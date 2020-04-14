Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

14.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:49
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ.ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -

======

Koronavirüs şüphelisi, eşi hamile olduğu için kaçmış

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alındığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçan ve yakalanarak tekrar tedaviye alınan 38 yaşındaki Ufuk G.'nin ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, eşinin başka bir hastanede doğum için yattığı gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., koronavirüs belirtileri gösterince ambulansla dün Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında izole altına alınan Ufuk G., tedavi gördüğü odada iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp zemine inerek kaçtı. Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Yakalanan Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Hastaneden gösterilmiş şekilde kaçan Ufuk G.'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Belirtilerin devam etmesi üzerine ikinci kez test yapılacağı öğrenildi. Ufuk G.'nin eşinin hamile olduğu ve doğum yapmak için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine yattığı, bu nedenle hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:57: Malatya yaşlılarına sahip çıkıyor - Haber 13:57: Fatsa'da caddelere tıbbi atık kutusu yerleştirildi - Haber 13:56: İdlib gazisi Ünüvar: "İnşallah daha da iyi olacağım" - Haber 13:56: Keşan'da hırsızlık iddiası - Haber 13:55: Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:13: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber