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DHA YURT BÜLTENİ - 7

İlk solunum cihazı tanıtıldıHATAY'ın Defne ilçesinde Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, biyomedikal cihaz teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde ilk solunum cihazı üretildi.

16.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:35
DHA YURT BÜLTENİ - 7

İlk solunum cihazı tanıtıldı

HATAY'ın Defne ilçesinde Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, biyomedikal cihaz teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde ilk solunum cihazı üretildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi süresince mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti. Özellikle maske makinesi ve solunum cihazı üretimi için bu cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda ultrasonik maske makinesi İstanbul'da üretilirken, yeni makineler sayesinde aylık maske üretim kapasitesi 10 milyona ulaştı. İlk solunum cihazı ise, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Solunum cihazı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun tasarlanarak, Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağı kaydedildi.

CİHAZI TANITTILAR

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretimi yapılan solunum cihazının tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Okul Müdürü Mahmut Birol Gezer ile diğer görevliler, maske takıp koruyucu kıyafet giydi. Gazeteciler de dahil olmak üzere salona giren tüm kişilerin tek tek ateş ölçümü yapıldı. Hazırlıkların ardından Müdürü Mahmut Birol Gezer, solunum cihazi hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Teknoloji öğretmeni Nurullah Sarı da solunum cihazının tanıtımını yaptı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Defne, Güncel
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