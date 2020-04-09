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Adana'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı... Kadın polis gözyaşlarını tutamadıADANA'nın Sarıçam ilçesinde kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı ile kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

09.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:07
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Adana 'da trafik kazası 3 ölü, 2 yaralı... Kadın polis gözyaşlarını tutamadı

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı ile kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kamyonet sürücünsünün yakınları gözyaşı döküp, feryat etti. Telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

Kaza sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait tarlaya gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık, idaresindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık'ın eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Kaysanık ile kardeşi Ömer Kaysanık ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları olay yerinde gözyaşı döküp, feryat etti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KADIN POLİS, KAZAYI HABER ALINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adana'da, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 2 kardeşin de yaralandığı trafik kazasını, telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı.  Kazada teyzesinin oğlu sürücü Ahmet Kaysanık'ın ağır yaralandığını, eşi ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenen kadın polis, yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü. Kadın polisi, meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Polis, Güncel
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