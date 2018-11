Dha Yurt Bülteni 8

29 Kasım 2018 Perşembe 13:08



KIRIKKALE'DE GAZ DOLUM TESİSİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (EK)1)ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİKırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin tesisin kazan dairesinde çalışan Mikail Şimşek (43) adındaki işçi olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural olay yerinde incelemelerde bulundu.Görüntü Dökümü:----------------------Olay yerinden görüntülerHaber -Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,===================================================2)LAPSEKİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜTRAKYA'da dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabaha karş Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin de yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.Kar yağışı sabaha karşı Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Şahinli köyünün yanı sıra, 650 rakımlı Dumanlı Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte yoğun sis de yer yer etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerdeki köy yollarında ise şu an için ulaşımı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadığı belirtilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri ise hazır durumda bekliyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Lapseki'de yüksek kesimlere yağan kar görüntüsüHaber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),==================================================3)KARLI KAPLI ALANDA ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ GÖRÜNTÜLEDİLERERZURUM Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri, drone ile çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülemeyi başardı. Droneyi gören keçi, karla kaplı alanda bir aşağı bir yukarı koştu.Erzurum'un İspir ilçesinde çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapan ekipler, karla kaplı Verçenik Dağı'na tırmandı. Drone ile araziyi tarayan ekiplerin ekranına bir anda aradıkları çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsü düştü. Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi Teknikeri M. Mustafa Topaloğlu tarafından drone ile takibe alınan dağ keçisi şaşkınlık yaşadı. Yaban hayatı geliştirme sahasında dağın yamacında tek başına dolaşan dağ keçisi, droneden ürküncü dağda bir aşağı bir yukarı koştu. Keçi, bazen de durarak droneye adeta poz verdi.Görüntü Dökümü--------------------Drone ile çekilen Verçenik dağın-Keçinin drone bakması ve dağa doğru koşmasıHaber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,SÜRE 02.43 BOYUT 504MB===========================================4)OTOMOBİLİN ATV'YE ÇARPMA ANI KAMERADABARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobilin ATV'ye çarpması sonucu, ATV sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza Pazartesi günü, Ulus ilçesinin girişindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Hüseyin Ozan (45) yönetimindeki 74 AG 977 plakalı otomobil, istasyondan yola çıkan Mehmet Öztürk'ün kullandığı ATV'ye çarptı. ATV devrilirken, Mehmet Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Hüseyin Ozan jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü--------------------Güvenlik kamera görüntüleriHaber: Ayhan ACAR/BARTIN,Boyut: 7,06 MB========================================5)YAVRU KÖPEĞİN BAĞIRSAĞINDAN VİDA VE TEL ÇIKTISİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesine getirilen yavru köpeğin bağırsağından vida, tel ve metal parçası çıkarıldı.İç Anadolu Bölgesi'nde ve Sivas'ta hayvan sağlığı hususunda başarılı çalışmalar yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvuran sanayi esnafı Ebubekir Şahin, yavru köpeğinin iştahsızlık, halsizlik ve kan dışkılama problemleri olduğunu belirtti. Dört aylık köpeğin çekilen röntgen filmi sonucunda ince bağırsağında vida, tel ve bilinmeyen bir metal parçası olduğu tespit edildi. Bağırsağında bulunan yabancı maddelerden dolayı hayati tehlikesi söz konusu olan köpek acilen ameliyata alındı.Başarılı geçen ameliyatın ardından açıklama yapan SCÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen, "Halsizlik, iştahsızlık ve aynı zamanda kan dışkılama şikayetiyle bize geldi. Yavru köpeğe yaptığımız muayene sonucunda köpeğin karın bölgesinde bir defansla karşılaştık ve yabancı bir cisimden şüphelendik. Radyografik muayenelerine baktığımızda ince bağırsak içerisinde vida, tel parçası ve ne olduğunu bilmediğimiz metal bir plaka tespit ettik. İvedi bir şekilde yavru köpeği operasyona aldık. Yaptığımız operasyon içerisinde tabii yabancı cisimleri bulmak biraz zor oldu ama hepsini çıkardık. Yaptığımız operasyon başarıyla geçti. Bundan sonraki tedavisine de normal prosedürde devam edeceğiz. İnşallah 10-15 gün sonra yavru köpeğimiz tamamen sağlığına kavuşmuş olacak" dedi.Yavru köpeğin sahibi Ebubekir Şahin, "Köpeğim cuma günü köpeğim rahatsızlandı. Çarşıdaki özel bir veterinerden ilaç aldım ama iyileşmedi. Ben de bunun üzerine hasta yavru köpeğimi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdim. Burada köpeğimin röntgeni çekildi ve ince bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu fark edildi. Sağ olsun hocalarımız hasta köpeğimize hemen müdahale ederek ameliyata aldılar. Şu an durumu iyi, sağlığı yerinde" dedi.Görüntü Dökümü----------------------Köpeğin görüntüsü-Ameliyat görüntüleri-Röntgen görüntüsü ve çıkarılan vide ve metal parçaları-RöportajlarHaber: SİVAS,======================================6)YARALI KURYEYE ŞEMSİYELİ KORUMAEDİRNE'de Cem Savaş'ın kullandığı otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye Özkan Karabunar, yaralandı. Vatandaşlar yaralı halde yolda yatan kuryeyi, sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tutarak yağmurdan korudu.Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde gece yarısı meydana geldi. Bir iş yerinde kurye olarak çalışan Özkan Karabunar'ın kullandığı 22 AG 278 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Cem Savaş'ın kullandığı 22 NN 160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kurye yaralandı. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yağmurun altında yol ortasında yatan yaralıya, vatandaşlar şemsiye tuttu. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Karabunar, hastaneye kaldırıldı.OTOMOBİLDEKİ KADIN, YARALIYI ÖLDÜ ZANNEDİP AĞLADIMotosikletin çarptığı otomobilde bulunan Fatma Özkan yaralı kuryenin öldüğünü zannederek ağlarken, sürücü Cem Savaş'ın 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Savaş'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi. Cem Savaş'a 3 bin 142 TL para cezası kesildi.Görüntü Dökümü----------------------Kaza yerinden detaylar-Yaralının yerde yatması-Şemsiye tutan vatandaşlar-Otomobildeki kızın yaralının başında ağlaması-Kaza yerinde toplananlar-Sürücünün telefonla konuşması-Sağlık ekiplerinin çalışması-Sürücünün gazetecilere tepkisi-Yaralıya müdahale-Yaralının ambulansa alınmasıHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,======================================7)TRABZON'DA GEMİ YANGINI TATBİKATI BU KEZ ÖNCEDEN DUYURULDUTRABZON'da Sahil Güvenlik ekiplerince, Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik adını taşıyan gemi ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Dün kentte duyurulmayan tatbikat nedeniyle, gemiden dumanların yükseldiğini görenlerin paniğe kapılması üzerine bugün gerçekleştirilen ikinci tatbikat basına ve kamuoyuna önceden duyuruldu.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Yenimahalle sahili Faroz Limanı açıklarında gemi yangını tatbikatı yapıldı. Dün kentte duyurulmayan tatbikat nedeniyle gemiden dumanların yükseldiğini görenlerin paniğe kapılması üzrine bugün gerçekleştirilen ikinci tatbikat basına ve kamuoyuna önceden duyuruldu. Tatbikatta senaryo gereği, denizde dumanlar yükselen gemiye müdahale edildi. Sahil güvenliğe ait helikopter ve botlarla müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.Bu sırada tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar denizden dumanların yükseldiğini görünce durumu, polise ve itfaiyeye bildirdi. Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlarını durduran bazı sürücüler de olan biteni merakla izleyip, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.Görüntü Dökümü---------------------Tatbikat detaylarıGemiden detayVatandaşlardan detayHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA======================================8)"EL YAPIMI YORGANLAR DAHA SAĞLIKLI VE İYİ ISITIYOR"BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yarım asırdan fazla süredir yorgancılık yapan Mehmet Asar (68), bir zamanlar herkesin evinde bulunan el yapımı yorganların, fabrikasyon ürünlere nazaran daha sağlıklı olduğunu ve daha iyi ısıttığını söyledi. Soğuk kış gecelerinde vatandaşlara daha iyi ısınmak için el yapımı yün veya pamuk yorgan almalarını öneren Asar, artık çırak bulamadıkları mesleğin bitme noktasına geldiğinden de yakındı.Edremit'in en eski yorgancılarından Mehmet Asar, el emeği göz nuru ipek, pamuk, yün ve elyaf yorganları nakış nakış işleyerek müşterilerinin beğenisine sunuyor. 15 yaşında çırak olarak başladığı meslekte 53 yılı geride bıraktığını belirten Asar, eskiden düğün yapacak ailelerin mutlaka bir ipek yorgan diktirdiğini, bugün de ilçenin yerli halkının bu alışkanlığı devam ettirdiğini söyledi. Ancak fabrikasyon ürünler nedeniyle artık yorgancılık mesleğinin de bitme aşamasına geldiğini ifade eden Asar, ilçede bu işi yapan usta sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu belirtti. Yetiştirecek çırak bulamadıklarından da yakındı.Sağlık ve kullanım açısından pamuk yorganın daha iyi olduğunu söyleyen Mehmet Asar, "Gençler elyafı tercih ediyor, yıkanabiliyor diye. Ama ben el dikişi pamuk ve yün yorganı tercih ederim. Elyaf yorgan teri emmez, ıslaklık olduğu gibi durur. Ama pamuk emer teri, hastalık olmaz. Sağlık ve sıcak tutması bakımından bizim yaptığımız yün ve pamuk yorganlar daha iyi. Ama üzerinde kullanılan nevresimler de çok önemli. Mesela çarşafı da pamuklu olursa daha sıcak olur. Müşterinin istetiği modele göre günde 2 yorgan da bitirdiğim var. Kimisi basma yorganda düz dikiş ister. Dam dolaşımı deriz biz. Olduğu gibi dönersin yorganı, onu tercih ederler eskiler. Önceden tavus kuşları dikerdik, üzüm salkımları dikerdik. Ama şu anda onu dikmek için o fiyatı veren yok, tercih eden yok. Şimdi nevresimi takıyor görünmüyor. Ucuz olsun da ne olursa olsun" diye konuştu.YARIM ASIRDAN FAZLA SÜREDİR BU İŞİ YAPIYORMesleğe 15 yaşında çırak olarak başladığını anlatan evli ve iki çocuk babası Mehmet Asar, şöyle konuştu:"Yıllardır bu mesleği yürütüyorum, halen zevkle dikiyorum. Allah'a şükür ele muhtaç olmadan iki kızımı okuttum. Mesleği gençlere tavsiye ediyoruz. Bu iş ölmesin. Gençlerden çırak olmak isteyen olursa yetiştiririz. İşin zor yanı biraz tozu var. Kendimizi ona göre muhafaza ediyoruz. Kızımın biri yanımda bana yardımcı oluyor. Yorgan dikmeyi ona da öğretmeye uğraştım."Görüntü Dökümü---------------------Yorgan dikiminden görüntü.Yorganlardan görüntü.Yorgan ustası Mehmet Asar ile röportaj.Müşterisi Süleyman Aydemir'in yorgan alması ve açıklamalarıHABER: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),Boyutu: 1.61 GB=======================================9)HALK OTOBÜSÜ SAHİPLERİ, HIRSIZLIK OLAYLARINDAN ŞİKAYETÇİSİVAS'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünde yaşanan hırsızlık olayları araç sahiplerini canından bezdirdi. Park halindeki araçların kapılarını açmayı öğrenen şüpheliler nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, "Araçlara da zarar veriyorlar. Bu olayların bir an önce son bulmasını umuyoruz" dedi.Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Park halindeki otobüslerin içine giren yaşı küçük hırsızlık şüphelileri, bozuk para ve çeşitli eşyalar çaldı. Son 15 günde 50'ye yakın otobüsün benzer şekilde soyulması otobüsçüleri mağdur etti.Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini, ancak az miktar olduğu için polise başvurmadıklarını söyledi. Son dönemde ise 15 günde 50 otobüse girilmesiyle mağdur olduklarını ifade etti. Genelde küçük yaştaki kişilerin bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım "Önceden buna benzer durumları yaşları küçük, sicillerine ilerde bir sıkıntı olmasın diye sinemize çekiyorduk. Ancak son günlerde günde birkaç arabamıza gündüz gözüyle de giriyorlar, akşam karanlıkta da giriyorlar. Gerçekten çok muzdaribiz. Oraya bozuk para bırakıyoruz, dalgın oluyor arkadaşlarımız. Sürücülerin özel araç gereçlerine varıncaya kadar her şeyi alıyorlar. Emniyetimizin gerekli tedbirleri alacağını tahmin ediyorum. Bunlar belli kişiler belki kayıtları da vardır. Bir an önce bu olaylar son bulur diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar bir gün içerisinde bize gelen 5-6 araca girmişler. Bazı üyelerimiz de söylemiyor bu durumu. Bunlar kasklı, motorla mahallelerde geziyorlar akşam geç vakit rast geldikleri yerde profesyonelce işini yapıyorlar. Araçlarımızın kapılarının havasını indiriyor, değerli ne varsa alıyorlar. Emniyetimizin tedbirlerini artıracağına inanıyoruz. Tedbir de alsak araçlarımızın havalarını indiriyorlar, öğrenmişler. Üyelerimize toplu mesaj gönderdik ama onların yapacağı bir şey yok. Gece 01: 00'a kadar çalışıyor, sonra istirahate çıkıyorlar. Yorgun evine gitmiş insanın sabaha kadar nöbet tutma şansı yok. Araçlarımızda güvenlik kameraları var. 7/24 kayıt yapıyor, oradan bu olayları tespit ediyoruz" dedi."PARA, PARFÜM, USB KABLOSU NE VARSA ALIYORLAR"2 gün önce hırsızların girdiği 58 H 0123 plakalı özel halk otobüs şoförü evli bir çocuk babası Ziya Kayalar (33), bu kişilerin araçlara büyük zararlar verdiğini söyledi. Otobüsünün dışındaki emniyet butonunu tedbir amaçlı söktüğünü, hırsızların bu kez de camdan girdiğini ifade eden Kayalar "Dün gece nöbetimi bitirip aracımı kapının önüne çektikten yarım saat sonra şoför tarafındaki camdan girerek araçtaki 350 lirayı ve kumbarayı götürmüşler. Sırf ben değil diğer araçlar da mağdur. Kapıdan giriyorlar, arkadaşlarımızı mağdur ettiler. Parfüm, usb kablosu, ne varsa alıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Benim aracıma camdan girip koltuğa basıp içeri girmişler. Araç içerisinde dolaşmışlar, ne var ne yok alıp gitmişler. Yolculara 5 lira üstü vermek için 25 kuruş ve 50 kuruş biriktiriyoruz. Bunlardan 3 tane vardı, 2'sini almışlar. Parayı zor kazanıyoruz, onlar bir de araçlarımıza zarar veriyor. Kapıları kırıyorlar, bir sürü arkadaşımız mağdur oldu sanayide uğraşıyor. Emniyetten de yardım bekliyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------Otobüslerden görüntü-Kooperatif başkanı Davut Yıldırım'ın otobüslere nasıl girildiğini anlatması-Konuşmaları-Otobüs şofvörü Ziya Kayalar'ın açıklaması-DetaylarHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(528 mb)===========================================10)YARDIM İSTEDİKLERİ KİŞİNİN PARASINI ÇALAN KARI KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİAFYONKARAHİSAR'da yardım istediği kişinin içinde 25 bin TL'si bulunan poşetini alıp kaçmaya çalışırken, polisin takibi sonucu yakalanan Z.B. adlı kadın ile eşi V.B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar'ın Yenice Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde dün saat 12: 00 sıralarında meydana gelen olayda, Sinanpaşa ilçesinden Afyonkarahisar'a bir yakınını ziyarete gelen 76 yaşındaki adam, arsa satışından elde ettiği parayı bankaya yatırmaya giderken, yanına yaklaşan bir kadın para yardımında bulunmasını istedi. Kimliği açıklanmayan adam cebinden para vermek için elini cebine uzattığı sırada kadın içinde 25 bin lira olan poşeti alarak kaçtı. Kadının bir otomobile bindiğini gören adam plakasını alıp, durumu polise bildirdi.Polis, Z.B. adlı kadın ile eşi V.B.'yi kısa süren bir çalışmanın ardından, olaydan yaklaşık yarım saat sonra yakaladı. Kadının kaçarken, otomobilden attığı poşette bulunan para sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan karı koca polis merkezindeki sorgularının ardından bu sabah tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü---------------------Adliye binasından detayGaspçı karı koca adliyeye çıkarılırken detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==============================================