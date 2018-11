Dha Yurt Bülteni 8

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:56



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:56

DHA YURT BÜLTENİ 8Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerler taburcu edildiManisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin bir kısmı, dün (cuma) akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine saat 22.30'da, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teşhisi konularak ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutulmalarının ardından, bugün saat 13.30'da taburcu edildi, birliklerine teslim edildi. Öte yandan askerlerin dün akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve pudingden oluşan menüyü yediği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden görüntüTaburcu edilen askerler hastane önünde beklerken görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,DGS'DE======================================Palamudun fiyatı, sezonu biterken 35 TL'ye çıktıÇanakkale Balık Hali'nde geçen ay tanesi 15 TL'ye kadar düşen palamudun fiyatı, 35 TL'ye çıktı. Geçen yıl kilosu 150 TL'den satılan lüfer ise bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle 75 TL'den satılıyor.Çanakkale'de, av sezonunun başladığı geçen Eylül ayındaki bollukla birlikte palamudun tane fiyatı 15 TL'ye kadar düşmüştü. Lüfer sezonunun yaklaştığı bu ay ise akım balığı olan palamut balıkçı tezgahlarında tanesi 35 TL'den satılıyor. Geçen yıl az olması nedeniyle kilosu 150 TL'den satılan lüfer, bu yılki bolluğun etkisiyle balıkçı tezgahlarında kilosu 75 TL'den satılmaya başladı.'LÜFER BOLLUĞU YAŞIYORUZ'Eylül ayında yasakların bitmesiyle palamut bolluğunun yaşandığını belirten 22 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Kiloluk balıklar 15 ile 20 lira civarında satıldı. Palamut akım balığı olduğu için sonlarına gelindi. Palamudun fiyatı son turfanda 35 liraya çıktı. Bunun yanında geçen yıl 150 liraya sattığımız lüferin kilosunu bu yıl 75 liraya satıyoruz. Lüferde geçen yıla göre yarı yarıya bir fiyat farkı oluştu. Tezgahlarda lüfer bolluğu yaşıyoruz. Artık palamudun yerini lüfer aldı" dedi.'PALAMUTTA UCUZLUK ARTIK YAŞANMAZ'Balıkhanede 30 yıllık balıkçı Engin Tunç ise "Palamutta sezon sonuna geldik. Palamutta bu yıl bol ve ucuz bir sezon yaşadık. Palamut önümüzdeki günlerde yine tezgahlardan eksik olmaz. Bir kiloya yakın olan palamut 30 ile 35 lira civarında yıl başına kadar tezgahlarımızda yerini almaya devam eder. Palamutta geçtiğimiz günlerde ucuzluk artık yaşanmaz. Fakat tezgahlarımızdan da eksik olmaz. Lüfer geçen yıl 150 liraydı. Çünkü geçen yıl lüfer yoktu, bu sene ise lüferde bolluk yaşanıyor. Kasımın ortalarını geçtik. Lüferin kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini aldı. Bu balık geçen yıl ise 150 liraydı. Artık denizlerimiz dengeyi sağlıyor. İnşallah seneye de böyle bir bolluk bekliyoruz" diye konuştu.Balık halinde diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 20 TL, çinekop 30 TL, tekir 35 TL, mezgit 45 TL, hamsi 20 TL, sardalya 15 TL, çipura 35 TL, sarıkanat 40 TL ve karides 40 TL'den satılıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çanakkale Balıkhalinden genel görüntü.-Balıkçı tezgahlarından genel ve detay görüntü.-Balık çeşitlerinden genel ve detay görüntü.-Palamuttan genel ve detay görüntü.-Lüferden genel ve detay görüntü.-Volkan Kaşıkçı ile röp.-Engin Tunç ile röp.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,Görüntü HD. 2 dakika 18 saniye. 255 MB:DGS'DE======================================BBP lideri Destici: 'İttifak konusunda Ak Parti ile bir temasımız olmadı'Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Ak Parti ile ittifak konusunda herhangi bir temasa girmediklerini belirterek, "Biz, BBP olarak Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle seçimlere katılacağız. "dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Destici, Cumhur İttifakı ortağı Ak Parti ile yerel seçimler öncesi bir temaslarının olmadığını BBP olarak her bölgede kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.Destici, şöyle konuştu: "Biz, BBP olarak Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle seçimlere katılacağız. İnşallah önümüzdeki 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimlerde hem Türkiye genelinde, hem de Konya'da BBP için bir şahlanış bir zafer seçimleri olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Pazartesi günü aday adaylığı başvuruları başlıyor. Şimdiden adaylık için başvuran arkadaşlarımız var. Seçimlerde BBP olarak bu tecrübeli kadrolarımızla yüzünün akıyla çıkacağımıza ben inanıyorum."Gazetecilerin 'Yerel seçimlerde Ak Parti ile ittifak olacak mı?' sorusunu da yanıtlayan Destici, "Şu ana kadar o konuda bir temasımız, bir görüşmemiz olmadı." dedi.BİZİ AYRIŞTIRMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZSon yıllarda din, milliyetçilik ve Atatürk üzerinden tartışmaların olduğuna da dikkat çeken Destici, "Türkiye'de son yıllarda din ve milliyetçilik üzerinden, Atatürk üzerinden bir tartışma, kamplaşma ve ayrışma alanı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Biz bu filmleri geçmişte de gördük. Bu senaryoları geçmişte de yazdılar ve bazı figüranları da oynattılar. Türk milletinin asla bu tuzağa düşmemesi lazım. Siyasi parti temsilcilerimizin, sözcülerinin de bu oynanan oyunlara, provokatif eylemlere prim vererek birbirlerinin suçlayıcı birbirlerini itham edici söz ve davranışlardan uzak durması gerekiyor. Bizim dini değerlerimiz inanç değerlerimiz üzerinden bizi hiç kimsenin ayrıştırmasına, kamplaştırmasına ve ileride çatıştırma zeminleri oluşturulmasına hiç kimsenin müsaade etmemesi lazım." diye konuştu.TERÖRLE MÜCADALEDE FARKLI YOLLARA GİRİLMEMESİ LAZIMTürkiye'nin 35 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Destici, bu mücadele de farklı yollara sapılmaması gerektiğini söyledi. Destici, "Türkiye terörlü mücadelede hem içeride, hem de dışarıda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele anlayışıyla devam ediyor. Bu mücadeleden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Burada asıl olan bu mücadelenin sekteye uğramaması. Biz bu 35 yıllık süreçte ciddi mücadeleler verildi, başarılar kazanıldı. Ama belli bir süre sonra farklı yollara girildi. İnşallah bizim ümidimiz, beklentimiz farklı yollara girilmemesi ve bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin devam ettirilmesidir." dedi.Görüntü Dökümü---------------------Toplantıdan detay-Destici'nin konuşmasıHaber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))=============================================İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Yerel seçimlerde, başka bir partiyle ittifaka ihtiyacımız yokYalova'da partisi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile ittifak yapmadıklarını, sadece bazı büyükşehirlerle ilgili işbirliği yaptıklarını dile getirdi. Türkkan, "Yerel seçimlerde, başka bir partiyle ittifaka ihtiyacımız yok" dedi.Parti il binasındaki toplantıya katılan Türkkan, yerel seçimlerde CHP ile ittifak değil, bir işbirliğine gittiklerini söyledi. Gazetecilere açıklamada bulunan Türkkan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 4 gündür, CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili görüşmeler gündemde. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımız Meral Akşener'i ziyaretiyle başlayan bu görüşmeler, bir ittifak değil ama, bazı bölgelerle ilgili işbirliği konusundadır. Bunların içerisinde genelde büyükşehirler var. Büyükşehirlerin sadece birkaçı ile sınırlı kalır bu işbirliği. Büyükşehirlerin birkaçının dışında İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek. İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili herhangi bir partinin desteğine ya da ittifakına da ihtiyacı yok. 81 vilayette teşkilatı olan dipdiri, en genç, vizyonu en geniş, mecliste kendini en iyi temsil eden milletvekilleri bulunan yeni bir parti. Burada adaylar da öyle olacak. Yalova için bulduğumuz aday da öyle olacak. Açıkladığımızda 'İYİ Parti Yalova'yı alabilir' diyeceksiniz.öYapılan konuşmanın ardından merkez ilçe başkanı ve ilçe başkanlarına parti rozetleri takıldı. Toplantıya Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Akar da katıldı.Görüntü dökümü:-Grup başkanvekili açıklama-Rozet takmaDosya adı: 1711ylviyipartiSüre: 1.47 dkBoyut: 200 mnHaber/Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,======================================TBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılırKurucusu olduğu Birlik Vakfı'nın Batman şubesinin daveti üzerine kente gelen TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, belediyenin tahsis ettiği alanda vakıf binasının temel atma törenine katıldı. Kahraman, burada yaptığı konuşmada, "Belediyelerin meselesi hizmet olmalıdır. Ne kadar çok hizmet yapılırsa o kadar sevap kazanılır ve başkanın ismi de unutulmaz" dedi.Birlik Vakfı Batman Şubesi'nin daveti üzerine dün kente gelen ve geceyi burada geçiren TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, günün ilk ziyaretini Batman Belediyesi'ne yaptı. Belediyede Kahraman'ı, Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. Kahraman, burada yaptığı kısa konuşmada, "Hizmetlerinizi duyuyoruz. Belediyeler hizmet yeri olmalı, siyaset yeri olmamalıdır" dedi.Daha sonra belediye tarafından Birlik Vakfı Batman Şubesi'ne tahsis edilen 1600 metrekarelik alandaki vakıf binasının temel atma törenine katılan Kahraman'a, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan İsmail Kahraman, "Fevkalade bir düşünce, güzel bir hazırlık, çok iyi hizmetler olacak inşallah. Belediyelerin meselesi hizmet olmalıdır. Ne kadar çok hizmet yapılırsa o kadar sevap kazanılır ve başkanın ismi de unutulmaz. Ülkelerin kalkınması, insan unsuruna bağlı. İnsanın inşası mühim, insanlar şuurlandıkça, o toplumu da kalkındırmış olurlar. Bizler iki dünyalıyız. Pozitivistler gibi tek dünyalı değiliz. Yanı fani bir alemdeyiz ve beka alemine geçeceğiz. Herkes buna benzer eserler yerine getirmeli. Tahsisi yapan belediyemize, bütün hizmet verenlere, zenginlerimize, bu tür vakıfları destekleyen tüm idarecilerimize ve insanlara, iş adamlarına Allah hayırlı günler nasip etsin. Güzel bir şehrimiz Batman'ımız, fevkalade güzel. Geldiğim zamanlarda görüyorum hep gelişmeyi. Türkiye daha öteye gidiyor, gelişeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.Törende TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'a ulaşan Batman Belediyesi'nde geçici çalışan engelli Kubilay Arslan, kadrolu iş talebinde bulundu.Görüntü DökümüTBMM eski başkanı belediyeyi ziyaretTemel atma töreni görüntüsüTBMM eski başkanı temel atmasıİsmail Kahraman engelli işçinin kadro istemisGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, -GÖRÜNTÜ BOYUTU: 347.07 MB======================================Narenciye Festivali renkli görüntülerle başladıMERSİN'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, renkli görüntülerle başladı. Çeşitli figürlerin süslenmesinde 70 ton narenciye kullanılırken, 30 farklı ülkeden gelen dans gruplarının gösterileri ise beğeni topladı.'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır' sloganı ile merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Babil kavşağında tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, CHP milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.'TÜRKİYE'DE İLK VE TEK'Törenin açılış konuşmasını yapan festivalin İcra Kurulu ve Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, "Akdeniz'in incisi, narenciyenin başkenti Mersinimizin gülen yüzünü tüm dünyaya göstermek için kentimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Burada tam bir narenciye dünyası yarattık. Meyve süsleme yapma konusunda ülkemizin ilk festivaliyiz. 10 bin saati aşan iş gücünün harcandığı, 70 bin kilogram narenciyenin süsleme aracı olarak kullanıldığı Türkiye'nin tek festivaliyiz" dedi.'MARKA KENT VİZYONU'Mersin'in birçok ilke imza attığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, "Güzide kentimiz Mersin, Akdeniz boyunca uzanan kumsalları, narenciye kokulu bahçeleri eşliğinde geçmişten aldığı gücü, azimle, barış ve birlik içerisinde geleceğe taşımaktadır. Son dönemlerde bir marka kent vizyonu ile yönetilmeye başlanan Mersin, her geçen gün kendine kattığı değerler ve yeniliklerle birlikte hem Türkiye, hem de dünya çapında birçok ilke imza atmayı başarmıştır" diye konuştu.'NARENCİYEYİ ÇOK DAHA İYİ TANITACAĞIZ'Vali Ali İhsan su ise festivalin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:"Mersinimiz, narenciye üretiminde sadece ülkemizin değil, aynı zamanda dünyanın da sayılı illeri arasında yer almaktadır. Narenciye festivalini de ilimizin bu konumunu daha üst seviyeye çıkaracak bir etkinlik olarak değerli görüyorum. Kentimizin tüm dinamikleri ile beraber bu festivali gerçekleştirmenin coşkusunu yaşıyoruz. Adeta görsel bir şölen havası içerisinde çok güzel bir festivali yaşayacağız. İnanıyorum ki, bu festivalle beraber ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde, narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız. Bizim marka değerlerimizden biri olan narenciyenin tüm dünyada ve ülkemizde de hem tüketilmesine, hem üretilmesine, hem tanıtılmasına, hem de narenciye ile ilgili neler yapılabileceğinin ortaya konulmasına yönelik çok ciddi bir festivalin katkısı olacaktır."'ÇEŞMEDEN AKAN PORTAKAL SUYU'Konuşmaların ardından protokol heyeti, sahil bandı boyunca yerleştirilen ve narenciye ile süslenen çeşitli figürlerin arasından geçerek, geçiş töreninin yapılacağı alana yürüdü. Vali Ali İhsan Su, narenciye çeşmesinden akan portakal suyunu diğer protokol üyelerine ikram etti. Daha sonra 30 farklı ülkeden gelen dans grupları, yaşadıkları bölgenin kültürel değerlerini halk oyunları ile yansıttı. Uluslararası, ulusal ve yerel medya mensupları en iyi görüntü ve fotoğrafı alabilmek için birbirleriyle yarışırken, vatandaşlar da bu anları ölümsüzleştirmek için telefonları ile kayıt aldı. Narenciye ile süslenen tren, ahtapot, araba, helikopter, zürafa ve fil gibi birden fazla figürün önünde fotoğraf çektirip çalan müzikler eşliğinde dans eden Mersinliler, festival coşkusunu doyasıya yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir'in konuşması-Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın konuşması-Vali Ali İhsan Su'nun konuşması-Vali Su'nun narenciye çeşmesinden akan portakal suyunu protokole ikram etmesi-Narenciye ile süslenen figürlerin bulunduğu alanın genel görüntüsü-Vatandaşların figürlerin önünde fotoğraf çekilmesi-Narenciye ile süslenen ahtapot figürünün detay görüntüsü-Protokolün ahtapot önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi-Narenciye ile süslenen mobil aslan figürünün geçişi-Gösteri gruplarının geçişi ve dans gösterilerinden genel ve detay görüntüler-Tahta bacak gösteri grubunun geçişi-Bulgaristan grubunun geçişi ve dans gösterisinden genel ve detay görüntüler-Narenciye ile süslenen caretta carettanın geçişi-Dans gösterilerinden genel ve detay görüntüler-İran grubunun dans gösterisinden genel ve detaylar(BOYUT: 719 MB) (SÜRE: 06.34 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,======================================