DHA YURT BÜLTENİ - 7

Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ.ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -

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Koronavirüs şüphelisi, eşi hamile olduğu için kaçmış

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesi nedeniyle tedaviye alındığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçan ve yakalanarak tekrar tedaviye alınan 38 yaşındaki Ufuk G.'nin ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, eşinin başka bir hastanede doğum için yattığı gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., koronavirüs belirtileri gösterince ambulansla dün Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında izole altına alınan Ufuk G., tedavi gördüğü odada iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp zemine inerek kaçtı. Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Yakalanan Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Hastaneden gösterilmiş şekilde kaçan Ufuk G.'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Belirtilerin devam etmesi üzerine ikinci kez test yapılacağı öğrenildi. Ufuk G.'nin eşinin hamile olduğu ve doğum yapmak için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine yattığı, bu nedenle hastaneden kaçtığı öğrenildi.