ile bu durum kanıtlanmış olmakla birlikte suyun bu kadar çok kullanıldığı dönemde kaynaklarda bulunan su miktarı artış göstermiştirö dedi.

SAPANCA'DA SESSİZLİK

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Sapanca Gölü kenarında bulunan restoran, kafe ve işletmeler kapandı. Normal zamanlarda dolu olan sahil şeridi, sessizliğe büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sapanca Gölü'nden görüntüler

-Suların yükseldiği yerden görüntü

-Sapanca gölü'ne akan dere

-Göldeki ördekler, sahildeki tavşanlardan detay

-Kapalı olan tesislerden görüntü

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya),

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Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte kentte 5 Nisan'dan itibaren Zonguldak il sınırlarında araç ile yaya giriş ve çıkışları yasaklandı. Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük il sınırlarında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında sadece seyahat izni belgesi olan araç ve yayaların geçişlerine izin verilmeye başlandı. Zonguldak Valiliği de, İl Pandemi Kurulunca alınan karar gereği ilçe sınırlarında denetimler oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, ilçe sınırlarında da seyahat izin belgesi olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor. Polis ekipleri, mahallelerde sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyarmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denetim noktası

-Polisin denetimi

-Sürücülerin ateşleri ölçülmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Polis ve jandarma, sosyal yardım ödemesini evlere götürüyor

MALATYA'da polis ve jandarma ekipleri, PTT şubelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından sosyal yardım ödemelerini evlere teslim etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Düzenli Merkezi Sosyal Yardım'dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinin kapatılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de yardım ödemelerini imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dağıtılan yardımlar

Ekiplerden görüntü

Vatandaşın teşekkür etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA