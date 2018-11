Dha Yurt Bülteni 8

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:14



DHA YURT BÜLTENİ 8Göller Bölgesi, yeni baskı atlaslarda yer almayacakTÜRKİYE'de birçok gölün bir arada bulunması nedeniyle 'Göller Bölgesi' olarak bilinen alandaki göllerden bazıları kururken, bazıları da kurumaya yüz tuttu. Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, haritalarda Göller Bölgesi'ni gösteren mavi noktaların birçoğunun, yeni baskı atlaslarda artık yer almayacağını belirtti.Türkiye'nin güneyinde, daha çok Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar ve Konya'nın güneyinde yoğunlaşan göllerin oluşturduğu Göller Bölgesi, bu unvanını kaybetmeye doğru ilerliyor. Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Acıgöl, Suğla, Ilgın, Işıklı, Salda ve Kovada gibi irili ufaklı gölleri bünyesinde bulunduran Göller Bölgesi'nde suyu olmayan ya da günden güne kuruyan göller gündeme geliyor. Bilim insanları, sık sık Burdur Gölü'nün öldüğünü belirterek, gölün kalan kısımlarının kurtarılması için çağrıda buluyor. Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diyerek maya çaldığı rivayet edilen Akşehir Gölü'nün önemli bölümü de kayboldu. Gölün, araçla üzerinde gezilebilecek kadar bölümü tamamen kurudu.EĞİRDİR VE SALDA'DA SULAR ÇEKİLİYORTürkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü özelliği taşıyan, stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde meydana gelen azalma, bilim insanlarını tedirgin etti. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Burdur'daki Salda Gölü, kirlilik riskiyle karşı karşıya kaldı. Son dönemde tatilcilerin gözde ziyaret yerleri arasında bulunan Salda'daki kirliliğin devam etmesi durumunda gölün bazı özelliklerini kaybedeceği belirtiliyor.'ÖNLEM ALINMAZSA, DİYE CÜMLE KULLANAMIYORUM'Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, Türkiye'nin su kaynakları açısından zengin ülkeyken, bu durumunun tartışılır hale geldiğini aktardı. 20 yıl önceki belgesellerde, Türkiye için 'Kurumaya yüz tutmuş su kaynaklarımız olacak' vurgusu yapıldığını dile getiren Yüklü, "Şu anda o senaryonun içine girdik. Ne yazık ki kurumuş ve kurumaya yüz tutmuş göllerimiz var. Suyun çok az aktığı akarsularımız var. 'Önlem alınmazsa' diye bir cümle kullanamıyorum; çünkü önlem aşamasını artık geçtik. Acil eylem planını hayata geçirerek çözümler üretmeliyiz. Bunları yapmazsak kalan sularımız da tükenecek" dedi.KAÇAK SONDAJ EN FAZLA KONYA'YI TEHDİT EDİYORAkarsular üzerine plansızca kurulan göletlerin, göllerin kurumasına neden olduğunu aktaran Atakan Yüklü, kaçak sondajların göllerin kurumasına büyük oranda yol açtığını kaydetti. Yüklü, "Türkiye'de çok fazla kaçak sondaj var. Şu anda Konya'da büyük obruklar ve göçükler var. Ne yazık ki bunlar Konya kent merkezine doğru ilerliyor. Bilinçsizce yapılan sondajlarla yeraltındaki sular çekiliyor ve boşluklar ortaya çıkıyor. Futbol sahası büyüklüğündeki göçmeler tehlikenin habercisi. Sondaj makineleri zarar görmesin, diye çiftçiler kışın bile sondajlarını çalıştırıyor. Böylelikle tatlı su kaynaklarımız kuruyor. Kaçak sondajları engellememiz gerekiyor. Jeofizik etütlerinin yapılması gerekiyor. Gölleri besleyen akarsuların üzerine gölet kurmamamız gerekiyor. Eğer bunları yapabilirsek göllerimizin bazılarını kurtarabiliriz" diye konuştu.'GÖLLER BÖLGESİ'NİN SADECE ADI KALDI'Haritalarda Göller Bölgesi'ni gösteren mavi noktaların birçoğunun yeni baskı atlaslarda artık yer almayacağını dile getiren Yüklü, "Göller Bölgesi'nin sadece adı kaldı. Bazıları kurumaya yüz tutarken, bazılarını kaybettik. Göller tamamen kurursa bölgedeki canlı hayatı bozulacaktır. Tatlı su kaynaklarımızı kirlettiğimiz zaman doğanın yok oluşunu izleyeceğiz. Dünyada oluşabilecek su fakirliği bütün fakirlikleri tetikleyebilecektir. Su savaşlarına doğru gitmeye başladık" dedi.Çocukların gelecek yıllarda bölgeye neden 'Göller Bölgesi' adı verildiğini soracaklarını kaydeden Atakan Yüklü, "Çünkü ortada göl kalmadı. Burdur Gölü tamamen kurumak üzere. Salda ve Eğirdir göllerinde çok ciddi su çekilmesi var. Yer bilimcileri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sularımızın çekilme noktalarını, oluşturdukları karstik boşlukları tespit edip bunların sınırlarını çizmemiz gerekiyor. Küresel ısınmadan dolayı sularda azalma var. Yağış mevsiminde daha önce kar yağan bölgelere kar yağmıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Burdur gölü droneSalda droneAvlan gölü droneKurak arazi görüntüRöp: Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan YüklüDetaylarHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA======================================Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldüULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, denize 14.5 milyon ton taş döküldü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesine bugüne kadar 14.5 milyon ton taş dolgu denize döküldü.29 EKİM 2020'DE TAMAMLANACAKKoruyucu mendireklerin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2019 yılı mayıs ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar bin 100 adet beton blok üretilip 500'ü mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 adet beton blok üretilecek. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.AKSOY: BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAKRize-Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Güven Aksoy, havalimanı inşaatını heyecanla takip ettiklerini belirterek havalimanı inşaatının bölgeye ulaşım, turizm ve ekonomik alanda katkı sağlayacağını söyledi. Havalimanının yakın zamanda bitirilerek hizmete girmesini beklediklerini ifade eden Aksoy, "Bölge için havalimanı bir çok fayda sağlayacaktır. Çalışmalar aksamadan devam ediyor. Havalimanı bitince Artvin ve Rize'ye çok şey katacaktır. Havalimanı bölgemize ulaşım, turizm ve ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Havalimanın yakın zamanda bitirilerek hizmete girmesini bekliyoruzö dedi.'HAVALİMANININ BİR AN ÖNCE BİTRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'Havalimanı inşaatının bir an önce bitmesini beklediklerini belirten Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Baltacı da "Turizm ve nüfus açısında bölgemizde sıkıntılar vardır. Nüfus artışı turizm yoğunluğunun artması açısında havalimanının katkı sağlayacağını düşünüyorum. Havalimanı inşaatının bir an önce bitirilerek hizmete açılmasını bekliyoruzö diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ PROJENİN YAKIN TAKİPÇİSİ'Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ekrem Kılıç ise ilçelerinde çok önemli bir yatırımın yapıldığını belirterek "İlimize ve ülkemize bu hizmeti kazandıran bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da projenin yakın takipçisi. Bu havalimanının bölgemize ve ülkemize büyük yaraları olacağını düşünüyorum. İnsanlar deniz turizminden dağ ve doğa turizmine daha ilgi göstermeye başlamıştır. Havalimanı bitince bölgemizde turizm sektörü de daha canlanacaktırö ifadelerini kullandı.RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİTürkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHavalimanı DRONE detaylarıMalzeme taşıyan kamyonlarDolgu detaylarıGüven Aksoy'un açıklamasıDetaylarAnonsHaber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE======================================Kazada yaralanan TIR şoförü, yaşama tutunamadıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aynı yöne giden bir başka TIR'a çarpıp, alev alan TIR'ın şoförü Hakan Sağlam (32), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, 19 Kasım günü Nizip-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Hakan Sağlam yönetimindeki 33 ADH 178 plakalı pamuk yüklü TIR, önünde ilerleyen Selman Toksit yönetimindeki 73 DU 197 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayla birlikte Sağlam'ın kullandığı TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Hakan Sağlam, hastaneye kaldırıldı. Yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Hakan Sağlam, dün gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Sağlam'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Hakan Sağlam'ın fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenazenin araca konulmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP63 MB======================================İzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldıİZMİR'in Bornova ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgahlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimlerde bulunuldu.İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bornova Merkez Pazar Yeri'ndeki balık tezgahlarını denetledi.Sabahın erken saatlerinde, ellerinde mezuralarla gelen denetmenleri gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Denetmenler, balıkların ölçtü, tezgahta 20 santimetreden küçük balık bulunmasa da balıkçılar halden küçük çinekopları almamaları yönünde uyarıldı.'ÇİNEKOP YOKSA LÜFER DE YOK'Çevreyi ve doğayı korumak için dünyanın birçok kıtasında faaliyetlerde bulunan, uluslararası sivil toplum kuruluşu Greenpeace, geçen yıllarda 'Seninki kaç santim?' başlığıyla proje başlatmış, boyları küçük olan balıkların avlanmaması konusunda farkındalık yaratmıştı. Sosyal medyada da küçük balıkların olmaması durumunda büyüklerin de olmayacağını vurgulayan birçok paylaşımlarda bulunuldu. Son yıllarda, sık tüketilen bir balık olan lüfer türündeki azalmanın önüne geçebilmek amacıyla, bu balığın yavrusu olan çinekopların avlanması konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da çeşitli çalışmaları bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Denetimlerden görüntüBalık tezgahlarından görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,======================================Üstünde 6 katlı apartman bulunan tarihi hamam restore edildiİZMİT(Kocaeli),- İZMİT Belediyesi, Hamalzade Hacı Hasan tarafından 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan tarihi Yeni Hamam'ın 2 yıl süren restorasyon çalışmasını tamamladı. Üstünde 6 katlı apartman bulunan tarihi hamam sergi salonu olarak kullanılacak.18'inci yüzyıl ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan ve yaklaşık 25 yıl önce üzerine 6 katlı apartman binası inşa edilen İzmit İnönü Caddesi'nde bulunan tarihi hamamın 2 yıl süren restorasyon çalışmasında 1 milyon 500 bin TL harcandı. İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan ve doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planda inşa edilen hamamın sergi salonu olarak kullanılması kararlaştırıldı.Tarihi hamamın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, atalarımızdan kalan yapıları korumanın kendileri için bir borç olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz mekan eski haliyle benim başımı öne eğdiren bir tabloydu. Ataya ve geçmişe vefa için günümüze ulaşmış eserlere sahip çıkmak zorundayız. Roma'nın da Bizans'ın da sahibi biziz ve onun sorumlusuyuz. Burası tabi farklı ve anlamı olan bir yer. Tarihi incelediğinde çok özellikli bir hamam. 1850'li yılların önemli bir yapıtı. Ben tabi bu duruma gelmeden önceki halinin neden böyle oldu kısmında değilim. Bir dönem belli bir anlayış vardı. Çok önemsenmedi. Ben buraya ilk girmeye çalıştığımda 'Burası nasıl adam olacak?' dedim. Çok riskli bir yerdi. Zaman zaman müteahhit çok zorlandı. Ama hamdolsun büyük bir mücadeleden sonra restore etmeyi başardık." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tarihi hamamın dışarından görüntüsü-Hamamın içerisinden detaylar-İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın konuşması-DetaylarHABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=================4 aracın motor bölümüne giren yavru kediyi Cankur çıkardıADANA'da, girdiği 3 otomobilin motor bölümünden çıkartıldıktan sonra kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, otomobil kontrollü şekilde kenara çekildikten sonra Cankur ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak barınağa teslim edildi.Olay, Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiline binen bir kişi, kedi sesi duyunca otomobilini çalıştırmadı. Otomobilin kaputunu açan vatandaş, çevredeki esnafın da yardımıyla kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Cankur ekipleri geldi. Cankur ekiplerinin müdahalesiyle yavru kedi bulunduğu yerden kaçarak park halindeki başka bir aracın motor bölümüne girdi. Cankur ekipleriyle adeta kovalamaca oynayan yavru kedi daha sonra park halindeki başka bir otomobilin motor bölümüne girdi. Müdahaleler üzerine bu otomobilden de kaçan kedi bu defa kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girdi. Otomobilin sürücüsü şaşkına dönerken araç kontrollü şekilde kenara çekildi. Girdiği dördüncü arabanın motor kısmından bir saat süren çalışma sonucu çıkartılan yavru kedi, hayvan barınağına teslim edildi.Görüntü Dökümü------------------------İtfaiye görevlilerinin kediyi kurtarma çalışmasıKedinin çıkmasıSÜRE: 33" BOYUT: 63 MBHaber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,