Dha Yurt Bülteni 8

DHA YURT BÜLTENİ 8Balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürüldü (2)BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ CİNAYETİ ÇÖZECEKZonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülen Gökhan Dağlıoğlu'nun cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dağlıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili birlikte uyuşturucu ve alkol aldığı tespit edilen arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.'nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. İki şüpheli de jandarmaya verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmeyerek, Dağlıoğlu'nun ölümüyle ilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Jandarma cinayette kullanılan bıçaktan alınan parmak izi ve diğer örneklerin şüphelilerden alınan örneklerle karşılaştırılması için Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuarı'na gönderdiği öğrenildi. Gelecek rapora göre bıçağı kimin kullandığının tespit edilmesi bekleniyor.Jandarmadaki sorguları devam eden iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Balıkçı teknesinden detay-Toplanan kalabalık-Balıkçı barınağı-Cenazenin alınması-Gökhan Dağlıoğlu'nun fotoğrafıSüre: (2.45) Boyut: (309 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,======================================Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali başladıCafer ELMAS/BİLECİK, - BU yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, düzenlenen gala gecesiyle başladı.Bilecik Belediyesi tarafından 13- 25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen '13'üncü Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali' kapsamında dün akşam Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gala gecesi düzenlendi. Etkinliğe Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, Ak Parti Milletvekili Selim Yağcı, davetliler ile aralarında Murat Parasayar, İpek Tanrıyar, Nami Esatgil'in de bulunduğu tiyatro oyuncuları katıldı.Belediye Başkanı Nihat Can, festivali geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Birbirinden güzel oyunları seyircilerle buluşturacağız. Çocuklarımızı da unutmadık. Her gün 2 saat onlara da oyunlar izleme imkanı verilecek. Bu yıl 13'üncüsü oldu, ama inşallah bu gelenek yıllarca sürecek" dedi.Milletvekili Selim Yağcı da, Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali'nin kendi belediye başkanlığı döneminde başlatıldığını ifade eder şunları söyledi:"Bilecik ata toprağı. Sanatın anası da tiyatrodur. Bu fikirden yola çıkarak hareket ettik. Tiyatroya başlayalım ve festival yapalım dedik ve 13 yıl önce o günkü şartlarda, sahnelerin çok dar olduğu zamanlarda yola çıktık. İlk başladığımızda seyirci yoktu, şimdi ise bilet bulunmuyor. Sanata, sanatçıya ve sanatsevere çok önem veren bir kent durumuna geldik. Bu bundan sonra da böyle devam edecek. Bu kapsamda sanat için elimizden geleni yapmaya hazırız."Gecede milletvekili Selim Yağcı ile tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nami Esatgil'e ödül verildi.Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali'nde; 'Şen Makas', 'Olgun Portakal', 'Sevgi Şimşeği', 'Soğanlar Pembeleşinceye Kadar', 'Annem 40 Yaşında Babaannem 20', 'Kör Düğüm', 'Varyemez', 'Damadım Olur musun?', 'Arabesk Müzikali', 'Kaç Baba Kaç' ve 'Buyur Burdan Kaç' oyunları sahnelenecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Galaya katılan davetlililerin,-Belediye Başkanı Nihat Can'ın konuşması,-Milletvekili Selim Yağcı'nın konuşması,-Galaya katılan tiyatrocuların konuşması,-Ödüllerin verilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)Haber-Kamera: BİLECİK/ DHA======================================Efe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüşADANA'da apartmanın 8'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hasan Efe Ege'nin (12) cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ege'nin balkondan babasına seslenirken dengesini kaybedip düştüğü ileri sürüldü.Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında evlerinin balkonuna çıkan Hasan Efe Ege, dengesini kaybedince düştü. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.BABASINA SESLENDİĞİ İDDİASISeyhan Devlet Hastanesi'nden alınarak Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Hasan Efe Ege'nin babasına seslenmek için aşağı baktığı sırada dengesini kaybedince düştüğü ileri sürüldü.ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜHasan Efe Ege'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de katıldığı cenaze sırasında yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Ege, kılınan cenaze namazının ardından sınıf arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü---------------------Cenazeye katılan kalabalıktan görüntülerAğlayan arkadaşları ve yakınlarından detaylarCenaze aracı ve kalabalıktan görüntüCenazenin kalabalık eşliğinde taşınmasıCenaze namazından görüntüÖlen Hasan Efe Ege'nin sağlık fotoğrafıSÜRE: 01'40" BOYUT: 184 MBHaber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,======================================Narkotik eğitim TIR'ında uyuşturucunun zararları anlatıldıDÜZCE, - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait olan Narkotik Eğitim TIR'ı Düzce'ye gelerek, lise öğrencileri ve vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgi verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında tasarladığı Narkotik Eğitim TIR'ı, Düzce Anıtpark Meydanı'nda uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmede bulunuyor. TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. TIR 3 gün boyunca kentin farklı yerlerine giderek bilgilendirmede bulunacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yücel Salatan operasyonel çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Polisiye çalışmalarla bu işin sonunun gelmeyeceğini gördüğümüzden dolayı önleyici çalışmalar olarak narkotik eğitim TIR'ını projelendirdik. Narkotik eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Düzce bizim 20'nci durağımız oldu. İllerden gelen talepler üzerine faaliyetlerimize devam ediyoruz. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. 9'uncu sınıf ve üzeri öğrencilerimiz ile halkımıza açık olan bir TIR. Madde kullanımıyla ilgili bilmek ve görmek istedikleri, doğru kaynak ve doğru bilgi ile edinmeleri için herkesi davet ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTIR'ın dışından görüntüTIR'ın içinden görüntüPolis memurunun açıklamaları ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,======================================Manisa'da 3 günde 21 dükkandan hırsızlığa 6 gözaltıMANİSA'da 3 günde 21 ayrı işyerinden gerçekleşen hırsızlıkla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.Muradiye Mahallesi'ndeki bir gecede 9 işyerinden gelen hırsızlık ihbarının ardından harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ertesi gün aynı mevkide bir marketten hırsızlık yapmak isteyen 4 zanlıdan 1'i, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 3 şüpheli ise aranmaya başlandı. Yakalanan şüphelinin ifadesi sonrası zanlıların kiralık bir otomobille hareket ettikleri belirlendi. Kiralık otomobil, eski mezarlık mevkiinde tespit edildi. Biri araçta uyurken toplam 3 şüpheli, geçen pazar günü yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren jandarma, yakalanan bu 4 kişinin ifadesi sonrası, 2 kişinin daha hırsızlığa karıştığını belirledi. Bu 2 zanlı da jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan N.Ö., A.Ö., D.Y., Y.C.Y., Ö.C.G. ve M.Ö. adlı 6 zanlının; Saruhanlı ilçesinde 7, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 14 işyerinden hırsızlık yaptığının tespit edildiği belirtildi. Zanlıların bir kısmının yakalandığı kiralık araçta yapılan aramada ise, Saruhanlı ilçesindeki bir dükkandan çalındığı belirlenen 18 konfeti, 160 meşale ve buna benzer eşyalar, Muradiye Mahallesi'ndeki bir marketten çalındığı tespit edilen ve poşet içerisindeki 75 lira bozuk para ile levye bulundu. Zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİŞüphelilerin hırsızlık amaçlı geldiği bir kahvehanenin kapısını levyeyle kırarak içeri girmeye çalışma anları, yine bir eczaneye girmek için olay yerine gelip kameralara zarar vermeleri, işletmelerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişiOlaya ilişkin olduğu iddia edilen güvenlik kamera görüntüleriHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,======================================Jandarma engelli çocukları ağırladıGAZİANTEP'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrencileri konuk etti.İslahiye Jandarma Komutanlığı, ilçede eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezinin başvurusunu olumlu karşılayarak kapılarını engelli çocuklara açtı. Öğretmenleriyle gelen engelliler jandarmalar tarafından Türk bayrakları ve balonlarla karşılandı. Jandarma Komutanlığı bahçesinde askerlerin kullandığı teçhizat ve araçları inceleyen engellilere, jandarmanın görev ve sorumlulukları anlatıldı. Olay yeri inceleme standında parmak izi veren engelliler, jandarma yelekleri ile şapka giydi. Engelliler daha sonra askeri araçlara binip, telsiz anonsu yapıp asker selamı verdi.Jandarma araçlarıyla ilçe turu atam engelliler, güzergah üzerinde kendilerini izleyenlere el sallayarak mutluluklarını gösterdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve diğer personellerle birlikte karavana yiyen engelliler, kendi elleriyle hazırladıkları Türk bayrağı motifli el işlemesini hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İlçe Jandarma KomutanlığıEngellilerin stantları dolaşmasıEngellilerin araçlarla şehir turuKomutana hediye verilmesiJandarma ile engellilerin karavana yemesi-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera : Kadir ÇELİK -GAZİANTEP231 MB