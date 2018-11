Dha Yurt Bülteni 8

22 Kasım 2018 Perşembe 13:29



YENİDEN1)DARENDE'DE MİDİBÜS DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 16 YARALIİSTANBUL'da vefat eden Şerife Alptekin'in cenazesinin ve yakınlarının bulunduğu midibüs, Malatya'nın Hekimhan ilçesine giderken, Darende ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, midibüste bulunan 6 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Olay yerinde kalbi duran bir kişi, hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.Kaza, sabah saatlerinde Darende-Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesine götürülmek istendi. Ümraniye Belediyesi, Şerife Alptekin'in cenazesi ile akrabalarının memlekete gitmesi için Cevdet Aysel yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüsü tahsis etti.Cevdet Aysel'in kullandığı midibüs, Darende'nin Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu midibüstekiler için sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler sevk edildikleri bölgede yaralıları midibüsten çıkarıp ilk müdahaleleri yaparken, midibüste bulunan yolculardan Nesrin Alptekin, Cuma Alptekin, Zeynep Alptekin, Derya Alptekin, Gültaze Karaca ve Mesut Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kazanın ardından kalbi duran bir kişi de götürüldüğü hastanede yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel ile Sevim Alptekin, Gül Alptekin, Mustafa Alptekin, Zeytun Alptekin, Burhan Alptekin, Seyfettin Alptekin, Ezgisu Alptekin, Cerennaz Alptekin, Ege Alptekin, Zeynep Erkaya, Mehmet Özbey, Aydın Kara, Okay Yılmaz, Songül Yılmaz ile Sevim Topay'ın tedavilerine ise kaldırıldıkları hastanede devam ediliyor. Yaralılardan Mustafa Alptekin, Ezgisu Alptekin ve Sevim Topay'ın hayati tehlikelerinin ise sürdüğü bildirildi.Kazayı duyan yakınları da kentteki hastanelere akın etti. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenenler gözyaşı dökerken, sinir krizi geçiren bazı kişilere de acil servislerde müdahale edildi.Kazada ölen 6 kişinin cansiz bedeni ile İstanbul'da ölen Şerife Alptekin cenazesi, morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü------------------------------------Yaralıların UMKE ile hastaneye gelişiYaralı yakınlarının bekleyişiAmbulansların gelişiKalabalıktan görüntüGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 277 MB======================================================OTOMOBİLİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ (EK)2)EŞİ, HALAY ÇEKERKEN DÜŞÜP ÖLMÜŞTÜBursa'nın Gemlik ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Günay Torun'un eşi, radyoloji teknikeri Hilmi Torun, geçen yıl Antalya Manavgat'taki tatilleri sırasında halay çekerken düşüp, başını sert zemine çarparak yaşamını yitirmişti. Güney Torun, eşinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Hilmi Torun, geçen yıl Eylül ayında, gece otelin havuz başında halay çektiği sırada düştü. Başını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ve otel doktoru yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilmi Toru, kurtarılamadı. Gemlik Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan'ın eşi Gülay ve tek çocuğu Eylül ile Manavgat'a tatile geldiği ve tatilin son günü olayın meydana geldiği belirtildi.Hilmi Torun'un son anlarını ise aynı geceye katılan bir tatilci cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntülerde halay çeken kalabalık grubun arasında oynamaya devam eden Hilmi Turan'ın bir süre sonra yerde hareketsiz kaldığı ve diğer taticilerin kendisine müdahale ettiği görülüyor.Görüntü Dökümü----------------Eşi nin halay çekerken görüntüleriBURSA/DHA================================================TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (ek)3)PTT TRADE'NİN TANITIMINI YAPTITBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ekonomik 2018 Forumu'na katıldıktan sonra İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) gitti. TBMM Başkanı Yıldırım, burada PTT'nin ihracat ve ithalatçıları tek çatı altında buluşturacağı, PTT TRade'nin (akıllı pazar yeri) tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanları hazır bulundu. PTT TRade tanıtım filminin yayınlanmasından sonra İZTO Başkanı Mahmut Özgener açılış konuşmasını yaptı.'ONLARIN BİR ALİ BABA'SI VARSA, BİZİM DE BİNALİ BABAMIZ VAR'TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür eden Mahmut Özgener, "TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, PTT TRade açılışını burada yapıp her zamanki İzmir sevgisini bir kez daha gösterdi. Onların bir Ali Baba'sı varsa, bizim de Binali Babamız var. e- ticaret 2016 yılı sonunda 30.9 milyar TL iken, 2017 yılında 42.2 milyar TL'ye yükseldi. 2018 yılı sonuyla itibariyle de 50 milyar TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yeni sistemle hem tedarikçi geliştirme hem de küçük ihracatçıların işlerini arttıracak. Ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin büyümesinde ihracatı ilk plana koyuyoruz. İhracat yapmayan üyelerimize ihracat yapmalarına, ihracat yapanlara ise daha fazla yapmaları için katkı vereceğiz" dedi.'2018'DE İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 17 MİLYON 325 KİŞİYİ GEÇMİŞ DURUMDA'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da İzmir için e- ticaret üssünün açıldığını belirterek, şöyle konuştu:"İzmir merkezli e- ticaretin birinci fazı e- PTT, avm.com 2018 yılı içinde açıldı. Dünya ticaretinin seyrini değiştiren e ticarette bu portalın faaliyet göstermesi ülkemiz için de önemli. Dijital gelişmeler, hızlı gelişiyor. Artık toplumsal yaşam da ticari yaşam da herkesin bağlı olduğu internet üzerinden şekilleniyor. İnternet alışkanları değiştiriyor, dönüştürüyor. İşletmelerin dünyaya açılmalarına pazarlama, kültür ve stratejilerini geliştirmelerine büyük fırsatlar sunuyor. Firmalarımızın yurt dışına açılmalarında da bu platform kritik rol oynayacak. PTT TRade de bunda büyük rol oynayacak. Lojistik, ticaret alanında Türkiye'nin arttığı en güncel adım PTT TRade olacak. Yakında 5G de geliyor. İnternet kullanım oranı yüzde 73 seviyelerine çıktı. Halkımız internetten alışveriş yapmaya her geçen gün eğilim gösteriyor. 2018'de internetten alışveriş 17 milyon 325 kişiyi geçmiş durumda. Geçen yıla göre yüzde 5 artış var. e- ticaretin bu yatırımlarla büyüyeceğini düşünüyorum."'ELEKTRONİK TİCARETTE BÜYÜME ORANI NORMAL ÜLKE BÜYÜMESİNİN ÜÇ KATI'TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise e- ticaretin önemine dikkat çekerek, teknolojinin gelişmesiyle hayat tarzının ve ekonominin yapısının değiştiğini, değişimin dinamiklerinin akıl ve bilgi olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:"Eskiden alın teri vardı. Şimdi akıl teri var. Yorulmadan internetle bilgisayarla birçok iş yapılıyor. Bu internet üzerinden satış yapan firmalar, ciroları en yüksek olan firmalar. Esasında daha işin başındayız. Dünyadaki ticaretin sadece yüzde 8.5'i sanal ticaret. PTT'nin, e- Pazar Yeri de bu işi yapacak. Elektronik ticarette büyüme oranı normal ülke büyümesinin üç katı. Geçen sene 4 katı da geçmiş. Bir doğrusal büyüme yok. Demek ki ülkenin rekabet gücünü koruması için bu kanala daha çok gitmemiz lazım, yani akıl terine daha çok yatırım yapmamız lazım. Değişimi ıskalarsak yine off line ülke konumuna düşeriz. Bunun için vaktiyle internet alt yapısını yurdun en ücra noktalarına kadar görürdük. Nasıl yapacaksın e- ticareti? Elinde borularla üfleyerek yapamazsını. Alt yapıyla yapacaksın. Bundan sonrası organizasyon. PTT bir kademe işi daha ileri götürüyor. Toptan satışa geçiyor. Vatandaş satıcı işinden, firmalarla alıcı firmaların internet ortamında buluşturulması ve ticaretin gerçekleştirilmesi. Küresel ticarette bir kıpırdanma başladı. Sadece PTT ile sınırlı kalmadan ülkede her ürün grubunda bunları arttırmak lazım."'MARKAYI KOYAN PARAYI ALIYOR'TBMM Başkanı Yıldırım, marka sayısını arttırmanın önemine değinerek, Türkiye'nin bugüne kadar başkaları için çalıştığını, onlar için ürün ürettiğini ama parayı markayı koyanın kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"PTT de bu gelişmeleri hayata geçiriyor. PTT'nin önü açık. Daha çok işler yapacak. Nasıl THY dünya markası haline geldiyse, PTT de aynı şeyi yapabilir. Yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor. Eskiden personel istihdamıyla ilgili kısıtlamalar vardı. Katı kurallar vardı. Sen şimdi bir yandan rakiplerinle rekabet edeceksin. O rekabette adil bir rekabet değil. PTT tüm bu zorluklara rağmen bugün artık vatandaşının zihninde piyasa koşullarında iş yapan bir kuruluş halinde hizmet vermeye devam ediyor. Yani PTT adım adım Türkiye'nin bir markası olma yolunda ilerliyor. Bu güzel bir şey. Bizim geleceğimiz marka sayısını arttırmaktır. Başkaları için çalıştık, çok çalıştık. Onlara çok ürün ürettik. Ama markayı koyan parayı alıyor. Çalış çabala bir takım elbiseden 100 lira alıyorsun. Adam markasını basıyor, 1200 Euro'ya satıyor. Endüstriyel katma değeri olan ürün yapmak zorundayız. Eskisi gibi iş gücü ucuz değil. Çalışma şartları çok gelişti. Alın terini akıl eriyle birleştirmek ülkemizi rekabet edebilecek alanlarda ön plana çıkmasını sağlayacak."Konuşmalardan sonra akıllı e- pazar yerinin ilk üyelik kaydı İZTO Başkanı Mahmut Özgener için yapıldı. Temsili kart TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından Mahmut Özgener'e verildi.Görüntü Dökümü--------------------TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıToplantıdan görüntü.Konuşmalardan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR===============================================4)ÇALIŞTIĞI LOJİSTİK ŞİRKETİNİN PARA NAKİL ARACINI ARKADAŞLARIYLA SOYMAK İSTEDİKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir lojistik şirketinin saha ve sevkiyat sorumlusu S.B., 5 arkadaşıyla beraber lojistik firmasına ait para nakil aracını durdurarak gasp etmeye çalıştı. Nakil aracının şoförünün yakınlarda bulunan adliyeye sığınmasıyla gasp başarısız oldu. Polis, 6 şüpheliden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı.Olay, 12 Ekim günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Bir lojistik firmasının para nakil aracı, içerisinde bulunan 2 personelle birlikte şirkette çalışan şoförlere verilecek olan 250 bin lira parayı bankadan çekerek yola çıktı. Körfez Yeni Yalı Mahalle yakınlarına gelindiği sırada nakil aracının önü bir otomobil ve bir motosiklet tarafından kesildi. Motosikletten inen şüpheli elindeki tabancayla nakil aracının camını kırarak para dolu çantayı almak istedi. Bunun üzerine nakil aracında bulunan görevliler otomobili şüphelilerin üzerine sürdü. 2 görevli para nakil aracını yakınlarda bulunan Körfez Adliyesi'ne götürerek gasp edilmekten kurtuldu.Olayla ilgili inceleme başlatan polis, olaya karışan şüphelilerin lojistik şirketinde saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışan S.B.(26) ve arkadaşları M.K.(29), F.S.(25), A.G.(25), E.Ö.(31) ve H.S.(32) olduğu belirledi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameraları ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarından yola çıkan polis, olaya karışan otomobilin İstanbul'dan kiralık olarak alındığını ve plakasının sahte olduğunu tespit etti. Plaka üzerinden şüphelilerin adreslerine ulaşan polis, şüphelilerin aynı firmayı tekrar gasp edeceğini tespit ederek, şüphelileri teknik ve fiziki takip altına aldı. Şüphelilerden M.K., farklı bir suça karıştığı için İstanbul'da yakalanırken, polis İstanbul'da 3, Körfez ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.B., F.S., A.G. ve E.Ö. gözaltına alınırken, H.S. ise kayıplara karıştı. Olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------------4 şüphelinin asayiş şube müdürlüğünden çıkarılmaları-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),========================================================5)BURSA'DA BULUNAN ÇINARIN YAŞI 600'DEN FAZLABursa'nın Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil beldesi Yeniköy yakınlarında, 600 yaşından fazla olduğu tahmin edilen dev çınar bulundu. Mahalle sakinleri tarafından bulunan 30 metre yüksekliği 10,5 metre genişliği olan çınarın tescillenince Türkiye'nin en yaşlı çınarlarından biri olacağı belirtildi.Bayramdere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Çolak'ın, odun toplamaya gittiği ormann derinliklerinde görüp Karacabey Belediyesi ekiplerine haber vermesiyle bulunan çınarın 30 metre yüksekliğinde, çapının ise 10,5 metre olduğu belirlendi. Ağacın tescillenmesi için harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak '3T' vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. '3T'nin açılımı tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar. Bu çerçevede de şimdiye kadar Karacabey'in gündemine gelmemiş güzellikleri araştırma ekibimizle birlikte, vatandaşlarımızla istişare halinde gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruzö dedi.Başkan Özkan, "Bayramdere Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Çolak isimli kardeşimiz bu çınarı görünce Karacabey Belediyesi personeli ve aynı zamanda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'e konuyu aktarmış. Biz de bu çerçevede dere çınarı olarak tabir edilen ve anıt çınar olması muhtemel bu çınarı görmeye ve inceleme yapmaya geldik. İfade edildiğine göre eni 10,5 metre ve yüksekliği 30 metre. Şu ana kadar tescillenen İnkaya Çınarı 9.2 metre genişlik ve 35 metre yükseklikte. Bakıldığından bu dere çınarının yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılarak, tescili yapılacak. Bu dere çınarının yanından Yılanlı çınar diye tabir edilen ve 9,5 metre genişliğinde olan başka çınarımız da mevcut. Bir taraftan akan suyumuz, anıt çınarlarımız ve ormanımızla burası doğal bir doku. Burası vatandaşlarımızın ve insanlarımızın gezmesi ve istifade etmesi gereken bir alan. Bu bölgeyi düzenleme yaparak tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ihlamur Ormanları ve Longoz Ormanları arasında bir vadide olan ve yanında bir akarsu bulunan dere çınarımız, tescil edildiğinde Türkiye'nin en büyük çınarlarından biri olarak literatüre girecek. 611 yaşındaki İnkaya Çınarı'na da bu vesileyle bir abi gelmiş olacakö ifadelerini kullandı.Bayramdere Mahallesi'nde ikamet eden ve yetkililere çınarı haber veren Muhammed Çolak "Çocukken balık tutmaya geldiğimiz bu ağacın çevresinde oynardık. O zamanlar ağacın geniş oyukları vardı. İçine bile girerdik. Yaşlı olduğunu biliyorduk ama anıt ağaç olabileceğini düşünmemiştik. Umarız Bayramdere Mahallemize değer katacaktır" dedi.Yapılan keşif sırasında genişliği 10,5 metre ve yüksekliği 30 metre olarak kaydedilen Dere Çınarı'nın dallarının kalınlığı ise 4 ve 5 metreden başlıyor ve 5 ana dala sahip. Bu ana dalların daha fazla olduğu ancak zamanla doğal yollarla kırılmış olabileceği gözlendi. Dev çınarın hemen yanı başında ise bu kez çevresi 9 metreyi bulan ve yüksekliği 29 metreye ulaşan Yılanlı Çınar'ın da tescillenmeye aday ikinci büyük ağaç olduğu belirtildi.İNKAYA ÇINARINA RAKİPTürkiye'nin bilinen çınarlarından Uludağ yolundaki İnkaya Çınarı, 9,2 metre genişlik ve 35 metre yükseklikte. Karacabey'de bulunan çınar ağacı ise 10, 5 metre gövde genişliğine sahip ve yerden 30 metre yükseklikte. Bu tarz ağaçlarda yükseklik ve genişlik her zaman yaş belirlemede etken olmadığı için uzman ekiplerce yapılacak çalışmalar ile yaşının ortaya çıkarılması bekleniyor. Eğer yaşı tahmin edildiği gibi 600'den fazla çıkarsa Türkiye'nin en yaşlı çınar ağaçları arasında kayıtlara geçecek.Görüntü Dökümü-------------------------Çınardan görüntü-Çınarın bulunduğu yerdene görüntü-Doğadan görüntü-Başkan Özkan açıklamalarSüre: 6.20 dakika, Boyut: 322 MBHaber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),