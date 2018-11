Dha Yurt Bülteni 8

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:27



1)SENDİKA GENEL BAŞKANIN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİBAŞKAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. (33), adliyeye sevk edildi.Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, dün Arifiye ilçesinde bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, fabrikada çalışan işçilerden Sedat U. ile görüştü. İş yerindeki görev yeri değiştirilmek istenen Sedat U. ile Abdullah Karacan arasında tartışma çıktı. Sedat U., tartışma sırasında Abdullah Karacan'ın belindeki tabancayı kaptı. Sedat U., Abdullah Karacan'a doğru birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Karacan ile sendikanın Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Sipahi ve sendika temsilcisi Osman Bayraktar'a isabet etti. 3 yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Karacan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı.Olayın ardından taksi ile kaçan Sedat U., aracın önünü kesen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sedat U., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.SON KEZ İŞÇİLERLE BULUŞTUSakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde görüştüğü işçi tarafından öldürülen Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesi Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Lastik-İş Sendikası'nın sosyal tesislerine getirildi. Burada düzenlenen törene DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın eski genel başkanı olan CHP Milletvekili Kani Beko, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, kızları Esra Aktaş, Ebru Tanyaver, Büşra ve Kübra Karacan, sendika başkanları ve lastik sektöründe çalışan işçiler katıldı. İşçiler, 'Baba' olarak gördükleri, şubat ayında yapılan toplu iş görüşmelerini başarı ile sonlandırarak omuzlarında taşıdıkları Abdullah Karacan'ın ölümünün üzüntüsünü yaşadı. Tülay Karacan eşinin cenazesi başında gözyaşı döktü.Arzu Çerkezoğlu törende yaptığı konuşmada, "Lastik-İş Sendikası'nı zorlu bir dönemden bu dönemlere getiren bir insandı. Abdullah başkan lastik işçilerinin çalışma ve sosyal koşullarını iyileştirdi. Birlik ve bütünlüğü için yaptığı çabalar hepimizin takdirinde. Abdullah Karacan verdiği mücadele ile hep bizim başımızda olacak, biz de onu yaşatacağız. Dünden beri sendikalar, işverenler, işçiler, uluslararası sendikaların temsilcileri, dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağıyor bize. Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" dedi.Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteki Alaaddin Sarı ise, "Abdullah başkanımız, hain, kalleş bir kurşunla hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Genel başkana atılan kurşun bizim Lastik-İş'e hepimize atılan kurşundur. Bu kurşun hanımına, çocuklarına atılan bir kurşundur. Genel başkanımla yaklaşık 25-30 yıldır görev yaptık. Onunla birlikte ağladık, onunla birlikte güldük. Kayyumdan alınan sendikayı bu düzeylere getirdik. Sosyal tesisler, oteller, şubelerimizle sendikaya kazandırdık. Çok üzgünüz." diye konuştu.İşçiler, 'Karacan şerefimizdir' diye sloganlar attı. Cenaze daha sonra İzmit Fevziye Camii'ne getirildi. Köpeği sahiplenen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bir insanın ne kadar korkak ve sinsi olması gerekir ki; bir masumun yüzüne ateş etsin" dedi.Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakılırken, birkaç kez yazlıkçılar tarafından sahiplenilen, ancak yeniden terk edilen 'Dük' isimli köpeği, Altınova Mahallesi sokaklarında yaşarken Almanya'da yaşayan Nurferi Bellisan Ortmann ve Jens Ortmann çifti sahiplendi. 20 yıldır ilçedeki yazlıklarında tatillerini geçiren Ortmann çifti, köpeği dönüşte Almanya'ya götürdü. Altınova'dan 2008 yılında sahiplendikleri 'İndra' isimli bir köpekleri daha olan çift, çok sevdikleri Dük'ün dişlerindeki sorun için gittikleri veteriner kliniğinde şoke oldu. Çekilen röntgen filminde, Dük'ün başının çeşitli bölgelerinde 7 saçma olduğu ortaya çıktı.'YÜZÜNE ATEŞ EDİLMİŞ'4 yaşındaki Dük'ün, evlat edinilerek sürekli yeniden sokaklara bırakılma hikayesinin kendisini etkilediğini söyleyen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bunlar beni çok etkiledi ve Dük'ü sahiplenmeye karar verdim. Dişleri kötü idi ve tedavi amacıyla röntgen çekildi. Röntgende Dük'ün yüzünde 4 saçma parçası görüldü. Kafatasında toplam 7 saçma saydık. Kontrole gittiğimizde veterinerimizle tekrar konuştuk. Saçma parçalarının isabet ettiği yerler ve çokluğunun önemli olduğunu söyledi. Dük'ün direk yüzüne ateş edilmiş. Hangi vahşi, hangi amaçla yapmış bilmiyorum. Dük'ün şimdilik bir sorunu görülmüyor. Saçmalar yumuşak dokuda. Mesela burnunun önündeki, burun çok kanayan bir yapıya sahip olduğu için ameliyatla alınması mümkün değil. Saçmaların zaman içinde yer değiştirmeden zararsız bir şekilde kalmasını diliyoruz. Vücudunun röntgeni çekilmediği için o kısımlarda da var mı bilmiyoruz. Vücuttaki saçma çokluğu ise kurşun zehirlenmesi yaptığından ölümcül oluyorö dedi.'BAŞKA BİR KÖPEĞİN DE OMURİLİĞİNDE SAÇMALARA RASTLANDI'Almanya'da yaşayan ve yine Ayvalık'ta sokakta yaşayan bir köpeği sahiplenen Anke Taner isimli arkadaşının, yürümek istemeyen Boby adını verdiği köpeğinin de omuriliğinde saçma parçalarının olduğunu öğrenince şaşkınlığının arttığını belirten Ortmann, "Aynı gün yine Almanya'da bir arkadaşımın Ayvalık'tan sahiplendiği köpeğin yürümek istemediği için çekilen röntgeninde de omurilikte saçma parçalarının sinirlere baskı yaptığı haberini aldım. Alman arkadaşım şokta idi ve beni aramıştı. Röntgen resimlerini de sosyal medyaya koymak istiyordu. Arkadaşımın köpeği, saçma sinire baskı yaptığı için ve ameliyatla çıkarma işi sinire de zarar vereceğinden her yürüyüşü sancı içinde yapıyormuş. Köpeğine ömür boyu ağrı ilacı vermek zorunda. Türkiye coğrafyası güzel, insanları güzel bir ülkeyken, doğası çöp, insanları da kötü ve güvenilmez oldu. Bir insanın ne kadar korkak ve sinsi olması gerekir ki; bir masumun yüzüne ateş etsin. Utanıyorum artık. Alman veteriner saçmaları gösterirken benim utancımı fark edip 'Her ülkede sapık, cani insanlar vardır' demesi beni teselli etti" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------Dük adlı köpek Almanya'daki evinde koşarken ve eğlenirken görüntüler.Köpeği sahiplnenen Nurferi Bellisan Ortman açıklamalarıAlman veterinerin açıklamalarıNurferi Bellisan Ortman açıklamaları.Köpekten detay görüntüler.Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),Süresi: 4 Dakika 12 Saniye, Boyutu: 470 MB.===========================================================3)RUSYA DOĞUMLU, ALMAN VATANDAŞI KADIN, NEVŞEHİR'DE MÜSLÜMAN OLDURUSYA'da doğan ve ailesinin Almanya'ya yerleşmesinden sonra Alman vatandaşlığına geçen 34 yaşındaki Maria Hild, Nevşehir'de eşi Sedat Alp ve 7 aylık kızları Mavi ile Müftülüğe gelerek Müslüman oldu. Maria, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olduktan sonra ise 'Emine' adını aldı.Almanya'da yaşayan ve Hıristiyan olarak büyüyen Maria Hild, orada otomotiv işçisi Nevşehirli Sedat Alp ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerini seven Sedat ve Maria, evlilik kararı aldı, yaklaşık 1,5 yıl önce de dünya evine girdi. Çiftin, 7 ay önce ise Mavi adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Maria, evlilikleri süresince eşinin mensubu olduğu İslam dinini araştırmaya başladı. Hiç kimsenin baskısı olmadan Müslüman olmaya karar veren genç kadın, yine Nevşehir'de tatilde bulundukları bir sırada bu düşüncesini eşine iletti. Eşiyle birlikte Nevşehir Müftülüğü'ne başvuran Maria için Müftü Yakup Öztürk'ün makam odasında bir 'İhtida' töreni (Müslümanlığa kabul töreni) düzenlendi.Törende, eşinin İslamiyet'i seçiş sürecini anlatan Sedat Alp, "Zaten kendisi Almanca Kur'an-ı Kerim aldı ve okuyup Müslümanlığı incelemeye başladı. Sonra bu Müslüman olmak istediğini söyledi, birlikte Müftülüğe başvurduk" dedi. İhtida töreninde daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Müftü Öztürk, İslamiyet'le ilgili kısa bilgiler verdikten sonra, kendisi Kelime-i Şehadet'i okuduktan sonra Maria Hild Alp'in tekrar etmesini istedi. Bunun üzerine genç kadın, Öztürk'le birlikte Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Yapılan duanın ardından ise Yakup Öztürk, bir Müslüman'ın nasıl yaşaması gerektiği ve yapacağı ibadetlerle ilgili kısa açıklamalarda bulunduktan sonra, Maria'ya 'İhtida Belgesi', Almanca Kur'an-ı Kerim ve yine Almanca dini bilgiler içeren bir kitap hediye etti. Öztürk, "Önceden insanlık aleminin kardeşiydik. Maria hanım, Müslüman olduktan sonra ise din kardeşi olduk. İnşallah, bundan sonra dinimizi okuyup öğrenecek ve ona göre yaşayacak" ifadelerini kullandı.Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sedat Alp, eşinin Müslüman olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Alp, "Eşim tamamen hiçbir baskı olmadan Müslüman olmayı seçti ve kabul etti. Zaten Almanya'da da İslamiyet'le ilgili araştırmalar yapıyordu. Eşimin Müslüman olması, beni çok heyecanlandırdı. Duygularımı anlatmam mümkün değil, ancak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Müslüman olduktan sonra eşim, Maria olan adını da Emine olarak değiştirdi. Emine ise benim 1993 yılında vefat eden annemin adıdır. Annemin adını kendi isteğiyle kabul etmesi de ayrıca beni mutlu etti" diye konuştu. Yeni Müslüman olan Emine Alp ise kalbinin sesini dinleyip Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Bu yüzden devletten destek bekliyoruz. Kooperatif kurulup, ürünlerimizi satmak istiyoruz." dedi.Toros Dağları eteklerinde yaklaşık 1400 rakımlı bölgede konuşlu olan Osman Köseli Mahallesi'nde oturanlar, özellikle kışın kar yağdıktan sonra ilçe merkezine ulaşım sıkıntısı yaşadıkları için kışlık yiyeceklerini kendi hazırlıyor. Tarla ve bahçelerinde ürettikleri sebzeleri kurutup kışlık yapan mahalleliler kuruyemiş olarak hazırladığı ürünlerinde bir kısmını satarak aile ekonomisini katkıda bulunmaya çalışıyor. Bölgede yöresel olarak iplere dizdikleri cevizleri, un ve nişasta katılan kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp, çıkarılmasıyla 'bandırma' üretiliyor. Başka illerde cevizli sucuk ve orcik adı verilen bandırma ise kilosu 45 ila 50 liraya satılıyor.Mahalle sakinlerinden Bülent Şengül, köylerinde ürettikleri ürünleri satmakta zorlandıklarını belirtti. Üretilen yöresel ürünlerin ailelerin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:"Köyümüz Toros Dağları'nın eteklerine yaklaşık 1400 rakımlı bölgededir. Kar yağdığında köyümüzde ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Neredeyse 6 ay şehir ve ilçeyle bağlantımız kesiliyor. O yüzdende burada yaşan vatandaşlar tarla ve bahçesinde yetiştirdiği sebze kurutulup kışlık yiyecek olarak kilerinde muhafaza ediyor. Yine doğal olarak pekmez, bandırma, köfter kavurga gibi yiyecekler hazırlıyoruz. Ancak başta bandırma olmak üzere, cevizimizi, pekmezimizi, vişne ve kirazlarımızı satmakta zorlanıyoruz. Bandırmayı 45 ila 50 liraya, cevizimizi 15 liraya satamıyoruz. Çünkü ithal ceviz alıp 10 liraya satıyorlar. Pekmezin kilosunu 15 ila 20 deyince satamıyoruz. Fabrikasyon pekmezi getirip 8 liraya satıyorlar Organik olarak ürettiğimiz bu ürünleri satmak için devlet desteğine ihtiyacımız var. Kooperatif kurulup ülke genelinde satış yapabiliriz. Özellikle bandırma son yıllarda kış aylarda sofraları süsleyen çerezler arasında yer aldı. İnsanlar internetten bakıp merak edip satın almak istiyor; ama kooperatif olmayınca yaygın bir şekilde satamıyoruz." Tatlı suya kavuşan Akdamar Adası'nda şimidide yeşillendirme çalışmalarına başlandı.Adanın her mevsim yeşil kalması ve üzerinde barındırdığı canlıların yaşamını sürdürebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yeşillendirme çalışmalarının startı verildi. Bu kapsamda Van'ın da bağlı bulunduğu Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir ekip Van'a gelerek adada ağaçlandırma ile ilgili çalışmalara başladı. Çalışma sonunda ada şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayacak ağaçların dikimi yapılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından da adada peyzaj çalışmaları yürütülecek.Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Akdamar Adası'nda başlatılan projenin detaylarını incelemek için beraberindeki Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve ilgili daire başkanları ile birlikte adada incelemelerde bulundu. Adanın tatlı suya kavuşmasının birçok açıdan önemli olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, Akdamar Adası'nın iklim yapısına uygun ağaçların ekiminin yapılacağını söyledi.Vali Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Akdamar Adası'nın tarihinde ilk kez tatlı suya kavuştuğunu belirterek, "Çeşmelerimizden şu an sular akıyor. Bununla birlikte çok güzel bir depo yapıldı. İnşallah çok kısa bir süre sonra adanın birçok noktasına da aynı anda tatlı su götürmüş olacağız" dedi.AKDAMAR ADASI HER MEVSİM YEŞİL OLACAKHer yıl binlerce yerli ve yabancı turisti adada ağırladıklarını belirten Vali Zorluğlu, adaya gelen ziyaretçilerin artık daha yeşil bir ada ile karşılaşacaklarını belirterek şöyle konuştu:"Adaya getirdiğimiz tatlı su ile sadece insanlara değil, bitki ve hayvanlara da can suyu vermiş olacağız. Elazığ'dan gelen Orman Bölge Müdürümüz ile burada nasıl bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapabileceğimizi yerinde inceledik. Orman Bölge ve İl Müdürlüğümüz ile Belediyemizin ilgili ekipleri burada teknik düzeyde ortaklaşa çalışacaklar. Burası için en uygun ağaç türleri konusunda fikir geliştirecekler. İnşallah projesini tamamlayıp bu yıl içerisinde Sivil Toplum Örgütlerimizi, gönüllü vatandaşlarımızı da işin içine katarak adada bir ağaçlandırma faaliyeti yapacağız. Yine burada kendi elektrik enerjisini üreten bir güneş enerjisi panel sistemi mevcut. Bu panel sistemini daha da geliştirip güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda da inşallah burada bazı bölgeleri ışıklandırmış olacağız. İlimiz için, memleketimizin turizmi için, hayırlı uğurlu olsun."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Akdamar Adası'ndan genel-Vali ve beraberindekilerin incelemeleri-Adadaki çeşmeden genel-Çeşme başındaki protokol-Genel ve detaylar-Vali Zorluoğlu'nun açıklamalarıGülay KUYUCU/VAN, -