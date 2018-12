Dha Yurt Bülteni 8

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:52



DHA YURT BÜLTENİ 8Bakan Kurum: Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ücretli plastik poşet uygulamasından sonra pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplara ilişkin de yeni bir uygulama geliyorö dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tokat'a geldi. Bakan Kurum'u Tokat Havaalanı'nda Vali Yardımcısı Mehmet Supi Küsbeci, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt ve il protokolü karşıladı. İlk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret eden Kurum, daha sonra AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı ve merkez ile ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yeşilırmak'ta yaşanan balık ölümleriyle ilgili yapılan ilk incelemelere göre suda zehirli maddeye rastlanmadığını belirterek, şöyle dedi:"Amasya'da biliyorsunuz toplu balık ölümleri meydana geldi. Dünden beri bizim bakanlığımızın birimleri, ÇED Genel Müdürlüğümüz, sahada gerekli incelemeleri ve denetimleri yapıyor. Bakanlığımızın gezici laboratuvarı şu anda sahada. Gerekli numuneleri aldılar. Ölen balıklardan da numune aldık. Bunları da Ankara'daki ilgili laboratuvara gönderdik. 2 gün içinde inşallah neticeleri çıkacaktır. Ancak ilk gözüken o ki, suda bir kirlilik veya zehirli bir maddeye rastlanmadı. Balıkların tahlil sonucuna göre, tabi bunu yeniden açıklayacağız. Yağışların fazla olması toprakların akarsulara, nehirlere kayması sebebiyle balıklarımız zarar gördü gözüküyor. Tabi bu iklim değişikliğinden kaynaklı nehirlerin debisinin düşmesi de yine balık ölümlerine bir etken olarak gözüküyor. Ancak laboratuvar neticesi size daha net bir bilgi vereceğiz."'ESKİ PAZAR ÇANTALARIMIZA, FİLELERİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ'Plastik poşetlerden ücret alınmasıyla ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Bakan Kurum, pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın da geldiğini belirterek şöyle konuştu:"Biliyorsunuz dün itibariyle kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı bu 440 adete geliyor, bunu inşallah en kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz. 40 adete kadar düşürmeyi hedefliyoruz. O manada, çevreyi korumak adına, plastik poşetlerin ücretlenmesi bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah 2019 itibariyle başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz.öGörüntü Dökümü-------------Bakanın gelişi ve karşılama-Valilik ziyareti-Yaptığı açıklamalarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,=================Mardin'de sağanak sele neden oldu (2)DERİK SULAR ALTINDA KALDIMardin'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. İlçede etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. Köy yollarında da ulaşım aksadı. Derik'te su baskınlarının yaşandığı evlerde oturan aileler zor anlar yaşadı. Belediye ve AFAD ekipleri, suların tahliyesi için evlerde çalışma yaptı.Görüntü Dökümü---------İlçe merkezindeki su birikintisiVatandaşların zor anlarıKapanan yollarVatandaşlarla röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ-MARDİN-DHA=========================Hakkari- Van karayolunda heyelan (2)HAKKARİ-ÇUKURCA YOLU SU ALTINDAHakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle derelerde taşma meydana gelirken, Hakkari-Çukurca karayolunun 2 ayrı noktası da su altında kaldı. Trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığı karayolunda, ekipler sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Serdar KARA/ ÇUKURCA,(Hakkari)-======================Alman anne ve oğlunun hırsızlığı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş için girdikleri mağazadan 2 çift ayakkabı çalan Alman anne ve oğlu, konakladıkları otelde yakalandı. 600 TL değerindeki ayakkabılar da odada bulundu. Anne ve oğlu, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık anı, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Geçtiğmiz Salı günü Side Mahallesi'ndeki bir ayakkabı mağazasına gelen 4 kişilik Alman aile, hem yağmurun dinmesini bekledi hem de mağazadaki ayakkabı modellerine baktı. Mağaza sahibi Hıdır Sütpak'ın ayakkabılar hakkında bilgi verdiği Alman turistler, beğendikleri ayakkabıları yan tarafta bulunan depodan getirtti. Alışveriş yapan Alman aile yağmurun dinmesiyle mağazadan ayrıldı. Hıdır Sütpak, mağazayı kapatacağı sırada kontrol ettiği vitrinde 2 ayakkabın olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde ise gündüz gelen Alman aileden 2 kişinin 600 TL değerindeki ayakkabıları çaldıklarını tespit etti. Jandarmaya şikayette bulundu.AYAKKABILAR OTELDE BULUNDUGüvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgedeki otellerde şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin, Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde konakladığı belirlendi. Şüphelilerin odalarında yapılan aramada mağazadan çalınan 2 çift ayakkabı bulundu. Ayakkabılar mağaza sahibine teslim edilirken, anne T.S. ve oğlu N.J.S.S. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen T.S. ve N.J.S.S., sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.'OLMAYAN NUMARALARI DEPODAN ALMAYA GİTTİM'Mağaza sahibi Hıdır Sütpak, havanın yağmurlu olduğunu ve iş yerini su baskını ihtimaliyle açtığını anlatarak, "Biri yetişkin 2 çocuklu 4 kişilik aile alışveriş yapmaya geldi. İlgilendikleri ayakkabılar vardı. Onları kendilerine en hızlı şekilde getirmeye çalıştım. Bizim depomuz yan tarafta olduğu için burada olmayan numaraları oradan almaya gittim. Alışverişlerini yapıp, gittiler. Hatta yağmur yağdığı için 'Dışarıda ıslanırsınız, içeride yağmur duruncaya kadar oturun. Yerimiz var, bir şeyler ikram edeyim' dedim. Kabul etmediler. Sonra şemsiye vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmediler" dedi.'NUMARALARI AYNI MI DİYE KIYASLAMIŞLAR'Mağazasını kapatacağı sırada genel bir kontrol yaptığını, vitrinde boşluk gördüğünü belirten Hıdır Sütpak, "Şüphelendim. Diğer taraflara baktım. Standın üstünde de 2 ayakkabı eşinin olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarını izledim. Depodan ayakkabı getirmeye gittiğim sırada anne standın üzerinden oğlu da vitrinden ayakkabıları alıyor. Hatta aynı numaralar mı diye kontrol ediyorlar. Jandarmaya bilgi verdim. Jandarma da yakaladı" diye konuştu.GÜVENLİK KAMERLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİMağazada alışveriş yapan Alman aileden anne T.S. ve N.J.S.S.'nin ayakkabıları alması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağaza sahibinin depoya gitmesini fırsat bilen N.J.S.S., vitrinde bulunan 2 çift ayakkabının teklerini alıp elinde bulundurduğu poşete koyarken, anne T.S. ve yaşı küçük kızı, perdeleme yapıyor. Babaları da mağaza sahibinin geliş yolunu bekliyor. Daha sonra anne T.S. aynı ayakkabıların diğer teklerini stanttan alarak oğluna veriyor.Görüntü Dökümü--------Alman aile mağaza içerisinde ayakkabılara bakıyor (Güvenlik kamerası)Nico Juliano Steven Steinbach vitrinden ayakkabıları alıyor (Güvenlik kamerasıTanja Steinbach standdan ayakkabıların diğer teklerini oğluna veriyor (Güvenlik kamerası)RÖP. Hıdır SütpakŞüphelilerin adliyeye getirilmesi.04: 40 - 517 MBHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),======================================Sokak köpeği başındaki bidondan kurtulduMuğla'nın Dalaman ilçesinde, başı bir plastik bidona sıkışan sokak köpeği, bu durumdan kurtarıldı. Başındaki bidon çıkartılan köpek, özgürlüğüne kavuştu.Gürköy Mahallesi'nde başında plastik bidon bulunan bir köpek olduğunu gören hayvanseverler, durumu Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyelerine bildirdi. Hayvan ambulansıyla bölgeye gelen yetkililer, buldukları köpeği HAYDOS Bakımevine götürdü. Köpeğin başındaki plastik bidon, veteriner kontrolünde kesilerek çıkartıldı.HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeğin oynarken ya da beslenebilmek için çöpleri karıştırdığı sırada başını plastik bidona sıkıştırmış olabileceğini belirtti. Bir süredir başında plastik bidonla gezen köpeğin sonunda bu dertten kurtulduğunu belirterek, "Sağlık durumu iyi. Gözetimimiz altında tutuyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Veterinerin bidonu kesip çıkarmasından görüntüHaber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,================Üniversite öğrencilerinden Hakkari'ye kitap yardımıBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Hakkari Yüksekova Adaklı Köyü Kütüphanesi'ne 20 koli kırtasiye malzemesi gönderdi.MAKÜ öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Burdur esnafı, Burdur Belediyesi ve Gençlik Merkezi'nden temin ettikleri kitap ve kırtasiye malzemelerini Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderdi.MAKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Bayram Kendirli, "Sosyal medyada Hakkari Yüksekova İlçesi Adaklı Köyü İlkokulunda kütüphane kurulduğu ve kitap ihtiyacı olduğuna dair bir paylaşım gördük. Okul psikolojik danışmanı Uğur hoca ile iletişime geçerek öğrencilerin kitaplara, kırtasiye malzemelerine ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Ders hocamız Mehmet Ali Çakır'la birlikte bu çalışmamızı başlattık. Bu çalışma kapsamında 4 Kasım'da yapılan KPSS'ye giren adayların sınav çıkışında kalemlerini aldık. Burdur Belediyesi'nden, Burdur esnafından kitap ve kırtasiye temin ettik. Toplamda 20 koliyi buldu. Bizlere destek olan Burdur Belediyesi, Burdur Gençlik Merkezi, Burdur esnaflarına teşekkür ediyoruz. İnsanlara yardım etmek istiyorsanız mesafelerin hiçbir önemi yok. Yeter ki vicdanımızda hissedelim" dedi.MAKÜ öğretim görevlisi Mehmet Ali Çakır da "Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin temel amacı öğrencilerde sosyal bir bilinç uyandırma, toplumsal olaylara ve sorunlara farkındalık kazandırma. Daha önce LÖSEV'le ilgili bir etkinlik düzenlenmişti. Şimdi de Hakkari'ye kitap topladılar. Başlangıçta inanın ben de bu kadar kitap toplanacağını beklemiyordum. Bir kütüphaneyi dolduracak kitap toplamışlar. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Toplanan kitaplar ve kırtasiye malzemeleri öğrenciler tarafından paketlenerek PTT Kargo aracılığıyla Hakkari Yüksekova İlçesi Adaklı Köyü'ne gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kitapların paketlenmesiBayram Kendirli ile röpKitapların paketlenmesiMehmet Ali Çakır ile röpKitap kolileriKitapların öğrenciler tarafından taşınmasıPTT Kargo aracına yüklenmesiHaber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,==================Seyit Onbaşı, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldıÇanakkale Savaşları'nda, 276 kiloluk mermiyi topun namlusuna sürerek savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Koca Seyit Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.Çanakkale Savaşları'nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın kaderini değiştiren Koca Seyit, ölüm yıl dönümünde anıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Koca Seyit Mahallesi'nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, resmi kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Seyit Onbaşı'nın mezarına karanfiller bırakıldı. Törenin ardından, Koca Seyit Anıt alanı ziyaret edildi. İçerisinde, heykeller, temsili savaş siperleri ve Koca Seyit'in de anlatıldığı Çanakkale Müzesi gezildi. Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, müzenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.Seyit Onbaşı'ya rahmet dileyen Vali Yardımcısı Demirhan, "Seyit Onbaşı gibi kahramanlar sayesinde biz bugün buradayız. Onların torunları olarak Çanakkale'nin kahramanının torunları olarak gururluyuz, ama onların yolundan gitmeniz lazım. Onların vatan sevgisiyle, vatan aşkıyla nasıl yoğrulduysalar da bizlerin de vatan aşkıyla, devlet ve millet aşkıyla yoğrulmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet edeceğimiz gençleri bu yolda yetiştirmemiz lazım. Vatanımız hiçbir zaman bölünmeyecek. Parçalanmayacak. Devletimiz daima devam edecek. Yüce Atatürk'ün dediği gibi, 'Cumhuriyetimiz devletimiz ilelebet payidar olacaktır' diye düşünüyorum" dedi.Kocaseyit Merkez Cami'nde okunan mevlit sonrasında Havran Belediyesi tarafından mahallede lokma ve pilav dağıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Koca Seyit'in mezarından görüntülerProtokol üyelerinin mezara gelmesi.Duaların okunması, müze ziyaretiVali Yardımcısı İsmail Demirhan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un açıklamalarıCamiden görüntüler, pilav ikramıSüresi: 8 Dakika 68 Saniye, Boyutu: 654 MB.Haber-Kamera: Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),====================Antalya'da 34 tüp kobra zehri ele geçirildiAntalya'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 34 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.A.'nın, kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan T.A., Muratpaşa ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 34 cam tüp halinde toplam 113,19 gram kobra zehri ele geçirildi.Gözaltına alınan T.A., sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kobra zehrinin kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, en pahalı zehirler arasında yer aldığı kaydedildi.Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -======================================Güneydoğu'dan 189 ülkeye 7,8 milyar dolarlık ihracatGÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kasım ayında bölgeden 794 milyon 26 bin dolar, Gaziantep'ten ise 665 milyon 64 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğin söyledi. Kileci, 2018 yılı Ocak- Kasım döneminde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 189 ülkeye toplam 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracatın kayıt altına alındığı ifade etti.2018 yılının Ocak-Kasım ayları ihracat rakamları hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 2018 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın her geçen ay artarak devam ettiğini ve ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlandığını ifade etti. Kileci ihracattaki artışın süreceğini belirterek, "Üreten ve istihdam sağlayan bölgemizde Ocak-Kasım aylarında toplam ihracatımız 7 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölge ihracatçılarımızın ülke ekonomimize sağladığı katma değer her geçen gün artarak devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın daha fazla artacağına inanıyoruz. Dünya pazarlarının en önemli aktörleri haline gelen ihracatçılarımızın ülke kalkınması için üzerine düşeni fazlasıyla yaparak hedeflerimize ulaşmamız yönünde çabalar sarf edeceklerini biliyor, bu çabalarından dolayı bütün ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Elde edilen ihracat başarısında rol alan herkesi kutluyorum" dedi.GAİB tarafından Kasım ayında kayıt altına alınan ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Kileci, bölgeden 189 ülkeye yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,29 artışla 794 milyar 260 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Kileci yaptığı değerlendirmede, Gaziantep'ten yapılan ihracatın ise Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,44 artışla 665 milyon 64 bin dolar olduğunu söyledi.İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI VE DIŞ TİCARET FAZLASI SIRALAMASINDA EN ÖNLERDEYİZÖnemli ekonomik göstergeler olan ithalatın ihracatı karşılama oranı ve dış ticaret dengesine de değinen Kileci, Ocak-Ekim 2018 döneminde TÜİK verilerine göre Gaziantep'in ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 129 olarak gerçekleştiğini ve bu orana Gaziantep'ten daha fazla ihracat yapan 5 kentin hiçbirinin ulaşamadığını ifade etti. Koordinatör Başkan Kileci ayrıca şehrin bu dönemde 1 milor 300 bin dolar dış ticaret fazlası verdiğini açıkladı. Kileci, "Yılın ilk 10 aylık döneminde 4 milyar 300 bin dolar ithalat yapan Gaziantep bu ithalata karşılık 5 milyar 6 milyon dolar ihracat yaparak ülkemize 1 milyar 300 bin dolar net döviz girdisi kazandırmıştır. Bu tutarla Bursa ve Sakarya'nın ardından Türkiye'de en çok dış ticaret fazlası veren 3'üncü şehir durumundayız" diye konuştu.İhracatta Artış Kasım'da da devam ettiGüneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in 2018 yılında Ocak-Kasım döneminde, kayıt altına aldığı ihracatın 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %6,14 artışla toplam 7 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. GAİB'in son 12 aylık ihracatının ise (Aralık 2017-Kasım 2018), bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 6,1 oranında artarak 8 milyar 508 milyon dolar olduğu öğrenildi.ORTADOĞU ÜLKELERİ YİNE LİDERGAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 48,9 ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri'nin yüzde 19,9 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 11,2 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Kasım 2018 döneminde 189 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise Makina Halıları, Kumaşlar, İplikler, Pastacılık Ürünleri, Değirmencilik Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri, Bitkisel Yağlar, Demir Çelik Mamulleri, Dış Giyim ile Diğer Gıda Müstahzarlarının en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.GAZİANTEP EN FAZLA İHRACAT YAPAN 6'NCI İL OLDUGüneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep ihracatının 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,25 artışla toplam 6 milyar 356 milyon dolara ulaştığı ve bu rakamlarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda Halı, Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ile Ağaç ve Orman Ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi."KURUMLAR ARASINDA EŞGÜDÜMÜN ÖNEMİöGAİB Koordinatör Başkanı Kileci sözlerine Gaziantep'teki kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümün önemine değinerek "Gaziantep'in başarısını devam ettirmek ve çok daha iyi noktalara getirmek için, kurum ve kuruluşlar olarak belirli bir eşgüdüm içinde hareket etmeliyiz. Biz de bu gün tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan odalarımız, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, diğer taraftan Valilik, Belediyelerimiz, Milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, Gaziantep'in başarıya ulaşması için, ülke ekonomisine katkı sağlamak için, daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede görevi ülke ihracatını ve ihracatçısını koordine etmek geliştirmek ve yönlendirmek olan ihracatçı birliklerine her türlü yardım ve desteği esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, bütün paydaşlarımıza şahsım ve temsil ettiğim Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorumö dedi.GAZİANTEP, -======================================