Dha Yurt Bülteni 8

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:42

1)GEBZE'DE VİYADÜK İNŞAATI SIRASINDA BETON BLOK DÜŞTÜ; 4 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA KALDIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden 7 nolu viyadükte, beton blok montajı sırasında çökme meydana geldi. Blokla birlikte 30 metreden düşen 4 işçi enkazın altında kaldı. 4 işçinin kurtarılması için arama- kurtarma ekipleri seferber olurken, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İşçilerden bir kişiyle bilinci açık olduğu ve konuşulduğuna dair bilgimiz var. İnşallah arama kurtarma çalışmalarımız olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Bütün imkanlar kullanılarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.Olay saat 10.55'te, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan, Gebze Tavşanlı mevkiindeki 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan 4 işçi, blokla birlikte düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler hemen işçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlattı.İki ayak arasında yapılan beton bloğun montajı sırasında meydana gelen çökmeyle düşüp, tonlarca enkaz altında kalan 4 işçinin mesai arkadaşları da çalışmalara katılıp, seferber oldu. Olay yerindeki bazı işçilerin, sinir krizi geçirdiği görüldü. Bu işçilere de sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Bölgeye ayrıca İstanbul ve Kocaeli ile ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması için enkazdaki beton bloklardaki demirler kaynak makineleri ile kesilerek betonlar kaldırılmaya başlandı. Enkaz altında kalan 1 işçi ile temas kurulduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki zeminin çok engebeli ve çamur olduğu, ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği de bildirildi.KOCAELİ VALİSİ AKSOY: BİR İŞÇİNİN BİLİNCİ AÇIK BİLGİSİ VARKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama- kurtarma çalışmalarının çok titiz bir şekilde sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:"Bu 10.55 sıralarında meydana gelen kaza. Arama kurtarma ekipleri, AFAD, 112 ve itfaiyemiz olay yerinde. AKUT ekiplerimiz olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Henüz kesin olmamakla birlikte enkaz altında 4 işçimizin olabileceği yönünde bilgiler var. Şu anda kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Umarım enkaz altından sağ olarak bu işçilerimizi kurtarırız. İlk bilgilere göre viyadük çalışması sırasında, beton bloğun yerleştirilmesi aşamasında kaza meydana geliyor. Nedenleri konusu tabii teknik incelemeden sonra netleşir. Şu aşamada söyleyeceğimiz bilgiler çok doğru olmaz. İnceleme yapıldıktan sonra daha sağlıklı bilgilere ulaşmış olacağız. İşçilerden bir kişiyle bilinci açık olduğu ve konuşulduğuna dair bilgimiz var ama bunlar ön bilgiler. Henüz daha somut bilgi ve sayı konusu arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. İnşallah arama kurtarma çalışmalarımız olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Bütün imkanlar kullanılarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda onların kurtarılması yönünde çalışmalar devam edecek. Aldığımız bilgilere göre beton bloğun çok ağır olması nedeniyle onun doğrudan kaldırılması biraz zor olması bakımından, beton blok parçalanarak kaldırılma yöntemi tercih edildi arama kurtarma ekiplerimiz tarafından. ve şu anda o çalışma devam ediyor."'EN BÜYÜK VİYADÜKLERDEN BİRİ'Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 4 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden bir tanesi. Kalıplardan biri çökmesiyle işçiler de düşüp, beton blok altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beton bloklar kırılıyor, kırılması biraz zaman alacak. İnşallah can kaybı olmadan kurtarmayı diliyoruz. Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardır ancak bu öyle değil. Bu sistem farklı bir sistem. İki kolon arasında, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluşup iki blok arasındaki bağlantıyı sağlıyorlar. Kalıpta bir bağlantı hatası olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir şey. Yoksa viyadükün normalde çökmemesi lazım. Artık son noktaya gelmişlerdi, son aşamaya yaklaşmıştı, bitmiş olacaktı" diye konuştu.İNCELEME BAŞLATILDIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.Görüntü Dökümü-------------------------Olay yerinden kurtarma çalışmalarından-Drone görüntüleri-RöportajlarErgün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli),============================================================2)KARADENİZ'DE GEMİ YANGINI TATBİKATI; HABERSİZ VATANDAŞLAR PANİK YAŞADITRABZON'da sahil güvenlik ekiplerince denizde gemi yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar, denizden yükselen dumanları görünce panik yaşadı. Helikopter destekli tatbikatta, ekipler yangını kısa süre söndürdü.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Yenimahalle sahili Faroz Limanı açıklarında gemi yangını tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği, denizde alevler içindeki gemiyi gören çevre sakinleri korku ve paniğe kapıldı. Bu sırada, tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar denizden dumanların yükseldiğini görünce durumu, polise ve itfaiyeye bildirdi. Sahil güvenliğe ait helikopter ve botlarla müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Olayın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar bir taraftan büyük şaşkınlık yaşadı, diğer taraftan da rahat bir nefes aldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlarını durduran bazı sürücüler de olan biteni merakla izleyip, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.Görüntü Dökümü--------------------Denizde yanan gemiye müdahaleÇevreden görüntülerDetaylarHABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON,========================================3)2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü kazada sürücü Mustafa Elgin, 68 gün sonra serbest bırakıldı. Elgin'in kaza sırasında alkollü olduğunu öne süren aileler, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti, adalet istediklerini söyleyip, eylem yaptı.Serik'in Töngüçlü Mahallesi Gebizli yolunda 21 Eylül Cuma günü, saat 21: 00 sıralarında meydana gelen kazada; Mustafa Elgin (58) yönetimindeki 07 HE 748 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıktı. Minibüs, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Ali Tezgel'e (73) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup düşen Tezgel, yaklaşık 100 metre aracın altında sürüklendi. Kazada, Ali Tezgel ile araçtaki Mesut Aydın yaşamını yitirdi. Tezgel'e ait bisiklet de çarpmanın şiddetiyle kullanılmaz hale geldi.Kazadan bir gün sonra jandarma karakoluna giderek teslim olan sürücü Mustafa Elgin, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mustafa Elgin'in 2015 yılında alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle, Nisan 2018 tarihinde yine aynı gerekçeyle 2020 yılına kadar ehliyetine el konulduğu belirlendi.Mustafa Elgin'in dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması üzerine Ali Tezgel ve Mesut Aydın'ın yakınları ve ailelerin avukatlarının katılımıyla Serik Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. 'Suçlar cezasız kalmamalı', 'Suçlular cezalarını çeksin', 'Adalet istiyoruz' ve 'İki kişinin katili serbest' yazılı dövizler taşıyan grup, karara tepki gösterdi.DÜN SERBEST BIRAKILDIAli Tezgel'in ailesinin avukatı Muhammet Kızıl, sürücü Mustafa Elgin'in tekrar tutuklanması için Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi. Mesut Elgin'in kaza sırasında alkollü olduğunu öne süren Avukat Kızıl, "Sanığın tutuksuz yargılanması sulh ceza mahkemesinin bir kararı ama savcılığın itiraz hakkı var. Biz de itiraz hakkının kullanılması yönünde talepte bulunduk. Tutuksuz yargılanması yasa ve usule aykırıdır. Kazada alkollü bir şahıs tek kusurlu olarak 2 kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Burada ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle gerekli talepte bulunduk. Yasa ve usule aykırı kararın kaldırılacağı düşüncesindeyiz. Şahıs dün serbest bırakıldı. Biz bunu hatalı bir karar olarak görüyoruz. Artık mahkemenin ve savcılığın doğru bir karar vereceği kanaatindeyiz" dedi."GEREKLİ İTİRAZLARDA BULUNDUK"Kazada ölen Mesut Aydın'ın ailesinin avukatı Halil Arat da Elgin'in alkollü olduğunu savundu. Arat, "Verilen kararda bir hata vardır. Vatandaş kaza sonrası olay mahallinden kaçmıştır. Alkollüdür. Bununla ilgili gerekli itirazlarda bulunduk. Adaletin yerini bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu."ADALET İSTİYORUM"Ali Tezgel'in eşi Emine Tezgel ise, "Adalet isterim. Evimin önünde iki kişiyi öldürdü. Mahkemeye çıkmadan nasıl bırakıldı. Adalet istiyorum. İki ay olmadı daha, köpek ölüsü değil, insan ölüsü bu" dedi. Ali Tezgel'in çocukları Adil, Sevim, Nadir ve Ziya Özden Tezgel de adalet istediklerini dile getirerek, sürücünün 2 ay sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.Görüntü Dökümü--------------------Avukatların açıklamasıAilelerin tepkisiHABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),==========================================4)5 YILDIR BAHÇELERİNE GİDEMİYORLARANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde sahibinin kiraladığı bahçenin etrafını tel örgüyle çevirmesi nedeniyle bahçelerine giden yol kapanan vatandaşlar, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.Gündoğmuş'a bağlı Balkaya Mahallesi'ndeki Uçansu Şelalesi yakınında bulunan ceviz bahçesini 2013 yılında kiralayan kişi, araziyi tel örgüyle çevirince, bölgedeki 45 kişinin bahçesine ulaşım kapandı. Arazinin içinden geçen yolu kullanamayan vatandaşlar sebze ve meyve ektiklerine bahçelerine Alara Çayı'nı geçerek ulaşmaya çalışıyor. Üzüm, elma, incir, domates ve salatalık gibi ürünler yetiştiren bahçe sahipleri kışın kar yağışıyla birlikte Alara Çayı'nın debisi yükselince bahçelerine geçemediklerini söyledi. Sonbaharın son aylarında paçalarını sıvayarak dereden bahçelerine geçebildiklerini anlatan vatandaşlar, bakımsızlıktan dolayı bahçelerdeki bazı ağaçların da kuruduğunu aktararak yardım istedi.'ARAZİNİN KÖYE VERİLMESİ ENGELLENDİ'2006 yılında mahallenin muhtarı olarak görev yapan Hasan Hüseyin Özkan, "2006 yılında buranın köy tüzel kişiliğine geçmesi için başvurdum. Ardından bu kişiler hakkımda olumsuz çalışma yaparak arazinin köye verilmesini engelledi. Aynı kişiler 2013 yılında burayı kiraladı ve şimdi de yolu kapattı" dedi.'TURİSTLER ŞELALEYE GEÇEMİYOR'Ceviz bahçesini kiralayanların bölgeden geçişe izin vermediğini aktaran Hasan Hüseyin Özkan, "Bahçesi bulunan 40'tan fazla arazi sahibi mağdur. 1'inci derece doğal sit alanı olan Uçansu Şelalesi'ne yerli yabancı turistler geçemiyor. Ağustos ayında ırmaktan geçiyoruz, ancak kışın nasıl geçeceğiz" diye konuştu.'YOL YOK EDİLDİ'Alara Çayı'nda suyun debisi az olduğu dönemde dereden bahçelerine geçtiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Özkan da "Burada bir yolun varlığı 1963 yılında çizilen haritada dahi var. Ancak sonra bu yol yok edildi. 45 ailenin kullandığı yol 2013 yılından beri kullanılamıyor, yol açılamadı" dedi.Görüntü Dökümü--------------------Mehmet Özkan'ın ayakkabılarını çıkarıp çaydan karşıya geçmesiMehmet Özkan'ın yaşadıkları mağduriyeti anlatmasıÇaydan detayHABER- KAMERA: Engin ANAK/GÜNDOĞMUŞ(Antalya),======================================5)BABALARININ CENAZESİNDE KAVGA ETTİLER: 6 YARALI, 10 GÖZALTIADIYAMAN'da, ölen babaları Mehmet Özer'in cenazesinde tartışan kardeşler arasında tekme- tokat kavga çıktı. 6 kişi yaralanırken, polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özer (86) ile oğlu Yakup arasında 3 ay önce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yakup Özer mahkemeye başvurarak soyadını Kaplan olarak değiştirdi. Soy ismini değiştiren Yakup Kaplan, yaşlılığa bağlı olarak dün gece vefat eden babası Mehmet Özer'in cenazesi için Yeni Mezarlık Camii'sine geldi.SOYADINI DEĞİŞTİREN KARDEŞE TEPKİMezarlıkta bekleyen Abdullah, Kadir, Erhan ve Murat Özer kardeşler cenazeye gelen soyadını değiştiren kardeşleri Yakup Kaplan ve çocukları ile tartışmaya başladı.Babasıyla olan kavgasının ardından soyadını değiştirip cenazeye gelmesine tepki gösteren Özer kardeşler ile Yakup Kaplan arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Cenazeye katılanların ve ihbarla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri mezarlıkta kavgaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi ise gözaltına alarak emniyete götürüldü.Kavga sonrası vefat eden Mehmet Özer'in cenazesi ise yakınlarının namazını kılmasının ardından polislerin aldığı güvenlik önlemleri arasında toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriKavgaya karışanlarYaralılar ambulanslara taşınmasıCenaze musalla taşındaki görüntüsüKavgaya karışanlar gözaltına alınmasıKavga nedeni anlatılmasıPolislerin önlem almasıGenel ve detay görüntüler(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB======================================================6)ŞANLIURFA'DA POLİS, ARANAN ŞÜPHELİLERİ MASA ALTI VE ÇATIDAN KAÇARKEN YAKALADIŞANLIURFA'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi yakalandı. Polis, baskın sırasında saklanmak isteyen şüphelilerden bazılarını masa altında bazılarını ise çatıda yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonunda bu kişilerin saklandıkları adresler tespit edildi. Polis adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel hareket polislerinin de destek verdiği baskınlarda 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.Polis baskını sırasında bazı şüpheliler çatıdan kaçmak isterken yakalandı. Bazıları ise masa altına gizlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Görüntü Dökümü-----------------Şubeden çıkartılan şüphelilerPolis aracına bindirilen şüphelilerMasa altına gizlenmiş şüpheliyi bulunduğu yerden çıkmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 43MB======================================================7)BU OKULDA ÖĞRETMENLER, SINAVLARDA SINIFTAN ÇIKIYORANTALYA'da Kepez ilçesindeki Mobil Ortaokulu'nda sınavlar, öğretmenlerin denetimi olmadan gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerin sınav esnasında sınıfa girmediği okuldaki öğrencilerin, kopya çekmediği tespit edildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 hafta önce Antalya'da okul müdürleri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kaliteli eğitimin nasıl olabileceğine yönelik müdürlerle istişarede bulunan Selçuk, sınav esnasında öğretmenlerin sınıftan çıkmasına yönelik öneride bulundu. Kepez ilçesindeki Mobil Ortaokulu'nun Müdürü Esra Sevim denetimsiz sınav yapabileceğine yönelik teklifi kabul eden iki okul müdüründen biri oldu.ÖĞRENCİLER SINAV KAĞITLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKILIYORTürkiye'de denetimsiz sınavların ilk uygulayıcılarından biri Mobil Ortaokulu oldu. Öğretmenler sınav kağıtlarını öğrencilere dağıttıktan sonra sınıftan ayrılıyor. Öğrenciler, herhangi bir denetleme olmadan sınav kağıtlarıyla baş başa bırakılıyor. Teneffüs zili çaldığında öğretmenler sınıflara dönerek sınav kağıtlarını topluyor.AMAÇ, DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUĞU İLKE EDİNMELERİOkul Müdürü Esra Sevim, denetimsiz sınavlarla öğrencilere dürüstlük kavramını daha iyi benimsetmek istediklerini söyledi. Öğrencilerinin yetişkin olduklarında doğru bireyler olması için bu sisteme geçtiklerini anlatan Sevim, ilk uygulamaların başarılı geçtiğini söyledi. Sevim, "Birçok güzel şeyin dürüstlükten geçtiğine eminiz. Bunu okul olarak ilke edindik. Bu çocuklar ileride teraziyi tutan el olduklarında, yetki veren bireyler olduklarında dürüstlük ve doğruluk ilkesini benimseyeceklerdir. Bu sınav sistemi verimli ilerliyor. Amacımız dürüstlük ve doğruluğu ilke edinmeleri. Not kaygısı olmayan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.KOPYA ÇEKMİYORLARİlk etapta denetimsiz sınavların kendilerine ütopik geldiğini belirten Sevim, "Çocuklar bu sistemi benimsedi ve gerçekten hiçbiri kopya çekmiyor" dedi.Görüntü Dökümü-----------------Öğrenciler detaySınav kağıtlarının dağıtılmasıDetayÖğrencilerin sınavda görüntüsüRöp: Okul Müdürü Esra Sevim,Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)======================================================8)YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN BAŞKANA DAVUL-ZURNALI KARŞILAMATOKAT'ta AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen mevcut başkan Eyüp Eroğlu, davul-zurna ve halaylarla karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan listede Tokat Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut başkan Eyüp Eroğlu, Ankara'daki programın ardından Tokat'ta döndü. Başkan Eroğlu ilk olarak AK Parti Tokat İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Tokat Belediyesine geçen Başkan Eroğlu'nu vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek, coşkulu bir şekilde karşıladı.Eroğlu yaptığı açıklamada, "Değerli Cumhurbaşkanımızın bu kutsal görevi şahsıma tevdi etmesiyle beraber biz de tekrardan Tokatımıza geldik. Cumhurbaşkanımız orada bize birkaç dakika da olsa nasihatlerde, tavsiyelerde bulundu. Öncelikle sizlere kendisinin selamlarını iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, bir önceki seçimde aldığımız oydan daha fazla bir oyu Tokat'tan beklediğini ve istediğini bizlere iletti. Bu, hepimizin omzuna yüklenen önemli bir yüktür. Biz de bunun sözünü Cumhurbaşkanımıza verdik. Bu sözü verirken teşkilatlarımıza güvendik. Değerli Tokatlı hanımlarımıza güvendik. Değerli ağabeylerimize, gençlerimize, kardeşlerimize güvendik. İnşallah da mahcup olmayacağız. Terimizin son damlasına kadar, gücümüzün yettiği yere kadar, gece gündüz demeden çalışarak Tokatımızda alabileceğimiz en yüksek oyu alacağız inşallah. Çünkü bizim hedefimiz her zaman halkımızın ve seçmenimizin yüzde yüz desteğini almak olmuştur. Bu hedefe ne kadar yaklaşabilirsek o kadar başarılı olacağız. Bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü bir borç biliyorum ve kendisini asla mahcup etmeyeceğimi de buradan ifade ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Karşılamadan görüntüler-Davul zurna eşliğinde halay çekenler-Başkanın açıklamalarıHaber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,======================================================FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama (EK)9)HİMMET TOPLAYAN ESNAF İMAMI DA TUTUKLANDIMersin'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliden 9'unun tutuklanmasının ardından, zanlıların ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmada 'esnaf imamı' olarak görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki İ.K. de yakalandı.'ByLock' benzeri kripto yazılım olan 'Eagle' üzerinden itribata geçtiği esnaftan yüklü miktarda himmet topladığı belirlenen İ.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan gözaltına alınan 23 şüphelinin de esnaf olduğu bilgisine ulaşıldı.======================================================